В Мурманске, на Кольском полуострове,
7 причин купить эту экскурсию
- 🌌 Увидеть северное сияние
- 📷 Профессиональные фото на память
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🚗 Комфортный трансфер
- ⏱ Гибкость в планировании
- 🌍 Рекомендации по регионам
- 🔍 Экспертные гиды
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Северное сияние
Описание экскурсии
Полярная сказка
Из Мурманска мы уедем навстречу ночному небосклону — и будем искать точки с высокими шансами поймать разноцветные всполохи. Вы узнаете о возникновении северного сияния и о том, как к этому явлению относились наши предки (иногда я могу рассказать всю информацию о сиянии во время остановок). А затем вас заворожит магический северный спектакль! Я с радостью пофотографирую вас, отвечу на любые вопросы и по пути посоветую, куда еще съездить в Мурманской области.
Успешная «охота»
Аврора капризна и показывается не в любую погоду — к этому нужно быть готовыми. Мы мониторим активность солнечного ветра каждый день и не выезжаем при неблагоприятных условиях; наша задача — удивить и показать, а не просто покататься. Поэтому путешествие можно перенести. Кроме того, мы в любом случае выезжаем в самые благоприятные места Мурманской области, отслеживая облачность.
Организационные детали
- Сезон северного сияния начинается в конце августа и длится до середины апреля
- Советуем не планировать охоту за сиянием на последний день вашего путешествия, а оставить в запасе 2-3 дня, чтобы дождаться лучших погодных условий
- Экскурсия проходит в мини-группе в компании 5-6 человек в одном автомобиле
- Трансфер на комфортабельном автомобиле включен в стоимость
В путешествие с вами отправлюсь я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Были вчетвером с друзьями, коллега Николая забрал нас на комфортной машине из удобной нас точке и отвез на место сияния, где уже был Николай. Из-за погодных условий экскурсия