Приглашаем вас понаблюдать за северным сиянием — красивейшим природным явлением, увидеть которое мечтают тысячи путешественников, приезжающие в Мурманск в холодное время года. Мы отправимся к лучшим смотровым площадкам бескрайней лесотундры, а по пути поговорим о природе северного сияния и его особенностях. Для охоты нам потребуются лишь хорошая погода и капелька удачи!

Описание экскурсии

В погоне за северным сиянием

По сигналу специалистов мы выезжаем из Мурманска на специальные смотровые площадки, которые находятся в 50 км от города и прекрасно подходят для наблюдений северного сияния. Во время путешествия вас будут окружать красивые безлюдные места и бескрайняя лесотундра. По дороге вы узнаете всё самое важное о природе этого удивительного явления, сможете самостоятельно найти его на небе, а после экскурсии получите на память фотографию на фоне северного сияния.

Никто и никогда не сможет дать стопроцентной гарантии, что вы увидите северное сияние во время своего путешествия в наших краях. Это всегда охота и всегда лотерея, результаты которой не могут быть известны заранее. Появление северного сияния — результат совпадения нескольких факторов, таких как солнечная активность и хорошая ясная погода. Если вы видите на ночном небе звезды — значит, есть все шансы, что наша охота увенчается успехом!

Организационные детали

Нас часто спрашивают, возвращаем ли мы деньги, если выезд состоялся, а сияние мы не нашли. Наш ответ — нет, не возвращаем. Мы много сил и времени тратим на анализ информации, метеообстановки и выезжаем на «охоту», когда шансы максимально велики. Однако, если сияние не соизволило появиться во время нашего выезда — работу мы проводим такую же, часто в таком случает сил и бензина уходит даже больше, чем в случае успеха. Мы высоко ценим качество нашей работы и считаем справедливой стопроцентную оплату тура при любом исходе.

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