Программа тура по дням
Мурманск - Ура-губа - Бухта Наша
1 день — старт путешествия — мы выезжаем из города Мурманска.
09:00 Участникам нужно прибыть на базу (г. Кола), чтобы оставить ненужные вещи, упаковать свои вещи и померить сухой костюм, тапки и т. п.
Далее примерно в 10:30 старт трансфера от базы до места старта маршрута в поселке Ура-губа.
Прибыв на место старта маршрута, мы выполняем сбор вещей, инструктаж, подгонка снаряжения, обед, выход на воду.
Ура-губа очень живописна, и сразу после старта мы будем проходить мимо богатых историей берегов. При этом бухта еще и очень оживленная — здесь большое количество небольших гражданских туристических и рыбацких катеров соседствует с базой Северного флота.
Мы выйдем из бухты Пахта и пройдем мимо островов Медвежий и Зеленый, отправимся в бухту Наша.
В этот день мы пройдем 15 км.
Мыс Выевнаволок - Остров Шалим - Порт-Владимир
Утром, после завтрака, мы выдвинемся в сторону мыса Выевнаволок, где расположен маяк. Мы высадимся на берег, чтобы посетить маяк и пообедать.
Далее двинемся к северной оконечности острова Шалим. Здесь мы поставим лагерь и посетим Порт- Владимир.
В этот день мы пройдем 20 км.
Баня и радиальные прогулки
В этот день устроим дневку.
Баня, радиальная прогулка по окрестностям, насыщенным историей.
Также этот день является запасным на случай непогоды, и дневка может случиться в другой день.
Ура-губа - Кислогубская приливная электростанция
Мы отправимся по левому рукаву Ура-губы и пройдем мимо экспериментальной Кислогубской приливной электростанции. Это была первая в СССР (1968) и единственная действующая ПЭС в России. Имеет статус памятника науки и техники.
В этот день мы пройдем 18 км.
Ура-губа - Мурманск
В заключительный день мы пройдем 10 км до поселка Ура-губа, где наше путешествие закончится, нас заберет автомобиль и отвезет в город Мурманск.
Ориентировочное время возвращения в Мурманск 20:00. Рекомендуем планировать вылет не ранее 23:59 дня окончания тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Стоимость тура — 50 400 руб. /чел.
Скидки:
- при наличии своего коврика – 100 руб., спальника – 300 руб., палатки – 400 руб.;
- для групп от 3 человек (уточняйте при бронировании).
Варианты проживания
Палатка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги инструктора-проводника
- Питание на маршруте (трехразовое)
- Групповая аптечка
- Трансфер группы и перевозка каяков
- Прокат каяков, юбок, весел
- Общественное снаряжение для бивуака (горелки, кастрюли, газ, баня, тент-палатка)
- Спутниковый телефон или трекер, рации
- Спасательный пояс гида, помпы
- Гермомешки 20 л. по 2-3 штуки на человека
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Аренда сухого костюма - 3000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В путешествии на каяке все вещи мы укладываем в маленькие гермомешки (20 л) и далее в кокпиты каяков. Поэтому вещи, хотя и могут быть не самые ультралегкие, но не должны быть объемными.
Снаряжение для стоянки:
- рюкзак (18–20 л) без каркаса (!), который позволит выйти в однодневный радиальный поход. При этом приехать вы можете с другой сумкой и переложить свои вещи в гермомешки;
- коврик и спальник (комфорт 0 С и ниже) — если свое. Если нет, то снаряжение входит в стоимость;
- палатка — с возможностью разложить отдельно стойки и ткань. Если нет, то снаряжение входит в стоимость;
- сидушка туристическая личная посуда (КЛМН) не объемная, в идеале — складная.
Одежда для сна
Комплект термобелья — спать комфортнее в теплом х/б, также может потребоваться шапочка, теплые комфортные носки (либо флисовые носки).
Одежда, в которой мы идем на каяке (такая одежда может быть мокрой)
- сверху — куртка каякера или непродуваемая/непромокаемая, брызгозащитная куртка. Под куртку мы одеваем либо флисовую куртку, либо утепляющий слой из иного синтетического материала. Также можно одеть такие же непромокаемые брюки, под которыми будет синтетическое термобелье. Брызгозащитные куртку и брюки можно арендовать у нас;
- сухой или неопреновый гидрокостюм. Если неопрен, то в идеале до 3 мм. Но мы настоятельно рекомендуем при путешествии по морю обязательно быть в сухом костюме — можно арендовать у нас;
- неопреновые перчатки и тапки. Если у вас их нет, мы выдадим;
- стоит взять с собой синтетическую быстросохнущую шапочку;
- головной убор (кепка, панама, шапочка).
Костюм для лагеря
- мембранная куртка или пончо;
- брюки мембранные, либо быстросохнущие;
- термобельё;
- футболка;
- «флиска» или кофта;
- теплая куртка (либо комплект второго теплого термобелья под мембранную куртку);
- носки трекинговые 1 пару, носки обычные 2-3 пары, 1 пару теплые;
- накомарник;
- перчатки;
- короткие резиновые сапоги;
- треккинговые ботинки (невысокие) или кроссовки для радиальных выходов;
- шапка теплая.
Рекомендуем взять с собой:
- нижнее бельё;
- купальник;
- очки солнцезащитные;
- средства личной гигиены;
- походное полотенце;
- солнцезащитный крем;
- гигиеническая помада;
- средства от комаров и мошек;
- гермомешочек для телефона;
- бутылка для воды.
Специальное снаряжение
- налобный фонарик (для августа-сентября);
- фотоаппарат в гермоупаковке или с подводным боксом (пожеланию);
- удочки для рыбалки;
- личная маленькая аптечка (личные лекарства, противопростудные препараты, лейкопластырь, активированный уголь, ферменты — все зависит от особенностей вашего организма, которые вы наверняка знаете) (помимо личной аптечки будет групповая, но своя не повредит);
- крем для рук.
Документы (в непромокаемом боксе или чехле!)
- паспорт в копии и фото на телефоне, либо с собой в своей непромокаемой упаковке;
- медицинский страховой полис;
- деньги на непредвиденные расходы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки?
Скидки:
- при наличии своего коврика – 100 руб., спальника – 300 руб., палатки – 400 руб.;
- для групп от 3 человек (уточняйте при бронировании).
Что ещё важно знать?
Требуется пропуск, который оформляется не менее чем за 30 дней.