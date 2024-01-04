С сентября по апрель на Кольском полуострове можно наблюдать северное сияние.
Отправляйтесь в мини-группе на поиск авроры! Ориентируясь на спутниковые прогнозы, вас отвезут туда, где можно насладиться зрелищем. На стоянке согреетесь иван-чаем, попробуете варенье из северных ягод и настойки.
Экскурсия проходит на комфортных автомобилях с индивидуальными местами и удерживающими устройствами для детей. Заберут из удобного места в Мурманске и отвезут обратно
Отправляйтесь в мини-группе на поиск авроры! Ориентируясь на спутниковые прогнозы, вас отвезут туда, где можно насладиться зрелищем. На стоянке согреетесь иван-чаем, попробуете варенье из северных ягод и настойки.
Экскурсия проходит на комфортных автомобилях с индивидуальными местами и удерживающими устройствами для детей. Заберут из удобного места в Мурманске и отвезут обратно
5 причин купить эту экскурсию
- 🌌 Увидеть северное сияние
- 🚗 Комфортные автомобили
- 🍇 Дегустация местных вкусностей
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📍 Забирают из удобного места
Что можно увидеть
- Северное сияние
Описание экскурсии
Азартное приключение
Из Мурманска мы отправимся на охоту. Будем путешествовать по области, ориентируясь на прогнозы со спутников, чтобы поймать сияние и безоблачное небо! Ожидание не будет утомительным: на стоянке вы согреетесь нашим собственноручно собранным иван-чаем, а также фирменными настойками.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортных автомобилях, в которых у каждого участника будет своё место — мы ценим комфорт наших гостей
- Наш автопарк включает в себя большое количество авто, от легковых до микроавтобусов, которые вовремя проходят техническое обслуживание
- При необходимости предоставляем удерживающие устройства для детей всех возрастов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из удобного вам места в Мурманске и по окончании отвезём обратно
ежедневно в 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
|Дети до 6 лет
|4490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 412 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Яна, я представляю дружную команду гидов в Мурманске. Мы любим свой край и наших гостей. Путешественники не хотят с нами расставаться и советуют друзьям. Ждём вас в гости.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отлично выкатились по трассе E105 (Р21). Небо было слегка облачным, но облака были не размазаны по всему небу, а скучкованы на севере. Увидели несколько вспышек, попробовали настойку и выпили чаю.
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Л
Спасибо большое гиду Максиму, очень много рассказывал про город, когда добирались до точки. Путешествие на комфортных автомобилях, Максим ждал с нами сияние почти до 12 ночи, но все было не зря! мы увидели его, когда прогноз был не самый благоприятный! Очень довольны путешествием, настойки и варенье скрасили ожидание!
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Нам повезло, Северное Сияние увидели практически сразу. Было холодно, но нас согрели чаем с вареньем из морошки и домашней настойкой. Большое спасибо организаторам, что пошли нам на встречу и смогли сдвинуть время экскурсии. Интересный рассказ экскурсовод про Мурманск и природу Заполярья позволил лучше узнать этот край. Наша команда была полна впечатлений от поездки. Рекомендую.
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Советуем всем, кто хочет увидеть одно из самых захватывающих чудес света! фотоохот в комфортном теплом автомобиле с опытным гидом! Экскурсия понравилась! Очень пунктуальный гид! По пути рассказал очень много интересного про Мурманск, с интересом рассказал что еще можно посетить и как лучше добраться! Поездка оказалась очень душевной! Советуем!
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О
Шикарная поездка! Спасибо огромное Дмитрию и Ольге за это увлекательное приключение!
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Прекрасная долгая охота в пасмурный день. Сияние увидеть удалось, хоть и маленькое, но все равно небо сияло немного. Особая благодарность за настойчивость, ждали сияние практически до утра.
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