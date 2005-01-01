Роман проводит ещё 2 экскурсии

Космическая тайна Как возникает сияние, сколько длится, чем определяется его цвет? Почему оно бывает статическое и динамическое? Какие факторы нужно учитывать, чтобы предсказать появление северной Авроры? Вы узнаете ответы на эти вопросы и лучше поймете природу явления.
Погоня за сиянием Это будет настоящая охота! Мы заранее отслеживаем прогнозы нескольких лабораторий, наблюдаем за факторами, которые приводят к появлению полярного сияния. Мы предложим вам подходящие даты и время, а уже в день встречи отправимся туда, где вероятность увидеть разноцветное небо самая высокая.
Организационные детали
Выбирайте теплую одежду и обувь, так как большую часть времени мы будем проведем на воздухе
Мы возьмем с собой термос с чаем, но вы также можете взять и свой
Как проходит экскурсия ⛳
Дата и время выезда согласовывается с учетом предполагаемой активности сияния и погодных условий
Я встречу вас у места проживания и после экскурсии 🧭 отвезу обратно. Время в пути — до 5 часов.
Кроме гида, автомобиль вмещает 4 человека, наиболее комфортна поездка — в группе до 3 участников, но для этой экскурсии 🧭 число пассажиров не так важно, потому что в автомобиле 🚘 мы проведем меньшую часть времени.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Нас зовут Роман и Юлия. Живем на Кольском полуострове, в Мурманске. Любим путешествовать по своему краю, занимаемся рыбалкой, организовываем отдых с палатками, катаемся на сноубордах, а также находим другие интересные развлечения, чтобы быть в движении. В поездках по региону открываем и такие места, куда редко кто добирается. С нами вы познакомитесь с традиционными и нетипичными уголками Севера, влюбитесь в его ни с чем не сравнимую атмосферу и обязательно захотите вернуться!