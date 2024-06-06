1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
Увидеть главные достопримечательности столицы Арктики и с комфортом добраться до отеля
Начало: В аэропорту
«В стоимость включен трансфер до отелей в черте города»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Трансфер в Кировск: путешествие из Мурманска в сердце Хибин
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Ежедневно в 08.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Ловозерские тундры - красота и мистика севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Саамская деревня. Этно-тур в Самь-Сыйт
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно, в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 35 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Экскурсия в Териберку
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из Мурманска до Териберки
Начало: Мурманск (место проживания)
«Предлагаем Вам услуги трансфера из Мурманска в любые точки Мурманской области»
Расписание: Каждый день
2 июля в 17:00
9 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
10 часов
Фотоохота на китов в Териберке
Начало: Г. Мурманск, место вашего проживания
Расписание: Каждый день с 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«Во время трансфера, гид расскажет Вам об истории освоения Кольского полуострова, возникновении Териберки и массу другой интересной информации»
Расписание: Ежедневно, в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 73 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия6 июня 2024Экскурсия по городу очень понравилась! Рекомендую!
- ССветлана20 мая 2024Замечательная идея совместить трансфер из аэропорта со знакомством с городом! Экскурсия очень насыщенная. Гид Александр очень интересный рассказчик. Рекомендую.
- ИИрина11 мая 2024Экскурсия прошла замечательно. Гид Алексей очень интересный, вежливый, веселый молодой человек! Вторая попытка увидеть китов опять потерпела фиаско, зато путешествие в целом доставило массу впечатлений!!! Удалось увидеть куропатку, лису, а в море то и дело выныривали любопытные мордочки морских котиков😃
- ТТатьяна10 мая 2024Спасибо, Михаил, все прошло великопепно. Имели честь посетить экскурсию в таком удобно формате. Отдельное спасибо заботливости супруги, по прилёту нам
- ООлеся30 апреля 2024Хибины впечатляют🙂 день прошёл отлично, комфортная машина, доехали быстро туда-обратно, сопровождал нас Александр, много интересной информации, остались тёплые воспоминания. У Надежды отличная Команда!
- ООлеся10 апреля 2024Очень увлекательное приключение в Кировск с отличным гидом Александром. Была в группе с иностранцами, но было весело и непринужденно. Посмотрела
- 992608129444 апреля 2024Всё просто замечательно! Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо гиду Ильи за интересный рассказ и весёлую поездку!
- ЕЕвгений16 марта 2024Териберка - в копилку лучших днейПрекрасное путешествие в Териберку! Спасибо гиду Виктору за прекрасную организацию, и, прежде всего, за искреннюю любовь к родному краю, которая подкупает! После этой экскурсии мы решили, что приедем сюда снова! Может быть, теперь летом, когда вся тундра расцветёт волшебным многоцветьем!
- ЮЮлия12 марта 2024Большое спасибо гиду Вячеславу! Он не давал заскучать всю поездку, интересно рассказывает👍🏻 Виды потрясающие, захватывает. Нам не удалось выйти в море, закрыли из-за погодных условий, но даже это не испортило настроение. Большое спасибо за организацию!
- ГГеннадий4 марта 2024Териберка - в копилку лучших днейХорошая погода, хорошая машина, не взирая на плохую дорогу в самой локации. Отдельное спасибо гиду Артёму за проведенную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Трансфер»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Трансфер" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 4 200 до 73 000. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Мурманске на 2024 год по теме «Трансфер», 130 ⭐ отзывов, цены от 4200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август