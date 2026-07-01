Описание тура
Организационные детали
Паспорт, полис ОМС, наличные, термокружку или личный термос (по желанию, для вашего комфорта), портативную зарядку, предметы личной гигиены, небольшую аптечку, рюкзак для личных вещей, пенку для сидения на природе.
Программа тура по дням
Прибытие на северную землю и обзорная по Мурманску
Вам нужно самостоятельно добраться до отеля, встретимся в центре.
Обзорная экскурсия по Мурманску: познакомимся с его 100-летней историей и побываем на лучших панорамных площадках. Мы посетим следующие локации:
- Памятник Защитникам Советского Заполярья «Алёша» на сопке Зелёный мыс
- Мурманский маяк с рубкой подводной лодки «Курск».
- Памятник «Ждущей», посвящённый женщинам, ожидающих мужей из долгих плаваний
- Мурманский морской порт, где базируется ледокол «Ленин»
Вернёмся в центр города и закончим программу. Вечер свободен.
Саамская деревня: традиции, олени и мастер-класс; история Колы
Сегодня мы отправимся в саамскую деревню, где вы познакомитесь с культурой, традициями и бытом коренного народа севера. Там вы встретитесь с оленями, сможете погладить их и покормить любимым лакомством — ягелем.
В чуме вы примете участие в мастер‑классе: приготовите уху и оленину, узнаете секреты северных рецептов, а потом мы вкусно пообедаем у живого костра.
После погружения в мир культуры мы отправимся в старинный город Кола, где наш гид расскажет, откуда и как началось освоение Кольской земли.
Край земли: «кладбище кораблей» в Териберке и поиск китов
Выезжаем на Териберку. Посетим «кладбище кораблей» с деревянными рыболовецкими суднами. Когда-то они бороздили просторы Баренцева моря.
Отправляемся на морскую прогулку на 2 часа в поисках тех самых обитателей, ради которых в Мурманск едут тысячи путешественников. Воды Баренцева моря скрывают немало жителей: горбатых китов, касаток, дельфинов. И если фортуна будет благосклонна, вы увидите их своими глазами.
После обеда отправляемся на песчаный пляж Териберки. Вы покачаетесь на «небесных» качелях, сделаете фото и узнаете историю этого удивительного посёлка.
Когда вернёмся в Мурманск, рекомендуем выспаться и набраться сил для следующего дня!
Дорога до Териберки займёт 2,5–3 ч с учётом остановок.
Водопады Кольского и Долина Славы
Сперва мы увидим водопады Кольского. Посетим сразу несколько: на реках Лавна, Ура и Титовка. Слова излишни — пороги и бурлящие воды запоминаются на всю жизнь. Дорога к ним не из лёгких, но оно того стоит.
После обеда мы посетим Долину Славы. Здесь переплелись память о героях Заполярья и суровая красота тундры. Вы узнаете историю о подвигах советских воинов.
Вернёмся в центр Мурманска примерно в 15:00–16:00. Рекомендуем планировать вылет после 19:00, чтобы без спешки завершить день и добраться до аэропорта.
Обратите внимание: программа этого дня доступна только гражданам РФ.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|В отеле 4* (за чел. при 2-местном размещении)
|76 400 ₽
|В отеле 3* (за чел. при 2-местном размещении)
|57 500 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле, обеды во время экскурсий
- Экскурсии по программе и услуги гида
- Входные билеты и сервисные сборы
- Мастер-класс по саамской кухне
- Морская прогулка с поиском китов (2 часа)
- Оформление пропусков в Териберку + сервисный сбор
- Поддержка координатора во время тура
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно в ваш город
- Ужины
- Трансфер из аэропорта в 1-й день тура
- Посещение ледокола «Ленин»
- 1-местное размещение - от 14 000 ₽