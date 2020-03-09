13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тур с гидом-фотографом

В приключение мы отправимся на комфортабельном теплом микроавтобусе (выезжаем в 21:00 из Мурманска). По пути я расскажу о том, как и почему «Север сияет», поделюсь наблюдениями прошлых лет и любопытными сюжетами. По желанию вы узнаете об истории Мурманска и о нашем Кольском крае. В машине всегда есть горячий чай, также я беру с собой штатив и профессиональный фотоаппарат — с радостью вас пофотографирую.

Поймать северное сияние

Как проходит охота за волшебством? С помощью программы, по картам и благодаря собственному опыту я нахожу нужные места — иногда это быстро, иногда нужно проехать дополнительные 10-20 километров. Вместе мы найдем самые живописные точки для наблюдений и ракурсы для фотографий, и вы вдоволь насладитесь шедевром природы!