Евгений проводит ещё 1 экскурсию

Лучшее время для посещения Мурманска - с июня по август, когда погода наиболее комфортная и можно насладиться белыми ночами. В сентябре и октябре также интересно, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, вас ждут полярные ночи и возможность увидеть северное сияние, но учтите холодные температуры. Весной, в апреле и мае, природа оживает, но погода может быть непредсказуемой.

В одном из крупнейших портов России, Мурманске, вы узнаете о поморской жизни и культуре. Пройдитесь по местам памяти моряков, погибших в арктических водах, и посетите мемориалы Великой Отечественной войны. Увидите первый в мире атомный ледокол и услышите историю о коте Семёне, вернувшемся домой после долгих лет скитаний. Это уникальная возможность погрузиться в историю и атмосферу Заполярья

Описание экскурсии

Морская жизнь Мурманска

Я расскажу о ключевых моментах в истории города как крупного и очень значимого российского порта. Вы узнаете о древнем промысле на берегах Баренцева моря, развитии торговли и климатических особенностях, благодаря которым в Мурманске создали базу морского флота. Посетите мемориальный комплекс «Маяк», посвященный морякам, погибшим в мирное время и по желанию храм Спас-на-водах. Здесь же вы увидите фрагмент рубки АПЛ «Курск» и услышите о трагическом событии, произошедшем в 2000 году. Также в программе трогательный памятник «Ждущая» и Морской вокзал, где пришвартован первый в мире атомный ледокол «Ленин».

Военные памятники города

В Великой Отечественной войне город понес огромные потери и вошел в список 15 первоочередных на восстановление. Большинство памятников, которые вы встретите, посвящено подвигам в те годы. Мы посетим памятник печной трубе, скалу Бараний лоб у озера Семеновское и один из крупнейших монументов России — величественного «Алешу», защитника Заполярья, смотрящего в сторону Долины смерти.

Другие мурманские символы

Я обращу ваше внимание на стелу на въезде в Мурманск, на которой указаны координаты города. Вы пересечете центральные улицы и проспекты, заглянете на главную площадь — Пять углов — мы поднимемся на третью террасу города для встречи с величественной статуей Николая Чудотворца, покровителя мореплавателей и путешественников. А у памятника коту Семёну вы услышите невероятную историю о животном, шедшем в Мурманск шесть с половиной лет, чтобы вернуться в семью.

Организационные детали