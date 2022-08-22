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увидеть очень много красивых и интересных мест Кольского полуострова. Гид Михаил молодой позитивный человек учитывал все наши пожелания. Достаточно длинные переезды были не сложными. В пути Михаил рассказывал нам много интересных фактов из истории края, отвечал на все наши вопросы о современной жизни на полуострове. Он действительно заинтересованный и любящий свой край человек. Мы увидели много совершенно разных по природе и красоте мест Кольского полуострова, почувствовали дух и атмосферу Севера и влюбились в этот суровый край. От поездки только море положительных эмоций. Обязательно приедем еще.