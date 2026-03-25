ежедневно в 08:30

Описание экскурсии

Мурманск-Териберка. Дорога до Териберки будет пролегать по настоящей тундре. По пути вы увидите самый северный в России Мурманский ветропарк (ветроэлектростанцию), остановитесь на самой верхней точке Териберского перевала и заглянете в Сад камней. Там, по традиции, мы соберём пирамидку из пяти камней и загадаем желание, которое обязательно сбудется.

Песчаный пляж Териберки. На знаменитом северном пляже у вас будет возможность не только насладиться шумом волн, но и увидеть много интересного. Беседки из частей старых лодок, гигантские качели, на которых мы сделаем прекрасные фотографии на фоне океана, загадочный скелет Левиафана из одноимённого фильма. И это ещё не всё!

Териберка — лодейное. По пути в природный парк мы осмотрим атмосферное кладбище кораблей, а ещё увидим скелет самого настоящего кашалота, выбросившегося на берег в 2019 году.

Природный парк «Териберка». Пересаживаемся на снегоходные сани! Во время поездки по парку полюбуемся Батарейским водопадом, насладимся с высоты Баренцевым морем и доедем до знаменитого пляжа «Яйца драконов», где у вас будет возможность почувствовать всю мощь Ледовитого океана.

Гастрономическая пауза. Возвращаемся на автомобиле в Старую Териберку. Но по пути остановимся у местных дайверов, чтобы продегустировать свежайшие, только поднятые со дна деликатесы — морских гребешков и морских ежей. А дальше отправляемся на обед: за заранее забронированным столиком ресторана с панорамным видом на море.

Мини-ферма и самая северная пивоварня. После обеда заглянем на мини-ферму, где пообщаемся с добродушными хаски, а при желании покормим оленей их любимым ягелем. Затем посетим пивоварню, чтобы продегустировать пиво, сваренное на самом краю землю.

Заброшенная школа Териберки. Последняя локация дня — старая школа Териберки, которая пустует с 2010 года и за это время превратилась в атмосферное место, украшенное граффити известных и не очень художников.

Териберка-Мурманск. На обратном пути, если повезёт, мы сможем увидеть северное сияние.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Протяжённость маршрута — около 130 км в одну сторону

Мы заберем вас от места проживания в Мурманске и привезем обратно. Если вы поселились в пригороде, сообщите об этом заранее, чтобы мы смогли обсудить трансфер. Также можем встретить вас в аэропорту и отвезти вечером на самолёт

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов-представителей моей команды

Дополнительные расходы

Посещение природного парка «Териберка» — 500 ₽/чел. для граждан РФ, 1000 ₽/чел. для иностранцев

Обед оплачивается самостоятельно по меню ресторана (по желанию)

Снегоходные сани в природном парке — 1500 ₽/чел.

Морские деликатесы — 250 ₽/шт.

Обед — оплачивается самостоятельно по меню ресторана

Вход на мини-ферму — 200 ₽/чел.

Порция ягеля для оленей — 200 ₽ (по желанию)

Важная информация