По согласованию с гидом

Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз

Поехали за мечтой

5
3 отзыва
Поехали за мечтой? На Кольском полуострове вы увидите фантастическое явление природы — её величество аврору.

От красок северного сияния захватит дух.

Вы ощутите мощь планеты и увезете с собой сказочные фотографии, а я дополню нашу дружескую поездку рассказами о гордости Мурманской области.
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
Отправиться в погоню за природным чудом с профессионалом своего дела и понять, как оно появляется.
Поехали за мечтой? На Кольском полуострове вы увидите фантастическое явление природы — Её величество Аврору. От красок северного сияния захватит дух, вы ощутите мощь планеты и увезете с собой сказочные фотографии. А я дополню нашу дружескую поездку рассказами о гордости Мурманской области.

Что вас ожидает:

    Полярная сказка
    Из Мурманска мы уедем навстречу ночному небосклону — и будем искать точки с высокими шансами поймать разноцветные всполохи. Вы узнаете о возникновении северного сияния и о том, как к этому явлению относились наши предки. А затем вас заворожит магический северный спектакль! Я с радостью пофотографирую вас, отвечу на любые вопросы и по пути посоветую, куда еще съездить в Мурманской области.
    Успешная «охота»
    Аврора капризна и показывается не в любую погоду — к этому нужно быть готовыми. Мы мониторим активность солнечного ветра каждый день и не выезжаем при неблагоприятных условиях; наша задача — удивить и показать, а не просто покататься. Поэтому путешествие можно перенести. Кроме того, мы в любом случае выезжаем в самые благоприятные места Мурманской области, отслеживая облачность.

    Организационные детали:

    • Сезон северного сияния начинается в конце августа и длится до середины апреля
    • Трансфер на комфортабельном авто включен в стоимость
    • В путешествие с вами отправлюсь я или другой гид из нашей команды

    Место встречи:

    • Место встречи по договоренности с гидом, вы сможете обсудить его при заказе экскурсии.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-19 человек
    Погоня за cеверным cиянием
    5 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • услуги гида
    • услуги фотографа
    • трансфер на комфортабельном авто
    • горячий чай, либо негазированная вода.
    Что не входит
    • личные расходы.
    Где начинаем и завершаем
    Начало: В месте Вашего проживания
    Завершение: Место проживания (гостиница)
    Когда и сколько длится?
    Когда: По согласованию с гидом
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    По согласованию с гидом

    Николай
    Николай
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