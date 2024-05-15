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совсем не входило в их обязанности. Конечно, хочется отметить нашего гида в Териберку, просто высший класс🫶 Он вообще не замолкал и смешил нас, рассказывал про историю, про то куда лучше сходить, где вкуснее еда, где лучше покупать рыбу🤤 В поездке прислушивались ко всем нашим просьбам, останавливались, когда мы просили. Маршрут экскурсии тоже поразил, это стоит увидеть своими глазами, природа завораживает и даже не верится, что мы увидели это все своими глазами😊 Морская прогулка тоже восторг, у нас был очень приятный капитан, мы увидели китов, но нас всех укачало, советую принимать таблетки перед выходом в море🐋 Если вы думаете где взять экскурсию, то можете не сомневаться и смело заказывать экскурсии у Анны🔥🔥🔥