Евгений проводит ещё 1 экскурсию

Лучшее время для посещения Мурманска - с июня по август, когда погода наиболее комфортная и можно насладиться белыми ночами. В сентябре и октябре также интересно, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, вас ждут полярные ночи и возможность увидеть северное сияние, но учтите холодные температуры. Весной, в апреле и мае, природа оживает, но погода может быть непредсказуемой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мемориальный комплекс «Маяк»
Храм Спас-на-водах
Фрагмент рубки АПЛ «Курск»
Памятник «Ждущая»
Морской вокзал
Атомный ледокол «Ленин»
Памятник печной трубе
Скала Бараний лоб
Монумент «Алёша»
Статуя Николая Чудотворца
Памятник коту Семёну
Описание экскурсии
Морская жизнь Мурманска
Я расскажу о ключевых моментах в истории города как крупного и очень значимого российского порта. Вы узнаете о древнем промысле на берегах Баренцева моря, развитии торговли и климатических особенностях, благодаря которым в Мурманске создали базу морского флота. Посетите мемориальный комплекс «Маяк», посвященный морякам, погибшим в мирное время и по желанию храм Спас-на-водах. Здесь же вы увидите фрагмент рубки АПЛ «Курск» и услышите о трагическом событии, произошедшем в 2000 году. Также в программе трогательный памятник «Ждущая» и Морской вокзал, где пришвартован первый в мире атомный ледокол «Ленин».
Военные памятники города
В Великой Отечественной войне город понес огромные потери и вошел в список 15 первоочередных на восстановление. Большинство памятников, которые вы встретите, посвящено подвигам в те годы. Мы посетим памятник печной трубе, скалу Бараний лоб у озера Семеновское и один из крупнейших монументов России — величественного «Алешу», защитника Заполярья, смотрящего в сторону Долины смерти.
Другие мурманские символы
Я обращу ваше внимание на стелу на въезде в Мурманск, на которой указаны координаты города. Вы пересечете центральные улицы и проспекты, заглянете на главную площадь — Пять углов — мы поднимемся на третью террасу города для встречи с величественной статуей Николая Чудотворца, покровителя мореплавателей и путешественников. А у памятника коту Семёну вы услышите невероятную историю о животном, шедшем в Мурманск шесть с половиной лет, чтобы вернуться в семью.
Организационные детали
На группу 5-7 человек стоимость составит 20000 руб., экскурсия возможна для большего количества человек (цену уточняйте у гида)
Дополнительных расходов по пути не предвидится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3241 туриста
Здравствуйте! Мы команда гидов: Евгений, Анастасия и Василий. Вот уже несколько лет мы исследуем самые интересные места и явления нашего края. Вместе мы отвезем вас в лучшие уголки Мурманской области и влюбим в Русский Север. А в фотопутешествиях — еще и научим делать отличные снимки. Присоединяйтесь, будет интересно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 344 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Прекрасный день в замечательном городе. Анастасия действительно замечательный гид, и просто невероятно приятная и красивая! Дождь, который поначалу собирался нам испортить впечатление от прогулки, понял, что это невозможно, и перестал. читать дальшеуменьшить
Экскурсия чудесная! Очень хорошо построен маршрут, машина конечно очень помогает посетить все интересные места! Город открылся нам со всех своих прекрасных сторон, и именно благодаря Анастасии, которая его любит, и умеет показать и рассказать так, что нет никаких шансов уйти равнодушным. Спасибо!!!!!
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Дина
Экскурсию нам проводила Анастасия! Очень классно, все понравилось! Мурманск преображался и раскрывался на глазах. Много материала, интересно, не сложно, не сухо. Без спешки. Анастасия хороший водитель, машина чистая. Мы остались довольны! ☀️
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Илья
Анастасия — великолепный рассказчик и водитель. Очень интересное путешествие и логически построенный маршрут.
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Елена
Анастасия, чудесный экскурсовод, ориентирована на интересы экскурсантов, умеет слушать, на все наши вопросы смогла ответить. В комфортном темпе посетили все локации. После экскурсиии осталось очень приятное впечатление легкости, хотя информации было много
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О
Олеся
Сеголня были на экскурсии. Хочется сказать большое спасибо организаторам и экскурсоводу Екатерине. Все прошло замечательно. я в в восторге! Посмотрели главные локации города. Екатерина легкая в общении, веселая. Все доходчиво рассказывала. Не торопила, где надо мы задерживались, помогала с фото. Еще нам повезло с погодой) Большое спасибо! ❤️ Однозначно порекомендую знакомым)
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Сергей
Анастасия сделала все, чтобы у нас остались прекрасные впечатления о Мурманске. Она отличный рассказчик, прекрасно знает свое дело, рекомендуем всем эту экскурсию!
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