Борис проводит ещё 3 экскурсии

За 4 часа экскурсии по Мурманску вы увидите начало Северного морского пути, полюбуетесь Кольским фьордом и узнаете о событиях 1919-1920 годов.



Памятник Защитникам Заполярья и мемориальный комплекс Спас на водах оставят незабываемые впечатления. Приятным дополнением станет чаепитие с пирогом и встреча с северными оленями. Не упустите шанс узнать больше о жизни за полярным кругом и посетить знаковые места Русского Севера

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Мурманска - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная, а природа поражает своей красотой. Длинные световые дни позволяют насладиться всеми достопримечательностями без спешки. Май и сентябрь также подойдут для поездки, но стоит учитывать возможные перепады температуры и частые дожди. В остальные месяцы, хотя и холоднее, можно ощутить истинный дух Заполярья, но необходимо быть готовым к суровым погодным условиям.

Сейчас август — это идеальное время.