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Каякинг в Мурманской области к Ура-губе и Порт-Владимир

Жаждете новых открытий и ярких впечатлений? Этот тур для Вас! В захватывающем пятидневном приключении на каяках вы оцените красоту Ура-губы, проникнитесь атмосферой заброшенного посёлка Порт-Владимир, увидите Кислогубскую приливную электростанцию и совершите радиальную прогулку.
Каякинг в Мурманской области к Ура-губе и Порт-ВладимирФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Каякинг в Мурманской области к Ура-губе и Порт-ВладимирФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Каякинг в Мурманской области к Ура-губе и Порт-ВладимирФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Мурманск - Ура-губа - Бухта Наша

1 день — старт путешествия — мы выезжаем из города Мурманска.

09:00 Участникам нужно прибыть на базу (г. Кола), чтобы оставить ненужные вещи, упаковать свои вещи и померить сухой костюм, тапки и т. п.

Далее примерно в 10:30 старт трансфера от базы до места старта маршрута в поселке Ура-губа.

Прибыв на место старта маршрута, мы выполняем сбор вещей, инструктаж, подгонка снаряжения, обед, выход на воду.

Ура-губа очень живописна, и сразу после старта мы будем проходить мимо богатых историей берегов. При этом бухта еще и очень оживленная — здесь большое количество небольших гражданских туристических и рыбацких катеров соседствует с базой Северного флота.

Мы выйдем из бухты Пахта и пройдем мимо островов Медвежий и Зеленый, отправимся в бухту Наша.

В этот день мы пройдем 15 км.

Мурманск - Ура-губа - Бухта НашаМурманск - Ура-губа - Бухта НашаМурманск - Ура-губа - Бухта НашаМурманск - Ура-губа - Бухта НашаМурманск - Ура-губа - Бухта Наша
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Мыс Выевнаволок - Остров Шалим - Порт-Владимир

Утром, после завтрака, мы выдвинемся в сторону мыса Выевнаволок, где расположен маяк. Мы высадимся на берег, чтобы посетить маяк и пообедать.

Далее двинемся к северной оконечности острова Шалим. Здесь мы поставим лагерь и посетим Порт- Владимир.

В этот день мы пройдем 20 км.

Мыс Выевнаволок - Остров Шалим - Порт-ВладимирМыс Выевнаволок - Остров Шалим - Порт-ВладимирМыс Выевнаволок - Остров Шалим - Порт-ВладимирМыс Выевнаволок - Остров Шалим - Порт-ВладимирМыс Выевнаволок - Остров Шалим - Порт-ВладимирМыс Выевнаволок - Остров Шалим - Порт-ВладимирМыс Выевнаволок - Остров Шалим - Порт-Владимир
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Баня и радиальные прогулки

В этот день устроим дневку.

Баня, радиальная прогулка по окрестностям, насыщенным историей.

Также этот день является запасным на случай непогоды, и дневка может случиться в другой день.

Баня и радиальные прогулкиБаня и радиальные прогулкиБаня и радиальные прогулкиБаня и радиальные прогулкиБаня и радиальные прогулки
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Ура-губа - Кислогубская приливная электростанция

Мы отправимся по левому рукаву Ура-губы и пройдем мимо экспериментальной Кислогубской приливной электростанции. Это была первая в СССР (1968) и единственная действующая ПЭС в России. Имеет статус памятника науки и техники.

В этот день мы пройдем 18 км.

Ура-губа - Кислогубская приливная электростанцияУра-губа - Кислогубская приливная электростанцияУра-губа - Кислогубская приливная электростанцияУра-губа - Кислогубская приливная электростанцияУра-губа - Кислогубская приливная электростанция
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Ура-губа - Мурманск

В заключительный день мы пройдем 10 км до поселка Ура-губа, где наше путешествие закончится, нас заберет автомобиль и отвезет в город Мурманск.

Ориентировочное время возвращения в Мурманск 20:00. Рекомендуем планировать вылет не ранее 23:59 дня окончания тура.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Стоимость тура — 50 400 руб. /чел.

Скидки:

  • при наличии своего коврика – 100 руб., спальника – 300 руб., палатки – 400 руб.;
  • для групп от 3 человек (уточняйте при бронировании).

Варианты проживания

Палатка

4 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги инструктора-проводника
  • Питание на маршруте (трехразовое)
  • Групповая аптечка
  • Трансфер группы и перевозка каяков
  • Прокат каяков, юбок, весел
  • Общественное снаряжение для бивуака (горелки, кастрюли, газ, баня, тент-палатка)
  • Спутниковый телефон или трекер, рации
  • Спасательный пояс гида, помпы
  • Гермомешки 20 л. по 2-3 штуки на человека
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Аренда сухого костюма - 3000 руб
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В путешествии на каяке все вещи мы укладываем в маленькие гермомешки (20 л) и далее в кокпиты каяков. Поэтому вещи, хотя и могут быть не самые ультралегкие, но не должны быть объемными.

Снаряжение для стоянки:

  • рюкзак (18–20 л) без каркаса (!), который позволит выйти в однодневный радиальный поход. При этом приехать вы можете с другой сумкой и переложить свои вещи в гермомешки;
  • коврик и спальник (комфорт 0 С и ниже) — если свое. Если нет, то снаряжение входит в стоимость;
  • палатка — с возможностью разложить отдельно стойки и ткань. Если нет, то снаряжение входит в стоимость;
  • сидушка туристическая личная посуда (КЛМН) не объемная, в идеале — складная.

Одежда для сна

Комплект термобелья — спать комфортнее в теплом х/б, также может потребоваться шапочка, теплые комфортные носки (либо флисовые носки).

Одежда, в которой мы идем на каяке (такая одежда может быть мокрой)

  • сверху — куртка каякера или непродуваемая/непромокаемая, брызгозащитная куртка. Под куртку мы одеваем либо флисовую куртку, либо утепляющий слой из иного синтетического материала. Также можно одеть такие же непромокаемые брюки, под которыми будет синтетическое термобелье. Брызгозащитные куртку и брюки можно арендовать у нас;
  • сухой или неопреновый гидрокостюм. Если неопрен, то в идеале до 3 мм. Но мы настоятельно рекомендуем при путешествии по морю обязательно быть в сухом костюме — можно арендовать у нас;
  • неопреновые перчатки и тапки. Если у вас их нет, мы выдадим;
  • стоит взять с собой синтетическую быстросохнущую шапочку;
  • головной убор (кепка, панама, шапочка).

Костюм для лагеря

  • мембранная куртка или пончо;
  • брюки мембранные, либо быстросохнущие;
  • термобельё;
  • футболка;
  • «флиска» или кофта;
  • теплая куртка (либо комплект второго теплого термобелья под мембранную куртку);
  • носки трекинговые 1 пару, носки обычные 2-3 пары, 1 пару теплые;
  • накомарник;
  • перчатки;
  • короткие резиновые сапоги;
  • треккинговые ботинки (невысокие) или кроссовки для радиальных выходов;
  • шапка теплая.

Рекомендуем взять с собой:

  • нижнее бельё;
  • купальник;
  • очки солнцезащитные;
  • средства личной гигиены;
  • походное полотенце;
  • солнцезащитный крем;
  • гигиеническая помада;
  • средства от комаров и мошек;
  • гермомешочек для телефона;
  • бутылка для воды.

Специальное снаряжение

  • налобный фонарик (для августа-сентября);
  • фотоаппарат в гермоупаковке или с подводным боксом (пожеланию);
  • удочки для рыбалки;
  • личная маленькая аптечка (личные лекарства, противопростудные препараты, лейкопластырь, активированный уголь, ферменты — все зависит от особенностей вашего организма, которые вы наверняка знаете) (помимо личной аптечки будет групповая, но своя не повредит);
  • крем для рук.

Документы (в непромокаемом боксе или чехле!)

  • паспорт в копии и фото на телефоне, либо с собой в своей непромокаемой упаковке;
  • медицинский страховой полис;
  • деньги на непредвиденные расходы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки?

Скидки:

  • при наличии своего коврика – 100 руб., спальника – 300 руб., палатки – 400 руб.;
  • для групп от 3 человек (уточняйте при бронировании).
Что ещё важно знать?

Требуется пропуск, который оформляется не менее чем за 30 дней.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Мурманска

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