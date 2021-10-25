Что вас ожидает

Полярная сказка

Из Мурманска мы уедем навстречу ночному небосклону — и будем искать точки с высокими шансами поймать разноцветные всполохи. Вы узнаете о возникновении северного сияния и о том, как к этому явлению относились наши предки. А затем вас заворожит магический северный спектакль! Я с радостью пофотографирую вас, отвечу на любые вопросы и по пути посоветую, куда еще съездить в Мурманской области.

Успешная «охота»

Аврора капризна и показывается не в любую погоду — к этому нужно быть готовыми. Мы мониторим активность солнечного ветра каждый день и не выезжаем при неблагоприятных условиях; наша задача — удивить и показать, а не просто покататься. Поэтому путешествие можно перенести. Кроме того, мы в любом случае выезжаем в самые благоприятные места Мурманской области, отслеживая облачность.

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