Как всем известно, туристы обычно посещают Кольский полуостров 🏝️ и город 🏙️ Мурманск из-за своего желания увидеть самое захватывающее природное явление — Северное сияние!

В зимние месяцы Северное Сияние довольно часто появляется на ночном небе — однако, нет точных гарантий, когда, где и насколько интенсивным будет явление.

Каждый раз, появляясь, оно «танцует», постоянно изменяя цвет и форму. Северное сияние — яркая демонстрация магнитного поля Земли, взаимодействующего с заряженными частицами Солнца.

Наш профессиональный гид организует Вам увлекательные развлечения по пути на место охоты, а также интересные и познавательные факты о Северном Сиянии.

Охота длится около трех-четырёх часов, в течение которых Вы и Ваша группа будете следовать за наиболее удачными локациями, охотясь за чистейшим небом и прекрасными видами.