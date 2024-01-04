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Владимир Отлично выкатились по трассе E105 (Р21). Небо было слегка облачным, но облака были не размазаны по всему небу, а скучкованы на севере. Увидели несколько вспышек, попробовали настойку и выпили чаю. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Людмила Спасибо большое гиду Максиму, очень много рассказывал про город, когда добирались до точки. Путешествие на комфортных автомобилях, Максим ждал с нами сияние почти до 12 ночи, но все было не зря! мы увидели его, когда прогноз был не самый благоприятный! Очень довольны путешествием, настойки и варенье скрасили ожидание! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Юлия Нам повезло, Северное Сияние увидели практически сразу. Было холодно, но нас согрели чаем с вареньем из морошки и домашней настойкой. Большое спасибо организаторам, что пошли нам на встречу и смогли сдвинуть время экскурсии. Интересный рассказ экскурсовод про Мурманск и природу Заполярья позволил лучше узнать этот край. Наша команда была полна впечатлений от поездки. Рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Павел Советуем всем, кто хочет увидеть одно из самых захватывающих чудес света! фотоохот в комфортном теплом автомобиле с опытным гидом! Экскурсия понравилась! Очень пунктуальный гид! По пути рассказал очень много интересного про Мурманск, с интересом рассказал что еще можно посетить и как лучше добраться! Поездка оказалась очень душевной! Советуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Олег Шикарная поездка! Спасибо огромное Дмитрию и Ольге за это увлекательное приключение! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет