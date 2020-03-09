13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Азартная охота, непередаваемые эмоции и альбом воспоминаний

Андрей
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Андрей – представитель гидов
Есть ли слова, чтобы описать северное сияние? Зеленые завихрения, розовые всполохи, бирюзовые полотна — вместе мы найдем красавицу Аврору.

Это будет увлекательное и эмоциональное приключение, которое запомнится на много лет и сохранится на профессиональных фотографиях.
5000 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии13 отзывов
4.69
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
Фото-путешествие в поисках северного сияния!

Что вас ожидает

Тур с гидом-фотографом
В приключение мы отправимся на комфортабельном теплом микроавтобусе (выезжаем в 21:00 из Мурманска). По пути я расскажу о том, как и почему «Север сияет», поделюсь наблюдениями прошлых лет и любопытными сюжетами. По желанию вы узнаете об истории Мурманска и о нашем Кольском крае. В машине всегда есть горячий чай, также я беру с собой штатив и профессиональный фотоаппарат — с радостью вас пофотографирую.

Поймать северное сияние
Как проходит охота за волшебством? С помощью программы, по картам и благодаря собственному опыту я нахожу нужные места — иногда это быстро, иногда нужно проехать дополнительные 10-20 километров. Вместе мы найдем самые живописные точки для наблюдений и ракурсы для фотографий, и вы вдоволь насладитесь шедевром природы!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей небольшой команды
  • Гид заберет вас из отеля и привезет обратно
  • Тур проводится с сентября по конец апреля

Что включено в стоимость

  • Транспортные расходы
  • Чай
  • Профессиональные фотографии — все мы отправим вам после тура

Северное сияние — «капризное» явление: в редких случаях мы можем не увидеть его (например, из-за сильной облачности). При таком раскладе мы вернем вам 30% от стоимости экскурсии.

Фото-путешествие в поисках северного сияния!
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
Фото-путешествие в поисках северного сияния!
Фото-путешествие в поисках северного сияния!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Всем привет, меня зовут Андрей! Я гид-фотограф. Приглашаю вас на увлекательные экскурсии по Кольскому краю — подальше от обыденности! Работаю с небольшой командой гидов, на комфортабельном транспорте, приспособленном для любой погоды. Гарантирую безопасность, надёжность и пунктуальность.
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Приехали в Мурманск 24.02. Андре
6 февраля 2020
Все было организованно очень четко, отличное сопровождение. Вкусный чай, и идеально выбранная геопозиция
31 января 2020
Это было потрясающе! Прогноз был неплохой, собирались ехать на 51 км, но как только выехали загород, сияние прилетело, да такое яркое (на 6-9 баллов), что в срочном порядке поспешили к стоянке на 12м км, где оно разыгралось просто до чего-то невероятного! Даже увидели дюны, о которых до этого за пару часов слышали по радио, что они были якобы зафиксированы в Норвегии и Швеции впервые, а наш гид Андрей сказал, что в Мурманске они появляются постоянно, просто нет станции, которая их зафиксировала бы. Гид, кстати, потрясающий. Мало того, что общительный, вежливый, приятный, так ещё и безотказный и внимательный: чаем и шоколадкой угощал, фотографии наделал, ещё и на другую сторону Кольского залива свозил, на смотровую площадку, так что даже увидели прекрасный ночной Мурманск и сфотографировались у памятника защитникам неба, захватив кусочек сияния. В общем, потрясающая поездка и впечатления на всю жизнь! Спасибо!
22 января 2020
с 11-12.01 искали вместе с гидом северное сияние, к сожалению, его мы так и не увидели((( Зато сам гид Андрей очень понравился. грамотный и интересный собеседник. Просто нам не повезло с погодой((( поэтому экскурсия и называется "охота", в любом случае, мы покатались по зимнему краю )))) увидели снег (в Москве снега мало)))))) ), попили чай)))))))))) Спасибо, Вам!
19 января 2020
Очень повезло, что встретила Андрея, был аномальный выброс на солнце и мы в сильную метель умудрились найти ясное небо и увидеть удивительное северное сияние!!! 3 вспышки, последняя так вообще дугой во все небо! Андрей внимательный, у каждого спросит, как дела, не замерли ли, есть сменная более теплая обувь, хороший теплый автомобиль, который на практике убедились везде проедет и не забуксует, вкусный горячий чай! И, конечно, фотографии на память на профессиональную камеру, каждого сфотографировали по нескольку раз в разных ракурсах :)
Рекомендую
16 января 2020
Да, это не обычная экскурсия со множеством информации, а фото-путешествие и азартная охота (как и указано в описании). Где слова будут лишними. И очень многое зависит от капризов природы.
Андрея я выбрала из множества других аналогичных «охотников». И не пожалела. Приятный человек, постоянно был на связи. Доставка от/к отелю, маленькая группа, комфортный транспорт и чай после охоты, фото из поездки. И его огромный опыт.
Конечно, я, как и многие, ожидала более красочной картинки. Но это лишь потому, что мы мало знаем об этом явлении, хотя информации в интернете достаточно. Глаз, к сожалению, в отличие от объектива, видит всё не так ярко.
Погода в этот день была плохая: снежно и облачно. И ехали мы с сомнениями на счёт удачной охоты. Но Андрей смог найти подходящее место с просветами, и удача нам улыбнулась, сияние разгорелось сильнее прогнозируемого. Это так завораживающе и восхитительно! Огромное спасибо Андрею за исполнение мечты и замечательные фотографии!
16 января 2020
Экскурсия не понравилась, никакой информации не получили, никакого рассказа о Северном край и о природе Северного сияния не получили. Сияние увидеть не удалось, но основное расстройство совсем не в этом, а именно в том, что было впечатление, что мы на хорошем такси прокатились в лес и обратно, с очень молчаливым "гидом"-водителем.Цена экскурсии совершенно не оправдана.
16 января 2020
Всем привет! Я бы очень порекомендовала отправиться за Северным сиянием именно с Андреем. Андрей очень оперативно отвечает. Предоставил мне всю необходимую информацию, дал советы по пребыванию в Мурманске в целом. В день экскурсии заранее скоординировал, прибыл в отель заблаговременно. В начале экскурсии пояснил, куда едем, как ищем точку обзора, какой прогноз. Доехали быстро! на точке обзора было много людей, но Андрей выбрал место и обеспечил, чтобы нам никто не мешал наслаждаться зрелищем и сделать восхитительные фотографии! Андрей прислал фото буквально на следующий день после экскурсии, хотя резервировал себе два-три дня. Ну, и стоит отметить вкусный чай и шоколад! да, и еще Андрей позаботился о том, чтобы никто не замерз, у него с собой всегда теплая обувь и пледы на случай, если кто-то одет не по погоде. В общем экскурсией очень довольна! Радует, что северное сияние мы нашли с первой поездки! :)
7 января 2020
В целом нам понравилось. Конечно, ожидали более красочного сияния, но мы понимаем, что все зависит от погоды. Мне кажется гиду удалось выжать максимум из погодных условий, за это спасибо. У гида есть необходимое оборудование для прогноза сияния, поэтому было легко ориентироваться, куда ехать. Всем советуем
6 января 2020
Нам очень понравилось.Андрей профессионал своего дела.Сияние увидели. Нам повезло. Фотографии гид скинул сразу,на утро.
Ещё 3 отзыва

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