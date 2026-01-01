Программа тура по дням
Полуостров Средний
Сбор в Мурманске в 09:00.
Трансфер из Мурманска в Титовку.
Выезжаем к океану, смотрим немецкие укрепления, водопады, братские захоронения и панорамы Мотовского залива.
Маршрут по военной дороге через центр полуострова.
Ночёвка в глэмпинге, ужин.
Мыс Немецкий
Движемся к самой северной точке европейской части России.
По пути песчаные пляжи, Айоновы острова, доты времен войны, маяк, выходы черных сланцев и скалы мыса Кекурский.
Размещение в палаточном лагере у моря.
Вечером морская рыбалка с берега на спиннинг.
Дикий восточный берег
Самый безлюдный и живописный берег полуострова:
- живописные бухты и заливы Скорбеевский, Зубовский;
- водопад на реке Майка;
- древние могилы викингов и великолепные графитовые сланцы мыса Черный.
Возможна встреча северных оленей и морошковые поля.
К вечеру возвращаемся в глэмпинг.
Скалы «Два Брата». Возвращение в Мурманск
Маршрут по полуострову Средний.
Скалы «Два Брата», берег рыжих камней, древние береговые террасы и панорамные виды западного побережья.
Возвращение в Титовку.
Трансфер в Мурманск.
Прибытие в Мурманск примерно в 18:00–19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпинге (1 и 3 ночь) и палаточном лагере (2 ночь).
Стоимость тура на 1 человека:
- при одноместном размещении в багги – 260 000 руб.;
- при двухместном размещении в багги – 150 000 руб.
Варианты проживания
Глэмпинг
- Купольные юрты.
- Северная кухня.
- Баня.
- Электричество 220V.
Палатка в палаточном лагере
- Двухместные палатки.
- Спальные мешки, коврики, подушки.
- Большой шатер для ужинов и отдыха.
- Походная мебель.
- Генератор 220V.
Лагерь устанавливают и снимают наши гиды.
Ответы на вопросы
Что включено
- Багги и топливо
- Работа гидов
- Проживание
- Питание, указанное в программе
- Трансферы
- Экипировка (шлемы, очки, балаклавы)
- Ветронепроницаемые костюмы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансфер для прилетающих накануне
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Экипировку мы предоставляем (шлемы, балаклавы, защитные очки, костюмы ветронепроницаемые).
Одежда по погоде, обязательно теплый комплект, дождевой комплект, средства личной гигиены и личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Для кого этот тур?
- Для тех, кто устал от обычных туров.
- Для любителей природы, свободы и приключений.
- Для тех, кто хочет увидеть настоящий север.
На что стоит обратить внимание?
К управлению допускаются гости старше 18 лет при наличии водительского удостоверения.
В качестве пассажира допускаются дети с 7 лет и старше.
Маршрут возможен только для граждан России.
Для групп от 4 багги возможны дополнительные даты.
Мы включили в маршрут ночь в палаточном лагере на берегу океана. Без турбаз, дорог и посторонних людей — только море, северный ветер и полное ощущение свободы.
Какая техника будет в туре?
Двухместные туристические багги BRP Maverick Trail 800 — надежные и комфортные на северном бездорожье.
- 800 см³ мощность.
- Полный привод.
- 2 места.
- Мягкая подвеска.