Евгений проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Морская жизнь Мурманска

Я расскажу о ключевых моментах в истории 📖 города как крупного и очень значимого российского порта. Вы узнаете о древнем промысле на берегах Баренцева моря 🌊, развитии торговли и климатических особенностях, благодаря которым в Мурманске создали базу морского флота. Посетите мемориальный комплекс «Маяк», посвященный морякам, погибшим в мирное время. Здесь же вы увидите фрагмент рубки АПЛ «Курск» и услышите о трагическом событии, произошедшем в 2000 году. Также в программе трогательный памятник «Ждущая» и Морской вокзал, где пришвартован первый в мире атомный ледокол «Ленин».

Военные памятники города

В Великой Отечественной войне город 🏙️ понес огромные потери и вошел в список 15 первоочередных на восстановление. Большинство памятников, которые вы встретите, посвящено подвигам в те годы. С обзорной площадки на западном берегу Кольского залива в районе Абрам-Мыс откроете впечатляющий вид на Мурманск. Увидите мемориальный комплекс воинам 1-го корпуса ПВО, памятник печной трубе и один из крупнейших монументов России — величественного «Алешу», защитника Заполярья, смотрящего в сторону Долины смерти.

Другие мурманские символы

Я обращу ваше внимание на стелу на въезде в Мурманск, на которой указаны координаты города. Вы проедете через Кольский залив по мосту, который до недавнего времени был самым длинным за Полярным кругом. Пересечете центральные улицы и проспекты, заглянете на главную площадь — Пять углов — и рассмотрите памятник треске, где поговорим о рыбной культуре мурманчан. А у памятника коту Семену услышите невероятную историю о животном, шедшем в Мурманск шесть с половиной лет, чтобы вернуться в семью.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.