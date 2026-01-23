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Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз

Готовы ли вы к встрече с одним из самых завораживающих явлений природы? Северное сияние в Мурманске ждет вас
Представьте себе ночь, когда небо вдруг оживает яркими красками северного сияния. Это не просто экскурсия, это путешествие в мир волшебства, где каждый момент способен захватить дух.

В Мурманске, на Кольском полуострове,
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вы не только станете свидетелями этого невероятного природного феномена, но и узнаете множество интересных фактов о его происхождении.

Ваш гид позаботится о том, чтобы вы нашли лучшие места для наблюдения и смогли сделать незабываемые снимки. Не упустите шанс стать частью этой уникальной авантюры

4.9
185 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌌 Увидеть северное сияние
  • 📷 Профессиональные фото на память
  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • ⏱ Гибкость в планировании
  • 🌍 Рекомендации по регионам
  • 🔍 Экспертные гиды

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для наблюдения северного сияния - с августа по апрель. В это время года темные ночи и высокая активность солнечного ветра создают идеальные условия для наблюдения этого удивительного природного явления. Путешествие оставит незабываемые впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз

Что можно увидеть

  • Северное сияние

Описание экскурсии

Полярная сказка

Из Мурманска мы уедем навстречу ночному небосклону — и будем искать точки с высокими шансами поймать разноцветные всполохи. Вы узнаете о возникновении северного сияния и о том, как к этому явлению относились наши предки (иногда я могу рассказать всю информацию о сиянии во время остановок). А затем вас заворожит магический северный спектакль! Я с радостью пофотографирую вас, отвечу на любые вопросы и по пути посоветую, куда еще съездить в Мурманской области.

Успешная «охота»

Аврора капризна и показывается не в любую погоду — к этому нужно быть готовыми. Мы мониторим активность солнечного ветра каждый день и не выезжаем при неблагоприятных условиях; наша задача — удивить и показать, а не просто покататься. Поэтому путешествие можно перенести. Кроме того, мы в любом случае выезжаем в самые благоприятные места Мурманской области, отслеживая облачность.

Организационные детали

  • Сезон северного сияния начинается в конце августа и длится до середины апреля
  • Советуем не планировать охоту за сиянием на последний день вашего путешествия, а оставить в запасе 2-3 дня, чтобы дождаться лучших погодных условий
  • Экскурсия проходит в мини-группе в компании 5-6 человек в одном автомобиле
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле включен в стоимость

В путешествие с вами отправлюсь я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 2682 туристов
Всем доброго времени суток! Меня зовут Николай, и я представитель команды лицензированных гидов-экскурсоводов. Мы всегда ищем новое и увлекательное в обыденном, ведь на всё можно смотреть с разных сторон — и будут отличия. Каждый из нас влюблен в наш край и его невероятную природу. С радостью приглашаем вас увидеть красоты Севера и разделить с нами эту любовь!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 185 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
170
4
4
3
4
2
3
1
4
Н
Экскурсия прошла отлично!
Были вчетвером с друзьями, коллега Николая забрал нас на комфортной машине из удобной нас точке и отвез на место сияния, где уже был Николай. Из-за погодных условий экскурсия
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несколько раз переносилась, но Николай все равно помог нам увидеть сияние! Так что советуем бронировать на начало поездки, чтобы можно было подвинуть по времени в удобное время (если оно есть)
Нам все очень понравилось, уже порекомендовали всем друзьям и если решим вернуться в Мурманск, то к Николаю!

Экскурсия прошла отлично!
Экскурсия прошла отлично!
Экскурсия прошла отлично!
Экскурсия прошла отлично!
Экскурсия прошла отлично!
Экскурсия прошла отлично!
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Е
Несмотря на не очень хорошую погоду, был снег и облачно, Николай по своим картам привёз нас туда где небо было чистым и мы увидели сияние! Это было волшебно! Николай весёлый, лёгкий человек, сделал нам чудесные фото! Рекомендую его, если хотите увидеть сияние
Несмотря на не очень хорошую погоду, был снег и облачно, Николай по своим картам привёз нас
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Дарья
Николай сделал всё возможное, чтобы мы увидели северное сияние, но не всё зависит от человека в данном случае! Николай постоянно мониторил ситуацию с коллегами, по камерам, выискивая просветы в небе
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и прогнозируя ситуацию. Мы переезжали с места на место в поисках лучшей локации и всё-таки хоть как-то, но поймали сияние. В общем, Николая можем смело рекомендовать как человека, который приложит все усилия, чтобы вы увидели сияние. Ну и нужно немного везения!

Николай сделал всё возможное, чтобы мы увидели северное сияние, но не всё зависит от человека в
Николай сделал всё возможное, чтобы мы увидели северное сияние, но не всё зависит от человека в
Николай сделал всё возможное, чтобы мы увидели северное сияние, но не всё зависит от человека в
Николай сделал всё возможное, чтобы мы увидели северное сияние, но не всё зависит от человека в
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Ю
Брала тур за день до отъезда, особо не на что не надеясь, но нам очень повезло и мы сумели поймать северное сияние! Спасибо Николаю за незабываемые впечатления и классные фотографии, а так же за позитив и хорошее настроение во время поездки ❤️
Брала тур за день до отъезда, особо не на что не надеясь, но нам очень повезло
Брала тур за день до отъезда, особо не на что не надеясь, но нам очень повезло
Брала тур за день до отъезда, особо не на что не надеясь, но нам очень повезло
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Е
Когда начинаешь выбирать подходящую для себя экскурсию среди всего разнообразия и разного уровня цен, что существует в интернете, то можно легко потеряться. Единственное, что может помочь найти нам гида и
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экскурсию по душе, дабы не разочароваться, это реальные отзывы людей.
Читая отзывы о работе Николая, я обратила внимание на его ответ на один из негативных отзывов, где люди не смогли увидеть сияние и поехали домой раньше времени, он написал им, цитирую:"Да, мы прокатали семь часов, но мы сделали дело и гости визжали от счастья, ведь они поверили в меня и я исполнил их мечту, закрыл гештальт." После этого я немедленно забронировала у него экскурсию за охотой на северное сияние, потому что я хотела, чтобы он осуществил и мою мечту тоже.
Когда мы приехали в Мурманск и отправились в путь, я видела как внимательно работает Николай, он ищет хорошие локации для фото и беспрерывно мониторит небо и прогнозы по показателем сияния.
Мы довольно быстро нашли сияние, но оно было не очень заметное и после этого мы отправились снова в путь, так мы ездили ещё часа 2 и, честно говоря, было уже трудно продолжать поиски, т. к. дорога довольно утомляет, но вскоре мы снова нашли то, что искали. И оно стоило того! В общей сложности за одну ночь мы увидели 3-4 раза северное сияние в разных точках Мурманской области и с разной степенью его мощности. Мы видели и просто зеленоватую дымку, и переливы как струны, и закручивание сияния по спирали. А ещё потрясающее звёздное небо, как бонус.
Все, кто поехал с Николаем, осуществили свою мечту увидеть северное сияние, благодаря его профессионализму.
Я скажу вот что, если вы хотите, чтобы вам уделили индивидуальное внимание, чтобы вы получили удовольствие по максимуму от охоты за сиянием, чтобы гид выкладывался на 100% в своей работе и вы получили отличные фото, тогда выбирайте Николая. Но не только для охоты, а и для других экскурсий тоже. Потому что, после того, как мне удалось побывать на охоте с ним, своим отношением к работе, он поднял планку настолько высоко, что я пожалела, что не заказала экскурсию в Териберку и ещё одну охоту за сиянием у него. Поэтому не совершаете моих ошибок, верьте в Николая и его команду и тогда вы получите незабываемые впечатления, прекрасные фото и исполнение своей мечты.
От всей души благодарим вас, Николай, за эту охоту🩷

Когда начинаешь выбирать подходящую для себя экскурсию среди всего разнообразия и разного уровня цен, что существует
Когда начинаешь выбирать подходящую для себя экскурсию среди всего разнообразия и разного уровня цен, что существует
Когда начинаешь выбирать подходящую для себя экскурсию среди всего разнообразия и разного уровня цен, что существует
Когда начинаешь выбирать подходящую для себя экскурсию среди всего разнообразия и разного уровня цен, что существует
Когда начинаешь выбирать подходящую для себя экскурсию среди всего разнообразия и разного уровня цен, что существует
Когда начинаешь выбирать подходящую для себя экскурсию среди всего разнообразия и разного уровня цен, что существует
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Мария
Великолепная организация экскурсии, замечательные гиды. Из-за снегопада наш самолет из СПб задержался на 10 часов и в итоге уже практически смирились с тем, что не увидим данное природное явление. Но
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ребята вошли в наше положение и забрали прямиком с аэропорта, за это им огромное спасибо. Встретила нас доброжелательная и общительная девушка Татьяна и мы сразу же помчались на первую локацию для "охоты" за авророй. На месте мы уже встретились с Николаем и остальными участниками мероприятия. Атмосфера была дружеская, позитивная и теплая, не смотря на то, что на улице был минус 27. По итогу были в 3 местах, где смогли "поймать" сияние. Насладившись видами и наделав кучу крутых фотографий, нас повезли в сторону гостиницы. По пути Татьяна несколько раз останавливала автомобиль, чтоб мы могли выйти и полюбоваться этим невероятно прекрасным природным явлением. Отдельная ей благодарность за это. Сразу видно, что люди любят свою работу и делают максимум, а не просто привез увез и забыл.
Так же побывали на бомбической экскурсии от организатора Николая - на Териберке. В 9 утра у дома забрал нас на авто гид Иван. Доброжелательный и общительный молодой человек, имеющий отличные навыки вождения, что немало важно. Всю дорогу в Териберку ненавязчиво общались и была прекрасная атмосфера, такое ощущение, что едем с хорошим другом. На всех остановках нас никто не ограничивал во времени нахождения на них и никак не поторапливал, но мы и сами долго не задерживались, так как понимали, что надо увидеть как можно больше пока еще не стемнело, все же световой день зимой очень короткий. Каждая наша остановка приводила нас в восторг, виды просто бомба, если начну описывать их, то это все равно не передаст ту красоту, которую можно и нужно увидеть своими глазами. Так же на каждой остановке была съемка с квадракоптера, что очень сильно нас удивило. С погодой нам повезло, но это не отменяет того, что все равно надо одеваться теплее, так как иногда придется перемещаться от одной локации к другой. В конце мероприятия посетили ресторан с хорошей кухней. По дороге домой так же ненавязчиво общались. К вечеру Иван выслал нам смонтированное видео с квадракоптера. Съемка и монтаж просто высоте, все лучшие виды, а так же наше участие в нем. Видно, что человек подходит к своей работе с максимальной ответственностью и любовью, что крайне редко встречается в наше время. Огромное спасибо ему за это. Экскурсия превзошла все наши ожидания.
Большая благодарность Николаю за то, что организовал две такие замечательные экскурсии. Мы с мужем остались очень довольны и сошлись во мнении, что это была одна из наших лучших поездок, обязательно вернёмся ещё и обратимся к Николаю за новыми впечатлениями☺️

Великолепная организация экскурсии, замечательные гиды. Из-за снегопада наш самолет из СПб задержался на 10 часов и
Великолепная организация экскурсии, замечательные гиды. Из-за снегопада наш самолет из СПб задержался на 10 часов и
Великолепная организация экскурсии, замечательные гиды. Из-за снегопада наш самолет из СПб задержался на 10 часов и
Великолепная организация экскурсии, замечательные гиды. Из-за снегопада наш самолет из СПб задержался на 10 часов и
Великолепная организация экскурсии, замечательные гиды. Из-за снегопада наш самолет из СПб задержался на 10 часов и
Великолепная организация экскурсии, замечательные гиды. Из-за снегопада наш самолет из СПб задержался на 10 часов и
Великолепная организация экскурсии, замечательные гиды. Из-за снегопада наш самолет из СПб задержался на 10 часов и
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