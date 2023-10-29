Полюбоваться авророй и попробовать иван-чай, варенье из северных ягод и наши фирменные настойки
Целых 7 месяцев, с сентября по апрель, на Кольском полуострове можно наблюдать северное сияние.
Отправляйтесь с нами на поиск авроры! Мы, ориентируясь на прогнозы со спутников, отвезём вас туда, где вы насладитесь небесным зрелищем.
А ещё не оставим без местных вкусностей — собственноручно собранного иван-чая, северного варенья и настоек.
Отправляйтесь с нами на поиск авроры! Мы, ориентируясь на прогнозы со спутников, отвезём вас туда, где вы насладитесь небесным зрелищем.
А ещё не оставим без местных вкусностей — собственноручно собранного иван-чая, северного варенья и настоек.
Ближайшие даты:
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Азартное приключение
Из Мурманска мы отправимся на охоту. Будем путешествовать по области, ориентируясь на прогнозы со спутников, чтобы поймать сияние и безоблачное небо! Ожидание не будет утомительным: на стоянке вы согреетесь нашим собственноручно собранным иван-чаем, поучаствуете в дегустации варенья из северных ягод, а также наших фирменных настоек.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортных автомобилях, в которых у каждого участника будет своё место, мы ценим комфорт наших гостей
- Наш автопарк включает в себя большое количество авто от легковых до микроавтобусов, которые вовремя проходят техническое обслуживание
- При необходимости предоставляем удерживающие устройства для детей всех возрастов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из удобного вам места в Мурманске и по окончании отвезём обратно
ежедневно в 20:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 20:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 84 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Яна, я представляю дружную команду гидов в Мурманске. Мы любим свой край и наших гостей. Путешественники не хотят с нами расставаться и советуют друзьям. Ждём вас в гости.
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