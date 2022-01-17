Роман проводит ещё 2 экскурсии

От зеленоватых отливов до бордовых и фиолетовых оттенков — вы отправитесь на охоту за этим переменчивым и непостоянным небесным светом. А мы постараемся, чтобы все прошло успешно: соберем прогнозы лабораторий, выясним самое благоприятное время и отвезем вас туда, где шансы встретить Аврору выше всего.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Космическая тайна

Как возникает сияние, сколько длится, чем определяется его цвет? Почему оно бывает статическое и динамическое? Какие факторы нужно учитывать, чтобы предсказать появление северной Авроры? Вы узнаете ответы на эти вопросы и лучше поймете природу явления.

Погоня за сиянием

Это будет настоящая охота! Мы заранее отслеживаем прогнозы нескольких лабораторий, наблюдаем за факторами, которые приводят к появлению полярного сияния. Мы предложим вам подходящие даты и время, а уже в день встречи отправимся туда, где вероятность увидеть разноцветное небо самая высокая.

Организационные детали

Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить наличными

Выбирайте теплую одежду и обувь, так как большую часть времени мы будем проведем на воздухе

Мы возьмем с собой термос с чаем, но вы также можете взять и свой

Как проходит экскурсия