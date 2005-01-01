Роман проводит ещё 2 экскурсии

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Северное сияние: это просто космос

Поразиться краскам ночного неба и узнать, как отслеживают необычное явление

Роман
Роман – представитель из Мурманска
От зеленоватых отливов до бордовых и фиолетовых оттенков — вы отправитесь на охоту за этим переменчивым и непостоянным небесным светом.

А мы постараемся, чтобы все прошло успешно: соберем прогнозы лабораторий, выясним самое благоприятное время и отвезем вас туда, где шансы встретить Аврору выше всего.
Задать вопросОбычно отвечает за 35 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 6 000 ₽ за экскурсию

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Северное сияние: это просто космос
Северное сияние: это просто космос

Что вас ожидает

Космическая тайна
Как возникает сияние, сколько длится, чем определяется его цвет? Почему оно бывает статическое и динамическое? Какие факторы нужно учитывать, чтобы предсказать появление северной Авроры? Вы узнаете ответы на эти вопросы и лучше поймете природу явления.

Погоня за сиянием
Это будет настоящая охота! Мы заранее отслеживаем прогнозы нескольких лабораторий, наблюдаем за факторами, которые приводят к появлению полярного сияния. Мы предложим вам подходящие даты и время, а уже в день встречи отправимся туда, где вероятность увидеть разноцветное небо самая высокая.

Организационные детали

  • Выбирайте теплую одежду и обувь, так как большую часть времени мы будем проведем на воздухе
  • Мы возьмем с собой термос с чаем, но вы также можете взять и свой

Как проходит экскурсия ⛳

  • Дата и время выезда согласовывается с учетом предполагаемой активности сияния и погодных условий
  • Я встречу вас у места проживания и после экскурсии 🧭 отвезу обратно. Время в пути — до 5 часов.
  • Кроме гида, автомобиль вмещает 4 человека, наиболее комфортна поездка — в группе до 3 участников, но для этой экскурсии 🧭 число пассажиров не так важно, потому что в автомобиле 🚘 мы проведем меньшую часть времени.
Северное сияние: это просто космос
Северное сияние: это просто космос
Северное сияние: это просто космос
Северное сияние: это просто космос
Северное сияние: это просто космос
Северное сияние: это просто космос

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роман
Роман
Нас зовут Роман и Юлия. Живем на Кольском полуострове, в Мурманске. Любим путешествовать по своему краю, занимаемся рыбалкой, организовываем отдых с палатками, катаемся на сноубордах, а также находим другие интересные развлечения, чтобы быть в движении. В поездках по региону открываем и такие места, куда редко кто добирается. С нами вы познакомитесь с традиционными и нетипичными уголками Севера, влюбитесь в его ни с чем не сравнимую атмосферу и обязательно захотите вернуться!
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Роман проводит ещё 2 экскурсии

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