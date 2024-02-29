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Авторский тур
3 дня
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
Начало: Мурманск
«Экспресс-тур на квадроциклах или багги — это проживание на уютной базе, блюда арктической кухни от нашего повара и удивительное путешествие по самому краю земли»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 52 600₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
Тур на квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 7020059 670₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Осенний Рыбачий. Экспедиция на багги
Начало: Россия, Мурманск
8 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от 149 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ББольшаков29 февраля 2024Все было супер
- ННадежда23 июня 2018Снегоходный тур «Магия полярной ночи» В минувшем зимнем сезоне, в последнюю декаду ускользавшего 2017 года, я исполнила свою Мечту. Смелую, яркую
- ММарина13 июня 2018Незабываемо! А больше слов и нет пока про маршрут и впечатления:)) Отдельно про организацию: очень радостно, когда встречаешь такой профессионализм и отношение к своему делу, ещё и в сочетании с интересными людьми. Спасибо и до новых встреч!
- ЕЕлена14 марта 2018Спасибо за тур! Хорошо организован как с технической стороны, так и с точки зрения маршрута. Отличный инструктор, внимательный ко всему
- ДДарья1 марта 2018С 22 по 24 февраля москвичи в количестве восьми человек отправились в снегоходный тур на Кольский полуостров. Никто из нас за
- ККсения15 января 2018Здравствуйте! 15 января 2018 г. выбрали короткий и несложный 1,5-часовой маршрут по ледниковой долине Кукисвум! Нам всем понравилось, ребёнок (6 лет) в
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Багги»
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