Встречу вас по прибытии в Мурманск. Сразу отправимся к месту вашего проживания, чтобы оставить вещи и немного перевести дыхание после дороги.

Потом нас ждёт обзорная экскурсия по Мурманску и Коле, а также выезд на западный берег Кольского залива. Посетим лучшие видовые площадки, откуда открываются панорамы города, порта и морской инфраструктуры — суровой, масштабной и по-северному красивой. Вы узнаете историю региона, как он осваивался, чем живёт сегодня и почему остаётся одним из самых особенных мест за полярным кругом.

Вечером поохотимся за северным сиянием — один из самых ожидаемых моментов путешествия.