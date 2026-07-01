Сегодня мы отправимся в саамскую деревню, где вы познакомитесь с культурой, традициями и бытом коренного народа севера. Там вы встретитесь с оленями, сможете погладить их и покормить любимым лакомством — ягелем.

В чуме вы примете участие в мастер‑классе: приготовите уху и оленину, узнаете секреты северных рецептов, а потом мы вкусно пообедаем у живого костра.

После погружения в мир культуры мы отправимся в старинный город Кола, где наш гид расскажет, откуда и как началось освоение Кольской земли.