Снежные просторы, скорость, адреналин и невероятные виды
Это будет увлекательная прогулка по белоснежным окрестностям Мурманска. Вы покорите впавшую в зимнюю спячку гору, по высоте сравнимую с Эйфелевой башней.
Включено всё: полная экипировка, обучение вождению, забота наших внимательных инструкторов, драйв, захлёстывающие эмоции, потрясающие панорамы и ароматный чай в конце путешествия!
Включено всё: полная экипировка, обучение вождению, забота наших внимательных инструкторов, драйв, захлёстывающие эмоции, потрясающие панорамы и ароматный чай в конце путешествия!
Ближайшие даты:
31
окт
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1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Нужно будет приехать в уютный тёплый домик за 15 минут до старта, переодеться и пройти инструктаж. Опытный инструктор расскажет о технике безопасности и особенностях снегоходов.
- Затем вы пройдёте на учебный полигон, где вам покажут основные принципы управления транспортом.
- Дальше с группой в сопровождении инструктора отправитесь в 2-часовое путешествие по лесным тропинкам, спящим зимним холмам и озёрам.
- Проедете под мостом оживлённой магистрали. Отсюда и начнёте восхождение.
- Пересечёте каньон, поднимитесь в гору и покорите вершину!
- Там, на самом верху, откроется красивейший вид на Мурманск с одной стороны и на Североморск — с другой. Здесь вы насладитесь моментом и горячим ароматным чаем.
- После чего выдвинетесь в обратный путь, но уже другим маршрутом, более лёгким. А потом согреетесь и расслабитесь на базе — вас будет ждать ещё одна порция горячего чая и вкусные угощения.
Организационные детали
- Дополнительных затрат нет.
- На прогулку наденьте термобелье и флисовую кофту (или свитер).
- Мы предоставим полную экипировку: комбинезон, сапоги, варежки, подшлемник, шлем.
- Протяженность трассы составляет 20–25 км. Уровень сложности — простой.
- В качестве пассажиров допускаются дети с 6 лет.
- Дети до 10 лет катаются бесплатно.
в будние дни в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Градостроителей
- Когда и сколько длится?
- Когда: в будние дни в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Мурманске
Для нас снегоходы — не просто развлечение. Это любовь с первого прикосновения! Мы прониклись всеми деталями и нюансами этого завораживающего зимнего вида спорта и одновременно отдыха, да так, что теперь это наша жизнь! За плечами у нас уже десятки тысяч пройденных километров, сотни покорённых вершин, много поломок и нештатных ситуаций. Мы провели много часов в пургу и метель, и всё это только укрепляло нашу любовь к снегоходам. Наше кредо — снегоходом может и должен управлять каждый! Мы всегда на одной волне с гостями. Это заставляет каждый раз садиться на снегоход и мчаться сломя голову, чтобы передать вам эти эмоции и показать фантастические виды!
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