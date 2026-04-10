Описание тура
Дикая природа. Комфорт тур до 6 человек. Это путешествие для тех, кто хочет увидеть Кольский в его самой дикой и редкой версии. Здесь нет людей, нет туристического шума, нет ощущения потока — только озера, тундра, горы, лес, ветер и огромные северные пространства. Мы едем к священному озеру Саамов Сейдозеру, живем в чуме среди лесотундры, идем на катере по Ловозеру, проходим по местам, где особенно остро чувствуется сила природы, а потом уходим в сердце Хибин — к водопадам, горным дорогам и озерам, до которых добираются далеко не все.
И всё это — в камерной группе до 6 человек, с продуманной логистикой, комфортным проживанием, без сложных переходов и палаток, в спокойном ритме, который позволяет не уставать, а по-настоящему проживать Север.
Почему именно с нами:
Уникальный маршрут без туристического потока. Мы собрали программу так, чтобы вы увидели Север не в формате популярных остановок и массовых локаций, а глубже, тише и сильнее. Сейдозеро, Ловозерские тундры, ночь в чуме, Хибины, джипы, озера и водопады складываются в редкий маршрут, где можно по-настоящему почувствовать дикую природу и остаться с ней почти наедине.
Местный гид, который знает и любит этот край. Север для нас не просто красивая картинка, а живая территория со своим характером, историей и силой. Рядом будет человек, который не просто проводит экскурсию, а помогает увидеть и понять этот край глубже: через детали, истории, атмосферу.
Камерный формат группы. Мы путешествуем мини-группой до 6 человек, и именно это делает поездку по-настоящему комфортной. Без толпы, без суеты, без ощущения потока. В таком формате легче сохранять спокойный ритм, уделять внимание каждому и создавать атмосферу, в которой приятно находиться несколько дней.
Проживание, которое становится частью впечатления. Мы выбрали не случайные места для ночевок, а те, которые усиливают весь опыт путешествия. Ночь в современном чуме среди лесотундры на берегу озера, уютный глэмпинг в Хибинах с видами на горы, возможность пойти в баню или spa — все это делает поездку не просто насыщенной, а по-настоящему цельной и красивой по ощущениям.
Север не только глазами, но и через вкус — Мы добавили в маршрут сильную гастрономическую часть, чтобы путешествие запомнилось не только видами, но и настоящим вкусом Севера.
Продуманная организация без лишней суеты. Мы заранее собираем логистику, проживание, активности и тайминг в цельный, удобный маршрут. Вам не нужно думать о пересадках, искать локации, решать бытовые вопросы или что-то постоянно контролировать. В поездке можно просто быть, смотреть, чувствовать и отдыхать.
Кому подойдет наш тур:
Тем, кто ценит камерный формат и не любит большие группы. Группа до 6 человек делает путешествие более спокойным, комфортным и личным: без толпы, без ощущения конвейера и с возможностью проживать поездку в приятной атмосфере, где у каждого есть своё пространство.
Тем, кто не экономит на себе и выбирает достойный уровень отдыха. Этот тур для людей, которым важно, как они живут, едут, отдыхают и что чувствуют внутри путешествия: хорошие отели, красивые места, сильная программа и сервис, который делает поездку действительно приятной.
Тем, кто не любит гонку по достопримечательностям. Этот тур подойдёт тем, кто хочет не просто быстро сменять локации одну за другой, а по-настоящему проживать путешествие: в комфортном темпе, без усталости, с возможностью смотреть, чувствовать, отдыхать и получать удовольствие от каждого дня.
Тем, кто ценит редкие и сильные впечатления. Программа подойдёт тем, кто не хочет ограничиваться стандартными точками и обычной экскурсией, а выбирает путешествие, в котором можно увидеть Север глубже и попасть туда, куда не добирается большинство туристов.
Тем, кто не любит суету и хаос в поездках. Если вам важно, чтобы всё было заранее организовано, без сложной логистики, лишней спешки и постоянной необходимости что-то контролировать, здесь вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно.
Тем, кто хочет вернуться не только с фотографиями, но и с сильным внутренним ощущением. Этот тур подойдёт тем, кто ищет в путешествии не поток точек, а эмоции, масштаб, перезагрузку и то самое чувство, когда за несколько дней удаётся прожить действительно особенный опыт.
Это программа группового тура. Если вам необходим индивидуальный тур, то напишите нам - мы подберем программу под ваш запрос.
Программа тура по дням
Прилет в Мурманск, Ловозеро, баня и ночь в чуме
Мы встречаем вас в аэропорту Мурманска и с первых минут берём на себя всё, что обычно забирает силы в поездке: логистику, тайминг, дорогу и организацию. Вам не нужно никуда спешить, ничего проверять и держать в голове.
Мы спокойно собираемся, ужинаем в ресторане и мягко входим в путешествие, чтобы Север раскрылся не через суету, а через чувство опоры, тишины и интереса к тому, что впереди.
Дальше мы отправляемся в сторону одного из самых загадочных и сильных мест Кольского полуострова — Сейдозера. Уже по дороге начинаем знакомиться с историей региона, его природой, легендами и той особой атмосферой, ради которой сюда едут не за набором точек, а за состоянием. Это путь в более глубокий, почти не тронутый цивилизацией Север, где до сих пор особенно сильно ощущается связь с местной культурой и настоящей природой.
Сюда действительно непросто добраться, но именно в этом и ценность маршрута. Через два часа мы оказываемся на берегу Ловозера, где нас ждёт размещение в комфортном глэмпинге среди дикого леса.
Эту ночь мы проведём в Гиперборее — уютном всесезонном глэмпинге за полярным кругом, прямо на берегу озера, среди дикого леса и полной северной тишины. Вокруг только лесотундра, чистый воздух, вода и ощущение полной отдалённости от всего лишнего. Здесь особенно легко выдохнуть, замедлиться и почувствовать, что вы действительно уехали далеко от городского ритма.
Жить мы будем в современном чуме — переосмысленном традиционном жилище коренных народов Севера. Это не про бытовой аскетизм, а про редкий и по-настоящему атмосферный опыт, в котором соединяются природа, комфорт и ощущение настоящего Севера. Чумы тёплые, прочные, хорошо сохраняют тепло и подходят для проживания в любое время года. Внутри есть всё необходимое для удобства и отдыха, а печь добавляет особый уют, который особенно ценится на Севере.
После заселения у нас будет возможность сходить в баню на берегу озера. Панорамное окно выходит прямо на лес, вокруг тишина, вода и северный воздух. Такой вечер помогает быстро оставить городской ритм позади и мягко войти в состояние отдыха.
А если вы едете с конца мая до середины июля, вас ждет еще одно особенное северное впечатление — полярный день. В нашей местности он длится примерно с 27 мая по 17 июля: в это время солнце светит круглосуточно и не уходит за горизонт, а привычное ощущение вечера сменяется удивительным мягким светом, который будто не заканчивается. Чем севернее точка на карте, тем дольше длится полярный день, поэтому мы указываем даты именно для нашей локации на маршруте.
К Сейдозеру на катере, сердце Хибин
После завтрака мы отправляемся к Сейдозеру — одному из самых загадочных и сильных мест Кольского полуострова. Сегодня нас ждет день, в котором будет особенно много северной тишины, простора и того редкого чувства, когда природа будто замедляет внутренний ритм и помогает наконец выдохнуть.
Сначала мы идем по воде на катере до устья реки Мотка, а затем отправляемся к священному озеру саамов Сейдозеро — месту, о котором знают далеко за пределами Севера.
Сейдозеро спрятано среди Ловозерских тундр и окружено суровой, очень красивой природой. Именно здесь на одной из отвесных скал можно увидеть Куйву — силуэт из саамской мифологии, который создан самой природой, светом и тенью. Это место впечатляет не только своей красотой, но и особой атмосферой: здесь хочется идти медленнее, смотреть внимательнее и просто быть внутри этого северного пространства.
Пешая часть маршрута несложная и доступная, без изматывающих нагрузок, а рядом с нами будет профессиональный гид, который делает этот путь еще интереснее и глубже. По дороге мы устроим приятную паузу с горячим чаем и вкусными печеньями — маленький, но очень важный момент заботы посреди большой северной природы.
На обратном пути нас ждет еще одна особенная часть дня — остановка на аутентичной турбазе Медвежий Угол. Здесь мы пообедаем в настоящем чуме у открытого очага. В меню горячее блюдо из оленины, приготовленное в местных традициях, свежевыловленная северная рыба, простая и очень вкусная еда, которая особенно хорошо раскрывается именно здесь, среди тундры, озера и живого огня. На десерт подают ватрушки с северными ягодами — морошкой и черникой. Это не просто обед, а красивое погружение в местные традиции, вкус и атмосферу.
Здесь же будет время немного отдохнуть, поиграть с хаски и еще чуть дольше побыть в этом особом северном состоянии, где все становится проще, тише и яснее.
После возвращения на катере мы забираем вещи и отправляемся дальше — в сердце Хибинских гор. Дорога займет около двух часов, но она проходит спокойно и комфортно: можно отдохнуть, смотреть в окно, обмениваться впечатлениями и проживать этот день без спешки.
К вечеру приезжаем на базу, ужинаем и отдыхаем.
Во вторую ночь мы будем жить в гостевом комплексе На Севере — первом круглогодичном глэмпинге в Кировске, расположенном прямо у границы национального парка Хибины. Это место мы выбрали не случайно: здесь со всех сторон вас окружают горы, рядом озеро Малый Вудъявр, чистый воздух и та самая северная тишина, ради которой хочется уехать из города хотя бы на несколько дней.
В самое сердце Хибин на джипах, сапы на озере
После завтрака мы отправляемся за главными пейзажами Хибин — туда, где Север раскрывается в своей самой мощной и красивой форме. Сегодня нас ждет день, в котором будет много простора, воздуха, горной энергии и тех видов, от которых внутри становится тихо.
Мы садимся на джипы и едем по одному из самых живописных маршрутов региона — в самое сердце Хибин, к базе Куэльпорр и водопаду на реке Рисйок.
Это идеальный формат для тех, кто хочет увидеть настоящие Хибины без сложных переходов и лишней физической нагрузки. Подготовленная техника позволяет нам за несколько часов пройти маршрут, на который пешие группы тратят несколько дней. Мы проедем по старым геологическим дорогам прошлого века, окажемся в местах, куда можно добраться только на внедорожнике, будем делать остановки у горных озер, на перевалах и панорамных точках, где хочется просто стоять, смотреть и впитывать эту суровую северную красоту.
Финальной точкой маршрута станет водопад на реке Рисйок высотой около 20 метров и смотровая площадка с видом, который точно останется с вами надолго. А для самых смелых будет возможность искупаться в купели у водопада — редкий, яркий и очень живой опыт.
После возвращения на базу мы обедаем и отдыхаем, чтобы не спешить, а проживать этот день в комфортном ритме. У нас важно не только показать вам красивые места, но и оставить время выдохнуть, восстановиться и сохранить удовольствие от каждого впечатления.
Вечером у нас будет выбор по настроению:
медитативная прогулка по озеру Малый Вудъявр на сапах или каяках на выбор. Это очень красивый и спокойный маршрут, который позволяет увидеть Хибины с другой стороны — с воды, в мягком вечернем свете, в тишине и почти полном слиянии с природой. Прогулка несложная и подойдет даже тем, кто никогда раньше не стоял на сапе или не катался на каяке. Мы выдадим гидрокостюмы, всё организуем и поможем чувствовать себя уверенно и спокойно.
на территории комплекса есть банный spa, который делает отдых в Хибинах еще более особенным. Баня расположена с видом на горы и прозрачную реку Вудъяврйок, а в закатные часы парная наполняется мягким северным светом, создавая очень красивую и спокойную атмосферу. На террасе установлен сибирский чан с горячей водой, где особенно приятно расслабиться после насыщенного дня, смотреть на горы, дышать чистым воздухом и чувствовать это редкое сочетание тепла, тишины и безграничного северного неба.
После такого дня особенно приятно вернуться на базу, поужинать и отдохнуть. Это будет день, в котором соединятся сила гор, красота северной природы и очень правильное внутреннее состояние — когда впечатлений много, а внутри все равно спокойно.
Неспешное прощание с Севером
После завтрака мы не спешим прощаться с Хибинами. Этот день мы проживаем мягко и красиво, чтобы путешествие завершилось не на высокой ноте усталости, а на ощущении собранности, спокойствия и внутренней наполненности. Утром у нас будет время еще раз вдохнуть горный воздух, посмотреть на северные пейзажи без суеты, спокойно собраться и прожить это прощание с Севером в правильном ритме.
При желании в этот день можно отправиться с гидом в ботанический сад или на историческую научную станцию. Это спокойная, содержательная прогулка для тех, кто хочет чуть глубже познакомиться с Хибинами, их природой, историей изучения Севера и особой атмосферой этого места.
Дальше мы выезжаем в сторону аэропорта Апатит. Дорога проходит спокойно и комфортно, без резкого выхода из состояния отдыха. Это время, когда можно обменяться впечатлениями, пересмотреть фотографии, просто смотреть в окно на северные пейзажи и замечать, как за эти дни внутри стало тише и легче. По пути Север еще раз показывает свою силу — не через громкие эффекты, а через простор, воздух, свет и это редкое чувство настоящего контакта с природой.
К моменту возвращения у нас остается главное: не только яркие кадры и впечатления, но и состояние, ради которого все и задумывалось. За эти дни мы проживаем Север не как набор активностей, а как пространство, где можно выдохнуть, восстановиться и почувствовать себя иначе. Именно поэтому из такой поездки возвращаются не уставшими от насыщенной программы, а наполненными, собранными и с очень ясным ощущением, что это путешествие было по-настоящему про вас.
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту Мурманска
- Все трансферы по программе
- Проживание 1 ночь в глэмпинге Гиперборея в современном чуме
- Проживание 2 ночи в гостевом комплексе На Севере
- Все завтраки
- Сопровождение гида-турлидера по программе
- Обед во второй день в настоящем чуме с блюдами северной кухни
- Джип-маршрут в сердце Хибин к водопаду на реке Рисйок
- Прогулка на сапах или каяках по озеру Малый Вудъявр (гидрокостюмы включены в стоимость)
- Все экскурсии и активности, указанные в программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Мурманска и обратно из Апатит
- Обеды и ужины в ресторанах оплачиваются по меню
- Баня и банный spa, если вы решите добавить их к своему отдыху