Борис проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Символы Мурманска: ледоколы, фьорды и киты

Мы проедем по местам притяжения Мурманска, полюбуемся суровой, но притягательной природой и совершим путешествие сквозь времена и эпохи. Вы увидите:

Место заложения Мурманска , где я расскажу об основании города последним императором Российской империи.

, где я расскажу об основании города последним императором Российской империи. Памятник интервенции : поговорим о мурманской истории 📖 1919 — 1920 годов.

: поговорим о мурманской истории 📖 1919 — 1920 годов. Спас на водах — мемориальный комплекс, посвященный морякам, погибшим в мирное время. У инсталляции «Маяк», которая представляет собой фрагмент атомной подлодки Курск, поговорим о трагедии в Баренцевом море 🌊.

— мемориальный комплекс, посвященный морякам, погибшим в мирное время. У инсталляции «Маяк», которая представляет собой фрагмент атомной подлодки Курск, поговорим о трагедии в Баренцевом море 🌊. Памятник Защитникам Заполярья , который ласково называют «Алеша». Вы рассмотрите один из крупнейших монументов России с великолепной смотровой площадкой.

, который ласково называют «Алеша». Вы рассмотрите один из крупнейших монументов России с великолепной смотровой площадкой. Начало Северного Арктического пути с морским вокзалом и ледоколом «Ленин».

с морским вокзалом и ледоколом «Ленин». Крупнейший мост за полярным кругом, и Кольский фьорд , который поможет ощутить дух природы Кольского полуострова.

, который поможет ощутить дух природы Кольского полуострова. Фрагмент челюсти синего кита, доставленный из северной Атлантики в конце 70-х годов. Здесь поговорим о промыслах и научных исследованиях Севера.

Клубок городских историй

С моей помощью Мурманск раскроется перед вами как город 🏙️ имперский, советский и современный: не перегружая вас потоком дат, я открою самые яркие страницы местной истории, расскажу о жизни за полярным кругом и поделюсь советами, куда еще сходить в городе. А дополнят экскурсию ⛳ чаепитие с пирогом и встреча с северными оленями на ферме, куда мы сможем заглянуть по вашему желанию.

Организационные детали