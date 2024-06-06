Киты и ледяные волны, космические пляжи, мощные водопады и таинственные пещеры… Это не единственное, чем может поразить вас Териберка. К нашему путешествию мы добавим по щепотке приключений, гастрономии и волшебства — практик и медитаций, которые позволят полностью перезагрузиться и вернуться счастливыми. А ещё сложим каменные сейды для исполнения желаний — пусть сбываются!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Красота и энергия природы. Мы на целый день отправляемся в место силы и вдохновения — посёлок Териберка. Здесь чувствуешь особую радость и мощную подпитку от природы; здесь чувствуешь себя живым. Каждый метр Териберки настолько фотогеничен, что вы привезёте отсюда миллион красивых кадров.

Пляжи, хаски и киты. Мы прогуляемся по песчаным и каменным пляжам, впечатлимся водопадом, увидим «кладбище кораблей». Погладим добродушных хаски и покормим ягелем оленей. Отведаем морских деликатесов и, если позволит погода, отправимся на прогулку в открытое море — попытать счастья в фотоохоте на китов. А ещё устроим лёгкий пикник на берегу с вкусностями и горячими напитками.

Релакс и перезагрузка. Нас ждут интересные медитации и практики для финансового благополучия, работа по личным запросам с МАК-картами и арт-терапия. Вы познакомитесь с сейдами — пирамидами из камней, сможете сложить свой сейд и загадать желание по традиции саамов — коренных жителей Кольского полуострова.

Магический разбор. В конце экскурсии каждому участнику в подарок предлагается небольшой разбор по методу Матрицы Судьбы. Он ответит на ваши вопросы о предназначении в жизни, карме, отношениях и деньгах. Обладая этими знаниями, вы сможете сделать свою жизнь гармоничнее.

Организационные детали

Стоимость указана за 1-2 человек. Экскурсию можно провести для 4 человек, в таком случае доплата за 3 и 4 участника составит 5000 руб. /чел.

Сбор группы и выезд из Мурманска в 8:30-9:00, ориентировочное возвращение в Мурманск в 19:00-20:00. Время тура и маршрут поездки могут корректироваться в связи с погодными условиями.

С собой нужно взять паспорт, для детей — свидетельство о рождении. Если есть — коврик для практик (можно полотенце или порывало).

Если погода будет неблагоприятной, то морская прогулка может быть отменена с возвратом стоимости. Также мы не можем гарантировать 100% встречу с китами. Самая большая вероятность их увидеть — с начала мая до конца августа.

Включено в стоимость

Трансфер из Мурманска и обратно. Протяжённость маршрута — около 130 км в одну сторону

Услуги гида и водителя

Горячий чай, лёгкий перекус в дороге и мини-пикник в Териберке

Экскурсия по топовым достопримечательностям Териберки и сам ретрит (практики, медитации, арт-терапия и работа с запросом)

Дополнительные расходы