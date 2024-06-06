Н Наталия Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия Экскурсия по городу очень понравилась! Рекомендую!

С Светлана Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия Замечательная идея совместить трансфер из аэропорта со знакомством с городом! Экскурсия очень насыщенная. Гид Александр очень интересный рассказчик. Рекомендую.

И Ирина Фотоохота на китов в Териберке Экскурсия прошла замечательно. Гид Алексей очень интересный, вежливый, веселый молодой человек! Вторая попытка увидеть китов опять потерпела фиаско, зато путешествие в целом доставило массу впечатлений!!! Удалось увидеть куропатку, лису, а в море то и дело выныривали любопытные мордочки морских котиков😃

Т Татьяна Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия читать дальше организовали перекус в виде брускеток с крабом и авокадо и угостили настойками на местной ягоде ❤️Спасибо за заботу и гостеприимство ❤️ Спасибо, Михаил, все прошло великопепно. Имели честь посетить экскурсию в таком удобно формате. Отдельное спасибо заботливости супруги, по прилёту нам

О Олеся Кировск - сердце Хибин Хибины впечатляют🙂 день прошёл отлично, комфортная машина, доехали быстро туда-обратно, сопровождал нас Александр, много интересной информации, остались тёплые воспоминания. У Надежды отличная Команда!

О Олеся Кировск - сердце Хибин читать дальше на многие обыденные вещи другим взглядом. Было красиво, уютно. Правда, попали в туман на горе, что не смогла в большей мере насладиться видами на Кировск и озеро. Очень увлекательное приключение в Кировск с отличным гидом Александром. Была в группе с иностранцами, но было весело и непринужденно. Посмотрела

9 9260812944 Кировск - сердце Хибин Всё просто замечательно! Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо гиду Ильи за интересный рассказ и весёлую поездку!

Е Евгений Териберка - в копилку лучших дней Прекрасное путешествие в Териберку! Спасибо гиду Виктору за прекрасную организацию, и, прежде всего, за искреннюю любовь к родному краю, которая подкупает! После этой экскурсии мы решили, что приедем сюда снова! Может быть, теперь летом, когда вся тундра расцветёт волшебным многоцветьем!

Ю Юлия Экскурсия в Териберку Большое спасибо гиду Вячеславу! Он не давал заскучать всю поездку, интересно рассказывает👍🏻 Виды потрясающие, захватывает. Нам не удалось выйти в море, закрыли из-за погодных условий, но даже это не испортило настроение. Большое спасибо за организацию!