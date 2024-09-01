Экскурсии в Мурманске весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Мурманске, цены от 11 600 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Джиппинг
На машине
скидка
50%
70 отзывов
12 часов
Водная прогулка
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Встретиться с горбатыми китами, увидеть скелет из «Левиафана» и погулять по пляжу с круглыми камнями
Начало: У места вашего проживания
«Трансфер с ноября по апрель на снегоходе — 1500 руб»
Расписание: ежедневно в 09:00
5 сен в 09:00
6 сен в 09:00
2320011 600 за человека
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
На машине
На катере
40 отзывов
8 часов
Водная прогулка
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
Выйти в море на поиски гигантов и прогуляться по знаменитому посёлку из «Левиафана»
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«Но весной и летом шансы особенно высоки, а опытный капитан сделает всё возможное, чтобы вы встретились с морскими млекопитающими»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
5 сен в 09:00
12 000 за человека
Водопады Мурманска круглый год
На машине
На снегоступах
48 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
«Ранней весной и поздней осенью вам могут понадобиться резиновые сапоги — я сообщу об этом заранее»
26 сен в 10:00
27 сен в 10:00
от 15 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Голованов
    1 сентября 2024
    Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
    Погуляли по териберку 24 августа, все понравилось
  • А
    Алина
    1 сентября 2024
    Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
    31 августа мы побывали на экскурсии по Териберке, и это было просто замечательно! Уровень отношения, внимания мы ощутили ещё с
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    момента брони - организаторы прислали список вещей, которые необходимо с собой взять, на что стоит обратить внимание при подготовке к поездке, во всем чувствуется забота о комфорте гостя, большое вам спасибо! Забрали нас из отеля и привезли обратно (никаких общих сборов в каком-то месте, что очень важно в незнакомом городе…) У нас был гид Александр и ему отдельная благодарность! Александр отвечал на любые интересующие вопросы, рассказывал о жизни острова, об истории, природе и о всем, что нам интересовало. Мы увидели все самые красивые места, вкусно поели, вышли в море! Хоть нам и не повезло увидеть китов и северное сияние, мы все равно в восторге от поездки! Обязательно вернемся зимой ещё раз попытать удачу, а экскурсии только здесь! Ещё раз большое вам спасибо!!!

    31 августа мы побывали на экскурсии по Териберке, и это было просто замечательно! Уровень отношения, внимания
  • Ю
    Юлия
    31 августа 2024
    Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
    День добрый! Заказывали данную экскурсию на 7 человек у Веры. Дарья, оператор, всегда была на связи, очень милая девушка, учла все пожелания. Отдельная
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    благодарность гиду Александру 🙌 делился познаниями о своем крае на протяжении всей поездки. Териберка, одна из крайних точек России. Стоя на берегу, ты понимаешь, что до Северного полюса тебе всего 2000 км. Карликовые изогнутые березки, километры тундры, валуны, разбросанные по всей территории. Во всем этом царит мощь, которая переворачивает твоё сознание. Север - Любовь в сердце навсегда! ❤️

  • О
    Ольга
    12 августа 2024
    За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
    Довольны 😁Териберка понравилась!!!
    Довольны 😁Териберка понравилась!!!Довольны 😁Териберка понравилась!!!Довольны 😁Териберка понравилась!!!Довольны 😁Териберка понравилась!!!Довольны 😁Териберка понравилась!!!Довольны 😁Териберка понравилась!!!Довольны 😁Териберка понравилась!!!Довольны 😁Териберка понравилась!!!Довольны 😁Териберка понравилась!!!Довольны 😁Териберка понравилась!!!
  • Н
    Надежда
    3 августа 2024
    Водопады Мурманска круглый год
    Вячеслав показал нам пять восхитительных водопадов. Каждый из них был не похож на предыдущий. Красота и чистый воздух. Мы получили удовольствие от поездки. Отличная, удобная машина минивен. После экскурсии Вячеслав завёз нас в кафе, где мы вкусно поели. Рекомендуем, здорово.
  • О
    Ольга
    28 июля 2024
    Водопады Мурманска круглый год
    Были на экскурсии Водопады 25.07. Шикарные виды. Полноценный рассказ. Север завораживает своей красотой. Гид Вячеслав помог увидеть то, что без
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    него не увидели бы. Прикололись с ним, увидели в лесу птицу, маленькая коричневенькая, понимаем что воробьи в лесу не живут. Решили что это дикий лесной воробей. Улыбнулись, похохмили. Спасибо Вячеславу за человеческое отношение. Маме 73. Ждал-когда уставали, пояснял- когда спрашивали. На обратном пути остановились в Долине Славы. Поклонились тем, благодаря кому мы живем. Слезы наворачивались, когда читали предсмертные записки защитников Родины. Подвиг их бессмертен! Спасибо всем, кто проводит и организовывает такие экскурсии!!!!

  • И
    Ирина
    17 июля 2024
    Водопады Мурманска круглый год
    Большое спасибо Вячеславу за экскурсию. Связался накануне, проинструктировал об обуви и одежде. Экскурсия проходит по очень красивым местам, в удобном режиме (но походить придется))))
    Большое спасибо Вячеславу за экскурсию. Связался накануне, проинструктировал об обуви и одежде. Экскурсия проходит по очень
  • А
    Анастасия
    7 января 2024
    За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
    Потрясающая экскурсия. Была в июле, но все еще вспоминаю природу Териберки. Невероятная красота!)) Спасибо Тимофею за интересную беседу, экскурсия организована отлично. Удалось увидеть несколько китов, один даже проплыл под катером
    Потрясающая экскурсия. Была в июле, но все еще вспоминаю природу Териберки. Невероятная красота!))Потрясающая экскурсия. Была в июле, но все еще вспоминаю природу Териберки. Невероятная красота!))
  • К
    Катя
    12 декабря 2023
    За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
    Была встреча с организатором Александром. Работа Александра очень понравилась, рассказывал много интересного про Мурманск, про Териберку, про окрестности и достопримечательности. Отвечал на все вопросы, был вежлив и внимателен. Обладает хорошим музыкальным вкусом😀

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
  2. За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
  3. Водопады Мурманска круглый год
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Водопад на реке Лавна
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в сентябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 11 600 до 15 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 158 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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