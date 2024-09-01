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момента брони - организаторы прислали список вещей, которые необходимо с собой взять, на что стоит обратить внимание при подготовке к поездке, во всем чувствуется забота о комфорте гостя, большое вам спасибо! Забрали нас из отеля и привезли обратно (никаких общих сборов в каком-то месте, что очень важно в незнакомом городе…) У нас был гид Александр и ему отдельная благодарность! Александр отвечал на любые интересующие вопросы, рассказывал о жизни острова, об истории, природе и о всем, что нам интересовало. Мы увидели все самые красивые места, вкусно поели, вышли в море! Хоть нам и не повезло увидеть китов и северное сияние, мы все равно в восторге от поездки! Обязательно вернемся зимой ещё раз попытать удачу, а экскурсии только здесь! Ещё раз большое вам спасибо!!!