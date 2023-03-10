ежедневно в 08:30

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Описание
Что вас ожидает
Мурманск-Териберка. Дорога до Териберки будет пролегать по настоящей тундре. По пути вы увидите самый северный в России Мурманский ветропарк (ветроэлектростанцию), остановитесь на самой верхней точке Териберского перевала и заглянете в Сад камней. Там, по традиции, мы соберем пирамидку из пяти камней и загадаем желание, которое обязательно сбудется. Песчаный пляж Териберки. На знаменитом северном пляже у вас будет возможность не только насладиться шумом волн, но и увидеть много интересного. Беседки из частей старых лодок, гигантские качели, на которых мы сделаем прекрасные фотографии на фоне океана, загадочный скелет Левиафана из одноименного фильма. И это еще не все! Териберка-Лодейное. По пути в природный парк мы осмотрим атмосферное кладбище кораблей. А еще увидим арт-объект «Буква Т» студии Артемия Лебедева, ознакомимся со скелетом самого настоящего кашалота, выбросившегося на берег в 2019 году, и обсудим, кто такой Грэм Кук и зачем ему установили здесь чум. Природный парк «Териберка». Пересаживаемся на снегоходные сани! Во время поездки по парку полюбуемся Батарейским водопадом, насладимся с высоты Баренцевым морем и доедем до знаменитого пляжа «Яйца драконов», где у вас будет возможность почувствовать всю мощь Ледовитого океана. Гастрономическая пауза. Возвращаемся на автомобиле в Старую Териберку. Но по пути остановимся у местных дайверов, чтобы продегустировать свежайшие, только поднятые со дна деликатесы — морских гребешков и морских ежей. А дальше отправляемся на обед: за заранее забронированным столиком ресторана с панорамным видом на море. Мини-ферма и самая северная пивоварня. После обеда заглянем на мини-ферму, где пообщаемся с добродушными хаски, а при желании покормим оленей их любимым ягелем. Затем посетим пивоварню, чтобы продегустировать пиво, сваренное на самом краю землю. Заброшенная школа Териберки. Последняя локация дня — старая школа Териберки, которая пустует с 2010 года и за это время превратилась в атмосферное место, украшенное граффити известных и не очень художников. Териберка-Мурманск. На обратном пути, если повезет, мы сможем увидеть северное сияние.
Организационные детали
Экскурсия проходит на полноприводном комфортабельном внедорожнике. Протяжённость маршрута — около 130 км в одну сторону.
Мы заберем вас от места проживания в Мурманске и привезем обратно. Если вы поселились в пригороде, сообщите об этом заранее, чтобы мы смогли обсудить трансфер. Также можем встретить вас в аэропорту и отвезти вечером на самолет.
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов-представителей моей команды
Дополнительные расходы
Прокат снегоходов в природном парке — 1000 руб. /чел.
Морские деликатесы — 150 руб. /шт.
Обед — оплачивается самостоятельно по меню ресторана
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваша команда гидов в Мурманске
Провели 273 экскурсии для 321 туриста
Добро пожаловать в Заполярье! Меня зовут Мила, я опытная путешественница посетившая почти 50 стран, но влюбившаяся в мощь и красоту Севера. Организую индивидуальные экскурсии на комфортабельном внедорожнике по Кольскому полуострову. С удовольствием помогу вам оценить всю красоту Русского Севера и поделюсь интересной информацией о Кольском полуострове. Если вы забронируете экскурсию на тот день, когда я буду с другими гостями, ее для вас проведет другой опытный гид из нашей команды.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 36 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
Zhenya
10 мар 2023
Александр - прекрасный гид и собеседник. Интересно и подробно рассказал о самом городе Мурманск, о Кольском полуострове и конечно самой Териберке. Смело рекомендую данную экскурсию!
Е
Евгения
9 мар 2023
Поехала, опираясь на отзывы в Трипстер и не прогадала! Мила очень профессиональный гид, знает много интересного, помимо общей информации о полуострове. Видно, что человек любит свою работу и полностью ей отдается. Всю дорогу слушали рассказ Милы, задавали вопросы и получали исчерпывающие ответы. Виды конечно прекрасные, даже сам дорога до Териберки, тундра чередуется с лесотундрой, вокруг все белым-бело, не испортило впечатление даже разыгравшийся ветер и снег, который летел в лицо с огромной скоростью. Хотя это помогло лучше понять и прочувствовать север и всю его суровость. Увидели все локации, заявленные в программе. Сама Териберка занесенная снегом, выброшенный на берег корабль, качели рядом с морем и прекрасные виды на залив, тот самый скелет из фильма, но впечатлил, конечно, больше настоящий скелет кашалота, пляж «Драконьи яйца», прогулка на повозке, которую везёт снегоход. Водопад не увидели, он замерз, но все же под слоем льда проглядывала струя воды, что оказалось еще необычнее, так что приглядывайтесь если верхний слой будет заморожен. Заехали попробовать свежайших морских ежей и гребешков, попробовала и то и то, вкус разительно отличается от ресторанного и магазинного в лучшую сторону, так что обязательно стоит продегустировать. Завершали потискав хаски и покормив оленей, что вызвало у меня бурю положительных эмоций) но будьте острожны с хаски, если у вас есть бубоны, не заметите как кто-то из собак его оторвет и утащит. Такие они воришки) Когда выбирала следующую экскурсию, обратилась сразу к Миле, гид Александр оказался тоже выше всяких похвал! В общем ехать стоит, ну а обращаться к команде Милы за незабываемыми впечатлениями.
А
Алексей
8 мар 2023
Экскурсия очень понравилась. Увидели все. Было холодновато, но это север) Поездка на снегоходе к водопаду незабываема)) Огромное спасибо всем причастным к ее организации и проведению!
А
Анастасия
7 мар 2023
Впечатляющая экскурсия состоялась 5 марта. Незабываемые виды, ощущения и красота природы. Сбылась мечта побывать на берегу холодного океана. Даже плохая погода и сильнейший ветер не испортили впечатлений, а позволили прочувствовать климат севера.
Гид Мила прекрасный организатор: экскурсия продумана до мелочей и оптимизируется под пожелания группы, по дороге поддерживается непринужденная беседа. Каждому гостю с ее стороны уделяется отдельное внимание. В случае нерри
Очень рекомендуем выбрать экскурсию именно с командой Милы.
О
Олеся
7 мар 2023
Наше путешествие в Териберку выдалось очень активным и потрясающе интересным. Хочется особенно отметить мастерство гида - Милы! Она невероятная, любящая Кольский полуостров всей душой. Как следствие - у нее очень тщательный подход ко всем деталям экскурсии. Мы увидели все, что обещают путеводители и даже больше. Мила рассказала интересные факты не только по маршруту, но и ответила на все наши вопросы по Кольскому, про Мурманск, про местных жителей, Северное сияние и т. д. Гид очень позитивная, с ней было легко. Мы катались на санях, ели самых свежих гребешков, отобедали, пожалуй, в самом знаменитом ресторане Териберки, наблюдали фантастические виды Северного Ледовитого океана, играли с хаски, кормили северных оленей, строили пирамидки из камней, любовались сменой природных зон от леса до тундры, восхищались ветряками, даже выгребли из под снега несколько ягодок вороники и просто прекрасно провели время. Огромное спасибо Миле за доставленное удовольствие от всего вышеперечисленного. Очень рекомендую ее всем, кто решит отправиться в этот Северный край. Это действительно стоит того! Мила, а Вам больше классных туристов!
Юлия
7 мар 2023
Как сказал муж "12 из 10"! Один из лучших организаторов, с которыми доводилось встречаться! У Милы все под контролем: гиды, дороги, обед и даже погода)) Мы застали и снег с минимальной видимостью и солнце! Мила очень внимательна к своим гостям и делает все, чтобы они уехали довольными, а любой форс-мажор превращает в приключение. Мила и команда, спасибо! Отныне на север- с вами 💙
Д
Дмитрий
6 мар 2023
Невероятной красоты местность которую необходимо увидеть своими глазами хотя бы однажды. Огромное спасибо, Мила, за столь чудесное путешествие!
С
Светлана
4 мар 2023
Нам очень понравилась поездка с гидом Еленой. Она развлекала нас всю дорогу, рассказывала очень много интересного. Мы успели посмотреть все пункты маршрута. Спасибо большое за притно проведенный день в Териберке!
Ж
Жанна
2 мар 2023
Это было круто! Я оказалась физически не готова подняться к Поклонному кресту и Антон практически тащил меня на себе и вверх, и вниз. И я сделала это! Точно скажу, больших эмоций радости, восторга, я не испытывала! Такая забота и внимание от гида дорогого стоят. В команде Милы есть еще Михаил, который возит на охоту за Северным сиянием! Всем рекомендую его! Он сам отказал нам в охоте, когда прогноз был мало утешительный по вспышкам и мы поехали на следующий день! И какое сияние было потрясающее. Мы не потеряли деньги, мы увидели все, что хотели! В общем, я рекомендую команду Милы! Такой порядочности и заботы о туристах можно только мечтать! Благодарю всех: Милу, Антона, Михаила, Наталью! Приеду еще и только с вами на экскурсии!
Екатерина
1 мар 2023
В Мурманск приезжала на пару дней и экскурсию забронировала заранее по отзывам. Гидом была не Мила и не Александр, что немного разочаровало, потому что ориентировалась на отзывы о них. Сопровождающий был немногословен, но вежлив. К сожалению в старой Териберке наша группа была предоставлена самим себе и мы просто погуляли по побережью. К путешествию в парк Териберки нареканий нет, гид провел по всем значимым местам и даже больше. Видели издали китов - это было неожиданно. Посещение этнозоны с оленями и хаски не впечатлила. Про местное пиво и пивоварню не услышали. В целом итог: экскурсию в Териберку рекомендую, но… заранее уточняйте кто будет ваш гид, так же внимательно почитайте отзывы и если вам что то понравится сами озвучивайте гидам что бы вы хотели увидеть вне программы. Организатору Миле хочу порекомендовать посоветовать своим помощникам быстро ориентироваться на запросы клиентов, как делает она сама (есть киты - предложить поездку на катере). Мой следующий приезд в Териберку будет теперь только для того, что бы выйти в море и увидеть рядом китов. А вообще северяне приветливые и отзывчивые люди. Команда организаторов благодарю вас за незабываемые впечатления.
У
Ульяна
28 фев 2023
Огромная благодарность организатору Миле за незабываемое путешествие! Комфортная, профессионально организованная экскурсия, насыщенная программа, масса впечатлений за один день - все продумано. С Милой в поездке очень интересно, сразу видно, что человек хорошо знает и любит Кольский. Много внимания уделяет вопросам безопасности, хорошо знает дорогу и особенности местного ландшафта, по опасным участкам проведёт буквально за руку. Всю поездку были окружены всесторонней заботой и вниманием, смело могу рекомендовать этого гида. Если честно, даже не ожидала, что все будет организовано на таком уровне, спасибо!
Л
Лада
27 фев 2023
Экскурсия в Териберку одна из самых классных по сервису, что встречалась мне во время путешествий по России.
У меня с подругой был нестандартный заказ - мы хотели добраться до отеля в Териберке и не по цене трансфера самого отеля. В итоге отличная экскурсия, наполненный впечатлениями день.
Организаторы все исполнили в лучшем виде. По нашей просьбе ещё и трансфер из отеля в Мурманск + водитель на обратном пути тоже рассказывал много интересного и даже порекомендовал отличный ресторан.
Очень душевно, организованно, интересно. Вы большие молодцы. Процветания команде, надеемся увидеться летом.
О
Оксана
26 фев 2023
Очень понравилась экскурсия. Гид Александр прекрасный рассказчик, очень эрудированный. Маршрут правильно составлен. В Териберке пересеклись с организатором Милой, очень приятная девушка. Только положительные впечатления.
О
Оксана
26 фев 2023
Отличная экскурсия и организация! Всё было учтено и продумано. Мила прекрасный гид и человек. Всё было четко по времени, все пожелания туристов учитывались. Однозначно порекомендую своим друзьям.
А
Анна
23 фев 2023
Прекрасный тур! Все было проведено, как оговорено заранее. Интересный маршрут. Никак у всех остальных групп. Именно это сделало наш тур особенным. Нашим гидом была Мила. Отвечала на все вопросы, давала хорошие советы по маршруту и где можно купить вкусную рыбку,чтобы забрать домой. Вместе со мной было три англоговорящих туриста. Они остались под огромным впечатлением от красот Териберки, его обитателей и всего маршрута. Спасибо большое за тур!
Ещё 21 отзыв
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