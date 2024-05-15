Арктика – экскурсии в Мурманске

Найдено 9 экскурсий в категории «Арктика» в Мурманске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Териберку
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
30 отзывов
Экскурсия в Териберку
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200 за человека
Териберка: самый лучший день в жизни
Мини-группа
10 часов
25 отзывов
Териберка: самый лучший день в жизни
Начало: Место встречи, адрес проживания в г. Мурманске
Расписание: Каждый день с 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Териберка - ворота Арктики
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Териберка - ворота Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 17 540 за человека
Трансфер из Мурманска до Териберки
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Трансфер из Мурманска до Териберки
Начало: Мурманск (место проживания)
Расписание: Каждый день
2 июля в 17:00
9 000 за всё до 7 чел.
Териберка и киты на краю земли
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
15 отзывов
Териберка и киты на краю земли
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
Расписание: Группы формируются до 09:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за человека
Териберка: незабываемые выходные
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
20 отзывов
Териберка: незабываемые выходные
Начало: Место вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200 за человека
Фотоохота на китов в Териберке
Мини-группа
10 часов
12 отзывов
Фотоохота на китов в Териберке
Начало: Г. Мурманск, место вашего проживания
Расписание: Каждый день с 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 000 за человека
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно, в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 73 000 за всё до 3 чел.
Мончегорск и Лапландский заповедник
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Мончегорск и Лапландский заповедник
Начало: Г. Мурманск (в черте города заберем бесплатно)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 19 490 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Териберка: незабываемые выходные
    Все прекрасно. Красивые виды, чистый морской воздух, красивый водопад, тюлени, чаепитие и музыка. Спасибо гиду Роману.
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Фотоохота на китов в Териберке
    Экскурсия прошла замечательно. Гид Алексей очень интересный, вежливый, веселый молодой человек! Вторая попытка увидеть китов опять потерпела фиаско, зато путешествие в целом доставило массу впечатлений!!! Удалось увидеть куропатку, лису, а в море то и дело выныривали любопытные мордочки морских котиков😃
  • Е
    Елена
    18 апреля 2024
    Увидеть незабываемое Северное Сияние
    Были на экскурсии 12 февраля 2024 года."Ловили" сияние в прямом смысле этого слова. Катались, искали локации. Сияние поймали, фотографу отдельный
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    респект, терпеливо и морозно нас фотографировал по несколько раз, сколько раз хотели столько и фотографировал. Из своих личных пожеланий хотелось чтобы предложили туалет перед длительным отъездом и горячее питье. Автобус холодный был.

  • К
    Катерина
    18 апреля 2024
    Териберка: самый лучший день в жизни
    Понравилось все, кроме ухабистой дороги до териберки. Гид прекрасный. Все четко, обстоятельно, интересно.
  • К
    Кристина
    7 апреля 2024
    Северное сияние - зарядись частицами солнечного ветра
    День (05.04.2024) был удачным, сразу увидели сияние, как выехали загород. Сделали остановку, фото 😍😍😍 Затем была ещё пара локаций, небо
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    сияло хорошо. Виталий рассказывал по пути интересные факты об этом явлении, потом ещё чаем всех напоил) Спасибо, очень успешная охота, да и компания попалась приятная. Фото классные, были готовы уже на следующий день!

  • А
    Александр
    29 марта 2024
    Северное сияние - зарядись частицами солнечного ветра
    Экскурсовод очень старался в поисках Северного Сияния, а когда нашли были под впечатлением от увиденного! И очень много ярких звезд! Красота!
  • Ю
    Юлия
    25 марта 2024
    Увидеть незабываемое Северное Сияние
    Это было лучшее, что можно увидеть! Яркое, мощное, продолжительное сияние! Гид Игорь очень старался показать максимум возможного, активно фотографировал участников тура.
  • Ю
    Юлия
    12 марта 2024
    Экскурсия в Териберку
    Большое спасибо гиду Вячеславу! Он не давал заскучать всю поездку, интересно рассказывает👍🏻 Виды потрясающие, захватывает. Нам не удалось выйти в море, закрыли из-за погодных условий, но даже это не испортило настроение. Большое спасибо за организацию!
  • И
    Илья
    16 февраля 2024
    Териберка: незабываемые выходные
    Экскурсия на 5 баллов, спасибо большое гиду Артему за увлекательное путешествия в Териберку. Очень многое узнали о Севере, городе Мурманске и его истории.
  • К
    Ксения
    16 февраля 2024
    Териберка и киты на краю земли
    Экскурсию брали на 7 человек, нам всем очень понравилось❤️❤️❤️ Профессиональный подход, постоянно на связи, нам даже помогли найти такси, хотя это
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    совсем не входило в их обязанности. Конечно, хочется отметить нашего гида в Териберку, просто высший класс🫶 Он вообще не замолкал и смешил нас, рассказывал про историю, про то куда лучше сходить, где вкуснее еда, где лучше покупать рыбу🤤 В поездке прислушивались ко всем нашим просьбам, останавливались, когда мы просили. Маршрут экскурсии тоже поразил, это стоит увидеть своими глазами, природа завораживает и даже не верится, что мы увидели это все своими глазами😊 Морская прогулка тоже восторг, у нас был очень приятный капитан, мы увидели китов, но нас всех укачало, советую принимать таблетки перед выходом в море🐋 Если вы думаете где взять экскурсию, то можете не сомневаться и смело заказывать экскурсии у Анны🔥🔥🔥

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Арктика»

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  1. Экскурсия в Териберку
  2. Териберка: самый лучший день в жизни
  3. Териберка - ворота Арктики
  4. Трансфер из Мурманска до Териберки
  5. Териберка и киты на краю земли
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Арктика" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 4 000 до 73 000. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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