По согласованию с гидом

Отправиться в погоню за природным чудом с профессионалом своего дела и понять, как оно появляется.

Поехали за мечтой? На Кольском полуострове вы увидите фантастическое явление природы — Её величество Аврору. От красок северного сияния захватит дух, вы ощутите мощь планеты и увезете с собой сказочные фотографии. А я дополню нашу дружескую поездку рассказами о гордости Мурманской области.

Что вас ожидает:

Полярная сказка

Из Мурманска мы уедем навстречу ночному небосклону — и будем искать точки с высокими шансами поймать разноцветные всполохи. Вы узнаете о возникновении северного сияния и о том, как к этому явлению относились наши предки. А затем вас заворожит магический северный спектакль! Я с радостью пофотографирую вас, отвечу на любые вопросы и по пути посоветую, куда еще съездить в Мурманской области.

Успешная «охота»

Аврора капризна и показывается не в любую погоду — к этому нужно быть готовыми. Мы мониторим активность солнечного ветра каждый день и не выезжаем при неблагоприятных условиях; наша задача — удивить и показать, а не просто покататься. Поэтому путешествие можно перенести. Кроме того, мы в любом случае выезжаем в самые благоприятные места Мурманской области, отслеживая облачность.

Организационные детали:

Сезон северного сияния начинается в конце августа и длится до середины апреля

Трансфер на комфортабельном авто включен в стоимость

В путешествие с вами отправлюсь я или другой гид из нашей команды

Место встречи: