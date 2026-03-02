Индивидуальный джип-выезд по Кольскому с поисками китов, знакомством с саамами и катанием на оленях
Изучить Мурманск, Териберку, Хибины, поймать северное сияние и получить фото на память
Это путешествие без экстрима, но с вау-эффектом — приоткроем вам душу Кольского полуострова.
Познакомим с сердцем Русской Арктики — Мурманском, очаруем увядающей красотой Териберки и свозим на крутые склоны Хибин, хранящие читать дальшеуменьшить
в недрах апатиты, топазы, сапфиры.
Вы увидите «драконьи яйца» и остовы затонувших кораблей, погуляете среди снега и льда в «Снежной деревне» и «Таинственном лесу». Но главное — не достопримечательности, а впечатления.
Это переливы гигантского природного калейдоскопа в ночном небе, подходящие прямо к катеру киты-гиганты, влажные носы оленей, хаски и кроликов и, конечно, тёплые улыбки гостеприимных саамов. Всё это вы сможете сохранить на долгую память — в кадрах, сделанных профессионалом.
Для комфортных прогулок с собой необходимо иметь тёплые вещи на случай непогоды и морозов.
Программа тура по дням
1 день
Достопримечательности и видовые площадки Мурманска
Встречу вас по прибытии в Мурманск. Сразу отправимся к месту вашего проживания, чтобы оставить вещи и немного перевести дыхание после дороги.
Потом нас ждёт обзорная экскурсия по Мурманску и Коле, а также выезд на западный берег Кольского залива. Посетим лучшие видовые площадки, откуда открываются панорамы города, порта и морской инфраструктуры — суровой, масштабной и по-северному красивой. Вы узнаете историю региона, как он осваивался, чем живёт сегодня и почему остаётся одним из самых особенных мест за полярным кругом.
Вечером поохотимся за северным сиянием — один из самых ожидаемых моментов путешествия.
2 день
Териберка, поиски китов
Отправляемся в Териберку — одно из древнейших поморских сёл. Здесь Арктика чувствуется особенно остро: Баренцево море, дыхание океана и бескрайняя тундра вокруг.
Мы выйдем в открытые воды на комфортном, быстроходном и безопасном катере в поисках китов, которые нередко подходят совсем близко к берегам. Ещё одно сильное впечатление путешествия!
Далее нас ждёт природный парк «Териберка». Увидим водопад, птичий базар и пляж «драконьих яиц» — место, где природа выглядит почти нереально.
Заедем в старую часть села. Прогуляемся по песчаному пляжу, покачаемся на больших качелях, осмотрим выброшенные корабли и здание школы — следы ушедшей эпохи поморского Севера.
На обед попробуем свежайшие морепродукты. На обратном пути, если погода и солнечная активность позволят, у нас будет ещё один шанс поймать северное сияние.
3 день
Хибины, Кировск, Саамская деревня
Финальный день путешествия проведём в Хибинах. Это крупнейший и самый живописный горный массив Мурманской области, настоящая северная классика и одно из самых красивых мест Кольского полуострова.
По пути заедем в этнодеревню. Узнаем о быте, истории и легендах саамов, увидим места их традиционного проживания и побываем в самом большом чуме в России. Пообщаемся с дружелюбными хаски, покормим кроликов, покатаемся на оленях и накормим их ягелем. Также попробуем себя в народных играх, постреляем из лука и пролетим с горок.
Далее направляемся в Кировск. На фуникулёре поднимемся на самую высокую точку горнолыжного курорта, откуда открываются впечатляющие виды на Хибины и сам город. Прогуляемся, насладимся панорамами и после спуска посетим «Снежную деревню», созданную из снега и льда.
Заедем в Музей камня, где познакомимся с историей города и градообразующего предприятия, а также увидим богатую коллекцию минералов и пород. Завершим день прогулкой по арт-пространству «Таинственный лес» с подсветкой и ледяными фигурами, где можно покататься на ватрушках и просто насладиться атмосферой.
После этого возвращаемся в Мурманск. При необходимости отвезу вас в аэропорт.
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Участник
58 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Чай, кофе, сладости
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Фотосъёмка
Что не входит в цену
Билеты в Мурманск и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Разрешение в природный парк «Териберка» - 400 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, 19:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 18 туристов
Я живу на Севере всю жизнь и хорошо знаю Мурманскую область. Люблю эти места, часто бываю в горах, у моря, вдали от туристической суеты.
Вожу индивидуальные путешествия на комфортном полном приводе, читать дальшеуменьшить
показываю красивые и интересные места, подбираю маршрут под погоду, сезон и ваши желания, рассказываю без заученных текстов.
Я не один — со мной работает команда аттестованных гидов, местных экспертов. Мы готовы помочь вам открыть неповторимые красоты Кольского края и подарить незабываемые приятные эмоции и массу ярких впечатлений!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алёна
Прекрасно, замечательно, изумительно, поразительно,сказочно! Была бы возможность поставить 10, я бы поставила! Да, мы не попали в Териберку, но это зависело полностью от погодных условий! Насколько оперативно и компетентно были читать дальшеуменьшить
предложены замены! И не менее интересные! Мы поймали волшебное сияние и даже получили Паспорт Полярника - ребенок в восторге! Без всяких сомнений берите этот выезд. Соединяйтесь с Сергеем ДО своей поездки уточняйте все детали (даже те, что не относятся конкретно к туру) и ваша поездка пройдет на 100+. Не устанем благодарить! Сергей, всяческих вам успехов!!!
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