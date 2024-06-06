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Индивидуальная
до 2 чел.
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
Увидеть чудеса Крайнего Севера, расслабиться под дыхание океана и поверить в волшебство
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
20 июл в 08:30
21 июл в 08:30
23 000 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 18 чел.
Тайны Ловозерских тундр - из Мурманска
Отправиться в поход в мир северной природы и легенд
Начало: У отеля «Азимут»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
19 июн в 10:00
8500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 5 чел.
Ретрит-девичник в стиле восточной сказки в Мурманске
Перезагрузиться в женском кругу с медитацией, арт-терапией и фотосессией (мини-группа)
Начало: У Театральной площади
Расписание: ежедневно в 11:00
8 июл в 11:00
9 июл в 11:00
2600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Брали индивидуальную экскурсию в Териберку, очень понравилась, Юлия внимательный и интересный гид, хорошая организация, остались довольны.
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Это было ярко, красиво, задорно и вкусно!
Дни моей поездки выпали не на самые тёплые дни, но мое сердце было согрето
Дни моей поездки выпали не на самые тёплые дни, но мое сердце было согрето
+3
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Н
Огромное спасибо за отличную экскурсию, веселую компанию и много интересной информации. Погода радовала, киты плавали в бухте, нерпы плескались неподалеку от берега.
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Мы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошо знает свой город и
+5
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Териберка имеет свою особую привлекательность. Я был приятно удивлен гостеприимством и открытостью этого места. Горы и море создают неповторимую атмосферу,
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Л
Волшебство Териберки Ездила с Юлией на ретрит в Териберку. Очень душевная поездка, а Юлия очень душевный гид. На выезде из
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Всего 6 отзывов в Мурманске в категории "Перезагрузка"
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Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Перезагрузка»
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Сейчас в Мурманске в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 экскурсии от 2600 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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