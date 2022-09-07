Прогулка-погружение «Пять Мурмансков»

5
15 отзывов
Прогулка-погружение «Пять Мурмансков»
Прогулка-погружение «Пять Мурмансков»
Прогулка-погружение «Пять Мурмансков»
Прогулка-погружение «Пять Мурмансков»
Прогулка-погружение «Пять Мурмансков»
Прогулка-погружение «Пять Мурмансков»
Прогулка-погружение «Пять Мурмансков»
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Что вас ожидает 🤩

  • Атомный ледокол "Ленин"
  • Морской вокзал
  • Рябиновая аллея
  • Памятник Николаю Чудотворцу
  • Музыкальная аллея
  • Проспект Ленина
  • Площадь Пять Углов
  • Железнодорожный вокзал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

«Пять Мурмансков» — это увлекательная история города на стыке аудио-экскурсии и иммерсивного театра.
Уникальная аудио-визуальная прогулка, на которой вы сможете окунуться в разные эпохи столицы Заполярья: от имперской России до сегодняшнего дня!
Вы пройдете сквозь пять исторических слоев, у вас сложится яркая и понятная картина каждого отдельного периода, вы прочувствуете дух того времени: чем жили, как думали и как проводили свой досуг люди в эти годы.
Перекусите, как это делали жители Мурманска в начале 1950-х годов.
В течение прогулки по историческому центру Мурманска, мы проследуем через знаковые точки по ходу маршрута, с помощью иллюстративного и аудио-материала (в профессиональных беспроводных наушниках) представим возможный образ того, как это место выглядело или задумывалось в определённую эпоху и сравним с тем, что существует сейчас.
Оценить инновационную аудио-визуальную прогулку “Пять Мурмансков” уже успели как известные личности (от Натальи Водяновой до Алёны Свиридовой), так и жители города. Попробуйте и вы.

Это аудио-визуальное путешествие сквозь время и пространство!:

  • Уникальный туристический продукт для Мурманской области, который пока что не имеет аналогов в регионе.
  • Победитель конкурсов грантов Министерства культуры РФ.

В любой день с 10:00 до 19:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость включено: услуги гида во время прогулки-погружения
  • Техническое обеспечение (профессиональные беспроводные наушники)
  • Легкий "перекус" в духе мурманчан начала 1950-х годов
Что не входит
  • В стоимость не включено: транспорт до места сбора
  • Транспорт от места окончания
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рябиновая аллея, пр. Капитана Тарана, 16
Завершение: Морской вокзал (атомный ледокол «Ленин»)
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день с 10:00 до 19:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Маршрут прогулки – 5 км, будут небольшие лестницы, поэтому выбирайте обувь и одежду, в которой вам будет удобно гулять полтора часа.
  • Перед началом прогулки на вашем мобильном телефоне должен быть установлен WhatsApp, а также возможность считывать QR-коды — так вы сможете получать иллюстрации, фотографии и архивные материалы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
Е
7 сен 2022
Спасибо большое за отличный проект. Мой супруг сказал, что это была лучшая экскурсия в его жизни и лучшее, что я могла найти:) Мурманску желаем дальнейшего развития! Спасибо!
А
6 сен 2022
Спасибо Роману за крутую прогулку-экскурсию «Пять Мурмансков»! Один Мурманск. Пять эпох. Десятки культур. Множество ошеломительных проектов города. Узнала много нового! Было так интересно, что в процессе совсем забыла пофоткать. А это показатель:) Всем советую!
Е
5 сен 2022
Спасибо за познавательную прогулку! Очень понравилось! Незабываемые эмоции!
М
4 сен 2022
Увлекательно, интересно и с пользой для здоровья:)
Е
3 сен 2022
Пять Мурмансков» — это незабываемые впечатления! Так много интересных фактов о родном городе… я даже не подозревал, что есть моменты, которые мне не известны. Всем настоятельно советую!
М
30 авг 2022
Роман произвел на свет очень складную и гармоничную работу: материал, текст, исторические факты, картинки, музыка, озвучка, рассуждения… Браво!
Т
29 авг 2022
Невероятная прогулка-погружение, дающая возможность пройтись по временным пластам Мурманска, посмотреть и послушать в наушниках каким он был и что из этого вышло
В
28 авг 2022
Прогулка длится полтора часа, которые пролетают незаметно, когда погружаешься вглубь истории. Слушаешь не только что было, но и как звучали те времена через звуки, музыку, голоса. Потрясающе!
А
27 авг 2022
Экскурсия клевая! Мы гуляли по городу, слушали, наслаждались атмосферой. Рекомендую
М
26 авг 2022
Получила огромное удовольствие от интерактивной прогулки «Пять Мурмансков». Роман, спасибо огромное за такой вдумчивый подход, за подаренные эмоции мне и моим дорогим родителям. До сих пор под впечатлением. Ребята, всем рекомендую!
Ю
25 авг 2022
Пять Мурмансков» — это сумасшедший экспириенс, реально чистейшее погружение в активном темпе, с натурально иммерсивными вставками! Отдельное спасибо за то, что вся программа зиждется целиком и полностью на глубинной проработке множества исторических материалов в архивах. «Пять Мурмансков» от Романа — это однозначный must!!! Особенно, если вы в Мурманске первый раз
И
24 авг 2022
Экскурсия «Пять Мурмансков» — это одна из причин, по которым нужно приехать в Мурманск и навсегда полюбить эту землю
К
23 июля 2022
Спасибо большое Роману за увлекательные подробности и большую любовь к городу, которой невозможно не заразиться. Очень рекомендую всем, ко любит нестандартные познавательные экскурсии, после которых тепло на душе
А
22 июля 2022
Роман, спасибо большое за чудесную экскурсию, мы получили колоссальное удовольствие. Действительно окунулись в эпохи. Город становится сразу как бы «своим». Было очень здорово! Всем рекомендуем!
И
20 июня 2022
Формат, который задан в ваших «Пяти Мурмансках» совершенно потрясающий: город как-то сразу оживает, ты видишь людей, события… Два часа прогуляли с огромным удовольствием!

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