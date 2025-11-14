Встретим вас на вокзале или в аэропорту и организуем трансфер до вашего отеля. Во второй половине дня начнём обзорную экскурсию по крупнейшему городу Заполярья. Вы увидите знаковые места: морской и железнодорожный вокзалы, мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья», более известный в народе как «Алёша». Познакомитесь с историей местного Хатико и побываете у атомного ледокола «Ленин».

Затем побываем у необычного памятника Халяве и пройдём мимо «Стадиона несбывшихся надежд». С высоты смотровой площадки откроется панорамный вид на весь Мурманск. По желанию, можем зарезервировать для вас столик в одном из ресторанов на вечер.