1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Мурманск - главный город Заполярья
Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом
«Посетите мемориальный комплекс «Маяк», посвященный морякам, погибшим в мирное время и по желанию храм Спас-на-водах»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Авто-пешеходное путешествие по историческим и панорамным местам живописного русского фьорда
«Новый и старый храмы, а также Свято-Троицкий Феодоритов Кольский монастырь»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 120009 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
«Прогуляемся около храма Спас на Водах, рубки с затонувшей подводной лодки «Курск» и маяка»
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
Узнать столицу Заполярья и понять ее характер, исследовав главные символы мурманчан с историком
Начало: По договоренности
«Вы посетите мемориальный маяк, храм Спас-на-водах и рубку АПЛ «Курска», где речь пойдет о важнейшем символе огромного труда, здоровья и, порой, жизни, которые моряки Мурманска отдавали раньше и отдают сейчас во благо Кольского Севера»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 8 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Добро пожаловать в Мурманск
Информативно и с душой - о столице Заполярья и ее знаковых достопримечательностях
«На территории комплекса также можно посетить храм Спас-на-водах»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
«Вы увидите главные достопримечательности Мурманска: памятник Защитникам Советского Заполярья («Алеша») и соседнюю скалу Бараний лоб, мемориальный комплекс Маяк и храм Спас-на-водах, рубку атомной подводной лодки Курск, Морской вокзал»
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мегаполис за Полярным кругом
Познакомиться с Мурманском, ощутить его северный характер и полюбоваться Кольским фьордом
«храм Спас-на-водах и Мыс Абрам на другом берегу залива»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Узнать о жизни за полярным кругом и рассмотреть главные символы города на авто-пешеходной прогулке
Начало: на площади Пять углов
«Спас на водах — мемориальный комплекс с храмом, посвященный морякам, погибшим в мирное время»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мурманск: когда главное уже посмотрели
Посетить нетуристические локации и собрать внушительную коллекцию видов на город и Кольский залив
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
«Вы осмотрите три храма, познакомитесь с территорией подворья»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
Посетить старейшую кольскую обитель, военный мемориал и узнать о службе первого космонавта на Севере
«Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
Познакомиться со столицей Арктики, когда спят все, кроме Солнца
Начало: в центре города
«Посетите мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время»: увидите маяк, рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь, храм Спас-на-Водах»
Завтра в 22:30
10 июня в 22:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Нетуристические тропы Мурманской области - в мини-группе
Увидеть водопады, Долину Славы и самый северный в мире монастырь
Начало: Из Мурманска
«Посмотрите на самый северный в мире православный монастырь»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 июня 2024Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает об истории города 🌃 Мы с сестрой в полном восторге, очень классные получились фотки!
- ТТатьяна2 июня 2024Большое спасибо организаторам, а отдельная благодарность нашему гиду Александру. Для нас экскурсия была целевая: посещение мемориала, где покоится наш дед. Но также хочется
- ИИлья28 мая 2024Не смотря на то, что адаптация к полярному дню сильно било по бодрости, Анастасия просто не дала заснуть) 4 часа
- ААлексей26 мая 2024Великолепная экскурсия! Виктор очень эрудированный, историк по образованию. Рассказ структурированный. Понравилось, что Виктор очень оптимистично настроен и рассказывает в позитивном ключе, так слушать гораздо интереснее. Запланировали вернуться и посетить другие экскурсии Виктора. Однозначно рекомендуем всем! Перемещение на комфортном автомобиле, езда безопасная.
- ММария20 мая 2024Очень понравилась обзорная экскурсия на машине по Мурманску. Виктор влюблен в свой город, историк по образованию и очень благожелательно настроенный человек. Четыре
- ННина20 мая 2024Отличная экскурсия, было учтено желание попасть на ледокол. Объездили весь Мурманск и Кола. Побывали на материке. Информации очень много услышали, все достаточно понятно и интересно.
- ИИрина19 мая 2024Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно! Очень интересный, эрудированный и прекрасный молодой человек, с котором 4,5 часа пролетели незаметно) Город прекрасен! И люди тоже! ♥️
- ЕЕкатерина17 мая 2024Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает в беседу, отвечает на вопросы,
- ММаксим12 мая 2024Сначала планировали самостоятельно осмотреть город, но сопки и погода быстро поставили всё на свои места. После этого выбрали экскурсию Максима
- ААнастасия11 мая 2024Анастасия - прекрасный гид, знающий материал, отвечающий на вопросы, не навязчивый, очень тактичный, с правильной речью - всё очень спокойно, комфортно, интересно и познавательно! Хотите влюбиться в суровый Север и не нежный Мурманск, вам сюда! 👍🏼
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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