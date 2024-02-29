Прогулки и туры на багги в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Багги» в Мурманске, цены от 52 600 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
Начало: Мурманск
«Экспресс-тур на квадроциклах или багги — это проживание на уютной базе, блюда арктической кухни от нашего повара и удивительное путешествие по самому краю земли»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 52 600 за человека
Тур на квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Тур на квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 7020059 670 за человека
Осенний Рыбачий. Экспедиция на багги
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Осенний Рыбачий. Экспедиция на багги
Начало: Россия, Мурманск
8 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от 149 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Б
    Большаков
    29 февраля 2024
    Осенний Рыбачий. Экспедиция на багги
    Все было супер
  • Н
    Надежда
    23 июня 2018
    Осенний Рыбачий. Экспедиция на багги
    Снегоходный тур «Магия полярной ночи» В минувшем зимнем сезоне, в последнюю декаду ускользавшего 2017 года, я исполнила свою Мечту. Смелую, яркую
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    и давно вынашиваемую в сердце. Я совершила поездку в Мурманскую область, на Кольский полуостров. Я побывала в Хибинах, совершив 3-дневный тур «Магия полярной ночи» в Мурманскую область в Апатиты и Кировск – столицу Русской Лапландии. Потрясающе! Сам тур был в горы, в Хибины, на снегоходах. В группе были еще 4 японца. Замечательный инструктор, захватывающий маршрут, чудесные впечатления. И, конечно, весь смысл для меня был в том, что я была сама за рулем снегохода. Прохождение маршрута было по нескольким перевалам: Северный Рисчорр, Партомчоррский перевал, перевал Рамзая, вершина горы Тахтарвумчорр, озеро Академическое. Маршрут по озеру Малый Вудьявр, Кукисвумчоррский перевал, Куэльпорр, загадочный Петрелиус. На маршруте были сложности, для преодоления которых нужны и воля, и целеустремленность, и мужество. По окончании я получила диплом о прохождении снегоходного маршрута «Кольская экспедиция» за полярным кругом протяженностью в 130 км по Хибинам. Нам повезло, потому что мы своими глазами наблюдали северное сияние. То самое неповторимое, красочное, завораживающее СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ в Хибинах!!! Это действительно БОЖЕСТВЕННО! Полярная ночь завораживает, заснеженные склоны окрашены в нежные акварельные тона, а затем, через несколько часов, лунный свет отражается от снежных, строгих гор….. Вспоминались стихотворные строчки В. И. Гафта о том, как «горы выдыхают облака». Удивительные по первозданной красоте долины и захватывающие дух виды. Небо, усыпанное звездами. Растущая луна. В сердце снежных гор. Мороз -30 (при езде на снегоходе еще больше!). Снег скрипит, как музыка. Деревья все снежные блестят. Зимняя сказка. Энергетически мощное место. Сердечное, огромное спасибо инструктору нашего удивительного, полярного, снегоходного путешествия Александру Гулынину за высочайший профессионализм, ответственность, безупречную организацию, пунктуальность. Это обеспечило безопасность маршрута! Благодарю также Александра за его искреннюю чуткость, потрясающе отзывчивое, человечное отношение и доброту. Эти его качества остались сияющей, радостной вспышкой в сердце и подарили множество чудесных эмоций и уникальных впечатлений. Он великолепно провел тур: и ярко, и интересно, и безопасно, и внимательно. В душе остались самые ТЕПЛЫЕ, НЕПОВТОРИМЫЕ и ДОБРЫЕ воспоминания. И в этом его большая заслуга! Очень хотелось бы совершить еще один снегоходный тур по Хибинам вместе с этим опытным и позитивно настроенным инструктором! С признательностью, Надежда Зубакова

  • М
    Марина
    13 июня 2018
    На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
    Незабываемо! А больше слов и нет пока про маршрут и впечатления:)) Отдельно про организацию: очень радостно, когда встречаешь такой профессионализм и отношение к своему делу, ещё и в сочетании с интересными людьми. Спасибо и до новых встреч!
  • Е
    Елена
    14 марта 2018
    На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
    Спасибо за тур! Хорошо организован как с технической стороны, так и с точки зрения маршрута. Отличный инструктор, внимательный ко всему
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    происходящему, дружелюбный и контактный. Маршруты интересные. База, хоть и со спартанскими условиями, но со вкусной едой и дружной атмосферой. минусы - вопреки заявленному, стандартной набора экипировки недостаточно, нужно уделять больше внимания с учетом действующих температур. Спасибо!

  • Д
    Дарья
    1 марта 2018
    На квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний. Экспресс-тур
    С 22 по 24 февраля москвичи в количестве восьми человек отправились в снегоходный тур на Кольский полуостров. Никто из нас за
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    рулём снегохода никогда не сидел. 21.02 мы прилетели в Мурманск, нас встретил водитель на микроавтобусе и отвёз а гостиницу. А в 8-00 22.02 нас повезли на базу, где мы познакомились с нашим замечательным инструктором Виталием. Переоделись, прослушали подробную инструкцию по вождению снегохода. Виталий подробно объяснил, как вести себя в непредвиденных ситуациях, как следовать в колонне и т. д. И мы тронулись в путь, длинною 100км. Первые 40 км пути пролегали по Верхнетуломскому водохранилищу. Последующие 60км- по лесу. Ребята! Какая же это красота!!! Нет!!! Красотища!!! Бескрайние просторы, лес, сопки, переливающийся снег, а какое там синее небо!! Дух захватывает!!! Каждые 20 км мы останавливались и 5-10 минут отдыхали. Но Виталий всю дорогу следил, чтобы никто не отстал и не попал в неприятность. После бескрайнего водохранилища наш путь продолжился по сказочному лесу. Тишина… Какая там красота и тишина!!!! …. Около ручья мы вкусно перекусили и продолжили свой путь на базу Вува. На базе нас встретил приветливый парень Роман. Он, как гостеприимный хозяин, встречал нас радушно и хлебосольно. Роман - прекрасный повар!!! Завтрак, обед, ужин - вкуснотища!!! Отдыхали на полную катушку! Роману помогали: Евгений, Александр и Николай. Всем - огромное спасибо!!! Парились в бане, гуляли, а ночью любовались северным сиянием! Пробыли на базе 22 и 23 февраля. А 24 после завтрака отправились в обратный путь. Теперь, по возвращению в Москву, воспоминания захватывают! Отдохнули- супер!!! Очень просим премировать Виталия и Романа!!!

  • К
    Ксения
    15 января 2018
    Осенний Рыбачий. Экспедиция на багги
    Здравствуйте! 15 января 2018 г. выбрали короткий и несложный 1,5-часовой маршрут по ледниковой долине Кукисвум! Нам всем понравилось, ребёнок (6 лет) в
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    восторге! Получили море положительных эмоций! Большая благодарность инструктору за серьёзность и доброжелательность! Выражаем огромную благодарность Вашей туристической фирме! Всё на высшем уровне! Профессионализм, отличная организация путешествий! Ребята - Вы молодцы!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Багги»

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  2. Тур на квадроциклах и багги по полуостровам Рыбачий и Средний
  3. Осенний Рыбачий. Экспедиция на багги
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  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Багги" можно забронировать 3 тура от 52 600 до 149 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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