1 день

Мурманск - Ура-губа - Бухта Наша

1 день — старт путешествия — мы выезжаем из города Мурманска.

09:00 Участникам нужно прибыть на базу (г. Кола), чтобы оставить ненужные вещи, упаковать свои вещи и померить сухой костюм, тапки и т. п.

Далее примерно в 10:30 старт трансфера от базы до места старта маршрута в поселке Ура-губа.

Прибыв на место старта маршрута, мы выполняем сбор вещей, инструктаж, подгонка снаряжения, обед, выход на воду.

Ура-губа очень живописна, и сразу после старта мы будем проходить мимо богатых историей берегов. При этом бухта еще и очень оживленная — здесь большое количество небольших гражданских туристических и рыбацких катеров соседствует с базой Северного флота.

Мы выйдем из бухты Пахта и пройдем мимо островов Медвежий и Зеленый, отправимся в бухту Наша.

В этот день мы пройдем 15 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160