Борис проводит ещё 3 экскурсии

Символы Мурманска: ледоколы, фьорды и киты Мы проедем по местам притяжения Мурманска, полюбуемся суровой, но притягательной природой и совершим путешествие сквозь времена и эпохи. Вы увидите:
Место заложения Мурманска, где я расскажу об основании города последним императором Российской империи.
Памятник интервенции: поговорим о мурманской истории 📖 1919 — 1920 годов.
Спас на водах — мемориальный комплекс, посвященный морякам, погибшим в мирное время. У инсталляции «Маяк», которая представляет собой фрагмент атомной подлодки Курск, поговорим о трагедии в Баренцевом море 🌊.
Памятник Защитникам Заполярья, который ласково называют «Алеша». Вы рассмотрите один из крупнейших монументов России с великолепной смотровой площадкой.
Начало Северного Арктического пути с морским вокзалом и ледоколом «Ленин».
Крупнейший мост за полярным кругом, и Кольский фьорд, который поможет ощутить дух природы Кольского полуострова.
Фрагмент челюсти синего кита, доставленный из северной Атлантики в конце 70-х годов. Здесь поговорим о промыслах и научных исследованиях Севера.
Клубок городских историй С моей помощью Мурманск раскроется перед вами как город 🏙️ имперский, советский и современный: не перегружая вас потоком дат, я открою самые яркие страницы местной истории, расскажу о жизни за полярным кругом и поделюсь советами, куда еще сходить в городе. А дополнят экскурсию ⛳ чаепитие с пирогом и встреча с северными оленями на ферме, куда мы сможем заглянуть по вашему желанию.
Организационные детали
Экскурсия автомобильно-пешеходная: обязательно утепляйтесь и зарядите перед прогулкой телефон
Дополнительно по желанию оплачиваются билеты 🎫 в музеи 🖼 (по желанию) — от 200 до 600 рублей, а также экскурсия к оленям — 1000 рублей с человека
Предусмотрена остановка на чай с пирогом (входит в стоимость экскурсии)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на площади Пять углов
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет, я Борис. Мне 34 года, и я основатель своей туристической компании. Есть свой автопарк, техника, база отдыха и богатый опыт поездок разного уровня. С моей командой мы показываем гостям нашего края, насколько Север может быть красив и загадочен, сколько вокруг ярких красок и впечатлений. С нами интересно, безопасно и мы не подведем!