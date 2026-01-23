читать дальше уменьшить

ребята вошли в наше положение и забрали прямиком с аэропорта, за это им огромное спасибо. Встретила нас доброжелательная и общительная девушка Татьяна и мы сразу же помчались на первую локацию для "охоты" за авророй. На месте мы уже встретились с Николаем и остальными участниками мероприятия. Атмосфера была дружеская, позитивная и теплая, не смотря на то, что на улице был минус 27. По итогу были в 3 местах, где смогли "поймать" сияние. Насладившись видами и наделав кучу крутых фотографий, нас повезли в сторону гостиницы. По пути Татьяна несколько раз останавливала автомобиль, чтоб мы могли выйти и полюбоваться этим невероятно прекрасным природным явлением. Отдельная ей благодарность за это. Сразу видно, что люди любят свою работу и делают максимум, а не просто привез увез и забыл.

Так же побывали на бомбической экскурсии от организатора Николая - на Териберке. В 9 утра у дома забрал нас на авто гид Иван. Доброжелательный и общительный молодой человек, имеющий отличные навыки вождения, что немало важно. Всю дорогу в Териберку ненавязчиво общались и была прекрасная атмосфера, такое ощущение, что едем с хорошим другом. На всех остановках нас никто не ограничивал во времени нахождения на них и никак не поторапливал, но мы и сами долго не задерживались, так как понимали, что надо увидеть как можно больше пока еще не стемнело, все же световой день зимой очень короткий. Каждая наша остановка приводила нас в восторг, виды просто бомба, если начну описывать их, то это все равно не передаст ту красоту, которую можно и нужно увидеть своими глазами. Так же на каждой остановке была съемка с квадракоптера, что очень сильно нас удивило. С погодой нам повезло, но это не отменяет того, что все равно надо одеваться теплее, так как иногда придется перемещаться от одной локации к другой. В конце мероприятия посетили ресторан с хорошей кухней. По дороге домой так же ненавязчиво общались. К вечеру Иван выслал нам смонтированное видео с квадракоптера. Съемка и монтаж просто высоте, все лучшие виды, а так же наше участие в нем. Видно, что человек подходит к своей работе с максимальной ответственностью и любовью, что крайне редко встречается в наше время. Огромное спасибо ему за это. Экскурсия превзошла все наши ожидания.

Большая благодарность Николаю за то, что организовал две такие замечательные экскурсии. Мы с мужем остались очень довольны и сошлись во мнении, что это была одна из наших лучших поездок, обязательно вернёмся ещё и обратимся к Николаю за новыми впечатлениями☺️