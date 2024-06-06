Трансфер в Мурманске

Найдено 8 экскурсий в категории «Трансфер» в Мурманске, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
Увидеть главные достопримечательности столицы Арктики и с комфортом добраться до отеля
Начало: В аэропорту
«В стоимость включен трансфер до отелей в черте города»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Кировск - сердце Хибин
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
43 отзыва
Трансфер в Кировск: путешествие из Мурманска в сердце Хибин
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Ежедневно в 08.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 500 за человека
Ловозерские тундры - красота и мистика севера
🚶 Пешая
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
21 отзыв
Ловозерские тундры - красота и мистика севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за человека
Саамская деревня. Этно-тур в Самь-Сыйт
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Саамская деревня. Этно-тур в Самь-Сыйт
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно, в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 35 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Териберку
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
30 отзывов
Экскурсия в Териберку
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200 за человека
Трансфер из Мурманска до Териберки
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Трансфер из Мурманска до Териберки
Начало: Мурманск (место проживания)
«Предлагаем Вам услуги трансфера из Мурманска в любые точки Мурманской области»
Расписание: Каждый день
2 июля в 17:00
9 000 за всё до 7 чел.
Фотоохота на китов в Териберке
Мини-группа
10 часов
12 отзывов
Фотоохота на китов в Териберке
Начало: Г. Мурманск, место вашего проживания
Расписание: Каждый день с 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 000 за человека
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«Во время трансфера, гид расскажет Вам об истории освоения Кольского полуострова, возникновении Териберки и массу другой интересной информации»
Расписание: Ежедневно, в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 73 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    6 июня 2024
    Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
    Экскурсия по городу очень понравилась! Рекомендую!
    Экскурсия по городу очень понравилась! Рекомендую!Экскурсия по городу очень понравилась! Рекомендую!Экскурсия по городу очень понравилась! Рекомендую!Экскурсия по городу очень понравилась! Рекомендую!
  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
    Замечательная идея совместить трансфер из аэропорта со знакомством с городом! Экскурсия очень насыщенная. Гид Александр очень интересный рассказчик. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Фотоохота на китов в Териберке
    Экскурсия прошла замечательно. Гид Алексей очень интересный, вежливый, веселый молодой человек! Вторая попытка увидеть китов опять потерпела фиаско, зато путешествие в целом доставило массу впечатлений!!! Удалось увидеть куропатку, лису, а в море то и дело выныривали любопытные мордочки морских котиков😃
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
    Спасибо, Михаил, все прошло великопепно. Имели честь посетить экскурсию в таком удобно формате. Отдельное спасибо заботливости супруги, по прилёту нам
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    организовали перекус в виде брускеток с крабом и авокадо и угостили настойками на местной ягоде ❤️Спасибо за заботу и гостеприимство ❤️

  • О
    Олеся
    30 апреля 2024
    Кировск - сердце Хибин
    Хибины впечатляют🙂 день прошёл отлично, комфортная машина, доехали быстро туда-обратно, сопровождал нас Александр, много интересной информации, остались тёплые воспоминания. У Надежды отличная Команда!
  • О
    Олеся
    10 апреля 2024
    Кировск - сердце Хибин
    Очень увлекательное приключение в Кировск с отличным гидом Александром. Была в группе с иностранцами, но было весело и непринужденно. Посмотрела
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    на многие обыденные вещи другим взглядом. Было красиво, уютно. Правда, попали в туман на горе, что не смогла в большей мере насладиться видами на Кировск и озеро.

  • 9
    9260812944
    4 апреля 2024
    Кировск - сердце Хибин
    Всё просто замечательно! Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо гиду Ильи за интересный рассказ и весёлую поездку!
  • Е
    Евгений
    16 марта 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Прекрасное путешествие в Териберку! Спасибо гиду Виктору за прекрасную организацию, и, прежде всего, за искреннюю любовь к родному краю, которая подкупает! После этой экскурсии мы решили, что приедем сюда снова! Может быть, теперь летом, когда вся тундра расцветёт волшебным многоцветьем!
  • Ю
    Юлия
    12 марта 2024
    Экскурсия в Териберку
    Большое спасибо гиду Вячеславу! Он не давал заскучать всю поездку, интересно рассказывает👍🏻 Виды потрясающие, захватывает. Нам не удалось выйти в море, закрыли из-за погодных условий, но даже это не испортило настроение. Большое спасибо за организацию!
  • Г
    Геннадий
    4 марта 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Хорошая погода, хорошая машина, не взирая на плохую дорогу в самой локации. Отдельное спасибо гиду Артёму за проведенную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
  2. Кировск - сердце Хибин
  3. Ловозерские тундры - красота и мистика севера
  4. Саамская деревня. Этно-тур в Самь-Сыйт
  5. Экскурсия в Териберку
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Трансфер" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 4 200 до 73 000. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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