Начнём путешествие в самом большом городе за Северным полярным кругом — Мурманске. Поднимемся на вершину горы в Ловозёрских тундрах, прочувствуем суровость края и влюбимся в неземные пейзажи. Увидим котловину-амфитеатр, вид на Баренцево море с Батарейского водопада, найдём «яйца дракона» и гигантские качели в Териберке. Изюминка тура — прогулка на рыбацкой лодке в поисках китов. Заедем в гости к саамам, покормим оленей, поиграем с хаски, узнаем о традициях народа и попробуем местные деликатесы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

При бронировании и предоплате тур для Вас 100% состоится, даже при недоборе в группе.

После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 рублей на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть — за три недели до начала тура.

Обращаем внимание, что это природное явление, неподвластное человеку, и мы не можем гарантировать встречу с китами. Периодически Северный Морской флот проводит в Баренцевом море учения, и млекопитающие могут уйти, не сообщив нам. Однако мы делаем всё, чтобы повысить шансы увидеть китов, в том числе можем поменять день 2 и день 3 местами, если прогноз погоды будет неблагоприятный для морской прогулки.