Туры и экскурсии на снегоходах в Мурманске

Найдено 11 экскурсий в категории «На снегоходах» в Мурманске, цены от 4 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
68 отзывов
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Путешествие из Мурманска в Кировск и Хибины. Рассвет в горах, ботанический сад, снегоходы, Снежная деревня и уникальные минералы ждут вас
Начало: У вашего места проживания
«В холодный сезон (с декабря по апрель) устроим поездку на снегоходах в горы, к самым интересным локациям, до которых трудно добраться пешком»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 08:00
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
от 65005 850 за человека
Териберка - северный удел
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
9 часов
16 отзывов
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Начало: Мурманск
«Финальную часть пути мы преодолеем пешком (за 40 минут), на снегоходах или квадроциклах (за 15 минут)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 28 000 за всё до 7 чел.
Прогулка на снегоходах в мини-группе
❄️ На снегоходах
Мини-группа
2 часа
68 отзывов
Прогулка на снегоходах в Мурманске: уникальное приключение для мини-группы
Впечатляющее приключение на снегоходах ждет вас в Мурманске! Откройте для себя красоту заснеженных ландшафтов в уютной компании до 6 человек
Начало: За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
«Инструктаж и обучение управлению снегоходом»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
7 500 за человека
Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
❄️ На снегоходах
Мини-группа
1 час
19 отзывов
Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
Активное, бюджетное и захватывающее приключение в заснеженном северном лесу
Начало: За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
«Блиц-обучение управлению снегоходом»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
4 000 за человека
Сейдозеро - следы древних цивилизаций
🚶 Пешая
❄️ На снегоходах
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
Сейдозеро - следы древних цивилизаций
Отправиться в путешествие из Мурманска на Кольский полуостров и увидеть мистическое озеро
Начало: у вашего отеля или по договоренности
«Мы проедем на снегоходе 40 км до входа в заказник «Сейдъявр», а затем отправимся по тропе сквозь прекрасный и дикий северный лес»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за человека
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск
Снежная деревня, Таинственный лес, Полярный ботанический сад и панорамы Хибин за 1 день
«Самые смелые смогут сесть на снегоход и проехать в сопровождении опытного инструктора до перевала Кукисвумчорр»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 30 000 за всё до 7 чел.
Из Мурманска - на Сейдозеро
❄️ На снегоходах
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Из Мурманска - на Сейдозеро
Насладиться сказочными зимними пейзажами, покататься на снегоходах и увидеть мистическое озеро
Начало: У вашего отеля
«Мы доедем из Мурманска до села Ловозеро на внедорожниках, после чего начнется снегоходная часть путешествия»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за человека
Териберка, или российский Йотунхейм
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
9 часов
47 отзывов
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
«Пройдете по широкому песчаному пляжу под шум океанского прибоя и, если захотите, прокатитесь на снегоходах в самые интересные уголки окрестностей Териберки»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 26 000 за всё до 4 чел.
Из Мурманска - в Саамскую деревню
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Мурманска - в Саамскую деревню
Посетить поселение коренного народа Севера, покататься в оленьей упряжке и попробовать уху из сига
Начало: На площади «Пять углов»
«Любители активного отдыха смогут прокатиться в оленьей упряжке или на снегоходе»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 500 за человека
Деревня саамов или Север изнутри
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Мини-группа
5 часов
Деревня саамов или Север изнутри
Начало: По договоренности
«покатушки на ледяной горке, на санях, запряженных оленями, на банане за снегоходом (в зимнее время), на квадроциклах (в летний период)»
Расписание: Ежедневно с 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за человека
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
11 часов
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Прокатиться на упряжке «железных северных оленей» по долине древнейших гор на земле
Начало: От вашего отеля в Мурманске
«И для этого не обязательно самим усмирять снегоход на сложных трассах»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
28 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На снегоходах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
  2. Териберка - северный удел
  3. Прогулка на снегоходах в мини-группе
  4. Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
  5. Сейдозеро - следы древних цивилизаций
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
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