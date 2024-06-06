Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы

Увидеть чудеса Крайнего Севера, расслабиться под дыхание океана и поверить в волшебство
Киты и ледяные волны, космические пляжи, мощные водопады и таинственные пещеры… Это не единственное, чем может поразить вас Териберка.

К нашему путешествию мы добавим по щепотке приключений, гастрономии и волшебства — практик и медитаций, которые позволят полностью перезагрузиться и вернуться счастливыми. А ещё сложим каменные сейды для исполнения желаний — пусть сбываются!
Описание экскурсии

Красота и энергия природы. Мы на целый день отправляемся в место силы и вдохновения — посёлок Териберка. Здесь чувствуешь особую радость и мощную подпитку от природы; здесь чувствуешь себя живым. Каждый метр Териберки настолько фотогеничен, что вы привезёте отсюда миллион красивых кадров.

Пляжи, хаски и киты. Мы прогуляемся по песчаным и каменным пляжам, впечатлимся водопадом, увидим «кладбище кораблей». Погладим добродушных хаски и покормим ягелем оленей. Отведаем морских деликатесов и, если позволит погода, отправимся на прогулку в открытое море — попытать счастья в фотоохоте на китов. А ещё устроим лёгкий пикник на берегу с вкусностями и горячими напитками.

Релакс и перезагрузка. Нас ждут интересные медитации и практики для финансового благополучия, работа по личным запросам с МАК-картами и арт-терапия. Вы познакомитесь с сейдами — пирамидами из камней, сможете сложить свой сейд и загадать желание по традиции саамов — коренных жителей Кольского полуострова.

Магический разбор. В конце экскурсии каждому участнику в подарок предлагается небольшой разбор по методу Матрицы Судьбы. Он ответит на ваши вопросы о предназначении в жизни, карме, отношениях и деньгах. Обладая этими знаниями, вы сможете сделать свою жизнь гармоничнее.

Организационные детали

  • Стоимость указана за 1-2 человек. Экскурсию можно провести для 4 человек, в таком случае доплата за 3 и 4 участника составит 5000 руб. /чел.
  • Сбор группы и выезд из Мурманска в 8:30-9:00, ориентировочное возвращение в Мурманск в 19:00-20:00. Время тура и маршрут поездки могут корректироваться в связи с погодными условиями.
  • С собой нужно взять паспорт, для детей — свидетельство о рождении. Если есть — коврик для практик (можно полотенце или порывало).
  • Если погода будет неблагоприятной, то морская прогулка может быть отменена с возвратом стоимости. Также мы не можем гарантировать 100% встречу с китами. Самая большая вероятность их увидеть — с начала мая до конца августа.

Включено в стоимость

  • Трансфер из Мурманска и обратно. Протяжённость маршрута — около 130 км в одну сторону
  • Услуги гида и водителя
  • Горячий чай, лёгкий перекус в дороге и мини-пикник в Териберке
  • Экскурсия по топовым достопримечательностям Териберки и сам ретрит (практики, медитации, арт-терапия и работа с запросом)

Дополнительные расходы

  • Посещение природного парка «Териберка»: для граждан России — 440 руб., для иностранных граждан — 880 руб. Оплата онлайн, по QR-коду.
  • Морская прогулка (по желанию), продолжительность около 2 часов — 4000 руб. с человека
  • Вход на оленью ферму (по желанию) — 200 руб. с человека, ягель для оленей
  • Обед в кафе или ресторане в Териберке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Мурманске
Провела экскурсии для 46 туристов
Меня зовут Юлия. Я ваш душевный гид в Мурманске. На своих экскурсиях я создаю атмосферу дома, уюта и волшебства. Показываю самые красивые и удивительные места, фотографирую, организую свидания и необычные прогулки, туры-перезагрузки. Также пишу заметки о путешествиях, пока что в стол, но всё же надеюсь, что когда-нибудь это будет настоящая книга! Мои туры — с душой и ароматом кофе… Присоединяйтесь!

Отзывы и рейтинг

Татьяна
Брали индивидуальную экскурсию в Териберку, очень понравилась, Юлия внимательный и интересный гид, хорошая организация, остались довольны.
Лейла
Это было ярко, красиво, задорно и вкусно!
Дни моей поездки выпали не на самые тёплые дни, но мое сердце было согрето видами и такой сильной энергетикой Териберки ❤️
Огромное спасибо Юлие, за
такое грамотно составленное знакомство с красотами этого места, я сполна смогла прочувствовать и погрузиться в атмосферу этой местности, чему безумно рада))
Так же хочу отметить что экскурсия не шаблонная, а наполнена душевностью.
Если вы хотите перезагрузится, и ощутить спокойствие, то вам точно сюда, мне эта поездка помогла избавиться от накопленного негатива и стресса…
В общем однозначно рекомендую, побывать в этой сказке, и найти для себя ответы на волнующие вас вопросы)
P.s. Фотографии и сейчас пересматриваю с улыбкой на лице и желанием поскорее навестить это место силы 💔

Н
Огромное спасибо за отличную экскурсию, веселую компанию и много интересной информации. Погода радовала, киты плавали в бухте, нерпы плескались неподалеку от берега.
Мария
Мы очень рады, что выбрали Юлию в качестве гида. Видно, что она искренне любит и хорошо знает свой город и его окрестности. Перед поездкой быстро и вежливо отвечала на сообщения,
помогла подготовиться к поездке, порекомендовала вкусные и красивые места города.
Во время самой экскурсии мы узнали от нее много нового и интересного. Все тонкости и мелочи были Юлией учтены. Пикник с угощениями, подготовленный ею около водапада, - полный восторг. В Териберке встретили горностая и лису. Места просто невероятной красоты.
Благодаря Юлии наша поездка была максимально комфортной.
Метафорические карты Юлии попадают точно в точку. После экскурсии с ней вы уедете не только с новыми впечатлениями, но и с новыми мыслями для размышления!
Рекомендую гида! Спасибо!

Александр
Териберка имеет свою особую привлекательность. Я был приятно удивлен гостеприимством и открытостью этого места. Горы и море создают неповторимую атмосферу, которую трудно передать словами. Местность вокруг поселка удивительно красивая и
дикая. Териберка - это место, где настоящая природа и чувства сочетаются в идеальном балансе. Я очень рекомендую посетить этот поселок всем, кто ищет уединение, красивую природу и неповторимую атмосферу. Получил массу положительных эмоций и впечатлений.

Юлия оказалась профессиональным и знающим человеком. Её знания о местности и природных достопримечательностях были впечатляющими. Она не только рассказывала интересные факты о Териберке, но и умело вовлекала в диалог, отвечая на все вопросы, давая глубже понять особенности этого уникального места. Делилась своими историями и впечатлениями, что делало экскурсию еще более интересной и эмоциональной.

Было заметно, что любит свою работу и искренне стремится поделиться своей страстью к Териберке и ее окружающей среде. Очень хорошо знает эту местность.

Спасибо что всегда была готова ответить на вопросы и помочь в случае нужды. Знание и понимание местных традиций и культуры добавляли дополнительную ценность к экскурсии.

В целом, мой опыт с гидом в поселке Териберка был очень положительным. Я остался очень довольным качеством предоставленной информации, вниманием к деталям и энтузиазмом гида.

Л
Волшебство Териберки
Ездила с Юлией на ретрит в Териберку. Очень душевная поездка, а Юлия очень душевный гид. На выезде из Мурманска рассказала про город, рассказала какие места увидим и что будем
делать.
Посетили все значимые места Териберки: водопад, пляж с яйцами дракона, кладбище кораблей. На обед поехали в местный недорогой, но вкусный ресторан. Рядом с рестораном оленья ферма и деревня хаски. Покормить милых олешек отдельное удовольствие.
Изюминка экскурсии - это то, что мы не только ездили по достопримечательностям, но и занимались разными интересными практиками - шаманская медитация, расклады метафорических карт, кофейный ритуал на деньги.
Если вам хочется не просто поставить галочку, но провести время с пользой для души, то от всего сердца рекомендую Юлю и ее экскурсию.
На обратном пути поймали сияние. Это что-то невероятное! То, зачем сюда действительно стоить ехать.
Спасибо Юле, при возможности обязательно вернусь 🫶🏻

от 23 000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.