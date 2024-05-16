П Павел Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова Глеб - внимательный гид и хороший собеседник. При планировании поездки учел все наши пожелания. От путешествия остались только положительные впечатления

Е Екатерина Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе Всё понятно объяснили. Отлично покатались. Хочется еще.

Е Елена Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова Ян,очень приятный не навязчивый собеседник. Всё показал,рассказал,ответитил на все интересущие вопросы. Сделал нашу экскурсию максимально комфортной. Однозначно порекомендую своим друзьям и знакомым. Огромное спасибо за море позитива.

С Сергей Прогулка на снегоходах в мини-группе Прекрасная была прогулка. Инструкторы и техника супер. До места можно легко добраться на такси. Ребята - молодцы, рекомендую!

Ю Юлия Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова Все понравилось, очень объемная и насыщенная экскурсия

Е Елизавета Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе Боялась, что не понравится, так как боюсь скорости и езды. Но это очень круто оказалось. Всем рекомендую)

Ю Юлия Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе Поездка была прекрасно организована и полна исключительно положительными эмоциями! Первый раз за рулём, но трудностей в освоении не было. Красивая дорога и надёжное сопровождение. Рекомендую.

Л Любовь Прогулка на снегоходах в мини-группе Спасибо Михаилу, получили большое удовольствие от прогулки на снегоходах. Оказалось совсем не сложно и не страшно, можно при случае повторить.

Е Евгения Прогулка на снегоходах в мини-группе Все было организовано просто супер! Техника, обмундирование, инструктор - все на высшем уровне. Спасибо!