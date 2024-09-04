4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мурманск. Обзорная экскурсия по последнему городу Империи
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно (время начала экскурсии обговаривается индивидуально).
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мурманск - Столица Арктики: экскурсия в самый большой город за Полярным кругом
Познакомьтесь с Мурманском - городом-героем и вратами в Арктику, в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно с 15.00
17 сен в 11:00
18 сен в 11:00
от 7 000₽ за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 сентября 2024Видели все основные локации города Мурманска, гид Даниил все очень подробно и доходчиво рассказал. Мы остановились очень довольны
- ВВероника2 сентября 2024У меня был один день в городе Мурманск, обязательная программа - это обзорная экскурсия. Экскурсовод Алексей. Как мне повезло с
- ВВиктория30 августа 2024Экскурсия очень понравилась, спасибо гиду Наталье 🧡
- ТТатьяна22 июля 2023Посмотрела на город с разных берегов залива. Красота изумительная. Познакомилась с основными памятниками. Замечательный гид Борис - горит историей края,
- ИИнна27 февраля 2023Отличная экскурсия. Все подробно рассказали, показали. Ледокол, конечно впечатлил!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Памятник треске»
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