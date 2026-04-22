По сигналу специалистов мы выезжаем из Мурманска на специальные смотровые площадки, которые находятся в 50 км от города и прекрасно подходят для наблюдений северного сияния. Во время путешествия вас будут окружать красивые безлюдные места и бескрайняя лесотундра. По дороге вы узнаете всё самое важное о природе этого удивительного явления, сможете самостоятельно найти его на небе, а после экскурсии получите на память фотографию на фоне северного сияния.
Никто и никогда не сможет дать стопроцентной гарантии, что вы увидите северное сияние во время своего путешествия в наших краях. Это всегда охота и всегда лотерея, результаты которой не могут быть известны заранее. Появление северного сияния — результат совпадения нескольких факторов, таких как солнечная активность и хорошая ясная погода. Если вы видите на ночном небе звезды — значит, есть все шансы, что наша охота увенчается успехом!
Организационные детали
Нас часто спрашивают, возвращаем ли мы деньги, если выезд состоялся, а сияние мы не нашли. Наш ответ — нет, не возвращаем. Мы много сил и времени тратим на анализ информации, метеообстановки и выезжаем на «охоту», когда шансы максимально велики. Однако, если сияние не соизволило появиться во время нашего выезда — работу мы проводим такую же, часто в таком случает сил и бензина уходит даже больше, чем в случае успеха. Мы высоко ценим качество нашей работы и считаем справедливой стопроцентную оплату тура при любом исходе.
Обратите внимание
Экскурсию лучше бронировать максимум за один день, но можно и в течение дня, так как мы ориентируемся на метеоусловия
Тур проводится в период с октября по апрель
Мы выезжаем на экскурсию, если вероятность увидеть северное сияние высокая. Если в выбранный день прогнозы увидеть сияние неудовлетворительны, то возможны три варианта на выбор путешественника: отмена экскурсии, перенос экскурсии на другое время или дату, замена на другую экскурсию с доплатой разницы (если в этом есть необходимость) или без.
ежедневно в 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
место проживания туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1145 туристов
По образованию — краевед/музеевед. Работаю в команде таких же единомышленников, влюблённых в край. Многие годы мы водим на север друзей со всей страны, показывая им всю красоту Кольской земли, рассказывая им историю города-героя Мурманска. Будем рады поделиться ощущением прекрасного с новыми друзьями.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
Отлично провел время,несмотря на погодные условия и позднее время все равно искали любой просвет,тут уже зависит от природы,узнал много полезной информации и легендах о сиянии. Приеду ещё раз
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Денис
Всё чётко и профессионально. При плохом прогнозе Владимир нашёл сияние, сфотографировал нас и оперативно прислал фото.
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Любовь
Нам очень понравилось! Спасибо
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О
Ольга
Фантастические впечатления от увиденного Северного сияния - это что то нереальное и невообразимо красивое. В день нашей экскурсии погодные условия были не совсем идеальны, было облачно и шанс не увидеть читать дальшеуменьшить
был велик. Но наш гид Артем точно выбрал маршрут - мы попали в окно между облаками - и все свершилось - я прыгала от счастья и восторга. По дороге гид рассказал нам историю Мурманска, ответил на все вопросы, рассказал природу северного сияния - было комфортно и интересно. Кроме этого мы ездили на очень комфортабельной машине. Я довольна полностью экскурсией и всем рекомендую. Плюс очень вежливая и клиенториентрированная координатор Марина.
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А
Александра
Благодаря команде экскурсоводов, их огромной настойчивости и целеустремленности, а также небольшой доле удачи, нам удалось поймать Полярное Сияние, узнать о нем много нового, запечатлется напрофессиональную камеру Владимира (фото выслали по читать дальшеуменьшить
эл. почте), ни капельки не замерзнуть (все автомобили к слову иномарки, чистые,ухоженные и удобные) и замечательно встретить Новый 2019 год в компании других Охотников за Сиянием на АбрамМысе. О котором нам тоже рассказали интересную легенду,как и о многих вещах в Мурманске) город прекрасен, команда экскурсоводов компитентна и приятна в общении, а Сияние ЧУДЕСНО, всем,кто еще не видел его вживую, а только на фото-рекомендую обязательно! 5 из 5, мы еще вернемся,но в другое время года)))
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А
Александр
Мы уже не верили, что сможем увидеть сияние, было много облаков и просто наслаждались суровой зимой мурманской области. Но гид активно искал и мы ехали, ехали, ехали, пока не выехали читать дальшеуменьшить
в точку, где нет облаков и нам очень повезло. Было очень сильное сияние, фотки получились как на картинках в интернете. Я очень рад, что поехал именно с этими людьми, они знают, что делают и следят за погодными условиями и другими факторами, влмяющими на впечатление от авроры.