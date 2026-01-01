Мои заказы

Багги-экспедиция на полуострова Рыбачий и Средний в Мурманской области

Отправляемся в путешествие на легендарные полуострова Средний и Рыбачий! В этом увлекательном приключении вас ждут Баренцево море и Айновы острова, величественные скалы «Два Брата», впечатляющий мыс Кекурский и мыс Немецкий,
читать дальшеуменьшить

чарующие водопады и скальные пляжи, заброшенные военные поселки и укрепления, древние захоронения викингов, бухты Скорбеевская и Зубовская, древние береговые террасы, а также наскальные рисунки и следы предков, морская рыбалка и северные закаты.

Багги-экспедиция на полуострова Рыбачий и Средний в Мурманской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Багги-экспедиция на полуострова Рыбачий и Средний в Мурманской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Багги-экспедиция на полуострова Рыбачий и Средний в Мурманской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Полуостров Средний

Сбор в Мурманске в 09:00.

Трансфер из Мурманска в Титовку.

Выезжаем к океану, смотрим немецкие укрепления, водопады, братские захоронения и панорамы Мотовского залива.

Маршрут по военной дороге через центр полуострова.

Ночёвка в глэмпинге, ужин.

Полуостров СреднийПолуостров СреднийПолуостров СреднийПолуостров СреднийПолуостров Средний
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Мыс Немецкий

Движемся к самой северной точке европейской части России.

По пути песчаные пляжи, Айоновы острова, доты времен войны, маяк, выходы черных сланцев и скалы мыса Кекурский.

Размещение в палаточном лагере у моря.

Вечером морская рыбалка с берега на спиннинг.

Мыс НемецкийМыс НемецкийМыс НемецкийМыс НемецкийМыс Немецкий
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Дикий восточный берег

Самый безлюдный и живописный берег полуострова:

  • живописные бухты и заливы Скорбеевский, Зубовский;
  • водопад на реке Майка;
  • древние могилы викингов и великолепные графитовые сланцы мыса Черный.

Возможна встреча северных оленей и морошковые поля.

К вечеру возвращаемся в глэмпинг.

Дикий восточный берегДикий восточный берегДикий восточный берегДикий восточный берегДикий восточный берег
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Скалы «Два Брата». Возвращение в Мурманск

Маршрут по полуострову Средний.

Скалы «Два Брата», берег рыжих камней, древние береговые террасы и панорамные виды западного побережья.

Возвращение в Титовку.

Трансфер в Мурманск.

Прибытие в Мурманск примерно в 18:00–19:00.

Скалы «Два Брата». Возвращение в МурманскСкалы «Два Брата». Возвращение в МурманскСкалы «Два Брата». Возвращение в МурманскСкалы «Два Брата». Возвращение в Мурманск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге (1 и 3 ночь) и палаточном лагере (2 ночь).

Стоимость тура на 1 человека:

  • при одноместном размещении в багги – 260 000 руб.;
  • при двухместном размещении в багги – 150 000 руб.

Варианты проживания

Глэмпинг

2 ночи
  1. Купольные юрты.
  2. Северная кухня.
  3. Баня.
  4. Электричество 220V.
ГлэмпингГлэмпингГлэмпинг
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Палатка в палаточном лагере

1 ночь
  1. Двухместные палатки.
  2. Спальные мешки, коврики, подушки.
  3. Большой шатер для ужинов и отдыха.
  4. Походная мебель.
  5. Генератор 220V.

Лагерь устанавливают и снимают наши гиды.

Палатка в палаточном лагере
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Багги и топливо
  • Работа гидов
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе
  • Трансферы
  • Экипировка (шлемы, очки, балаклавы)
  • Ветронепроницаемые костюмы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Трансфер для прилетающих накануне
Место начала и завершения?
Г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Экипировку мы предоставляем (шлемы, балаклавы, защитные очки, костюмы ветронепроницаемые).

Одежда по погоде, обязательно теплый комплект, дождевой комплект, средства личной гигиены и личная аптечка.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Для кого этот тур?
  1. Для тех, кто устал от обычных туров.
  2. Для любителей природы, свободы и приключений.
  3. Для тех, кто хочет увидеть настоящий север.
На что стоит обратить внимание?

К управлению допускаются гости старше 18 лет при наличии водительского удостоверения.

В качестве пассажира допускаются дети с 7 лет и старше.

Маршрут возможен только для граждан России.

Для групп от 4 багги возможны дополнительные даты.

Мы включили в маршрут ночь в палаточном лагере на берегу океана. Без турбаз, дорог и посторонних людей — только море, северный ветер и полное ощущение свободы.

Какая техника будет в туре?

Двухместные туристические багги BRP Maverick Trail 800 — надежные и комфортные на северном бездорожье.

  1. 800 см³ мощность.
  2. Полный привод.
  3. 2 места.
  4. Мягкая подвеска.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры на «Багги-экспедиция на полуострова Рыбачий и Средний в Мурманской области»

Чарующая атмосфера Севера: на полуострова Средний и Рыбачий с ночёвками в палатках (мини-группа)
На машине
2 дня
2 отзыва
Чарующая атмосфера Севера: на полуострова Средний и Рыбачий с ночёвками в палатках (мини-группа)
Увидеть мысы Немецкий и Кекурский, заглянуть на заброшенный аэродром и в Литературную землянку
Начало: Мурманск, центр города, 8:00
22 июн в 08:00
4 июл в 08:00
29 000 ₽ за человека
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
Туры на квадроциклах
На квадроциклах
Багги
3 дня
3 отзыва
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
Начало: Мурманск
1 июн в 10:00
15 июн в 10:00
от 84 000 ₽ за человека
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
2 дня
3 отзыва
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Начало: Г. Мурманск
20 июн в 10:00
18 июл в 10:00
46 126 ₽ за человека
Экспедиция на квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний
Туры на квадроциклах
На квадроциклах
5 дней
3 отзыва
Экспедиция на квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск
2 июн в 10:00
от 235 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска
150 000 ₽ за человека