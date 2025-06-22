Индивидуальный трансфер в Териберку и обратно - из Мурманска

По дороге остановимся в видовых локациях, чтобы вы сделали яркие фото.
Водитель не будет забрасывать вас терминами и датами, но с удовольствием расскажет о местных дорожных традициях.
Поделится интересными фактами о нашей малонаселённой тундре, ветропарке и занятиях деревенских жителей. Подождёт вас в Териберке, пока вы гуляете, а после отвезёт в Мурманск.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
- Чистый комфортабельный автомобиль
- Опытный водитель со стажем вождения в северных условиях больше 13 лет
- Удивительные локации в дороге: озеро Канентъявр, Кольская ВЭС и тундра
- И никаких лишних забот
Организационные детали
- Есть детское кресло
- Вас повезу я или другой гид-водитель из нашей команды
Основной транспорт
- Поедем на комфортном Nissan Note, Kia Rio, Mitsubishi, Niva travel или минивэне Honda в зависимости от размера группы или погодных условий
- Возможна организация трансфера на транспорте представительского класса или класса люкс. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
Если вам нужна индивидуальная экскурсия с гидом по Териберке и природному парку, пожалуйста, сообщите заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 850 туристов
Родился и живу в прекрасном городе на берегу Кольского залива Баренцева моря — за полярным кругом! Регулярно провожу экскурсии по Мурманской области и рассказываю всё, что знаю о жизни на этой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
22 июн 2025
Наш въезд в Териберку был экстремальным ввиду непогоды, но команда справилась и спасибо им огромное!!!!
Р
Роман
22 апр 2025
Прекрасный и грамотный экскурсовод. Прекрасно разбирается в своей теме.
Отличный и ненавязчивый собеседник. Рекомендую!!!
Н
Наталия
19 янв 2025
Ездили с Глебом. Все четко. Помимо прекрасного вождения, Глеб рассказал много фактов из истории края. Отдельное спасибо, что и организатор трансфера Максим и наш водитель Глеб сориентировались в ситуации и смогли вывести нас из Териберки до закрытия дороги в связи с непогодой.
Э
Эдуард
25 дек 2024
Случайно увидел что на трипстер есть и трансферы, в итоге попал на аккредитованного гида, доплатил гиду и трансфер превратился в экскурсию. Глеб показал где местная пивоварня в Териберке, где можно
Е
Екатерина
18 дек 2024
Бронировала для друзей и это оказалась находка. Новый чистый транспорт, приятная музыка и очень вежливый и грамотный гид-водитель. По пути провел небольшую экскурсию. А так можно договориться об индивидуальной экскурсии. Очень рекомендую!!!
