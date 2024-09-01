скидка
50%
12 часов
Водная прогулка
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Встретиться с горбатыми китами, увидеть скелет из «Левиафана» и погулять по пляжу с круглыми камнями
Начало: У места вашего проживания
«Трансфер с ноября по апрель на снегоходе — 1500 руб»
Расписание: ежедневно в 09:00
5 сен в 09:00
6 сен в 09:00
2320011 600₽ за человека
8 часов
Водная прогулка
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
Выйти в море на поиски гигантов и прогуляться по знаменитому посёлку из «Левиафана»
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«Но весной и летом шансы особенно высоки, а опытный капитан сделает всё возможное, чтобы вы встретились с морскими млекопитающими»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
5 сен в 09:00
12 000₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
«Ранней весной и поздней осенью вам могут понадобиться резиновые сапоги — я сообщу об этом заранее»
26 сен в 10:00
27 сен в 10:00
от 15 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГолованов1 сентября 2024Погуляли по териберку 24 августа, все понравилось
- ААлина1 сентября 202431 августа мы побывали на экскурсии по Териберке, и это было просто замечательно! Уровень отношения, внимания мы ощутили ещё с
- ЮЮлия31 августа 2024День добрый! Заказывали данную экскурсию на 7 человек у Веры. Дарья, оператор, всегда была на связи, очень милая девушка, учла все пожелания. Отдельная
- ООльга12 августа 2024Довольны 😁Териберка понравилась!!!
- ННадежда3 августа 2024Вячеслав показал нам пять восхитительных водопадов. Каждый из них был не похож на предыдущий. Красота и чистый воздух. Мы получили удовольствие от поездки. Отличная, удобная машина минивен. После экскурсии Вячеслав завёз нас в кафе, где мы вкусно поели. Рекомендуем, здорово.
- ООльга28 июля 2024Были на экскурсии Водопады 25.07. Шикарные виды. Полноценный рассказ. Север завораживает своей красотой. Гид Вячеслав помог увидеть то, что без
- ИИрина17 июля 2024Большое спасибо Вячеславу за экскурсию. Связался накануне, проинструктировал об обуви и одежде. Экскурсия проходит по очень красивым местам, в удобном режиме (но походить придется))))
- ААнастасия7 января 2024Потрясающая экскурсия. Была в июле, но все еще вспоминаю природу Териберки. Невероятная красота!)) Спасибо Тимофею за интересную беседу, экскурсия организована отлично. Удалось увидеть несколько китов, один даже проплыл под катером
- ККатя12 декабря 2023Была встреча с организатором Александром. Работа Александра очень понравилась, рассказывал много интересного про Мурманск, про Териберку, про окрестности и достопримечательности. Отвечал на все вопросы, был вежлив и внимателен. Обладает хорошим музыкальным вкусом😀
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Весенние»
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