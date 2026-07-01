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За китами на край мира: Мурманск, Териберка и кулинарный мастер-класс у саамов

Отправиться на катере в море, увидеть арктические водопады и покормить оленей
От глубины традиций до края земли — вы погрузитесь в настоящий Север! В Мурманске увидите легендарные монументы, маяк и морской порт. В саамской деревне — познакомитесь с бытом, покормите оленей
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и приготовите традиционные блюда. Вы доберётесь до Колы и «кладбища кораблей» в Териберке. Там же попытаем удачи во встрече с морскими гигантами — китами. Пройдём по холодному морю на катере и ощутим себя древними викингами.

А в конце тура отправимся к буйным водопадам и в Долину Славы — погрузиться в историю и почтить память защитников.

За китами на край мира: Мурманск, Териберка и кулинарный мастер-класс у саамов
За китами на край мира: Мурманск, Териберка и кулинарный мастер-класс у саамов
За китами на край мира: Мурманск, Териберка и кулинарный мастер-класс у саамов

Описание тура

Организационные детали

Паспорт, полис ОМС, наличные, термокружку или личный термос (по желанию, для вашего комфорта), портативную зарядку, предметы личной гигиены, небольшую аптечку, рюкзак для личных вещей, пенку для сидения на природе.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на северную землю и обзорная по Мурманску

Вам нужно самостоятельно добраться до отеля, встретимся в центре.

Обзорная экскурсия по Мурманску: познакомимся с его 100-летней историей и побываем на лучших панорамных площадках. Мы посетим следующие локации:

- Памятник Защитникам Советского Заполярья «Алёша» на сопке Зелёный мыс
- Мурманский маяк с рубкой подводной лодки «Курск».
- Памятник «Ждущей», посвящённый женщинам, ожидающих мужей из долгих плаваний
- Мурманский морской порт, где базируется ледокол «Ленин»

Вернёмся в центр города и закончим программу. Вечер свободен.

Прибытие на северную землю и обзорная по МурманскуПрибытие на северную землю и обзорная по МурманскуПрибытие на северную землю и обзорная по МурманскуПрибытие на северную землю и обзорная по МурманскуПрибытие на северную землю и обзорная по МурманскуПрибытие на северную землю и обзорная по МурманскуПрибытие на северную землю и обзорная по МурманскуПрибытие на северную землю и обзорная по МурманскуПрибытие на северную землю и обзорная по МурманскуПрибытие на северную землю и обзорная по МурманскуПрибытие на северную землю и обзорная по МурманскуПрибытие на северную землю и обзорная по Мурманску
2 день

Саамская деревня: традиции, олени и мастер-класс; история Колы

Сегодня мы отправимся в саамскую деревню, где вы познакомитесь с культурой, традициями и бытом коренного народа севера. Там вы встретитесь с оленями, сможете погладить их и покормить любимым лакомством — ягелем.

В чуме вы примете участие в мастер‑классе: приготовите уху и оленину, узнаете секреты северных рецептов, а потом мы вкусно пообедаем у живого костра.

После погружения в мир культуры мы отправимся в старинный город Кола, где наш гид расскажет, откуда и как началось освоение Кольской земли.

Саамская деревня: традиции, олени и мастер-класс; история КолыСаамская деревня: традиции, олени и мастер-класс; история КолыСаамская деревня: традиции, олени и мастер-класс; история КолыСаамская деревня: традиции, олени и мастер-класс; история КолыСаамская деревня: традиции, олени и мастер-класс; история КолыСаамская деревня: традиции, олени и мастер-класс; история КолыСаамская деревня: традиции, олени и мастер-класс; история КолыСаамская деревня: традиции, олени и мастер-класс; история КолыСаамская деревня: традиции, олени и мастер-класс; история Колы
3 день

Край земли: «кладбище кораблей» в Териберке и поиск китов

Выезжаем на Териберку. Посетим «кладбище кораблей» с деревянными рыболовецкими суднами. Когда-то они бороздили просторы Баренцева моря.

Отправляемся на морскую прогулку на 2 часа в поисках тех самых обитателей, ради которых в Мурманск едут тысячи путешественников. Воды Баренцева моря скрывают немало жителей: горбатых китов, касаток, дельфинов. И если фортуна будет благосклонна, вы увидите их своими глазами.

После обеда отправляемся на песчаный пляж Териберки. Вы покачаетесь на «небесных» качелях, сделаете фото и узнаете историю этого удивительного посёлка.

Когда вернёмся в Мурманск, рекомендуем выспаться и набраться сил для следующего дня!

Дорога до Териберки займёт 2,5–3 ч с учётом остановок.

Край земли: «кладбище кораблей» в Териберке и поиск китовКрай земли: «кладбище кораблей» в Териберке и поиск китовКрай земли: «кладбище кораблей» в Териберке и поиск китовКрай земли: «кладбище кораблей» в Териберке и поиск китовКрай земли: «кладбище кораблей» в Териберке и поиск китовКрай земли: «кладбище кораблей» в Териберке и поиск китовКрай земли: «кладбище кораблей» в Териберке и поиск китовКрай земли: «кладбище кораблей» в Териберке и поиск китовКрай земли: «кладбище кораблей» в Териберке и поиск китовКрай земли: «кладбище кораблей» в Териберке и поиск китовКрай земли: «кладбище кораблей» в Териберке и поиск китовКрай земли: «кладбище кораблей» в Териберке и поиск китовКрай земли: «кладбище кораблей» в Териберке и поиск китов
4 день

Водопады Кольского и Долина Славы

Сперва мы увидим водопады Кольского. Посетим сразу несколько: на реках Лавна, Ура и Титовка. Слова излишни — пороги и бурлящие воды запоминаются на всю жизнь. Дорога к ним не из лёгких, но оно того стоит.

После обеда мы посетим Долину Славы. Здесь переплелись память о героях Заполярья и суровая красота тундры. Вы узнаете историю о подвигах советских воинов.

Вернёмся в центр Мурманска примерно в 15:00–16:00. Рекомендуем планировать вылет после 19:00, чтобы без спешки завершить день и добраться до аэропорта.

Обратите внимание: программа этого дня доступна только гражданам РФ.

Водопады Кольского и Долина СлавыВодопады Кольского и Долина СлавыВодопады Кольского и Долина СлавыВодопады Кольского и Долина СлавыВодопады Кольского и Долина СлавыВодопады Кольского и Долина СлавыВодопады Кольского и Долина СлавыВодопады Кольского и Долина СлавыВодопады Кольского и Долина СлавыВодопады Кольского и Долина СлавыВодопады Кольского и Долина СлавыВодопады Кольского и Долина Славы

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
В отеле 4* (за чел. при 2-местном размещении)76 400 ₽
В отеле 3* (за чел. при 2-местном размещении)57 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле, обеды во время экскурсий
  • Экскурсии по программе и услуги гида
  • Входные билеты и сервисные сборы
  • Мастер-класс по саамской кухне
  • Морская прогулка с поиском китов (2 часа)
  • Оформление пропусков в Териберку + сервисный сбор
  • Поддержка координатора во время тура
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно в ваш город
  • Ужины
  • Трансфер из аэропорта в 1-й день тура
  • Посещение ледокола «Ленин»
  • 1-местное размещение - от 14 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, центр, 12:30
Завершение: Мурманск, 15:00-16:00. Рекомендуем планировать вылет после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Я создал компанию с одной простой целью — показать вам мой Север и открыть его для вас таким, каким я его знаю и люблю. За годы работы мы познакомили с Кольским
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полуостровом более 26 400 путешественников из 28 стран мира. В наших турах вашими проводниками будут только аттестованные гиды со стажем от 5 лет. Мы тщательно выбираем размещение: проверенные отели 3–4*, популярные глэмпинги и уютные базы отдыха, чтобы после насыщенного дня вас ждал полноценный отдых. Мы не отменяем туры из-за недобора группы. А стоимость, которую вы видите при бронировании, всегда окончательная.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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