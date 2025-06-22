Индивидуальный трансфер в Териберку и обратно - из Мурманска

читать дальше купить ежей и гребешков не дорого, организовали морскую прогулку. Что я особенно оценил - когда началась метель, меня сразу предупредил гид что надо уезжать, мы только уехали из Териберки и дорогу закрыли, так бы пришлось жилье снимать там и покупать новые билеты …

Такое приключение. Спасибо трипстеру за то что вывели на правильных людей

Случайно увидел что на трипстер есть и трансферы, в итоге попал на аккредитованного гида, доплатил гиду и трансфер превратился в экскурсию. Глеб показал где местная пивоварня в Териберке, где можно