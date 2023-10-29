Целых 7 месяцев, с сентября по апрель, на Кольском полуострове можно наблюдать северное сияние.



Отправляйтесь с нами на поиск авроры! Мы, ориентируясь на прогнозы со спутников, отвезём вас туда, где вы насладитесь небесным зрелищем.



А ещё не оставим без местных вкусностей — собственноручно собранного иван-чая, северного варенья и настоек.