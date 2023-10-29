К северному сиянию - с дегустациями и в мини-группе

Полюбоваться авророй и попробовать иван-чай, варенье из северных ягод и наши фирменные настойки

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Ответы на вопросы
Целых 7 месяцев, с сентября по апрель, на Кольском полуострове можно наблюдать северное сияние.

Отправляйтесь с нами на поиск авроры! Мы, ориентируясь на прогнозы со спутников, отвезём вас туда, где вы насладитесь небесным зрелищем.

А ещё не оставим без местных вкусностей — собственноручно собранного иван-чая, северного варенья и настоек.
К северному сиянию - с дегустациями и в мини-группе
К северному сиянию - с дегустациями и в мини-группе
К северному сиянию - с дегустациями и в мини-группе
К северному сиянию - с дегустациями и в мини-группе
К северному сиянию - с дегустациями и в мини-группе
К северному сиянию - с дегустациями и в мини-группе
К северному сиянию - с дегустациями и в мини-группе
К северному сиянию - с дегустациями и в мини-группе
К северному сиянию - с дегустациями и в мини-группе
К северному сиянию - с дегустациями и в мини-группе
К северному сиянию - с дегустациями и в мини-группе
К северному сиянию - с дегустациями и в мини-группе
К северному сиянию - с дегустациями и в мини-группе
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Азартное приключение

Из Мурманска мы отправимся на охоту. Будем путешествовать по области, ориентируясь на прогнозы со спутников, чтобы поймать сияние и безоблачное небо! Ожидание не будет утомительным: на стоянке вы согреетесь нашим собственноручно собранным иван-чаем, поучаствуете в дегустации варенья из северных ягод, а также наших фирменных настоек.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортных автомобилях, в которых у каждого участника будет своё место, мы ценим комфорт наших гостей
  • Наш автопарк включает в себя большое количество авто от легковых до микроавтобусов, которые вовремя проходят техническое обслуживание
  • При необходимости предоставляем удерживающие устройства для детей всех возрастов
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Мурманске и по окончании отвезём обратно

ежедневно в 20:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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