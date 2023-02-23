Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Северное сияние — одно из самых потрясающих природных явлений на планете. Вы узнаете, как оно образуется, что влияет на его цвет, в каких странах его можно наблюдать и когда на него впервые начали «охотиться» люди. А также развенчаете некоторые связанные с ним мифы, впечатлитесь величием северной природы на фоне ночного звездного неба и услышите интересные факты о жизни на Кольском полуострове.
Охота в компании профи
Местная природа очень непредсказуема, но мы делаем все, чтобы поймать «зеленую бестию» за хвост. Изучаем спутниковые снимки, отслеживаем ветер и облака и вычисляем потенциальные участки с чистым небом. А еще стараемся отыскать укромный уголок, где вы останетесь наедине с природой, без сотен других туристов. Кроме того, фотографируем вас на протяжении всей охоты на профессиональную камеру!
Организационные детали
Мы используем фотокамеру Sony A7S и высылаем снимки на следующий день после экскурсии.
ежедневно в 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Всеволод — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 313 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Наша команда проводит охоту на Северное сияние и другие экскурсии уже более пяти лет. За это время мы узнали множество секретов, усовершенствовали фототехнику и нашли лучшие места для наблюдения. Ждем вас в Мурманске!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Евгения
Всеволод прекрасный гид и ловец Северного сияния! Фотографии на профессиональную камеру с выдержкой, а не как у других гидов которых мы наблюдали рядом с нами в тот вечер: «Кому фоточку, читать дальшеуменьшить
давайте ваш айфон». А на айфон фотографии не получаются совсем, всё блёклое и размытое! Так что не экономьте на гидах, звоните Всеволоду! Фото оперативно были скинуты нам на следующее утро! Огонь! Всеволод, огромное спасибо!!
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Людмила
Всеволод - профессионал своего дела! Команда не выехала 26 января пока он не получил данные о возможных местах появления Авроры (было облачно). Охота за северным сиянием была настоящей-гонялись. Рекомендую как отличный антидепресант. Ездили почти 4 час- четыре раза видели самые различные формы свечения. Удобный транспорт, отличная техника для съёмок, комфортная подача необходимой информации о сиянии.
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Диана
Погоня была действительно увлекательной, проездили не один час в поисках сияния и отличных снимков, несмотря на погодные условия, благодаря организатору Всеволоду, его упорству и знаниям, никакая облачность нам не помешала все же догнать Северное сияние! Снимки, сделанные на профессиональный фотоаппарат, просто фантастические. Всем рекомендую и спасибо Всеволоду за полученные эмоции!
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Ю
Юлия
Организация и экскурсия великолепны. 2 дня не было погоды и факторов для северного сияния, но на третий день повезло. Зря не ездили и в пустую не искали в дни не погоды. Фотографий - тьма, телефон так не снамает, только проф. камера, которая была у организатора. Безумно довольна. Рекомендую всем-всем
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Н
Наталья
Удачная охота, группу сопровождал Алексей, дал много интересной информации, снимки прислал на следующий день. Положительные эмоции просто зашкаливают. Большое спасибо. Выкладываю свои снимки, снятые на простой телефон.
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Н
Николай
Отлично организованная поездка и главное положительный результат в конце. Сияние мы все таки увидели после пятичасовых поисков. Это была увлекательная и познавательная охота за сиянием. Мои благодарности вам.
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