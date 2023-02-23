Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Охота за северным сиянием — азартное и невероятно красивое приключение! Мы подберем подходящее время и помчимся навстречу чистому небу, расцвеченному желто-зелеными всполохами. В пути вы услышите нескучные факты о Мурманске и природе Кольского полуострова и полюбуетесь суровыми местными пейзажами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Занимательные истории

Северное сияние — одно из самых потрясающих природных явлений на планете. Вы узнаете, как оно образуется, что влияет на его цвет, в каких странах его можно наблюдать и когда на него впервые начали «охотиться» люди. А также развенчаете некоторые связанные с ним мифы, впечатлитесь величием северной природы на фоне ночного звездного неба и услышите интересные факты о жизни на Кольском полуострове.

Охота в компании профи

Местная природа очень непредсказуема, но мы делаем все, чтобы поймать «зеленую бестию» за хвост. Изучаем спутниковые снимки, отслеживаем ветер и облака и вычисляем потенциальные участки с чистым небом. А еще стараемся отыскать укромный уголок, где вы останетесь наедине с природой, без сотен других туристов. Кроме того, фотографируем вас на протяжении всей охоты на профессиональную камеру!

Организационные детали

Мы используем фотокамеру Sony A7S и высылаем снимки на следующий день после экскурсии.