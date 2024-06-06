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Перезагрузка – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Перезагрузка» в Мурманске, цены от 2600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
На машине
12 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
Увидеть чудеса Крайнего Севера, расслабиться под дыхание океана и поверить в волшебство
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
20 июл в 08:30
21 июл в 08:30
23 000 ₽ за всё до 2 чел.
Тайны Ловозерских тундр - из Мурманска
На машине
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Тайны Ловозерских тундр - из Мурманска
Отправиться в поход в мир северной природы и легенд
Начало: У отеля «Азимут»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
19 июн в 10:00
8500 ₽ за человека
Ретрит-девичник в стиле восточной сказки в Мурманске
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Ретрит-девичник в стиле восточной сказки в Мурманске
Перезагрузиться в женском кругу с медитацией, арт-терапией и фотосессией (мини-группа)
Начало: У Театральной площади
Расписание: ежедневно в 11:00
8 июл в 11:00
9 июл в 11:00
2600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Татьяна
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
Брали индивидуальную экскурсию в Териберку, очень понравилась, Юлия внимательный и интересный гид, хорошая организация, остались довольны.
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Лейла
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
Это было ярко, красиво, задорно и вкусно!
Дни моей поездки выпали не на самые тёплые дни, но мое сердце было согрето
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видами и такой сильной энергетикой Териберки ❤️ Огромное спасибо Юлие, за такое грамотно составленное знакомство с красотами этого места, я сполна смогла прочувствовать и погрузиться в атмосферу этой местности, чему безумно рада))
Так же хочу отметить что экскурсия не шаблонная, а наполнена душевностью.
Если вы хотите перезагрузится, и ощутить спокойствие, то вам точно сюда, мне эта поездка помогла избавиться от накопленного негатива и стресса… В общем однозначно рекомендую, побывать в этой сказке, и найти для себя ответы на волнующие вас вопросы)
P.s. Фотографии и сейчас пересматриваю с улыбкой на лице и желанием поскорее навестить это место силы 💔

Это было ярко, красиво, задорно и вкусно!
Это было ярко, красиво, задорно и вкусно!
Это было ярко, красиво, задорно и вкусно!
Это было ярко, красиво, задорно и вкусно!+3
Это было ярко, красиво, задорно и вкусно!
Это было ярко, красиво, задорно и вкусно!
Это было ярко, красиво, задорно и вкусно!
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Н
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
Огромное спасибо за отличную экскурсию, веселую компанию и много интересной информации. Погода радовала, киты плавали в бухте, нерпы плескались неподалеку от берега.
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Мария
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
Мы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошо знает свой город и
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его окрестности. Перед поездкой быстро и вежливо отвечала на сообщения, помогла подготовиться к поездке, порекомендовала вкусные и красивые места города.
Во время самой экскурсии мы узнали от нее много нового и интересного. Все тонкости и мелочи были Юлией учтены. Пикник с угощениями, подготовленный ею около водапада, - полный восторг. В Териберке встретили горностая и лису. Места просто невероятной красоты.
Благодаря Юлии наша поездка была максимально комфортной.
Метафорические карты Юлии попадают точно в точку. После экскурсии с ней вы уедете не только с новыми впечатлениями, но и с новыми мыслями для размышления!
Рекомендую гида! Спасибо!

Мы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошо
Мы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошо
Мы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошо
Мы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошо+5
Мы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошо
Мы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошо
Мы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошо
Мы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошо
Мы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошо
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Александр
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
Териберка имеет свою особую привлекательность. Я был приятно удивлен гостеприимством и открытостью этого места. Горы и море создают неповторимую атмосферу,
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которую трудно передать словами. Местность вокруг поселка удивительно красивая и дикая. Териберка - это место, где настоящая природа и чувства сочетаются в идеальном балансе. Я очень рекомендую посетить этот поселок всем, кто ищет уединение, красивую природу и неповторимую атмосферу. Получил массу положительных эмоций и впечатлений.

Юлия оказалась профессиональным и знающим человеком. Её знания о местности и природных достопримечательностях были впечатляющими. Она не только рассказывала интересные факты о Териберке, но и умело вовлекала в диалог, отвечая на все вопросы, давая глубже понять особенности этого уникального места. Делилась своими историями и впечатлениями, что делало экскурсию еще более интересной и эмоциональной.

Было заметно, что любит свою работу и искренне стремится поделиться своей страстью к Териберке и ее окружающей среде. Очень хорошо знает эту местность.

Спасибо что всегда была готова ответить на вопросы и помочь в случае нужды. Знание и понимание местных традиций и культуры добавляли дополнительную ценность к экскурсии.

В целом, мой опыт с гидом в поселке Териберка был очень положительным. Я остался очень довольным качеством предоставленной информации, вниманием к деталям и энтузиазмом гида.

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Л
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
Волшебство Териберки Ездила с Юлией на ретрит в Териберку. Очень душевная поездка, а Юлия очень душевный гид. На выезде из
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Мурманска рассказала про город, рассказала какие места увидим и что будем делать.
Посетили все значимые места Териберки: водопад, пляж с яйцами дракона, кладбище кораблей. На обед поехали в местный недорогой, но вкусный ресторан. Рядом с рестораном оленья ферма и деревня хаски. Покормить милых олешек отдельное удовольствие.
Изюминка экскурсии - это то, что мы не только ездили по достопримечательностям, но и занимались разными интересными практиками - шаманская медитация, расклады метафорических карт, кофейный ритуал на деньги.
Если вам хочется не просто поставить галочку, но провести время с пользой для души, то от всего сердца рекомендую Юлю и ее экскурсию.
На обратном пути поймали сияние. Это что-то невероятное! То, зачем сюда действительно стоить ехать.
Спасибо Юле, при возможности обязательно вернусь 🫶🏻

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Всего 6 отзывов в Мурманске в категории "Перезагрузка"

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Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Перезагрузка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы;
  2. Тайны Ловозерских тундр - из Мурманска;
  3. Ретрит-девичник в стиле восточной сказки в Мурманске.
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кольский полуостров;
  2. Кладбище кораблей;
  3. Кольский мост;
  4. Памятник Ждущей;
  5. Площадь пяти углов;
  6. Ледокол Ленин;
  7. Набережная;
  8. Северный полюс;
  9. Водопад на реке Лавна;
  10. Мурманский порт.
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2026
Сейчас в Мурманске в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 экскурсии от 2600 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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