За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами

Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов

Описание
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Начнём путешествие в самом большом городе за Северным полярным кругом — Мурманске.

Поднимемся на вершину горы в Ловозёрских тундрах, прочувствуем суровость края и влюбимся в неземные пейзажи.

Увидим котловину-амфитеатр, вид на Баренцево море с Батарейского водопада, найдём «яйца дракона» и гигантские качели в Териберке. Изюминка тура — прогулка на рыбацкой лодке в поисках китов.

Заедем в гости к саамам, покормим оленей, поиграем с хаски, узнаем о традициях народа и попробуем местные деликатесы.
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
Ближайшие даты:
24
авг
31
авг
7
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

При бронировании и предоплате тур для Вас 100% состоится, даже при недоборе в группе.

После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 рублей на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть — за три недели до начала тура.

Обращаем внимание, что это природное явление, неподвластное человеку, и мы не можем гарантировать встречу с китами. Периодически Северный Морской флот проводит в Баренцевом море учения, и млекопитающие могут уйти, не сообщив нам. Однако мы делаем всё, чтобы повысить шансы увидеть китов, в том числе можем поменять день 2 и день 3 местами, если прогноз погоды будет неблагоприятный для морской прогулки.

Программа тура по дням

1 день

Самый большой город за Северным полярным кругом

Встречаемся в 16:00 в центре Мурманска и отправляемся на 4-5-часовую обзорную экскурсию по городу-герою, являющемуся самым большим за полярным кругом. Начнём с площади «Пять углов», поднимемся на борт атомного ледокола «Ленин», увидим место основания Мурманска, памятники треске и защитникам Советского Заполярья, статую «Алёши». Посетим мемориал морякам, где находятся маяк, часть подводной лодки «Курск» и якорь.

Отпразднуем начало путешествия за приветственным ужином.

Самый большой город за Северным полярным кругомСамый большой город за Северным полярным кругомСамый большой город за Северным полярным кругомСамый большой город за Северным полярным кругомСамый большой город за Северным полярным кругомСамый большой город за Северным полярным кругом
2 день

Поиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесы

Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся в Териберку на поиски китов.

Обращаем внимание, что это природное явление, неподвластное человеку, и мы не можем гарантировать встречу с китами. Периодически Северный Морской флот проводит в Баренцевом море учения, и млекопитающие могут уйти, не сообщив нам. Однако мы делаем всё, чтобы повысить шансы увидеть китов, в том числе можем поменять день 2 и день 3 местами, если прогноз погоды будет неблагоприятный для морской прогулки.

Далее посетим все главные достопримечательности Териберки. Найдём «яйца дракона», вдохновимся видом на Батарейский водопад, рассмотрим красные скалы и сделаем эффектные фотографии на гигантских качелях. Побалуем себя морскими деликатесами и свежайшей рыбой на обед. Пройдёмся по песчаному пляжу. Смельчаки смогут искупаться в Северном Ледовитом океане. Завершим день за созерцанием морских просторов с чашечкой кофе.

Вечером вернёмся в отель в Мурманск.

Поиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесыПоиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесыПоиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесыПоиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесыПоиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесыПоиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесыПоиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесыПоиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесыПоиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесыПоиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесыПоиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесы
3 день

Ловозёрские тундры и Хибины

Сегодня посетим второй по величине горный массив Мурманской области — Ловозёрские тундры. Поднимемся на вершину горы Аллуайв (1051 метр над уровнем моря), откуда при ясной погоде можно увидеть Хибины, Умбозеро и пейзажи мистической тундры. Рассмотрим натуральные камни и минералы на руднике «Карнасурт» и дойдём до котловины, напоминающей амфитеатр. После активной части восполним энергию сытным обедом и вернёмся в Мурманск.

Ориентировочное возвращение в город — после 18:00.

Ловозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и Хибины
4 день

Северные олени, хаски, уха и морошковый чай в саамской деревне

Сегодня отправимся в гости к саамам, где покормим северных оленей, попробуем уху, морошковый чай и другие местные деликатесы. Соберёмся у костра, услышим истории и узнаем о традициях коренного народа Кольского полуострова. В России сейчас проживает меньшая их часть, а во всём мире осталось всего около 2000 саамов. Поиграем с хаски и вернёмся в Мурманск.

Ориентировочное возвращение в город — после 18:00.

Северные олени, хаски, уха и морошковый чай в саамской деревнеСеверные олени, хаски, уха и морошковый чай в саамской деревнеСеверные олени, хаски, уха и морошковый чай в саамской деревнеСеверные олени, хаски, уха и морошковый чай в саамской деревнеСеверные олени, хаски, уха и морошковый чай в саамской деревнеСеверные олени, хаски, уха и морошковый чай в саамской деревнеСеверные олени, хаски, уха и морошковый чай в саамской деревнеСеверные олени, хаски, уха и морошковый чай в саамской деревнеСеверные олени, хаски, уха и морошковый чай в саамской деревне

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, площадь «Пять углов», 16:00
Завершение: Мурманск, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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