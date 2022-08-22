В июле – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «В июле» в Мурманске, цены от 42 900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Большое приключение на Кольском полуострове
На машине
3 отзыва
5 дней
Большое приключение на Кольском полуострове
Насладиться северной природой, узнать истории и легенды коренных народов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
11 июн в 08:00
18 июн в 08:00
69 900 за человека
3 дня за полярным кругом: тур с проживанием в купольном отеле премиум-класса
На машине
3 дня
3 дня за полярным кругом: тур с проживанием в купольном отеле премиум-класса
Погулять по побережью Баренцева моря и побывать на краю света
Начало: Аэропорт Мурманска
Завтра в 08:00
29 окт в 08:00
42 900 за человека
Киты, квадроциклы и сапы - Кольский на максималках
На машине
На квадроциклах
SUP-прогулки
скидка
20%
3 дня
Киты, квадроциклы и сапы - Кольский на максималках
Поплавать на сапах в Кольском заливе, порулить квадроциклом и выйти в море, чтобы встретить китов
Начало: Мурманск, аэропорт, 10:00. Также можем забрать вас...
6 июн в 08:00
13 июн в 08:00
6500052 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    22 августа 2022
    Большое приключение на Кольском полуострове
    Ездили компанией четверо взрослых. Программа составлена очень интересно. Все организовано было очень хорошо, четко и вовремя. За 5 дней удалось
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    увидеть очень много красивых и интересных мест Кольского полуострова. Гид Михаил молодой позитивный человек учитывал все наши пожелания. Достаточно длинные переезды были не сложными. В пути Михаил рассказывал нам много интересных фактов из истории края, отвечал на все наши вопросы о современной жизни на полуострове. Он действительно заинтересованный и любящий свой край человек. Мы увидели много совершенно разных по природе и красоте мест Кольского полуострова, почувствовали дух и атмосферу Севера и влюбились в этот суровый край. От поездки только море положительных эмоций. Обязательно приедем еще.

  • Е
    Елена
    20 августа 2022
    Большое приключение на Кольском полуострове
    Все очень понравилось! Было душевно - местные гиды очень интересно и с любовью рассказывали о местах, готовы подстроиться под пожелания группы. У
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    нас была очень маленькая и камерная группа из 5 человек. Рассчитывайте на длительные переезды между местами - 2,5-3 часа, полуостров-то не маленький:)

  • Е
    Екатерина
    8 августа 2022
    Большое приключение на Кольском полуострове
    Это было незабываемое путешествие! И дело не только в самом месте, а в людях! Наши гид и водитель настолько влюблённые
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    в своё дело ребята, что просто невозможно остаться равнодушными! Отдельное спасибо Вячеславу, который сделал все для того, чтобы поездка прошла максимально комфортно и весело, несмотря на длительные переезды между локациями. За 5 дней мы смогли охватить самые интересные и абсолютно разные места! Спасибо команде за организацию, обязательно будем рекомендовать друзьям! И с удовольствием приедем к вам смотреть северное сияние

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «В июле»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большое приключение на Кольском полуострове
  2. 3 дня за полярным кругом: тур с проживанием в купольном отеле премиум-класса
  3. Киты, квадроциклы и сапы - Кольский на максималках
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Сейдозеро
  6. Площадь пяти углов
  7. Полуостров Средний
  8. Снежная деревня
  9. Долина Славы
  10. Пляж «Яйца драконов»
Сколько стоит тур в Мурманске в октябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "В июле" можно забронировать 3 тура от 42 900 до 69 900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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