1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Экскурсия в Териберку
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Териберка: самый лучший день в жизни
Начало: Место встречи, адрес проживания в г. Мурманске
Расписание: Каждый день с 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Териберка - ворота Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 17 540₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из Мурманска до Териберки
Начало: Мурманск (место проживания)
Расписание: Каждый день
2 июля в 17:00
9 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
8 часов
Териберка и киты на краю земли
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
Расписание: Группы формируются до 09:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Териберка: незабываемые выходные
Начало: Место вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Фотоохота на китов в Териберке
Начало: Г. Мурманск, место вашего проживания
Расписание: Каждый день с 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно, в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 73 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Мончегорск и Лапландский заповедник
Начало: Г. Мурманск (в черте города заберем бесплатно)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 19 490₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена15 мая 2024Все прекрасно. Красивые виды, чистый морской воздух, красивый водопад, тюлени, чаепитие и музыка. Спасибо гиду Роману.
- ИИрина11 мая 2024Экскурсия прошла замечательно. Гид Алексей очень интересный, вежливый, веселый молодой человек! Вторая попытка увидеть китов опять потерпела фиаско, зато путешествие в целом доставило массу впечатлений!!! Удалось увидеть куропатку, лису, а в море то и дело выныривали любопытные мордочки морских котиков😃
- ЕЕлена18 апреля 2024Увидеть незабываемое Северное СияниеБыли на экскурсии 12 февраля 2024 года."Ловили" сияние в прямом смысле этого слова. Катались, искали локации. Сияние поймали, фотографу отдельный
- ККатерина18 апреля 2024Понравилось все, кроме ухабистой дороги до териберки. Гид прекрасный. Все четко, обстоятельно, интересно.
- ККристина7 апреля 2024Северное сияние - зарядись частицами солнечного ветраДень (05.04.2024) был удачным, сразу увидели сияние, как выехали загород. Сделали остановку, фото 😍😍😍 Затем была ещё пара локаций, небо
- ААлександр29 марта 2024Северное сияние - зарядись частицами солнечного ветраЭкскурсовод очень старался в поисках Северного Сияния, а когда нашли были под впечатлением от увиденного! И очень много ярких звезд! Красота!
- ЮЮлия25 марта 2024Увидеть незабываемое Северное СияниеЭто было лучшее, что можно увидеть! Яркое, мощное, продолжительное сияние! Гид Игорь очень старался показать максимум возможного, активно фотографировал участников тура.
- ЮЮлия12 марта 2024Большое спасибо гиду Вячеславу! Он не давал заскучать всю поездку, интересно рассказывает👍🏻 Виды потрясающие, захватывает. Нам не удалось выйти в море, закрыли из-за погодных условий, но даже это не испортило настроение. Большое спасибо за организацию!
- ИИлья16 февраля 2024Экскурсия на 5 баллов, спасибо большое гиду Артему за увлекательное путешествия в Териберку. Очень многое узнали о Севере, городе Мурманске и его истории.
- ККсения16 февраля 2024Экскурсию брали на 7 человек, нам всем очень понравилось❤️❤️❤️ Профессиональный подход, постоянно на связи, нам даже помогли найти такси, хотя это
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Арктика»
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