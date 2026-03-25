ежедневно в 08:30

Отыскать скелет Левиафана, попробовать «диких» морских ежей и услышать северное море
Мы продумали каждую мелочь, чтобы сегодня ничего не отвлекало вас от самого главного.
В мини-группе вы отправитесь к берегу Ледовитого океана, увидите кладбище кораблей, в зимнее время прокатитесь на снегоходных санях по белым просторам, попробуете только что выловленные морские деликатесы и узнаете вкус пива из самой северной пивоварни. Есть путешествия, которые потом вспоминаешь всю жизнь, — и это одно из них.
Мурманск-Териберка. Дорога до Териберки будет пролегать по настоящей тундре. По пути вы увидите самый северный в России Мурманский ветропарк (ветроэлектростанцию), остановитесь на самой верхней точке Териберского перевала и заглянете в Сад камней. Там, по традиции, мы соберём пирамидку из пяти камней и загадаем желание, которое обязательно сбудется. Песчаный пляж Териберки. На знаменитом северном пляже у вас будет возможность не только насладиться шумом волн, но и увидеть много интересного. Беседки из частей старых лодок, гигантские качели, на которых мы сделаем прекрасные фотографии на фоне океана, загадочный скелет Левиафана из одноимённого фильма. И это ещё не всё! Териберка — лодейное. По пути в природный парк мы осмотрим атмосферное кладбище кораблей, а ещё увидим скелет самого настоящего кашалота, выбросившегося на берег в 2019 году. Природный парк «Териберка». Пересаживаемся на снегоходные сани! Во время поездки по парку полюбуемся Батарейским водопадом, насладимся с высоты Баренцевым морем и доедем до знаменитого пляжа «Яйца драконов», где у вас будет возможность почувствовать всю мощь Ледовитого океана. Гастрономическая пауза. Возвращаемся на автомобиле в Старую Териберку. Но по пути остановимся у местных дайверов, чтобы продегустировать свежайшие, только поднятые со дна деликатесы — морских гребешков и морских ежей. А дальше отправляемся на обед: за заранее забронированным столиком ресторана с панорамным видом на море. Мини-ферма и самая северная пивоварня. После обеда заглянем на мини-ферму, где пообщаемся с добродушными хаски, а при желании покормим оленей их любимым ягелем. Затем посетим пивоварню, чтобы продегустировать пиво, сваренное на самом краю землю. Заброшенная школа Териберки. Последняя локация дня — старая школа Териберки, которая пустует с 2010 года и за это время превратилась в атмосферное место, украшенное граффити известных и не очень художников. Териберка-Мурманск. На обратном пути, если повезёт, мы сможем увидеть северное сияние.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Протяжённость маршрута — около 130 км в одну сторону
Мы заберем вас от места проживания в Мурманске и привезем обратно. Если вы поселились в пригороде, сообщите об этом заранее, чтобы мы смогли обсудить трансфер. Также можем встретить вас в аэропорту и отвезти вечером на самолёт
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов-представителей моей команды
Дополнительные расходы
Посещение природного парка «Териберка» — 500 ₽/чел. для граждан РФ, 1000 ₽/чел. для иностранцев
Обед оплачивается самостоятельно по меню ресторана (по желанию)
Снегоходные сани в природном парке — 1500 ₽/чел.
Морские деликатесы — 250 ₽/шт.
Обед — оплачивается самостоятельно по меню ресторана
Вход на мини-ферму — 200 ₽/чел.
Порция ягеля для оленей — 200 ₽ (по желанию)
Важная информация
При прекращении снегоходного обслуживания добраться до природных локаций можно только пешком
Общая протяженность пешего маршрута: 5-6 км по пересеченной местности, есть подъемы и спуски. Выбирайте подходящую обувь (непромокаемую, желательно трекинговую) и одежду (непродуваемую, многослойную) в соответствии с погодой.
Заранее предупредите нас, если у вас есть сложности с пешими прогулками (травмы, боязнь высоты и т. д.). Для комфортного размещения в транспорте лучше заранее уведомить об особенностях телосложения или роста.
Если с вами дети, обязательно сообщите о необходимости наличия детского кресла (или отсутствии такой необходимости)
Берите с собой солнцезащитные очки и солнцезащитный крем. В летний период возьмите с собой репелленты
Накануне вы всегда можете связаться с нами: мы подскажем, как лучше одеться и что взять с собой, и ответим на все ваши вопросы
В зимнее время, в случае резкого изменения погодных условий, иногда необходимо срочно покинуть Териберку из-за закрытия дороги. В этом случае, мы можем сократить количество локаций
ежедневно в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 5645 туристов
Добро пожаловать в Заполярье! Я опытная путешественница. Посетила почти 50 стран, но влюбилась в мощь и красоту Севера. Организую индивидуальные экскурсии на комфортабельных автомобилях по Кольскому полуострову. С удовольствием помогу читать дальшеуменьшить
вам оценить всю красоту Русского Севера и поделюсь интересной информацией о Кольском полуострове. Если вы забронируете экскурсию на тот день, когда я буду с другими гостями, её для вас проведёт другой опытный гид из нашей команды.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 859 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Дата посещения: 23 мар 2026
Поездка с Алексеем в Териберку была прекрасной! Организация на высоком уровне: накануне поездки связываются администраторы, уточняют детали, высылают памятку, отвечают на все вопросы. В день экскурсии гид встречает прямо у читать дальшеуменьшить
подъезда. Привозит назад тоже. Поездка на весь день, но все продумано: санитарные остановки, обед (вкусно и быстро), никаких проволочек. Всю дорогу Алексей рассказывал об особенностях северной природы, о Кольском полуострове, о заливе. В самой Териберке показал и рассказал всё, что только можно на весьма профессиональном уровне. И даже чего нельзя)): по дороге нам встретилась лиса и Алексей организовал нам фотосессию из окна машины. Очень коммуникабельный и приятный во всех отношениях. Отдельно хочу отметить водительское мастерство. Дорога была в удручающем состоянии, но Алексей вел машину уверенно и безопасно. Спасибо! Это было отлично!
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Г
Галина
Съездили в Териберку — и до сих пор под впечатлением!
Тундра, бескрайние просторы, суровая северная красота. А когда добрались до места… дух захватывает! Очень понравились каменные и песчаный пляж. Столько фактуры для читать дальшеуменьшить
фото!
Отдельно хочется отметить воздух: такой чистый, свежий, будто заряжаешься энергией на месяцы вперёд. Териберка — место, где природа говорит громче слов. Однозначно советую туда съездить: это не просто поездка, а настоящее погружение в северную стихию. Хочется вернуться снова — в другое время года, чтобы увидеть её другой. Спасибо Алексею за комфортную поездку. Экскурс был интересеным и позновательным.
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Василий
Экскурсия в Териберку оставила только положительные впечатления. Всё было отлично организовано, а экскурсовод оказался настоящим профессионалом. Учитывая что нас было шесть человек, и все были разношёрстные по настроению. Экскурсовод отлично справлялся читать дальшеуменьшить
с организацией, находил подход ко всем, спокойно и уверенно вел экскурсию, благодаря чему поездка прошла легко и комфортно для каждого. Он очень интересно рассказывал о Териберке, местной природе и животных, подробно отвечал на любые вопросы. Показывал самые красивые места для фотографий и даже подсказал, где можно сэкономить во время поездки. Было видно, что человек действительно любит своё дело и хорошо знает этот край. Экскурсия получилась насыщенной, интересной и запоминающейся. Большое спасибо за прекрасно проведённый день! Однозначно рекомендую.
+1
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А
Анастасия
Передаю спасибо размером с Кольский полуостров Миле и ее команде за потрясающий день в Териберке!! Комфортно и быстро добрались до места, посетили все места по плану, на морской прогулке кит дважды читать дальшеуменьшить
стеснительно показал нам свой плавник, а чайки собрали огромный базар чтобы покричать на нас:) Рекомендую очень вкусные пирожки с рыбой и морепродукты в кафе У дайверов! Спасибо заботливому экипажу судна - рассказывали нам про морских животных во время плавания под чай с конфетами На песчаном пляже можно с кайфом полежать, если хорошая погода
Отдельное спасибо Миле за героическое спасение моего улетевшего в скалы телефона!!!! И за то, что всегда была рядом, лучше гида не могу представить ❤️
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Е
Елена
Дата посещения: 24 фев 2026
Экскурсия была очень хорошая, все ожидания оправдались, даже больше. Все было продумано и по времени, и по программе. Экскурсовод Александр, выше всех похвал. Смог ответить на все вопросы, и раскрыть Териберку с разных сторон. Спасибо за увлекательное путешествие.
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Ирина
Невероятное путешествие на край земли! Океан положительных эмоций) Комфортная поездка до самой Териберки, интересная экскурсия. Всем кто любит пешие прогулки и красивые виды, очень рекомендую! Отдельная благодарность гиду Павлу ❤️ Желаем успехов!
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