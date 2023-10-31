Приключение на снегоходах в черте Мурманска (в мини-группе)

Снежные просторы, скорость, адреналин и невероятные виды

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Это будет увлекательная прогулка по белоснежным окрестностям Мурманска. Вы покорите впавшую в зимнюю спячку гору, по высоте сравнимую с Эйфелевой башней.

Включено всё: полная экипировка, обучение вождению, забота наших внимательных инструкторов, драйв, захлёстывающие эмоции, потрясающие панорамы и ароматный чай в конце путешествия!
Приключение на снегоходах в черте Мурманска (в мини-группе)
Приключение на снегоходах в черте Мурманска (в мини-группе)
Приключение на снегоходах в черте Мурманска (в мини-группе)
Приключение на снегоходах в черте Мурманска (в мини-группе)
Приключение на снегоходах в черте Мурманска (в мини-группе)
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
6
ноя
7
ноя
8
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Нужно будет приехать в уютный тёплый домик за 15 минут до старта, переодеться и пройти инструктаж. Опытный инструктор расскажет о технике безопасности и особенностях снегоходов.
  • Затем вы пройдёте на учебный полигон, где вам покажут основные принципы управления транспортом.
  • Дальше с группой в сопровождении инструктора отправитесь в 2-часовое путешествие по лесным тропинкам, спящим зимним холмам и озёрам.
  • Проедете под мостом оживлённой магистрали. Отсюда и начнёте восхождение.
  • Пересечёте каньон, поднимитесь в гору и покорите вершину!
  • Там, на самом верху, откроется красивейший вид на Мурманск с одной стороны и на Североморск — с другой. Здесь вы насладитесь моментом и горячим ароматным чаем.
  • После чего выдвинетесь в обратный путь, но уже другим маршрутом, более лёгким. А потом согреетесь и расслабитесь на базе — вас будет ждать ещё одна порция горячего чая и вкусные угощения.

Организационные детали

  • Дополнительных затрат нет.
  • На прогулку наденьте термобелье и флисовую кофту (или свитер).
  • Мы предоставим полную экипировку: комбинезон, сапоги, варежки, подшлемник, шлем.
  • Протяженность трассы составляет 20–25 км. Уровень сложности — простой.
  • В качестве пассажиров допускаются дети с 6 лет.
  • Дети до 10 лет катаются бесплатно.

в будние дни в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Градостроителей
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Групповые
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На снегоходах

Похожие туры из Мурманска

Мурманские муралы
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
85 отзывов
Мурманские муралы
Открыть для себя уличное искусство Заполярья в мини-группе
у кинотеатра Мурманск
Завтра
3 ноя
5 ноя
7 ноя
910 за человека
С Мурманском на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
48 отзывов
С Мурманском на «ты»
История и главные достопримечательности города на автомобильной экскурсии
Сегодня
Завтра
10 ноя
11 ноя
от 6 000 за всё до 2 чел.
Знакомьтесь, Мурманск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Знакомьтесь, Мурманск
Погулять по центру города и узнать интересные факты о его знаковых местах на обзорной экскурсии
на площади «Пять углов»
6 ноя
8 ноя
9 ноя
10 ноя
от 5 200 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Мурманске
ХОРОШО
🧭
ТАМ