Иммерсивные экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Иммерсивные» в Мурманске, цены от 4 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Пешая
38 отзывов
2 часа
Аудиогид
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Познакомиться с эпохами города с помощью аудиовизуального погружения в прошлое
Начало: На Рябиновой аллее
Завтра в 16:00
23 июля в 09:00
от 6 300 за всё до 4 чел.
Прогулка-погружение «Пять Мурмансков»
Пешая
19 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка-погружение «Пять Мурмансков»
Начало: Рябиновая аллея, пр. Капитана Тарана, 16
Расписание: В любой день с 10:00 до 19:00.
23 июля в 10:00
25 июля в 10:00
от 6 300 за всё до 4 чел.
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
Погрузиться в историю кинопроизводства и жизни края на прогулке в наушниках
Начало: На Рябиновой аллее
Завтра в 12:00
23 июля в 12:00
от 4 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    27 июня 2024
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Отличная экскурсия, нестандартная, позволяет взглянуть на Мурманск совсем иначе, чем после простой прогулки. Нет сухого зачитывания скучных фактов уставшим гидом.
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    Не знаю, много ли сопровождающих бывает на этой экскурсии, но нам точно повезло - нам составила компанию приятная и общительная девушка Светлана. В общем, экскурсию однозначно рекомендую! Понравилась даже ребенку 9 лет, обычно скучающему и ноющему на подобных мероприятиях.

  • А
    Александр
    9 мая 2024
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Всё понравилось. Инновационный подход. Были с ребёнком 7 лет. Он тоже стойко выдержал, Во второй половине экскурсии заинтересовался ещё больше.
  • О
    Олеся
    2 мая 2024
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Второй раз на экскурсии и снова полный восторг! Попасть в театр не заходя в его стены - это возможно. Прогулка
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    на свежем воздухе для меня в приоритете всегда, как и случилось и всегда. Больше всего в экскурсии мне нравится голос автора, хочется слушать его бесконечно. Также планирую посетить и другую экскурсию. Из минусов, не работали куар-коды. А всё остальное, даже булочки в конце экскурсии, создали эффект погружения.

  • Г
    Гульнара
    6 марта 2024
    Прогулка-погружение «Пять Мурмансков»
    Потрясающая экскурсия!!!! Однозначно рекомендую! Формат экскурсии не обычный и от этого она только выигрывает! Полное погружение в прошлое страны и города. 2 часа пролетели на одном дыхании! Огромная благодарность создателю экскурсии и девочкам гидам! ❤️
  • Т
    Томбулиди
    3 июля 2023
    Прогулка-погружение «Пять Мурмансков»
    Очень необычный формат экскурсии. Чувствуется, что все продумывалось до мелочей. Легко, но при этом познавательно.
  • Л
    Людмила
    14 февраля 2023
    Прогулка-погружение «Пять Мурмансков»
    Интересно и познавательно. Понравилось. Из минусов: очень быстро нужно идти, хотелось бы спокойно рассматривать здания, а не бежать бегом. Гид не заинтересована Мурманском, не может ответить на вопросы

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Иммерсивные»

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  3. Ледокол Ленин
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  5. Кольский мост
  6. Морской вокзал
  7. Набережная
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Гора Аллуайв
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июле 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Иммерсивные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 800 до 6 300. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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