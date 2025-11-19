Точка старта нашего маршрута находится в черте города. Вам не придётся тратить дополнительное время и деньги на трансфер.
На снегоходах мы выедем в окрестности Мурманска, по пути увидим замёрзшие озера, сказочный лес и бескрайнюю тундру.
На остановках можем рассказать вам про Мурманск и Север или оставить наедине с природой, чтобы вы сделали красивые фото.
Описание экскурсии
- Вы приедете на локацию и переоденетесь в тёплой раздевалке.
- Инструктор проведёт теоретический инструктаж (5-10 минут).
- На специальной площадке покажет, как управлять снегоходом.
- Вы сядете за руль, сначала там же на площадке попробуете покататься, а затем отправитесь в путь по окрестностям Мурманска.
- Инструктор будет рядом во время поездки и подскажет, если возникнут вопросы.
- В поездке мы угостим вас чаем с вкусняшками.
Организационные детали
- Стоимость указана за один снегоход — на нём могут прокатиться 1-2 человека.
- Если 2 участника захотят проехать на разных снегоходах — оплата будет за каждый.
- Поездка пройдёт на снегоходах с жидкокристаллическими экранами 2025 года выпуска.
- К управлению допускаются лица старше 18 лет. В качестве пассажиров могут поехать участники от 10 лет. Особая физическая подготовка не нужна.
- Выдаём экипировку — комбинезон, сапоги, шлем.
- В поездке с вами буду я или другой гид-инструктор из нашей команды.
ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ленинском районе Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 570 туристов
Приветствую! У нашей команды более 20 лет опыта в туризме, как в горном, так и в водном, как на Кольском полуострове, так и далеко за его пределами. Мы регулярно водим людей в пешие, лыжные и водные туры различных категорий сложности. Будем рады стать вашими проводниками на Кольском полуострове!
Входит в следующие категории Мурманска
