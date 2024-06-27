1 чел.
По популярности
2 часа
Аудиогид
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Познакомиться с эпохами города с помощью аудиовизуального погружения в прошлое
Начало: На Рябиновой аллее
Завтра в 16:00
23 июля в 09:00
от 6 300₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка-погружение «Пять Мурмансков»
Начало: Рябиновая аллея, пр. Капитана Тарана, 16
Расписание: В любой день с 10:00 до 19:00.
23 июля в 10:00
25 июля в 10:00
от 6 300₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
Погрузиться в историю кинопроизводства и жизни края на прогулке в наушниках
Начало: На Рябиновой аллее
Завтра в 12:00
23 июля в 12:00
от 4 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел27 июня 2024Отличная экскурсия, нестандартная, позволяет взглянуть на Мурманск совсем иначе, чем после простой прогулки. Нет сухого зачитывания скучных фактов уставшим гидом.
- ААлександр9 мая 2024Всё понравилось. Инновационный подход. Были с ребёнком 7 лет. Он тоже стойко выдержал, Во второй половине экскурсии заинтересовался ещё больше.
- ООлеся2 мая 2024Второй раз на экскурсии и снова полный восторг! Попасть в театр не заходя в его стены - это возможно. Прогулка
- ГГульнара6 марта 2024Потрясающая экскурсия!!!! Однозначно рекомендую! Формат экскурсии не обычный и от этого она только выигрывает! Полное погружение в прошлое страны и города. 2 часа пролетели на одном дыхании! Огромная благодарность создателю экскурсии и девочкам гидам! ❤️
- ТТомбулиди3 июля 2023Очень необычный формат экскурсии. Чувствуется, что все продумывалось до мелочей. Легко, но при этом познавательно.
- ЛЛюдмила14 февраля 2023Интересно и познавательно. Понравилось. Из минусов: очень быстро нужно идти, хотелось бы спокойно рассматривать здания, а не бежать бегом. Гид не заинтересована Мурманском, не может ответить на вопросы
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Иммерсивные»
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