5 дней
Большое приключение на Кольском полуострове
Насладиться северной природой, узнать истории и легенды коренных народов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
11 июн в 08:00
18 июн в 08:00
69 900₽ за человека
3 дня
3 дня за полярным кругом: тур с проживанием в купольном отеле премиум-класса
Погулять по побережью Баренцева моря и побывать на краю света
Начало: Аэропорт Мурманска
Завтра в 08:00
29 окт в 08:00
42 900₽ за человека
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20%
3 дня
Киты, квадроциклы и сапы - Кольский на максималках
Поплавать на сапах в Кольском заливе, порулить квадроциклом и выйти в море, чтобы встретить китов
Начало: Мурманск, аэропорт, 10:00. Также можем забрать вас...
6 июн в 08:00
13 июн в 08:00
6500052 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья22 августа 2022Ездили компанией четверо взрослых. Программа составлена очень интересно. Все организовано было очень хорошо, четко и вовремя. За 5 дней удалось
- ЕЕлена20 августа 2022Все очень понравилось! Было душевно - местные гиды очень интересно и с любовью рассказывали о местах, готовы подстроиться под пожелания группы. У
- ЕЕкатерина8 августа 2022Это было незабываемое путешествие! И дело не только в самом месте, а в людях! Наши гид и водитель настолько влюблённые
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «В июле»
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