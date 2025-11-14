Мои заказы

Индивидуальный мини-тур по Заполярью: Териберка и киты, Мурманск и Ура-Губа

Покачаться на качелях у океана, погулять по старинному поморскому поселению и столице Арктики
За 3 дня и только вашей компанией вы увидите всё, ради чего стоит отправиться за Полярный круг: легендарный ледокол «Ленин» и мемориал «Алёша» в Мурманске, суровую красоту Териберки с её
каменными пляжами и кладбищем кораблей, чарующий Батарейский водопад. Посмотрите на хаски и оленей и сможете выйти в открытое море в поисках китов.

Завершит путешествие поездка в Ура-Губу — уединённое место на берегу Баренцева моря, где всё пропитано памятью о событиях времён войны и эстетикой безмолвной природы.

Время начала: 08:00, 12:00

Описание тура

Организационные детали

Обязательно иметь с собой удобную обувь.
Для морской прогулки рекомендуется взять дождевик (есть в аренду).

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с достопримеачтельностями Мурманска

Встретим вас на вокзале или в аэропорту и организуем трансфер до вашего отеля. Во второй половине дня начнём обзорную экскурсию по крупнейшему городу Заполярья. Вы увидите знаковые места: морской и железнодорожный вокзалы, мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья», более известный в народе как «Алёша». Познакомитесь с историей местного Хатико и побываете у атомного ледокола «Ленин».

Затем побываем у необычного памятника Халяве и пройдём мимо «Стадиона несбывшихся надежд». С высоты смотровой площадки откроется панорамный вид на весь Мурманск. По желанию, можем зарезервировать для вас столик в одном из ресторанов на вечер.

Знакомство с достопримеачтельностями МурманскаЗнакомство с достопримеачтельностями МурманскаЗнакомство с достопримеачтельностями Мурманска
2 день

Териберка и выход в море в поисках китов

Ранним утром отправимся в сторону побережья — в Териберку, проехав через бескрайние просторы арктической тундры. По прибытии окажемся на пляже, где разбросаны округлые валуны, известные как «яйца дракона». Прогуляемся среди остовов заброшенных кораблей, посетим ферму с хаски и оленями, покатаемся на огромных качелях и сделаем атмосферные фото на фоне сурового пейзажа.

Затем направимся в природный парк «Териберка», где вас ждёт прогулка к живописному Батарейскому водопаду. После обеда на катере выйдем в море в надежде встретить китов. К вечеру вернёмся в Мурманск.

Териберка и выход в море в поисках китовТериберка и выход в море в поисках китовТериберка и выход в море в поисках китовТериберка и выход в море в поисках китов
3 день

Прогулки в Ура-Губе

Финальный день пройдёт в Ура-Губе — уединённом уголке Заполярья с живописной дикой природой. Здесь, среди сосен и камней, почти не слышно звуков цивилизации. Мы прогуляемся по территории старинного поморского поселения, встретим оленей, которых можно покормить прямо с рук, и сделаем снимки на фоне водопада.

Это место пропитано не только природной красотой, но и памятью о трагических событиях времён войны. Земля здесь всё ещё хранит следы боевых действий, и посещение этих мест даёт возможность задуматься о прошлом, ценить настоящее и стремиться к миру.

Прогулки в Ура-ГубеПрогулки в Ура-ГубеПрогулки в Ура-ГубеПрогулки в Ура-ГубеПрогулки в Ура-ГубеПрогулки в Ура-ГубеПрогулки в Ура-ГубеПрогулки в Ура-Губе

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в парк
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Мурманска и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Морские деликатесы - 300 ₽/порция
  • Морская прогулка в Териберке - 4000 ₽ с человека
  • Морской выход в Ура-губе (катер) - 50 000 ₽
  • Внимание: стоимость тура указана при группе из 2 человек. Проведение тура возможно и для другого числа участников. От количества человек зависит стоимость тура:
  • Для 1 человека - 30 000 ₽
  • Для 3 человек - 60 000 ₽
  • Для 4 человек - 70 000 ₽
  • Для 5 человек - 80 000 ₽
  • Для 6 человек - 90 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, 12:00, в аэропорту или на ж/д вокзале
Завершение: Мурманск, в 18:00 - трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 452 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Оксана, я историк и краевед, представляю дружную команду профессиональных гидов в Мурманске. Мы — люди, влюблённые в Крайний Север. Будем рады показать его красоту вам. Обещаем, что вам понравится!
