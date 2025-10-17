Невозможно описать словами те эмоции, которые вы испытаете, увидев полярное сияние во всем его великолепии! Это по истине чудо природы завораживает и окутывает своим волшебством. Невероятные впечатления и потрясающие фотографии останутся на долгую и добрую память.
Описание трансферУвидеть чудо природы своими глазами Полярное сияние - это те эмоции, которые вы испытаете, поймав удачу и увидев его свечение во всем его великолепии! Это по истине чудо природы завораживает и окутывает своим волшебством. Невероятные впечатления и потрясающие фотографии останутся на долгую и добрую память. Отправляйся с нами в погоню и лови северное сияние за хвост! Приглашаем в поездку в Заполярье для наблюдение за этим уникальным явлением. Так как это природное явление, то и стопроцентную гарантию дать нельзя даже при наличии отличных прогнозов. Наша задача помочь вам в этом процессе: спрогнозировать, найти и запечатлеть на фото или видео вашу мечту, используя свой опыт и знания. Важная информация:
- Время и день выезда могут меняться. Мы стараемся выезжать по наилучшим прогнозам.
- Северное сияние — природное явление, поэтому нельзя дать стопроцентную гарантию, что вы точно его увидите, но мы отслеживаем прогнозы.
- Одевайтесь в тёплую непродуваемую одежду (так как экскурсия проходит ночью зимой).
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-сопровождающего
- Трансфер
- Горячий чай
- Фотосессия
Что не входит в цену
- Трансфер в другие населённые пункты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любая локация в Мурманске
Завершение: Отвезем по месту прибывания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день с 20:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У
Усов
17 окт 2025
Увлекательная и незабываемая экскурсия "погоня за северным сиянием" Оставила море позитивных эмоций. Мы увидели данное явления во всей своей красе, даже успели увидеть пару падающих звёзд. Спасибо гиду Александру, по
В
Валерия
16 окт 2025
Погода была не очень хорошая,но благодаря гиду Алексею сияние все-таки нашли) большое ему спасибо
Т
Татьяна
30 сен 2025
Благодарю Ану и гида Алексея за организацию и удачную охоту за северным сиянием 😍 зрелище невероятное, увидеть сияние хотя бы раз в своей жизни желаю каждому! Как оно движется завораживающе. Алексей сделал потрясающие кадры на фотоаппарат 📸. Интересно рассказывал про край и в конце устроил интерактив и подарил за правильный ответ стикер на телефон- приятно и весело)) рекомендую?
H
Hi+79026
17 сен 2025
Огромная благодарность нашему гиду Алексею! Вчерашняя погоня за северным сиянием удалась. Алексей как настоящий вожак стаи вел нас за Авророй и всё получилось!)) В пути Алексей много и очень интересно
Р
Роман
17 сен 2025
Огромная благодарность нашему гиду Алексею! Вчерашняя погоня за северным сиянием удалась. Алексей как настоящий вожак стаи вел нас за Авророй и всё получилось!)) В пути Алексей много и очень интересно
С
Светлана
15 сен 2025
В первый же день моего приезда в Мурманск вы на этой экскурсии помогли исполнить мою мечту - увидеть сияние! И это удалось сделать! В середине сентября! Всем рекомендую! И одевайтесь теплее))
Е
Евгений
15 сен 2025
В
Владимир
9 сен 2025
Это действительно была погоня за северным сиянием и у нас все получилось. Большое спасибо гиду Алексею, который сделал погоню более интересной, не давал скучать. Чтобы показать нам северное сияние он менял локации, искал наиболее удачное место. Немного помешала полная луна, но это не испортило общего впечатления от увиденного.
