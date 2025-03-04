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Прибытие в Мурманск, охота на северное сияние

Прибытие в Мурманск.

Рекомендуем прибывать в Мурманск до 17:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу, отдохнуть и оставить вещи.

Трансфер не включён в стоимость тура. Вы самостоятельно добираетесь до места проживания на такси или общественном транспорте (стоимость такси до Мурманска составляет примерно 1000 рублей).

Ужин по желанию, заказывается самостоятельно.

Выезд на «охоту» за северным сиянием длительностью 3-5 часов.

В программу входит фотосъёмка. В случае, если охота за северным сиянием будет неуспешной, будет организован второй выезд.

На случай, если во время выездов не получится увидеть северное сияние, скидки и возвраты не предусмотрены.

Как происходит тур на «охоту» за северным сиянием: