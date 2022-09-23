Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи

Полюбоваться своенравной северной природой, увидеть «яйца дракона» и измерить уровень своей удачи

Нетривиальная и специфичная, цепляющая и оглушительно романтичная — всё это Териберка, рыбацкий посёлок в Заполярье, ставший популярным у путешественников после фильма Андрея Звягинцева.

Бесконечные просторы, шуршание холодного Баренцева моря, пустынные пляжи — едем созерцать и размышлять о жизни в тишине. Мы увидим «кладбище кораблей» и живописный водопад, пройдёмся по берегу с круглыми камнями.

Отправившись на морскую прогулку, вы испытаете своё везение — вдруг встретятся киты и дельфины? И вдруг посчастливится застать северное сияние?
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Ближайшие даты:
27
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сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов или другое место в центре города - по договоренности, 9:00
Завершение: Мурманск, около 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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