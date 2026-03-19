Борис проводит ещё 3 экскурсии

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Теплое знакомство с холодным Мурманском

Познакомьтесь с Мурманском: ледоколы, фьорды и городские легенды. Откройте для себя уникальные места столицы Заполярья за 4 часа
За 4 часа экскурсии по Мурманску вы увидите начало Северного морского пути, полюбуетесь Кольским фьордом и узнаете о событиях 1919-1920 годов.

Памятник Защитникам Заполярья и мемориальный комплекс Спас на водах оставят незабываемые впечатления. Приятным дополнением станет чаепитие с пирогом и встреча с северными оленями. Не упустите шанс узнать больше о жизни за полярным кругом и посетить знаковые места Русского Севера
4.7
43 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🧊 Уникальные ледоколы и фьорды
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🗺 Знаковые места Заполярья
  • ☕ Чаепитие с пирогом
  • 🦌 Встреча с северными оленями
  • 🌍 Погружение в историю

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Мурманска - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная, а природа поражает своей красотой. Длинные световые дни позволяют насладиться всеми достопримечательностями без спешки. Май и сентябрь также подойдут для поездки, но стоит учитывать возможные перепады температуры и частые дожди. В остальные месяцы, хотя и холоднее, можно ощутить истинный дух Заполярья, но необходимо быть готовым к суровым погодным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Теплое знакомство с холодным Мурманском

Что можно увидеть

  • Место заложения Мурманска
  • Памятник интервенции
  • Спас на водах
  • Памятник Защитникам Заполярья
  • Ледокол Ленин
  • Кольский фьорд
  • Фрагмент челюсти синего кита
  • Абрам-Мыс

Описание экскурсии

Символы Мурманска: ледоколы, фьорды и киты

Мы проедем по местам притяжения Мурманска, полюбуемся суровой, но сказочной природой и совершим путешествие сквозь времена и эпохи. Вы увидите:

  • Место заложения Мурманска, где я расскажу об основании города последним императором Российской империи.
  • Памятник интервенции: поговорим о мурманской истории 1919-1920 годов.
  • Спас на водах — мемориальный комплекс с храмом, посвященный морякам, погибшим в мирное время. У инсталляции «Маяк», которая представляет собой фрагмент атомной подлодки Курск, поговорим о трагедии в Баренцевом море.
  • Памятник Защитникам Заполярья, который ласково называют «Алеша». Вы рассмотрите один из крупнейших монументов России с великолепной смотровой площадкой, а по пути к ней увидите скалу Бараний лоб.
  • Начало Северного Арктического пути с морским вокзалом и ледоколом «Ленин».
  • Крупнейший мост за полярным кругом, и Кольский фьорд, который поможет ощутить дух природы Кольского полуострова.
  • Фрагмент челюсти синего кита, доставленный из северной Атлантики в конце 70-х годов. Здесь поговорим о промыслах и научных исследованиях Севера.
  • Абрам-Мыс, с которого Мурманск виден как на ладони.

Клубок городских историй

С моей помощью Мурманск раскроется перед вами как город имперский, советский и современный: не перегружая вас потоком дат, я открою самые яркие страницы местной истории, расскажу о жизни за полярным кругом и поделюсь советами, куда еще сходить в городе. А дополнят экскурсию чаепитие с пирогом и встреча с северными оленями на ферме, куда мы сможем заглянуть по вашему желанию. А еще вы узнаете, где был Мурманский Шанхай, что такое Нахаловка и где оставил якорь первый российский ледокол.

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильно-пешеходная: обязательно утепляйтесь и зарядите перед прогулкой телефон
  • Дополнительно по желанию оплачиваются билеты в музеи (по желанию) — от 200 до 600 рублей, а также экскурсия к оленям — 1000 рублей с человека
  • Предусмотрена остановка на чай с пирогом (входит в стоимость экскурсии)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 6 лет3500 ₽
Стандартный билет4000 ₽
Дети до 14 лет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Пять углов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис
Борис — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 850 туристов
Приветствую! Моя жизнь связана с Севером. Здесь веками выживали мои предки, потомки древних финно-угорских народов. Я расскажу вам, насколько интересен и загадочен был этот край в прошлом и покажу, насколько
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прекрасен в настоящем. Вы многое узнаете и побываете в местах с тысячелетней историей. Исследую Кольский Север более 15 лет, вожу экспедиции на квадроциклах и снегоходах, хожу в море на лодке. Организовываю туры и путешествия по Кольскому полуострову на внедорожниках, снегоходах, квадроциклах, пешком, по воздуху и по воде. Север ждет вас, и он навсегда останется в вашем сердце.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
3
3
3
2
1
2
Е
Лучший вариант для первой встречи с городом! Познавательно и душевно. Организатор согласовал экскурсию день в день, за что отдельная огромная благодарность!
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Александр
Мы собирались в Мурманск на выходные, и все началось с того, что наши планы изменились, и с нами поехала младшая дочка (6 лет). Борис без проблем скорректировал экскурсию (обзорная покороче
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и добавили поездку в Саамскую деревню).

К тому же, мы попали в сложную погоду - сильный снегопад, из-за этого экскурсию пришлось переносить в последний момент, и Борис пошел нам навстречу (ещё и скидка нельзя получилась, что очень приятно).

Гид Дмитрий великолепно провел обе экскурсии. Особенно интересно Дмитрий рассказывал про флот (сын подводника, и сам работает во флоте).

Несмотря на сложности с дорогой из-за снега, все сложилось отлично. Мы задержались в дороге, но за то в Саамской деревне были у оленей и других животных в мини-группе.

Получили огромное удовольствие от обеих экскурсий. Младшая дочка, несмотря на то, что это ее первая поездка с такими длинными экскурсиями, не заскучала и тоже осталась очень довольна)

Мы собирались в Мурманск на выходные, и все началось с того, что наши планы изменились, и
Мы собирались в Мурманск на выходные, и все началось с того, что наши планы изменились, и
Мы собирались в Мурманск на выходные, и все началось с того, что наши планы изменились, и
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Л
До чего же приятно иметь дело с заинтересованным и неравнодушным человеком! Если хотите понять Мурманск и полюбить его, выбирайте гидом Бориса. Надеюсь в следующий приезд съездить с ним на разные экскурсии по полуострову. Увлеченный, любознательный, разносторонний, приятный в общении. Получила от экскурсии большое удовольствие!
До чего же приятно иметь дело с заинтересованным и неравнодушным человеком! Если хотите понять Мурманск и
До чего же приятно иметь дело с заинтересованным и неравнодушным человеком! Если хотите понять Мурманск и
До чего же приятно иметь дело с заинтересованным и неравнодушным человеком! Если хотите понять Мурманск и
До чего же приятно иметь дело с заинтересованным и неравнодушным человеком! Если хотите понять Мурманск и
До чего же приятно иметь дело с заинтересованным и неравнодушным человеком! Если хотите понять Мурманск и
До чего же приятно иметь дело с заинтересованным и неравнодушным человеком! Если хотите понять Мурманск и
До чего же приятно иметь дело с заинтересованным и неравнодушным человеком! Если хотите понять Мурманск и
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Сергей
Отличная экскурсия.
Отличная экскурсия.
Отличная экскурсия.
Отличная экскурсия.
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Елена
Вся наша семья в восторге от экскурсии! Знакомство получилось по-настоящему очень тёплым!
Каждый нашёл для себя повод для удивления в Мурманске благодаря экскурсоводу Андрею.
Мальчишки обследовали внутренности подводной лодки, спрятанной под причалом.
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Туда можно забраться только во время отлива, Андрей идеально подобрал время для этого посещения.
Меня поразили камни, покрытые морскими водорослями.
А истории про судьбу города Кола и защиту Мурманска во время войны не могут остановить равнодушными!
Приятно, что экскурсовод любит свой город, его рассказ помогает полюбить этот удивительный край и гостям!

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Ю
Борис, огромная благодарность за замечательную экскурсию и теплый прием в заснеженном Мурманске!
От первой встречи рано утром и до теплого прощания поздно вечером - весь день Вы создавали для нас зимнюю
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сказку! Мы не были на экскурсии, мы прогулялись по городу со старым другом, который знает все и покажет то, о чем знают лишь избранные! Мы проехались по местам, которых нет на туристических картах и попили горячего чая, наблюдая как туман заволакивает город, с высоты, где все как на ладони!
Благодаря Вам, мы увидели больше, чем город и его историю, мы прониклись духом арктики!

Сказать, что мы рекомендуем Бориса, это не сказать ни чего… Это лучший гид в городе Мурманск!

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