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Охота за Северным сиянием

Евгения У.
Евгения У. – Гид из Мурика
Охота за Северным сиянием
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌃Ночная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Охота за Северным сиянием
Охота за Северным сиянием

Что вы увидите

  • Вечерний тур "Охота за Северным Сиянием" - это лучший вариант увидеть своими глазами величие Северного сияния, которое стоит того, чтобы выдержать самую холодную ночь.
Как всем известно, туристы обычно посещают Кольский полуостров 🏝️ и город 🏙️ Мурманск из-за своего желания увидеть самое захватывающее природное явление — Северное сияние!
В зимние месяцы Северное Сияние довольно часто появляется на ночном небе — однако, нет точных гарантий, когда, где и насколько интенсивным будет явление.
Каждый раз, появляясь, оно «танцует», постоянно изменяя цвет и форму. Северное сияние — яркая демонстрация магнитного поля Земли, взаимодействующего с заряженными частицами Солнца.
Наш профессиональный гид организует Вам увлекательные развлечения по пути на место охоты, а также интересные и познавательные факты о Северном Сиянии.
Охота длится около трех-четырёх часов, в течение которых Вы и Ваша группа будете следовать за наиболее удачными локациями, охотясь за чистейшим небом и прекрасными видами.
Что входит
  • трансфер из отеля и обратно
  • гид - фотограф
  • горячий травяной чай и закуски
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 проспект Ленина 82
    Охота за Северным сиянием
    Охота за Северным сиянием
    Охота за Северным сиянием
    Охота за Северным сиянием

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Евгения У.
    Евгения У.
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