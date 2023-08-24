Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Поднимемся на вершину горы в Ловозёрских тундрах, прочувствуем суровость края и влюбимся в неземные пейзажи.
Увидим котловину-амфитеатр, вид на Баренцево море с Батарейского водопада, найдём «яйца дракона» и гигантские качели в Териберке. Изюминка тура — прогулка на рыбацкой лодке в поисках китов.
Заедем в гости к саамам, покормим оленей, поиграем с хаски, узнаем о традициях народа и попробуем местные деликатесы.
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Описание
Организационные детали
При бронировании и предоплате тур для Вас 100% состоится, даже при недоборе в группе.
После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 рублей на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть — за три недели до начала тура.
Обращаем внимание, что это природное явление, неподвластное человеку, и мы не можем гарантировать встречу с китами. Периодически Северный Морской флот проводит в Баренцевом море учения, и млекопитающие могут уйти, не сообщив нам. Однако мы делаем всё, чтобы повысить шансы увидеть китов, в том числе можем поменять день 2 и день 3 местами, если прогноз погоды будет неблагоприятный для морской прогулки.
Программа тура по дням
Самый большой город за Северным полярным кругом
Встречаемся в 16:00 в центре Мурманска и отправляемся на 4-5-часовую обзорную экскурсию по городу-герою, являющемуся самым большим за полярным кругом. Начнём с площади «Пять углов», поднимемся на борт атомного ледокола «Ленин», увидим место основания Мурманска, памятники треске и защитникам Советского Заполярья, статую «Алёши». Посетим мемориал морякам, где находятся маяк, часть подводной лодки «Курск» и якорь.
Отпразднуем начало путешествия за приветственным ужином.
Поиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесы
Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся в Териберку на поиски китов.
Обращаем внимание, что это природное явление, неподвластное человеку, и мы не можем гарантировать встречу с китами. Периодически Северный Морской флот проводит в Баренцевом море учения, и млекопитающие могут уйти, не сообщив нам. Однако мы делаем всё, чтобы повысить шансы увидеть китов, в том числе можем поменять день 2 и день 3 местами, если прогноз погоды будет неблагоприятный для морской прогулки.
Далее посетим все главные достопримечательности Териберки. Найдём «яйца дракона», вдохновимся видом на Батарейский водопад, рассмотрим красные скалы и сделаем эффектные фотографии на гигантских качелях. Побалуем себя морскими деликатесами и свежайшей рыбой на обед. Пройдёмся по песчаному пляжу. Смельчаки смогут искупаться в Северном Ледовитом океане. Завершим день за созерцанием морских просторов с чашечкой кофе.
Вечером вернёмся в отель в Мурманск.
Ловозёрские тундры и Хибины
Сегодня посетим второй по величине горный массив Мурманской области — Ловозёрские тундры. Поднимемся на вершину горы Аллуайв (1051 метр над уровнем моря), откуда при ясной погоде можно увидеть Хибины, Умбозеро и пейзажи мистической тундры. Рассмотрим натуральные камни и минералы на руднике «Карнасурт» и дойдём до котловины, напоминающей амфитеатр. После активной части восполним энергию сытным обедом и вернёмся в Мурманск.
Ориентировочное возвращение в город — после 18:00.
Северные олени, хаски, уха и морошковый чай в саамской деревне
Сегодня отправимся в гости к саамам, где покормим северных оленей, попробуем уху, морошковый чай и другие местные деликатесы. Соберёмся у костра, услышим истории и узнаем о традициях коренного народа Кольского полуострова. В России сейчас проживает меньшая их часть, а во всём мире осталось всего около 2000 саамов. Поиграем с хаски и вернёмся в Мурманск.
Ориентировочное возвращение в город — после 18:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, площадь «Пять углов», 16:00Завершение: Мурманск, после 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.