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этой причине настойчиво рекомендую знакомиться в сопровождении гида. Оксана так звали моего гида, она сама приехала на мой адрес и повезла по заранее готовому маршруту, мы посетили все особенные места города за небольшое время, было трудно не заметить глубину познаний гида, так как она с легкость не только рассказывала историю каждого места, но и с готовностью могла ответить на любой мой вопрос. Хочу признаться, мне все понравилось и появилось желание задержаться в этом городе подольше, а возможно и остаться жить.

Оксана, большое вам спасибо, благодарю за этот день, вы внесли в мою жизнь чуть больше красок))))))