Описание тура
Групповые заезды: по воскресеньям и четвергам
Представьте: бескрайние воды Баренцева моря, солёный ветер в лицо и вдруг — величественный взмах хвоста, фонтан брызг и силуэт исполина, скользящего в глубине. Это не сон: вы в Териберке — месте, где мечты о встрече с китами становятся реальностью. Но обязательно нужно запастись удачей! Планируя поездку в Териберку в надежде увидеть китов, важно понимать: мы не можем гарантировать встречу с морскими гигантами. Это природное явление, которое зависит от множества факторов.
В нашей поездке мы также познакомимся с Мурманском – единственным в мире незамерзающим портом за Полярным кругом! Это место, где встречаются суровая природа и человеческая стойкость.
Также в туре у вас будет свободное время, которым вы можете распорядиться по своему усмотрению.
Тур состоится от 2 участников. Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Очередность показа локаций может меняться! При наличии свободных мест в группе, возможно объединение участников разных туров по экскурсионным дням.
Данный тур проводится в групповом формате с 15 мая до 31 октября, с 1 ноября по 14 мая – проводится с индивидуальным согласованием, стоимость рассчитывается отдельно по запросу, если риски (в т. ч. по дополнительным затратам) вы готовы взять на себя при возможном закрытии дороги в Териберку по погодным условиям (например, отель в Мурманске, если мы не сможем проехать в Териберку во второй день, доп. ночи в Териберке, если дорогу перекроют в третий день). Предугадать заранее вероятность перекрытия дороги невозможно.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Мурманску, вылет
Завтракаем, выселяемся из номера до 12:00. Вещи вы можете оставить в комнате для багажа в отеле.
Сегодня нас ждет обзорная экскурсия по Мурманску — столице Арктики, городу с уникальной историей и неповторимым характером.
Мы посмотрим:
— Мемориал «Защитникам Советского Заполярья» («Алёша») — монумент, возвышающийся над городом, символ памяти о подвиге защитников Заполярья.
— Памятник «Ждущая» — трогательное посвящение женщинам, чьи мужья и сыновья уходят в море.
— Мемориальный комплекс «Курск» — место памяти о подводной лодке «Курск» и её экипаже. В программу входит посещение церкви «Спас‑на‑водах».
— Маяк — один из символов Мурманска.
— Мемориальный комплекс «Абрам‑Мыс» (по желанию) — дань памяти защитникам неба Заполярья.
— Атомный ледокол «Ленин» (осмотр с внешней стороны) — первый в мире атомный ледокол. Если будет открыта внутренняя экспозиция, мы дадим время на посещение её с экскурсией. Входные билеты приобретаются на месте в кассах или на сайте музея. Также возможно бронирование билетов заранее за доплату, по возможностям ледокола – наличию билетов по предварительной брони на конкретный сеанс.
Обед в городе – самостоятельно.
Далее едем в аэропорт Мурманска, откуда улетаем на вечерних рейсах. Время вылета рекомендовано выбирать после 18 часов. Также возможен трансфер на ж/д вокзал Мурманска.
Экскурсия по Териберке
Плотный завтрак в отеле, выселяемся с вещами.
А дальше — в путь! Нас ждёт дорога в Териберку — живописный уголок на берегу Баренцева моря. Наверняка вы слышали про это место: именно здесь снимали знаменитый фильм Андрея Звягинцева «Левиафан».
По дороге будет чем восхититься: пейзажи за окном будут меняться с удивительной скоростью. Наш гид проведёт путевую экскурсию, а на самых красивых участках сделаем остановки для фото — такие кадры точно нужно будет запечатлеть!
В Териберке мы все вместе посетим бескрайний песчаный пляж, таинственное кладбище кораблей, каменный пляж “Яйца дракона”, живописный Батарейский водопад. До каменного пляжа и водопада в снежный период добираемся на санях (за доплату около 1500-2500 руб/чел., при наличии, уточняйте при бронировании), в иное время – пешком (вся прогулка займет примерно 2,5 часа). Никуда не спешим.
Обед — время для гастрономических открытий! Мы заранее забронируем для группы столик в одном из ресторанов Териберки: «Териберский берег», «Гребешки», «Моле», «Финвал», «Полярный кит» и других. Выбирайте по меню то, что по душе — обед оплачивается самостоятельно.
Заселяемся в эко-отель “Териберка” (Teriberka by Ecohome) / Кедр Грасс (Cedar Grass). Возможны другие отели для заселения с коррекцией цены: Финвал, Код Севера, Терь, 45 причал, Баренц, Териберский берег, Норд Лис, Arctic Brewery и др.
А дальше — свободное время! Гуляйте, дышите морским воздухом, делайте фото на память. Здесь каждый уголок — как готовая открытка.
Ужин в Териберке – самостоятельно.
По запросу заранее, мы можем предложить вам сходить в баньку! Арендовать можно только всю баню, групповых сеансов нет. Вас ждёт удивительное сочетание: обжигающий жар русской бани и ледяное дыхание Баренцева моря. Представьте: после парной — шаг навстречу северному ветру и волнам…
ВАЖНО! В случае, если дорогу на Териберку заметет снегом и МурманскАвтодор перекроет проезд в поселок, мы поедем на экскурсию в Кировск. Предугадать перекрытие дороги заранее невозможно. В данном случае мы останемся ночевать в одном из отелей Мурманска – за доплату, риск согласуется с вами, а также что претензий к организатору в данном случае вы не имеете. Бронь отеля в Териберке является гарантированной. По погоде – гоняемся за северным сиянием из Мурманска, за доп. плату.
Прогулка на корабле в Баренцевом море
Завтрак в отеле, выселение из номера с вещами до 12:00.
Сегодня нас ждет морская прогулка по Баренцеву морю на 2-3 часа, корабль вмещает примерно до 15 человек. Палуба открытая, но есть и закрытая зона, чтобы согреться и отдохнуть.
Морская прогулка из Териберки — это шанс увидеть Север с новой стороны, почувствовать мощь океана и, возможно, стать свидетелем одного из самых волнующих зрелищ природы — встречи с морскими гигантами: дельфинами и китами!
Хотя мы искренне надеемся, что вам повезёт увидеть китов или дельфинов, гарантировать их появление невозможно — это чудо природы, которое происходит по своим законам. Также просим учесть, что посадка на корабль может осуществляться по крутой лестнице или через переход по другим судам. По погоде возможен перенос морской прогулки на День 2.
Обед в Териберке – самостоятельно.
В зависимости от месяца поездки, по вашему желанию и погодным условиям, за доплату возможно выбрать активности:
1) Поездка на снегоходах (примерно с конца декабря по апрель)
Проведите 1–2,5 часа в заснеженных просторах: вы можете управлять снегоходом самостоятельно (нужны водительские права) или с комфортом устроиться в санях позади него. Катание возможно как в одиночку, так и вдвоём. Стоимость участия — от 5000 до 8000 руб. с человека.
2) Адреналин на квадроциклах (примерно с июня по сентябрь)
Незабываемые 1–2 часа за рулём или пассажиром! Для управления квадроциклом потребуются водительские права. Можно отправиться в путь в одиночку или вдвоём. Особо рекомендуем маршрут «Конец всех дорог» — он откроет вам самые красивые виды. Стоимость участия: от 3500 до 5000 руб. на человека.
3) В снежный период за доплату вы можете прокатиться на собачьей упряжке – это погрузит вас в атмосферу настоящей Арктики, где веками человек и собака шли вместе сквозь снежные просторы. Стоимость и возможность опции запрашивайте.
4) Айсфлоатинг: дыхание Баренцева море
Специальный спасательный костюм полностью покрывает тело и обеспечивает плавучесть до 6 часов, что делает активность абсолютно безопасной. Ваше пребывание в воде составит 30–40 минут — достаточно, чтобы ощутить мощь природы и получить мощный заряд энергии. Стоимость участия: 6000 руб. с человека.
5) SUP‑прогулка по реке Териберка
На SUP‑доске, в тёплом гидрокостюме, вы скользите по водам реки Териберка — 2,5 часа умиротворения, красоты и гармонии. Перед стартом — инструктаж и первые шаги на доске, после — согревающее чаепитие. Доплата: 6000 руб. /чел.
После мы выдвинемся в обратный путь и вернемся в Мурманск. Заселимся в отель.
Прибытие в Мурманск
Прибытие в аэропорт Мурманска, встреча любого рейса. Советуем прибытие на дневных рейсах, так как заселение в отели происходит с 14-15 часов по международным правилам. Также возможна встреча на ж/д вокзале Мурманска.
Трансфер в отель Ренессанс Бутик, с коррекцией цены возможны отели: Азимут Сити Мурманск, Меридиан, Номера и Завтрак (Румс энд Брекфаст), Хвоя, АйТерра, Экспедиция, Самител и другие отели по согласованию.
Свободное время. Ужин – самостоятельно.
Если вы прибываете ранним рейсом, за доплату, мы можем организовать для вас дополнительные активности (доступность по сезону, бронь заранее): посещение этнодеревни, айсфлоатинг, снегоходы, квадроциклы, поездки на собачьих упряжках и др., запрашивайте.
Мы можем заказать для вас столик в ресторане Царская Охота, который входит в систему добровольной сертификации – Гастрономическая карта России.
Вы можете заказать блюда по меню или заранее заказать с нашей помощью сет-ужин:
• Из Баренцева моря: гребешки на устричной траве, мясо краба в хитине, северная креветка, ёж или кальмар.
• Из тундры: сыровяленый олень, подкопченное мясо глухаря, сыровяленое мясо лося. Арктическая уха. Оленина в брусничном взваре с пюре, десерт Морошка&Кедр, брусничный морс 0,2, сет из настоек: черника, брусника, морошка, малина. Хлебная корзина.
Стоимость – 5800 руб. /чел.
Трансфер до ресторана не включен, но мы можем организовать его за доплату.
Желающие могут на 1 ночь поселиться в глемпинге Аврора Вилладж, глемпинге комплекса Лапландская деревня, или Резиденции Северное Сияние (купол или зеркальный дом), доплата – от 10000 руб. с человека при двухместном размещении в иглу, с трансфером! Точную доплату запрашивайте на конкретный заезд.
*Выезжаем на охоту за северным сиянием (в сезон северного сияния: примерно с сентября по середину апреля). Поездка дополнительная, проходит в сборной группе до 6 человек, зависит от погодных условий, за доп. плату – 5500 руб. (оплата на месте, бонус от организатора – фотографии). Продолжительность поездки в среднем: 3-5 часов.
Мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Прогноз идет днем на вечер ТЕКУЩЕГО дня, не раньше! Удача точно пригодится!
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт Мурманска (возможен также ж/д вокзал): прилететь можно на любом удобном рейсе, обратный вылет нужно выбирать после 18 часов
- Проживание в отеле Ренессанс Бутик в Мурманске (по запросу возможны другие отели, с коррекцией цены) и 1 ночь в отеле Териберка / Кедр Грасс. Возможны другие отели для заселения с коррекцией цены. Стоимость дана за одного человека при размещении в двухместном номере
- Питание - завтраки
- Транспорт по маршруту и сопровождающий гид-экскурсовод, возможно в формате гид-водитель, в 2 день и 4 день на обзорной экскурсии по Мурманску. В 1 и 3 день сопровождения гидом нет
- Экскурсия по Териберке (при закрытии дороги в Териберку в День 2 - экскурсия в Кировск)
- Морская прогулка по Баренцеву морю (сборная группа)
- Обзорная экскурсия по Мурманску
- Работа координатора тура
Что не входит в цену
- Авиаперелет из вашего города до Мурманска
- Одноместное размещение - точную стоимость запрашивайте, от 15000 руб., подселения нет
- Дополнительные расходы на ваше усмотрение (например, баня)
- Плата за посещение природного парка Териберка: 500 руб/чел - для граждан РФ, 1000 руб/чел - для иностранных граждан (оплачивается онлайн, при необходимости - поможет гид)
- Сани в Териберке в снежный период - ок. 1500-2500 руб. /чел, при наличии
- Снегоходы в Териберке - от 5000 руб/чел
- Квадроциклы в Териберке - от 3500 руб/чел
- Айсфлоатинг в Териберке - от 6000 руб/чел
- SUP-прогулка по р. Териберка - от 6000 руб. /чел
- Поездка «В погоне за Северным сиянием» из Мурманска (из Териберки выездов нет!) - 5500 рублей с чел. за выезд, группа до 6 человек (оплата на месте, едем в зависимости от погодных условий, фотографии бонусом)
- Билет на ледокол Ленин: 200-800 рублей в зависимости от категории граждан, бронь билетов заранее - плюс 400 руб. за билет
- Дополнительные активности в первый день: посещение этнодеревни, квадроциклы, снегоходы, айсфлоатинг, катание на собачьей упряжке - стоимость запрашивайте
- Желающие могут на 1 ночь поселиться в глемпинге Аврора Вилладж, глемпинге комплекса Лапландская деревня, или Резиденции Северное Сияние (купол или зеркальный дом), доплата - от 10000 руб. с человека при двухместном размещении в иглу
- Отель в Мурманске - если дорогу в Териберку перекроет МурманскАвтодор по погодным условиям в снежный период, варианты предложим по факту или самостоятельная бронь
- Доп. ночи в отеле в Териберке - если дорогу в Териберку перекроет МурманскАвтодор по погодным условиям в снежный период, варианты предложим по факту или самостоятельная бронь
О чём нужно знать до поездки
Что важно знать о туре?
Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы в период с 15 мая до 31 октября. Стоимость указана за 1 человека при двухместном размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от насекомых, дождевики и т. д
На нашем складе в Мурманске доступны трекинговые палки, спреи от насекомых, теплые пуховки, дождевики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить - мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?
Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.
Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен организатором только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.
Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
Есть ли гарантия, что я увижу китов?
Хотя мы искренне надеемся, что вам повезёт увидеть китов или дельфинов, гарантировать их появление невозможно — это чудо природы, которое происходит по своим законам. Также просим учесть, что посадка на корабль может осуществляться по крутой лестнице или через переход по другим судам. По погоде возможен перенос морской прогулки на День 2.
Я хочу отправиться на охоту за северным сиянием. Есть ли гарантия, что я увижу сияние?
Если вы посещаете регион в период северного сияния (сентябрь – октябрь), вы можете воспользоваться дополнительной экскурсией -"В погоне за Северным сиянием" (оплачивается на месте, выезд - по погоде). На охоту мы отправляемся ночью. Обращаем внимание - мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Прогноз будет днем на вечер ТЕКУЩЕГО дня, не раньше. Удача точно пригодится!