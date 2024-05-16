1 чел.
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10%
Мини-группа
10 часов
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Путешествие из Мурманска в Кировск и Хибины. Рассвет в горах, ботанический сад, снегоходы, Снежная деревня и уникальные минералы ждут вас
Начало: У вашего места проживания
«В холодный сезон (с декабря по апрель) устроим поездку на снегоходах в горы, к самым интересным локациям, до которых трудно добраться пешком»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 08:00
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
от 65005 850₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Начало: Мурманск
«Финальную часть пути мы преодолеем пешком (за 40 минут), на снегоходах или квадроциклах (за 15 минут)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 28 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Прогулка на снегоходах в Мурманске: уникальное приключение для мини-группы
Впечатляющее приключение на снегоходах ждет вас в Мурманске! Откройте для себя красоту заснеженных ландшафтов в уютной компании до 6 человек
Начало: За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
«Инструктаж и обучение управлению снегоходом»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
7 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
Активное, бюджетное и захватывающее приключение в заснеженном северном лесу
Начало: За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
«Блиц-обучение управлению снегоходом»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Сейдозеро - следы древних цивилизаций
Отправиться в путешествие из Мурманска на Кольский полуостров и увидеть мистическое озеро
Начало: у вашего отеля или по договоренности
«Мы проедем на снегоходе 40 км до входа в заказник «Сейдъявр», а затем отправимся по тропе сквозь прекрасный и дикий северный лес»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск
Снежная деревня, Таинственный лес, Полярный ботанический сад и панорамы Хибин за 1 день
«Самые смелые смогут сесть на снегоход и проехать в сопровождении опытного инструктора до перевала Кукисвумчорр»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 30 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
10 часов
Из Мурманска - на Сейдозеро
Насладиться сказочными зимними пейзажами, покататься на снегоходах и увидеть мистическое озеро
Начало: У вашего отеля
«Мы доедем из Мурманска до села Ловозеро на внедорожниках, после чего начнется снегоходная часть путешествия»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
«Пройдете по широкому песчаному пляжу под шум океанского прибоя и, если захотите, прокатитесь на снегоходах в самые интересные уголки окрестностей Териберки»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Мурманска - в Саамскую деревню
Посетить поселение коренного народа Севера, покататься в оленьей упряжке и попробовать уху из сига
Начало: На площади «Пять углов»
«Любители активного отдыха смогут прокатиться в оленьей упряжке или на снегоходе»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 500₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Деревня саамов или Север изнутри
Начало: По договоренности
«покатушки на ледяной горке, на санях, запряженных оленями, на банане за снегоходом (в зимнее время), на квадроциклах (в летний период)»
Расписание: Ежедневно с 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Прокатиться на упряжке «железных северных оленей» по долине древнейших гор на земле
Начало: От вашего отеля в Мурманске
«И для этого не обязательно самим усмирять снегоход на сложных трассах»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
28 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел16 мая 2024Глеб - внимательный гид и хороший собеседник. При планировании поездки учел все наши пожелания. От путешествия остались только положительные впечатления
- ЕЕкатерина15 мая 2024Всё понятно объяснили. Отлично покатались. Хочется еще.
- ЕЕлена29 апреля 2024Ян,очень приятный не навязчивый собеседник. Всё показал,рассказал,ответитил на все интересущие вопросы. Сделал нашу экскурсию максимально комфортной. Однозначно порекомендую своим друзьям и знакомым. Огромное спасибо за море позитива.
- ССергей27 апреля 2024Прекрасная была прогулка. Инструкторы и техника супер. До места можно легко добраться на такси. Ребята - молодцы, рекомендую!
- ЮЮлия23 апреля 2024Все понравилось, очень объемная и насыщенная экскурсия
- ЕЕлизавета12 апреля 2024Боялась, что не понравится, так как боюсь скорости и езды. Но это очень круто оказалось. Всем рекомендую)
- ЮЮлия1 апреля 2024Поездка была прекрасно организована и полна исключительно положительными эмоциями! Первый раз за рулём, но трудностей в освоении не было. Красивая дорога и надёжное сопровождение. Рекомендую.
- ЛЛюбовь18 марта 2024Спасибо Михаилу, получили большое удовольствие от прогулки на снегоходах. Оказалось совсем не сложно и не страшно, можно при случае повторить.
- ЕЕвгения16 марта 2024Все было организовано просто супер! Техника, обмундирование, инструктор - все на высшем уровне. Спасибо!
- ННаталья4 декабря 2023Замечательная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На снегоходах»
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