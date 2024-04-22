Мурманск стоит на берегу Северного Ледовитого океана и при этом обладает незамерзающим портом: логично, что уже сто лет именно отсюда уходят суда исследовать и осваивать суровую Арктику! На прогулке в мини-группе мы перенесемся в эпоху открытий, героических советских экспедиций и отважных полярников. Вы по-новому взглянете на наш город, который тесными братскими узами связан с миром льдов.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Почему эта тема?
Путешествия и исследования, полярная природа, харизматичные люди, открывавшие новые северные пути и земли — всё это невероятно вдохновляет меня! Как географ, который сам работал в Арктике и Антарктиде, я помогу вам понять, изучить и полюбить этот суровый край.
Что вас ожидает
Полярные хроники
С моей помощью перед вами оживут картины экспедиций и связанных с ними смелых полярников. А помогут мне в этом также фотографии, дневники, видеоматериалы участников арктических походов.
- Вы увидите здание, где работал легендарный Отто Шмидт, который отправился в легендарную экспедицию с Челюскинцами.
- Пройдете по местам, где в годы Второй мировой ходил бесстрашный Иван Папанин, совершивший многомесячный дрейф на льдине.
- Выясните, какой радиационный фон в городе был от первых атомных ледоколов.
- Остановитесь у дома, где жил капитан первых советских туристических круизов в Арктику, и сфотографируетесь со скульптурой белых медведей.
- Рассмотрите роскошный особняк, построенный для моряков Мурманского Арктического пароходства.
- Узнаете, откуда уходили в Арктику ледоколы «Ермак» и «Красин» и где сейчас трудятся новейшие атомные ледоколы.
Знаковые места Мурманска
В захватывающие истории о покорении Севера будут вплетены интересные локации города. На нашем маршруте:
- мозаика первого ледокола Российской империи во льдах
- сквер «Покорителям Арктики»
- Управление Мурманского морского пароходства
- Краны, причалы и суда городского порта
- Незамерзающий Кольский залив
- Первый в мире атомный ледокол «Ленин» (внешний осмотр)
- И это далеко не всё!
Кому подойдет экскурсия
Любителям захватывающих и драматических историй, приключений и самостоятельных путешествий.
Организационные детали
- Начинается экскурсия в центре, заканчивается у ледокола «Ленин». Посещение ледокола не входит в программу, вы сможете посетить ледокол самостоятельно.
- Мурманск — это Арктика, потому даже летом у нас может быть холодно. Возьмите куртку, перчатки и шерстяные носки, даже если погода вам кажется комфортной.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 622 ₽
|Дети до 7 лет
|100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Ленина, 90
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 478 туристов
Перед вами современный полярник, мурманчанин и гид в одном лице. Все началось с изучения географии полярных стран в университете, далее были наука и разгадка секретов климата земли в прошлом, захватывающиеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 37 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Екатерина
22 апр 2024
Очень интересная экскурсия, после которой всё по полочкам укладывается в голове - отлично структурированный рассказ и соответствующий ему маршрут! Было интересно и взрослым, и подросткам! Александр, большое спасибо за возможность в очередной раз влюбиться в север😊
Ю
Юлия
9 апр 2024
Александр подстроил маршрут под нас полностью, учел все пожелания. Прекрасно владеем материалом, было очень интересно, время пролетело незаметно!
Э
Эльвира
26 мар 2024
Интересная экскурсия, познавательная. Затрагивает и историю и географию. Мои знания, частично обрывочные иногда не связанные сложились в единый пазл.
С
Сичкаренко
18 мар 2024
Мы, семья из Новороссийска. Так далеко на русском Севере первый раз и нам очень повезло, что познакомить нас с Мурманском довелось такому классному гиду как Александр. Приятно слушать, отличная экскурсия, интересная. Отличное сочетание подачи информации и объектов в городе. Особенно приятно когда город показывает тот, кто чувствует его душой
Ю
Юлия
14 мар 2024
Хорошая, познавательная экскурсия.
Первый день я гуляла по городу самостоятельно, но решила, что не хватает истории, фактов, баек. Забронировала экскурсию и не ошиблась - за 2 часа узнала много интересного про город, порт, корабли и северный морской путь. После прогулки ещё очень удачно попала на экскурсию по ледоколу Ленин, для полноты картины, так сказать)) Рекомендую маршрут и гида)
Первый день я гуляла по городу самостоятельно, но решила, что не хватает истории, фактов, баек. Забронировала экскурсию и не ошиблась - за 2 часа узнала много интересного про город, порт, корабли и северный морской путь. После прогулки ещё очень удачно попала на экскурсию по ледоколу Ленин, для полноты картины, так сказать)) Рекомендую маршрут и гида)
Ольга
12 мар 2024
Наша группа из 7 человек выражает благодарность Александру за экскурсию. Нас (искушённых потушественников) очень сложно увлечь экскурсией по городу, но здесь же 2 часа пролетели незаметно на одном дыхании. Александр
Л
Любовь
11 мар 2024
Классная необычная экскурсия. Гораздо интереснее, чем обзорная.
Если есть 2 часа свободного времени и желание погулять по городу в приятной компании и еще и послушать историю, идеально время препровождения
Если есть 2 часа свободного времени и желание погулять по городу в приятной компании и еще и послушать историю, идеально время препровождения
Т
Татьяна
6 мар 2024
Не каждый человек может сможет полюбить Север с его непростым климатом, суровым характером, отсутствием пальм и белого песка. Но если присмотреться, прислушаться, в том числе к рассказам Александра о Мурманске
Е
Елена
6 мар 2024
Отлично прошли по центру города, послушали про освоение океана и экспедиции, было интересно. Спасибо!
Т
Татьна
3 мар 2024
Пешеходная экскурсия по Мурманску прошла прекрасно!
Было невероятно интересно слушать Александра про историю покорения Арктики, про первые опасные, но очень важные экспедиции, про героическую эвакуацию челюскинцев, про эволюцию ледоколов и их спасательные операции!
Два часа пролетели незаметно! Спасибо большое!
Было невероятно интересно слушать Александра про историю покорения Арктики, про первые опасные, но очень важные экспедиции, про героическую эвакуацию челюскинцев, про эволюцию ледоколов и их спасательные операции!
Два часа пролетели незаметно! Спасибо большое!
С
Сергей
28 фев 2024
Очень информативно, интересно!
Всем рекомендую.
Всем рекомендую.
Любовь
23 фев 2024
На экскурсии можно узнать о захватывающих приключениях героев прошлого, как и для чего полярники отправлялись в экспедиции, интересные факты о ледоколах. Очень понравилось, спасибо!
В
Виктория
22 фев 2024
Интересно и позновательно. Александр рассказал историю становления и развития города. Показал основные достопримечательности и ответил на все наши вопросы. Спасибо!
Н
Наталья
21 фев 2024
Побывала на экскурсии у Александра. Очень интересно, познавательно. Спасибо большое за вашу работу
И
Инна
18 фев 2024
Огромное спасибо Александру! Несмотря на мороз, время прошло в тёплом общении незаметно. Очень познавательно, доступно и интересно. Открыли для себя новую страничку нашей истории в таких непростых климатических условиях. Ещё раз спасибо)
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