Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

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Увлекательная погоня за Северным сиянием

Насладиться сказочной природой и сделать фантастические снимки на фоне разноцветного неба

Vsevolod
Vsevolod – представитель из Мурманска
Охота за Северной Авророй — азартное и невероятно красивое 🤩 приключение! Мы подберем подходящее время и помчимся навстречу чистому небу, расцвеченному желто-зелеными всполохами.

В пути вы услышите нескучные факты о Мурманске и природе Кольского полуострова и полюбуетесь суровыми местными пейзажами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 50004 250 ₽ за экскурсиюскидка15%

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Увлекательная погоня за Северным сиянием
Увлекательная погоня за Северным сиянием

Что вас ожидает

Занимательные истории
Северное сияние — одно из самых потрясающих природных явлений на планете. Вы узнаете, как оно образуется, что влияет на его цвет, в каких странах его можно наблюдать и когда на него впервые начали «охотиться» люди. А также развенчаете некоторые связанные с ним мифы, впечатлитесь величием северной природы на фоне ночного звездного неба и услышите интересные факты о жизни на Кольском полуострове.

Охота в компании профи
Местная природа очень непредсказуема, но мы делаем все, чтобы поймать «зеленую бестию» за хвост. Изучаем спутниковые снимки, отслеживаем ветер и облака и вычисляем потенциальные участки с чистым небом. А еще стараемся отыскать укромный уголок, где вы останетесь наедине с природой, без сотен других туристов. Кроме того, фотографируем вас на протяжении всей охоты на профессиональную камеру!

Организационные детали

Мы используем фотокамеру Sony A7S и высылаем снимки на следующий день после экскурсии 🧭.

Увлекательная погоня за Северным сиянием
Увлекательная погоня за Северным сиянием
Увлекательная погоня за Северным сиянием
Увлекательная погоня за Северным сиянием
Увлекательная погоня за Северным сиянием
Увлекательная погоня за Северным сиянием
Увлекательная погоня за Северным сиянием
Увлекательная погоня за Северным сиянием

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Vsevolod
Vsevolod
Здравствуйте, дорогие путешественники. Наша команда проводит охоту на Северное сияние уже более пяти лет. За это время мы узнали множество секретов, усовершенствовали фототехнику и нашли лучшие места для наблюдения. Ждем вас в Мурманске!
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