Евгений проводит ещё 1 экскурсию

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Мурманск — главный город Заполярья

Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом

Евгений
Евгений – представитель из Мурманска
В одном из самых больших незамерзающих портов России вы узнаете, как складывалась поморская жизнь и культура Мурманска, осмотрите монументы, посвященные морякам, погибшим в арктических водах.

У величественных военных мемориалов услышите о подвигах мурманчан и увидите первый в мире атомный ледокол.

А еще познакомитесь с поразительной историей 📖 кота Семена.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • От 5 000 ₽ за экскурсию

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Мурманск — главный город Заполярья
Мурманск — главный город Заполярья

Что вас ожидает

Морская жизнь Мурманска
Я расскажу о ключевых моментах в истории 📖 города как крупного и очень значимого российского порта. Вы узнаете о древнем промысле на берегах Баренцева моря 🌊, развитии торговли и климатических особенностях, благодаря которым в Мурманске создали базу морского флота. Посетите мемориальный комплекс «Маяк», посвященный морякам, погибшим в мирное время. Здесь же вы увидите фрагмент рубки АПЛ «Курск» и услышите о трагическом событии, произошедшем в 2000 году. Также в программе трогательный памятник «Ждущая» и Морской вокзал, где пришвартован первый в мире атомный ледокол «Ленин».

Военные памятники города
В Великой Отечественной войне город 🏙️ понес огромные потери и вошел в список 15 первоочередных на восстановление. Большинство памятников, которые вы встретите, посвящено подвигам в те годы. С обзорной площадки на западном берегу Кольского залива в районе Абрам-Мыс откроете впечатляющий вид на Мурманск. Увидите мемориальный комплекс воинам 1-го корпуса ПВО, памятник печной трубе и один из крупнейших монументов России — величественного «Алешу», защитника Заполярья, смотрящего в сторону Долины смерти.

Другие мурманские символы
Я обращу ваше внимание на стелу на въезде в Мурманск, на которой указаны координаты города. Вы проедете через Кольский залив по мосту, который до недавнего времени был самым длинным за Полярным кругом. Пересечете центральные улицы и проспекты, заглянете на главную площадь — Пять углов — и рассмотрите памятник треске, где поговорим о рыбной культуре мурманчан. А у памятника коту Семену услышите невероятную историю о животном, шедшем в Мурманск шесть с половиной лет, чтобы вернуться в семью.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Мурманск — главный город Заполярья
Мурманск — главный город Заполярья
Мурманск — главный город Заполярья
Мурманск — главный город Заполярья
Мурманск — главный город Заполярья
Мурманск — главный город Заполярья

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Здравствуйте! Меня зовут Евгений. Вот уже несколько лет я исследую самые интересные места и явления нашего края. Вместе с командой мы отвезем вас в лучшие уголки Мурманской области и влюбим в Русский Север. А в фотопутешествиях — еще и научим делать отличные снимки. Присоединяйтесь, будет интересно!
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Евгений проводит ещё 1 экскурсию

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