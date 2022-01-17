Роман проводит ещё 2 экскурсии

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Северное сияние: это просто космос

Поразиться краскам ночного неба и узнать, как отслеживают необычное явление
От зеленоватых отливов до бордовых и фиолетовых оттенков — вы отправитесь на охоту за этим переменчивым и непостоянным небесным светом.

А мы постараемся, чтобы все прошло успешно: соберем прогнозы лабораторий, выясним самое благоприятное время и отвезем вас туда, где шансы встретить Аврору выше всего.
Северное сияние: это просто космос
Северное сияние: это просто космос
Северное сияние: это просто космос

Описание экскурсии

Космическая тайна

Как возникает сияние, сколько длится, чем определяется его цвет? Почему оно бывает статическое и динамическое? Какие факторы нужно учитывать, чтобы предсказать появление северной Авроры? Вы узнаете ответы на эти вопросы и лучше поймете природу явления.

Погоня за сиянием

Это будет настоящая охота! Мы заранее отслеживаем прогнозы нескольких лабораторий, наблюдаем за факторами, которые приводят к появлению полярного сияния. Мы предложим вам подходящие даты и время, а уже в день встречи отправимся туда, где вероятность увидеть разноцветное небо самая высокая.

Организационные детали

  • Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить наличными
  • Выбирайте теплую одежду и обувь, так как большую часть времени мы будем проведем на воздухе
  • Мы возьмем с собой термос с чаем, но вы также можете взять и свой

Как проходит экскурсия

  • Дата и время выезда согласовывается с учетом предполагаемой активности сияния и погодных условий
  • Я встречу вас у места проживания и после экскурсии отвезу обратно. Время в пути — до 5 часов
  • Кроме гида, автомобиль вмещает 4 человека, наиболее комфортна поездка — в группе до 3 участников, но для этой экскурсии число пассажиров не так важно, потому что в автомобиле мы проведем меньшую часть времени
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет6000 ₽
Дети до 12 лет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 763 туристов
Меня зовут Роман, наша команда состоит из аттестованных гидов. Любим путешествовать по своему краю, занимаемся рыбалкой, организовываем отдых с палатками, также находим другие интересные развлечения, чтобы быть в движении. В поездках
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по региону открываем такие места, куда редко кто добирается. С нами вы познакомитесь с традиционными и нетипичными уголками Севера, влюбитесь в его ни с чем не сравнимую атмосферу и обязательно захотите вернуться!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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О
Команда Романа просто супер! Мы были с маленьким трехлетним ребёнком, машина комфортная, тёплый чай и правильное место просмотра - все было отлично! Может это удача, но мы видели шикарнейшее сияние, оно даже было разноцветное! Непередаваемые чувства и память на всю жизнь, оно точно того, стоит, чтобы за ним охотиться)
Команда Романа просто супер! Мы были с маленьким трехлетним ребёнком, машина комфортная, тёплый чай и правильное
Команда Романа просто супер! Мы были с маленьким трехлетним ребёнком, машина комфортная, тёплый чай и правильное
Команда Романа просто супер! Мы были с маленьким трехлетним ребёнком, машина комфортная, тёплый чай и правильное
Команда Романа просто супер! Мы были с маленьким трехлетним ребёнком, машина комфортная, тёплый чай и правильное
Команда Романа просто супер! Мы были с маленьким трехлетним ребёнком, машина комфортная, тёплый чай и правильное
Команда Романа просто супер! Мы были с маленьким трехлетним ребёнком, машина комфортная, тёплый чай и правильное
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О
Были в апреле, это не совсем сезон уже. Роман предупреждал, что можем ничего не увидеть, прогноз не очень и предлагал отменить. Но мы решили все-таки ехать. И это было великолепно!
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Увидели красивейшее сияние уже где-то через час. Мы были готовы ехать назад, но Роман предложил еще поискать. В поездке были интересные рассказы про историю города, про сам феномен сияния. Удобная, высокая и теплая машина. Роман очень приятный в общении человек. Поедем еще:)

Были в апреле, это не совсем сезон уже. Роман предупреждал, что можем ничего не увидеть, прогноз
Были в апреле, это не совсем сезон уже. Роман предупреждал, что можем ничего не увидеть, прогноз
Были в апреле, это не совсем сезон уже. Роман предупреждал, что можем ничего не увидеть, прогноз
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Лариса
Все прошло просто чудесно и я бы даже сказала образцово! Ответы на вопросы, подтверждение экскурсии - все очень оперативно, информативно, приветливо. Пришлось немного подождать во время экскурсии, но оно того
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стоило! Само ожидание было очень комфортным в удобной тёплой машине под интересные рассказы Романа обо всем, что касается Мурманской области. Ну а сияние - это что-то невероятное! Огромное спасибо, Роману за эти положительные эмоции!! Мы в восторге.

Все прошло просто чудесно и я бы даже сказала образцово! Ответы на вопросы, подтверждение экскурсии -
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Ю
Спасибо, все получилось феерично, организовывалось для ребенка, никогда не видевшего СС. Я очень переживала, т. к. были в Мурманске всего 2 дня, но поймать за хвостик Северную Аврору удалось с первой же попытки. На севере - путешествовать! Приедем еще!
Спасибо, все получилось феерично, организовывалось для ребенка, никогда не видевшего СС. Я очень переживала, т. к.
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О
Всё прошло отлично!
Всё прошло отлично!
Всё прошло отлично!
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Марина
Были в Мурманске несколько дней. Планировали экскурсию заранее, но понимали, что гарантий увидеть сияние нет. Благодаря Роману нам это удалось!!! Он на связи на протяжении всей нашей поездки. Постоянно держал
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в курсе обстановки. До последнего были сомнения, увидим или нет. И в последний вечер удача нам улыбнулась, ну или Роман смог с кем-то договориться))) Собрались за 20 минут и в предвкушении поехали. И оно того стояло! Грамотно подобранное место, отличное настроение и все сложилось! Сияние потрясающее! Путешествовали с ребенком, он в восторге (делится впечатлениями со своими друзьями и одноклассниками). Огромное спасибо Роману!

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