рассказывал об истории развития Мурманска, начиная с древнейшей истории до современных дней. Так же рассказывал интересные факты о Териберке, мистические и загадочные истории, угощал вкусным чаем с печенюшками, создавал очень непринуждённую приятную атмосферу. На вопрос о зимних развлечениях выдал такую массу информации, что нами с мужем было принято, что это точно не последняя наша поездка в эти гостеприимые места! Я давно влюблена в Север, Алексей еще больше упрочил эту связь! Наш дорогой друг, спасибо за общение и совершенно шикарные кадры северного сияния! Душевный привет от пермяков! 😁👍🔥❤️❤️❤️