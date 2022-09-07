«Пять Мурмансков» — это увлекательная история города на стыке аудио-экскурсии и иммерсивного театра.

Уникальная аудио-визуальная прогулка, на которой вы сможете окунуться в разные эпохи столицы Заполярья: от имперской России до сегодняшнего дня!

Вы пройдете сквозь пять исторических слоев, у вас сложится яркая и понятная картина каждого отдельного периода, вы прочувствуете дух того времени: чем жили, как думали и как проводили свой досуг люди в эти годы.

Перекусите, как это делали жители Мурманска в начале 1950-х годов.

В течение прогулки по историческому центру Мурманска, мы проследуем через знаковые точки по ходу маршрута, с помощью иллюстративного и аудио-материала (в профессиональных беспроводных наушниках) представим возможный образ того, как это место выглядело или задумывалось в определённую эпоху и сравним с тем, что существует сейчас.

Оценить инновационную аудио-визуальную прогулку “Пять Мурмансков” уже успели как известные личности (от Натальи Водяновой до Алёны Свиридовой), так и жители города. Попробуйте и вы.

Это аудио-визуальное путешествие сквозь время и пространство!: