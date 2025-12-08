Трансфер
Описание трансферМы предлагаем вам вместе с нами посетить одно из популярнейших направлений внутреннего туризма России не когда забытый рыбацкий поселок, а теперь поселок музей инстаграма, место которое входит в 15 лучших мест по версии мирового журнала national geographic для зимнего времени посещения место куда ведет единственная автомобильная дорога к северному ледовитому океану и краю земли. ВАЖНО, что экскурсия состоится если наберется группа от 3 человек
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы посетим все прославлённые инстаграмные места
- Начиная с новой локацией спасибо газпрому ветровой электростанцией
- Построим пирамидку и загадаем желание в долине пирамид (сейдов) и кто знает может ваше желание сбудется (хотя там камней уже мало и ваше желание будет под угрозой разрушения других гостей нашего города) по пути в Териберку встретим городового который отвечает за нашу вашу безопасность но не просто так
- А за подарки. После того как мы окажемся в безопасности въезжаем в Терибекрку которая разделена на старую и новую
- Увидим локации сьемки фильма Левиафана (после того как фильм вышел на экраны поселок восстал из заброшки в тур центр Кольского края) кладбище кораблей
- Скелет кашалота
- Водопад
- Поклонный крест
- Пляж яйца дракона
- Пляж газпрома с самыми северными качелями с видами на море
- Посидим и почувствуем себя королем на троне прогуляемся на побережье (кто хочет тот может и искупаться, так сказать полное погружение в север)
- Покормим северных оленей и по желанию попробуем самое северное пиво которое вариться только в поселке
- И конечно же фотоохота на китов ведь Териберка это единственное место где свободный выход в Баренцево море и киты у нас круглый год
Что включено
- Трансфер от гостиницы и обратно
Что не входит в цену
- В стоимость не входит и оплачивается отдельно посещение фермы северных оленей и хасок, обед в ресторане а так же фото охота на китов оплачивается отдельно и новшество эко сбор
Место начала и завершения?
По месту проживания гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
