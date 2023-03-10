ежедневно в 08:30

Описание

Что вас ожидает

Мурманск-Териберка. Дорога до Териберки будет пролегать по настоящей тундре. По пути вы увидите самый северный в России Мурманский ветропарк (ветроэлектростанцию), остановитесь на самой верхней точке Териберского перевала и заглянете в Сад камней. Там, по традиции, мы соберем пирамидку из пяти камней и загадаем желание, которое обязательно сбудется.

Песчаный пляж Териберки. На знаменитом северном пляже у вас будет возможность не только насладиться шумом волн, но и увидеть много интересного. Беседки из частей старых лодок, гигантские качели, на которых мы сделаем прекрасные фотографии на фоне океана, загадочный скелет Левиафана из одноименного фильма. И это еще не все!

Териберка-Лодейное. По пути в природный парк мы осмотрим атмосферное кладбище кораблей. А еще увидим арт-объект «Буква Т» студии Артемия Лебедева, ознакомимся со скелетом самого настоящего кашалота, выбросившегося на берег в 2019 году, и обсудим, кто такой Грэм Кук и зачем ему установили здесь чум.

Природный парк «Териберка». Пересаживаемся на снегоходные сани! Во время поездки по парку полюбуемся Батарейским водопадом, насладимся с высоты Баренцевым морем и доедем до знаменитого пляжа «Яйца драконов», где у вас будет возможность почувствовать всю мощь Ледовитого океана.

Гастрономическая пауза. Возвращаемся на автомобиле в Старую Териберку. Но по пути остановимся у местных дайверов, чтобы продегустировать свежайшие, только поднятые со дна деликатесы — морских гребешков и морских ежей. А дальше отправляемся на обед: за заранее забронированным столиком ресторана с панорамным видом на море.

Мини-ферма и самая северная пивоварня. После обеда заглянем на мини-ферму, где пообщаемся с добродушными хаски, а при желании покормим оленей их любимым ягелем. Затем посетим пивоварню, чтобы продегустировать пиво, сваренное на самом краю землю.

Заброшенная школа Териберки. Последняя локация дня — старая школа Териберки, которая пустует с 2010 года и за это время превратилась в атмосферное место, украшенное граффити известных и не очень художников.

Териберка-Мурманск. На обратном пути, если повезет, мы сможем увидеть северное сияние.

Организационные детали

Экскурсия проходит на полноприводном комфортабельном внедорожнике. Протяжённость маршрута — около 130 км в одну сторону.

Мы заберем вас от места проживания в Мурманске и привезем обратно. Если вы поселились в пригороде, сообщите об этом заранее, чтобы мы смогли обсудить трансфер. Также можем встретить вас в аэропорту и отвезти вечером на самолет.

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов-представителей моей команды

Дополнительные расходы