Борис проводит ещё 3 экскурсии

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Теплое знакомство с холодным Мурманском

Узнать о жизни за полярным кругом и рассмотреть главные символы города на авто-пешеходной прогулке

Борис
Борис – представитель из Мурманска
С нашей помощью за 4 часа вы откроете самые интересные и знаковые уголки столицы ⭐️ Заполярья.

Мы побываем в начале Северного морского пути, полюбуемся Кольским фьордом, обсудим городские легенды и посетим места, где творилась история 📖 Русского Севера.

А еще сделаем перерыв на горячий чай с пирогом и забежим в гости к северным оленям.
Задать вопросОбычно отвечает за 12 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • От 6 000 ₽ за экскурсию

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Теплое знакомство с холодным Мурманском
Теплое знакомство с холодным Мурманском

Что вас ожидает

Символы Мурманска: ледоколы, фьорды и киты
Мы проедем по местам притяжения Мурманска, полюбуемся суровой, но притягательной природой и совершим путешествие сквозь времена и эпохи. Вы увидите:

  • Место заложения Мурманска, где я расскажу об основании города последним императором Российской империи.
  • Памятник интервенции: поговорим о мурманской истории 📖 1919 — 1920 годов.
  • Спас на водах — мемориальный комплекс, посвященный морякам, погибшим в мирное время. У инсталляции «Маяк», которая представляет собой фрагмент атомной подлодки Курск, поговорим о трагедии в Баренцевом море 🌊.
  • Памятник Защитникам Заполярья, который ласково называют «Алеша». Вы рассмотрите один из крупнейших монументов России с великолепной смотровой площадкой.
  • Начало Северного Арктического пути с морским вокзалом и ледоколом «Ленин».
  • Крупнейший мост за полярным кругом, и Кольский фьорд, который поможет ощутить дух природы Кольского полуострова.
  • Фрагмент челюсти синего кита, доставленный из северной Атлантики в конце 70-х годов. Здесь поговорим о промыслах и научных исследованиях Севера.

Клубок городских историй
С моей помощью Мурманск раскроется перед вами как город 🏙️ имперский, советский и современный: не перегружая вас потоком дат, я открою самые яркие страницы местной истории, расскажу о жизни за полярным кругом и поделюсь советами, куда еще сходить в городе. А дополнят экскурсию ⛳ чаепитие с пирогом и встреча с северными оленями на ферме, куда мы сможем заглянуть по вашему желанию.

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильно-пешеходная: обязательно утепляйтесь и зарядите перед прогулкой телефон
  • Дополнительно по желанию оплачиваются билеты 🎫 в музеи 🖼 (по желанию) — от 200 до 600 рублей, а также экскурсия к оленям — 1000 рублей с человека
  • Предусмотрена остановка на чай с пирогом (входит в стоимость экскурсии)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на площади Пять углов
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Теплое знакомство с холодным Мурманском

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Борис
Борис
Привет, я Борис. Мне 34 года, и я основатель своей туристической компании. Есть свой автопарк, техника, база отдыха и богатый опыт поездок разного уровня. С моей командой мы показываем гостям нашего края, насколько Север может быть красив и загадочен, сколько вокруг ярких красок и впечатлений. С нами интересно, безопасно и мы не подведем!
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