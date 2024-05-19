Приглашаем познакомиться с визитными карточками Мурманска в комфортном авто-пешеходном формате! Вы увидите мемориал «Алёша», площадь Пяти углов, ледокол «Ленин» и другие знаковые места. Полюбуетесь городом со смотровой площадки и посмотрите на него в подзорную трубу. Мы расскажем о его истории и людях, героическом прошлом и вере в будущее.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 3,5 часа вы:
- Увидите морской и ж/д вокзалы — ворота города и начало его истории
- Раскроете, что такое «хатико по-мурмански»
- Оцените мемориал «Алёша» — каменного великана на Зелёном мысе
- Прикоснётесь к местным скандалам и весёлым историям на площади Пяти углов
- Посмотрите на первый в мире атомный ледокол «Ленин»
- Увидите памятник Халяве и стадион «несбывшихся надежд»
- Полюбуетесь Мурманском с высоты 135 метров
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость: Volkswagen Polo, Ford Galaxy или авто такого же класса
- На маршруте будет возможность попробовать морских ежей и свежие гребешки (по желанию, оплачивается дополнительно)
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Заедем за Вами по указанному адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 20 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Оксана, я представляю дружную команду гидов в Мурманске. Мы — люди, влюблённые в Крайний Север. Будем рады показать его красоту вам. Обещаем, что вам понравится!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
19 мая 2024
Очень интересная экскурсия, содержательные рассказы о местах и городе в целом!!!
О
Ольга
22 апр 2024
Добрый день. Экскурсия классная, очень увлекательная. Больше заявленного времени, но мы были очень увлечены рассказом, поэтому не заметили как прошло время. Спасибо
Андрей
18 апр 2024
Отличная экскурсия для того, что бы получше понять город. Рекомендую!
Максим
24 мар 2024
В первую очередь сильно порадовала цена! Я не строил больших ожиданий, хотелось, просто познакомиться с городом, но от самой экскурсии получил массу положительных эмоций. Город замечательный с большой историей, по
С
Светлана
12 мар 2024
Огромная благодарность туроператору и лично экскурсоводу Оксане! Получилась замечательная, насыщенная экскурсия по городу. Кроме того помогли с заказом других тематических экскурсий и с большим энтузиазмом откликаются на запросы.
А
Анна
6 мар 2024
Прекрасно организованная работа. Вышла небольшая накладка по времени с другой экскурсией, но гид Оксана заранее предупредила об этом и предложила замену. Экскурсию провел гид Александр. Получилась интересная и легкая индивидуальная
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