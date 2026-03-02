Мои заказы

Индивидуальный джип-выезд по Кольскому с поисками китов, знакомством с саамами и катанием на оленях

Изучить Мурманск, Териберку, Хибины, поймать северное сияние и получить фото на память
Это путешествие без экстрима, но с вау-эффектом — приоткроем вам душу Кольского полуострова.

Познакомим с сердцем Русской Арктики — Мурманском, очаруем увядающей красотой Териберки и свозим на крутые склоны Хибин, хранящие
читать дальшеуменьшить

в недрах апатиты, топазы, сапфиры.

Вы увидите «драконьи яйца» и остовы затонувших кораблей, погуляете среди снега и льда в «Снежной деревне» и «Таинственном лесу». Но главное — не достопримечательности, а впечатления.

Это переливы гигантского природного калейдоскопа в ночном небе, подходящие прямо к катеру киты-гиганты, влажные носы оленей, хаски и кроликов и, конечно, тёплые улыбки гостеприимных саамов. Всё это вы сможете сохранить на долгую память — в кадрах, сделанных профессионалом.

5
1 отзыв
Индивидуальный джип-выезд по Кольскому с поисками китов, знакомством с саамами и катанием на оленях
Индивидуальный джип-выезд по Кольскому с поисками китов, знакомством с саамами и катанием на оленях
Индивидуальный джип-выезд по Кольскому с поисками китов, знакомством с саамами и катанием на оленях

Описание тура

Организационные детали

Для комфортных прогулок с собой необходимо иметь тёплые вещи на случай непогоды и морозов.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности и видовые площадки Мурманска

Встречу вас по прибытии в Мурманск. Сразу отправимся к месту вашего проживания, чтобы оставить вещи и немного перевести дыхание после дороги.

Потом нас ждёт обзорная экскурсия по Мурманску и Коле, а также выезд на западный берег Кольского залива. Посетим лучшие видовые площадки, откуда открываются панорамы города, порта и морской инфраструктуры — суровой, масштабной и по-северному красивой. Вы узнаете историю региона, как он осваивался, чем живёт сегодня и почему остаётся одним из самых особенных мест за полярным кругом.

Вечером поохотимся за северным сиянием — один из самых ожидаемых моментов путешествия.

Достопримечательности и видовые площадки МурманскаДостопримечательности и видовые площадки МурманскаДостопримечательности и видовые площадки МурманскаДостопримечательности и видовые площадки МурманскаДостопримечательности и видовые площадки МурманскаДостопримечательности и видовые площадки МурманскаДостопримечательности и видовые площадки МурманскаДостопримечательности и видовые площадки МурманскаДостопримечательности и видовые площадки МурманскаДостопримечательности и видовые площадки МурманскаДостопримечательности и видовые площадки МурманскаДостопримечательности и видовые площадки МурманскаДостопримечательности и видовые площадки МурманскаДостопримечательности и видовые площадки МурманскаДостопримечательности и видовые площадки Мурманска
2 день

Териберка, поиски китов

Отправляемся в Териберку — одно из древнейших поморских сёл. Здесь Арктика чувствуется особенно остро: Баренцево море, дыхание океана и бескрайняя тундра вокруг.

Мы выйдем в открытые воды на комфортном, быстроходном и безопасном катере в поисках китов, которые нередко подходят совсем близко к берегам. Ещё одно сильное впечатление путешествия!

Далее нас ждёт природный парк «Териберка». Увидим водопад, птичий базар и пляж «драконьих яиц» — место, где природа выглядит почти нереально.

Заедем в старую часть села. Прогуляемся по песчаному пляжу, покачаемся на больших качелях, осмотрим выброшенные корабли и здание школы — следы ушедшей эпохи поморского Севера.

На обед попробуем свежайшие морепродукты. На обратном пути, если погода и солнечная активность позволят, у нас будет ещё один шанс поймать северное сияние.

Териберка, поиски китовТериберка, поиски китовТериберка, поиски китовТериберка, поиски китовТериберка, поиски китовТериберка, поиски китовТериберка, поиски китовТериберка, поиски китовТериберка, поиски китовТериберка, поиски китовТериберка, поиски китовТериберка, поиски китовТериберка, поиски китов
3 день

Хибины, Кировск, Саамская деревня

Финальный день путешествия проведём в Хибинах. Это крупнейший и самый живописный горный массив Мурманской области, настоящая северная классика и одно из самых красивых мест Кольского полуострова.

По пути заедем в этнодеревню. Узнаем о быте, истории и легендах саамов, увидим места их традиционного проживания и побываем в самом большом чуме в России. Пообщаемся с дружелюбными хаски, покормим кроликов, покатаемся на оленях и накормим их ягелем. Также попробуем себя в народных играх, постреляем из лука и пролетим с горок.

Далее направляемся в Кировск. На фуникулёре поднимемся на самую высокую точку горнолыжного курорта, откуда открываются впечатляющие виды на Хибины и сам город. Прогуляемся, насладимся панорамами и после спуска посетим «Снежную деревню», созданную из снега и льда.

Заедем в Музей камня, где познакомимся с историей города и градообразующего предприятия, а также увидим богатую коллекцию минералов и пород. Завершим день прогулкой по арт-пространству «Таинственный лес» с подсветкой и ледяными фигурами, где можно покататься на ватрушках и просто насладиться атмосферой.

После этого возвращаемся в Мурманск. При необходимости отвезу вас в аэропорт.

Хибины, Кировск, Саамская деревняХибины, Кировск, Саамская деревняХибины, Кировск, Саамская деревняХибины, Кировск, Саамская деревняХибины, Кировск, Саамская деревняХибины, Кировск, Саамская деревняХибины, Кировск, Саамская деревняХибины, Кировск, Саамская деревняХибины, Кировск, Саамская деревняХибины, Кировск, Саамская деревняХибины, Кировск, Саамская деревняХибины, Кировск, Саамская деревняХибины, Кировск, Саамская деревняХибины, Кировск, Саамская деревняХибины, Кировск, Саамская деревня

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник58 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Чай, кофе, сладости
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Фотосъёмка
Что не входит в цену
  • Билеты в Мурманск и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Разрешение в природный парк «Териберка» - 400 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, 19:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 18 туристов
Я живу на Севере всю жизнь и хорошо знаю Мурманскую область. Люблю эти места, часто бываю в горах, у моря, вдали от туристической суеты. Вожу индивидуальные путешествия на комфортном полном приводе,
читать дальшеуменьшить

показываю красивые и интересные места, подбираю маршрут под погоду, сезон и ваши желания, рассказываю без заученных текстов. Я не один — со мной работает команда аттестованных гидов, местных экспертов. Мы готовы помочь вам открыть неповторимые красоты Кольского края и подарить незабываемые приятные эмоции и массу ярких впечатлений!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Алёна
Прекрасно, замечательно, изумительно, поразительно,сказочно! Была бы возможность поставить 10, я бы поставила! Да, мы не попали в Териберку, но это зависело полностью от погодных условий! Насколько оперативно и компетентно были
читать дальшеуменьшить

предложены замены! И не менее интересные! Мы поймали волшебное сияние и даже получили Паспорт Полярника - ребенок в восторге! Без всяких сомнений берите этот выезд. Соединяйтесь с Сергеем ДО своей поездки уточняйте все детали (даже те, что не относятся конкретно к туру) и ваша поездка пройдет на 100+. Не устанем благодарить! Сергей, всяческих вам успехов!!!

Вам был полезен этот отзыв?

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры на «Индивидуальный джип-выезд по Кольскому с поисками китов, знакомством с саамами и катанием на оленях»

Экспресс-выезд в Териберку: гастрономия, северное сияние, главные места, хаски и олени
На машине
3 дня
20 отзывов
Экспресс-выезд в Териберку: гастрономия, северное сияние, главные места, хаски и олени
Побывать на кладбище кораблей, отведать морепродуктов, попариться в баньке и погулять по Мурманску
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или у вашего от...
Завтра в 11:00
29 июн в 11:00
39 900 ₽ за человека
Териберка, Хибины, Мурманск: выходные в мини-группе с поездкой за северным сиянием
На машине
3 дня
1 отзыв
Териберка, Хибины, Мурманск: выходные в мини-группе с поездкой за северным сиянием
Подняться в горы и погулять по морскому побережью, посетить музеи и исследовать столицу Заполярья
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, 7:00 (возможна ...
Завтра в 08:00
27 июн в 08:00
50 000 ₽ за человека
За Полярный круг: в гости к саамам, охота за сиянием и экскурсии по Мурманску и Териберке
На автобусе
3 дня
11 отзывов
За Полярный круг: в гости к саамам, охота за сиянием и экскурсии по Мурманску и Териберке
Познакомиться с главными достопримечательностями Кольского и узнать о жизни народов Севера
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, 12:15. К 13:00 ...
11 дек в 12:15
8 янв в 12:15
21 150 ₽ за человека
По Кольскому с гидом-фотографом: поиски китов и северного сияния, айс-флоатинг и арктическая кухня
На машине
На снегоходах
4 дня
5 отзывов
По Кольскому с гидом-фотографом: поиски китов и северного сияния, айс-флоатинг и арктическая кухня
Выйти на корабле из Териберки, слиться с Белым морем, попробовать деликатесы и сделать много кадров
Начало: Мурманск, отель «Меридиан», до 18:00
19 ноя в 18:00
26 ноя в 08:00
50 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска
58 000 ₽ за человека