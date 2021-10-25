Северное сияние в Мурманске — увидеть хотя бы раз!

Отправиться в погоню за природным чудом и понять, как оно появляется

4.8
32 отзыва
Поехали за мечтой? На Кольском полуострове вы увидите фантастическое явление природы — Её величество Аврору.

От красок северного сияния захватит дух, вы ощутите мощь планеты и увезете с собой сказочные фотографии.

А я дополню нашу дружескую поездку рассказами о гордости Мурманской области.
Северное сияние в Мурманске — увидеть хотя бы раз!
Северное сияние в Мурманске — увидеть хотя бы раз!
Северное сияние в Мурманске — увидеть хотя бы раз!
Северное сияние в Мурманске — увидеть хотя бы раз!
Северное сияние в Мурманске — увидеть хотя бы раз!
Северное сияние в Мурманске — увидеть хотя бы раз!
Северное сияние в Мурманске — увидеть хотя бы раз!
Северное сияние в Мурманске — увидеть хотя бы раз!
Северное сияние в Мурманске — увидеть хотя бы раз!
Северное сияние в Мурманске — увидеть хотя бы раз!

Что вас ожидает

Полярная сказка

Из Мурманска мы уедем навстречу ночному небосклону — и будем искать точки с высокими шансами поймать разноцветные всполохи. Вы узнаете о возникновении северного сияния и о том, как к этому явлению относились наши предки. А затем вас заворожит магический северный спектакль! Я с радостью пофотографирую вас, отвечу на любые вопросы и по пути посоветую, куда еще съездить в Мурманской области.

Успешная «охота»

Аврора капризна и показывается не в любую погоду — к этому нужно быть готовыми. Мы мониторим активность солнечного ветра каждый день и не выезжаем при неблагоприятных условиях; наша задача — удивить и показать, а не просто покататься. Поэтому путешествие можно перенести. Кроме того, мы в любом случае выезжаем в самые благоприятные места Мурманской области, отслеживая облачность.

Организационные детали

  • Сезон северного сияния начинается в конце августа и длится до середины апреля
  • Трансфер на комфортабельном авто включен в стоимость
  • В путешествие с вами отправлюсь я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Николай
Николай
Всем доброго времени суток! Меня зовут Николай, и я представитель команды лицензированных гидов-экскурсоводов. Мы всегда ищем новое и увлекательное в обыденном, ведь на всё можно смотреть с разных сторон — и будут отличия. Каждый из нас влюблен в наш край и его невероятную природу. С радостью приглашаем вас увидеть красоты Севера и разделить с нами эту любовь!
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32 настоящих отзыва от туристов

Е
25 окт 2021
Ездили в Териберку в конце октября. Потрясающая экскурсия, которая стала такой несомненно благодаря гиду Миле. Уверенное вождение по заснеженной дороге, интересные и ненапряжные рассказы. Знание истории и интересных фактов, при этом никаких неподтвержденных мифов и баек. Комфортабельная машина и прекрасные виды, что ещё нужно))
Мила, спасибо за проведённый с нами день - это восторг и впечатления на многие месяцы вперёд!
Д
30 сен 2021
Огромное спасибо Николаю за увлекательную охоту за северным сиянием.
В
29 сен 2021
Экскурсия проведена на отличном уровне, гид - профессионал в своем деле. Нашёл хорошее место и сияние увидели почти сразу. Фотографии получились классными, теперь придётся менять аватарки в соц. сетях))
Е
22 сен 2021
Хочется выразить огромную благодарность за теплую, душевную экскурсию, несмотря на холодную ночь. Северное сияние - это восторг!
А отношение к своим гостям у Николая настолько трепетное, что через 5 мин ты забываешь, что ты на экскурсии и ощущение, что ты в компании старых друзей. Уникальность Николая, как гида заключается в том, что он искренне переживает за то, чтобы ты увез с собой лучшие эмоции и фотографии! Спасибо за прекрасное сияние и исполнение мечты!
С
25 мар 2021
Ловили сияние 21 марта и мы поймали шикарное сияние! Хотя с утра был снег и было все печально, но вечером небо прояснилось и Николай нам помог насладиться красотой сияния, он знает своё дело, если хотите увидеть сияние, то Николай главный охотник, он вам поможет, однозначно рекомендую!
Александр
23 мар 2021
Хочу поблагодарить Николая за гибкость и отличную организацию этого приключения.
Наша экскурсия была запланирована сразу по прилету в Мурманск, наш самолет опоздал, мы долго добирались до города. Все это экскурсии не помешало, Николай встретил нас на машине у гостиницы, дал возможность тепло одеться и повез за город на охоту за сиянием.
Нам повезло и с погодой, и с сиянием, и с гидом. Мы наслаждались всполохами на небе, мерзли, фотографировались, грелись в машине и снова выбирались на мороз.
Николай на свой фотоаппарат сделал нам много замечательных фотографий. Без него у нас бы этой документальной памяти не осталось. Если вы выбираете гида для охоты за северным сиянием - очень рекомендую Николая.
Д
13 мар 2021
Спасибо Николаю! Все организационные вопросы были выполнены хорошо. Сияние поймали сразу как приехали на первую локацию:) Фотографии получились яркие:) Но не хватило информации о самом явлении.
А
25 фев 2021
Полный восторг.
Наш гид Николай все чётко рассчитал, мы уверенно и недолго ехали к месту ожидаемого Сияния и оно не заставило нас долго ждать. Мы наблюдали его с зарождения до угасания. В пик, когда Сияние было в полном разгаре, мы все затаив дыхание смотрели на дивные узоры, которые рисовал нам Небо. Это было восхитительно! Николай сделал массу профессиональных фото для нас. Мы ему очень благодарны за красоту, которую он нашёл и показал нам!
О
20 фев 2021
Александр, Николай, спасибо вам за прекрасную возможность увидеть сияние с первой попытки и за отлично проделанную работу 🌹😊🎉
Т
15 фев 2021
Спасибо большое за эту охоту. Нам удалось поймать аврору и еще такую яркую. Спасибо команде! Спасибо за фоточки!
Е
14 фев 2021
Огромное спасибо Николаю и его команде! Ребята молодцы! Быстро нашли сияние☝️
По ходу передвижения рассказали много интересного про Мурманск и Кольский край! Все очень супер! Рекомендую!
А
10 фев 2021
Команда гидов в лице Антона и Михаила впечатлила оптимизмом, радостью. Ожидание сияния было вдохновляющим и волшебным! Все было по высшему классу: транспорт, направление поиска, чаепитие в тундре. Огромная благодарность!
М
9 фев 2021
Все прошло великолепно! Хоть экскурсия должна была быть первого числа, но из-за непогоды она сорвалась, Николай пошёл на встречу и взял нас на охоту следующего дня.

В условиях постоянного снегопада Николай нашёл место за 80км от Мурманска, где нам удалось увидеть это чудо природы.

С небольшой дымки до невероятного зрелища. Это надо видеть, словами описать сложно. Гид и фотограф сделали хорошие фотографии снятые на хорошую технику и вспышку.

Огромное спасибо за экскурсию!
Игорь
3 фев 2021
Впечатления незабываемые! Ехать пришлось довольно далеко от Мурманска, но оно того стоило, мы увидели прекрасное яркое северное сияние, пофоткались, всё супер!
Екатерина
27 янв 2021
Мне очень понравилась охота. И это именно охота, потому что должны сойтись множество факторов, чтобы увидеть это чудо. Здесь нужны и знания, и погода, и везение. У нас совпало все и мы довольно быстро смогли поймать сияние. После, конечно, пришлось еще покататься, но это того стоило:)
Рекомендую команду Николая очень-очень
Ещё 17 отзывов

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