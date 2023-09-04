Описание трансферПредлагаем Вам услуги трансфера из Мурманска в любые точки Мурманской области. Встретим в аэропорту. Цена договорная.
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги трансфера
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск (место проживания)
Завершение: Териберка
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Всё шикарно) Вячеслав всё организовал чётко, встретили в аэропорту, доставили в Териберку в лучшем виде. Водитель Виталий, вежливый, пунктуальный, остановился в красивых местах по дороге, сфотографировал нас) дал советы полезные по пребыванию в Териберке, рассказал о тундре. Машина классная, удобная, долетели за два часа. Спасибо большущее за поездку, будем пользоваться в будущем и советовать друзьям👍👏
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Г
Огромное спасибо водителю Лидии! Машина комфортабельная, Лида пунктуальная и внимательная!) Всем ее искренне рекомендуем!))
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Входит в следующие категории Мурманска
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