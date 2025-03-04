Новогодние заполярные каникулы на Крайнем Севере

Проведите январские праздники в незабываемом путешествии в Арктику! Вас ждет настоящая «охота» за северным сиянием, магия Териберки с её суровой красотой и загадочными пляжами, катание на собачьих упряжках и знакомство
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с традициями разведения оленей.

Природные ландшафты Хибин и увлекательное сафари на снегоходах подарят вам заряд адреналина и незабываемые эмоции.

Погружение в атмосферу северной природы с её заснеженными просторами, уникальной флорой и фауной создаст впечатление, что вы попали в настоящую зимнюю сказку.

Откройте для себя уникальные чудеса, которые оставят неизгладимый след в вашем сердце и подарят вдохновение на весь год.

5
3 отзыва
Новогодние заполярные каникулы на Крайнем Севере
Новогодние заполярные каникулы на Крайнем Севере
Новогодние заполярные каникулы на Крайнем Севере
Ближайшие даты:
29
дек
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск, охота на северное сияние

Прибытие в Мурманск.

Рекомендуем прибывать в Мурманск до 17:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу, отдохнуть и оставить вещи.

Трансфер не включён в стоимость тура. Вы самостоятельно добираетесь до места проживания на такси или общественном транспорте (стоимость такси до Мурманска составляет примерно 1000 рублей).

Ужин по желанию, заказывается самостоятельно.

Выезд на «охоту» за северным сиянием длительностью 3-5 часов.

В программу входит фотосъёмка. В случае, если охота за северным сиянием будет неуспешной, будет организован второй выезд.

На случай, если во время выездов не получится увидеть северное сияние, скидки и возвраты не предусмотрены.

Как происходит тур на «охоту» за северным сиянием:

  • Сбор туристов проходит возле отеля Азимут. Точное время и место сборов сообщает координатор накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
  • Длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости от того, как быстро удастся найти звёздное небо. Самое северное сияние может появиться в любой момент!
  • В процессе фотосъёмки сначала делаются групповые фото, затем индивидуальные в порядке живой очереди.
  • Чтобы согреться, вам будет предложен горячий чай с лёгкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).
  • Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает.
  • После тура вас доставят в гостиницу в Мурманске. Приблизительное время возвращения – 00:00-02:00 ночи.
  • Вы получите фотографии в течение 3-4 дней после тура окончания тура в формате ссылки на Google Drive или Яндекс Диск.
Прибытие в Мурманск, охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск, охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск, охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск, охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск, охота на северное сияние
2 день

Териберка

Завтрак.

Отправление в Териберку.

Дорога из Мурманска занимает около 3 часов (130 км в пути), по дороге будет 2 фотостопа в живописных местах, чтобы вы могли насладиться удивительными пейзажами тундры и сделать на память фотографии. Также по дороге вас ожидает новогодний сюрприз.

В Териберке вы отправитесь в пеший тур. Здесь вы увидите кладбище заброшенных кораблей, природные декорации к фильму «Левиафан», трон из «Игры Престолов» и небесные качели. Часть программы пройдет на санях (при наличии достаточного снежного покрова).

Обед в одном из лучших ресторанов Териберки, где вы насладитесь вкусами арктической кухни.

После обеда вас ждёт прогулка на диковинный пляж «Яйца дракона» с огромными гладкими камнями, напоминающими по форме яйца огромных животных, посещение водопада и наслаждение красотой просторов Баренцева моря.

Возвращение в Мурманск.

Ужин по желанию, заказывается самостоятельно.

ТериберкаТериберкаТериберкаТериберкаТериберка
3 день

Этнический хаски-парк, переезд в Кировск

Завтрак. Освобождение номеров.

Отправление в этнический хаски-парк — уникальное место, где природа и культура сливаются в единое целое.

Лесная Елань известна своими живописными пейзажами и богатой флорой и фауной. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу северной сказки и узнать больше о жизни коренных народов.

Вас ждёт этническая программа, полная удивительных открытий. Лесная Елань славится своими традициями разведения оленей, и у вас будет возможность узнать, как местные жители ухаживают за этими благородными животными.

Катание на собачьей упряжке подарит вам незабываемые ощущения. Вы почувствуете себя настоящим исследователем, мчащимся по заснеженным просторам, в окружении удивительных зимних пейзажей.

После насыщенного утра вас ждёт обед в этническом парке, где вы попробуете блюда саамской кухни. Уникальные вкусы позволят вам ощутить всю палитру культурных традиций этого региона.

После насыщенного дня вы отправитесь в Хибины, где вас ждёт свободный вечер.

Хибины — это не просто горы, это настоящий мир, где каждый камень и капля воды хранят историю.

Вы сможете самостоятельно выбрать место для ужина и прогуляться по округе, наслаждаясь атмосферой Хибин.

Завершится день заселением в гостиницу «Северная», где вы сможете отдохнуть в комфортной обстановке, готовясь к новым открытиям.

Этнический хаски-парк, переезд в КировскЭтнический хаски-парк, переезд в КировскЭтнический хаски-парк, переезд в КировскЭтнический хаски-парк, переезд в Кировск
4 день

Снегоходное сафари, панорамный ресторан на вершине горы, экспозиция ледяных скульптур

Просыпаемся, завтракаем и отправляемся на снегоходное сафари!

Вы не ослышались: на Севере есть своё особенное сафари. Четыре часа путешествия на снегоходе подарят вам незабываемые эмоции, а живописные локации, где вы сделаете остановки для фотографий, позволят запечатлеть красоту нетронутой природы.

Обед состоится в панорамном ресторане на вершине горы. Великолепные окружающие пейзажи неизменно вызывают восторг у гостей!

Здесь вы насладитесь вкуснейшими блюдами местной кухни, приготовленными по специальному меню.

После обеда посещение экспозиции ледяных скульптур. Это настоящие произведения искусства, созданные мастерами-ледорубами.

Каждая скульптура — не просто фигура, а целая история, которую вы сможете увидеть и прочувствовать.

Вечером будет свободное время для самостоятельного ужина. Вы сможете выбрать любое место по своему вкусу и настроению, чтобы провести вечер в кругу друзей или новых знакомых.

Завершится день отдыхом в отеле.

После насыщенного дня можно расслабиться в СПА-центре и насладиться различными процедурами для восстановления сил и поддержания красоты.

Снегоходное сафари, панорамный ресторан на вершине горы, экспозиция ледяных скульптурСнегоходное сафари, панорамный ресторан на вершине горы, экспозиция ледяных скульптурСнегоходное сафари, панорамный ресторан на вершине горы, экспозиция ледяных скульптурСнегоходное сафари, панорамный ресторан на вершине горы, экспозиция ледяных скульптур
5 день

Мурманск

Завтрак в отеле.

Отправление из отеля в Мурманск.

По прибытии в город вас ждёт обзорная экскурсия по главным достопримечательностям. Вы проедете мимо знаковых мест, таких как памятник «Алеша», Морской вокзал и другие.

На обед вы посетите местный ресторан, где сможете ещё раз насладиться свежими морепродуктами и уникальными вкусами региона.

После обеда у вас будет возможность посетить местный рыбный магазин, чтобы приобрести свежие деликатесы в качестве сувениров.

Программа завершается в центре города, где вы сможете прогуляться по набережной, посетить музеи или просто насладиться атмосферой Мурманска.

МурманскМурманскМурманскМурманск

Проживание

Тур предусматривает проживание 2 ночи в отеле «Азимут» 4* (номер категории Смарт Супериор Делюкс), 2 ночи в отеле «Северная» г. Кировск (номер категории Комфорт).

Размещение двухместное с подселением 4 ночи, одноместное размещение невозможно.

Варианты проживания

«Азимут» 4

2 ночи

Отель «Азимут» 4* расположен в самом сердце города Мурманска.

Номера отеля выполнены в едином стиле, предлагая гостям уютную и функциональную мебель.

Каждый из них оснащен телевизором с плоским экраном, кабельным телевидением, небольшим холодильником, сейфом, мини-баром и телефоном.

Собственный санузел оборудован качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями.

На территории отеля работает несколько заведений, предлагающих разнообразные гастрономические удовольствия.

Расположение отеля позволяет без труда добраться в любую точку города.

В шаговой доступности расположены художественный и краеведческий музеи, филармония, театр кукол и Центральный сквер.

Расстояние до автовокзала и железнодорожного вокзала составляет не более одного километра, а поездка до аэропорта на машине займет всего 40-50 минут.

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Гостиница «Северная»

2 ночи

Гостиница «Северная» расположена в центре города Кировска, в Мурманской области.

Для проживания гостям предлагаются классические номера, выполненные в спокойной цветовой гамме. В каждом номере есть вся необходимая мебель и техника для комфортного отдыха или работы.

Рядом с гостиницей находятся остановка общественного транспорта, скверы, кафе и магазины. А если вы хотите насладиться горнолыжными склонами горы Айкуайвенчорр, то это всего лишь семь минут езды на автомобиле.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 4 ночи по программе, двухместное размещение, подселение 4 ночи
  • Выезд на охоту за северным сиянием
  • Дополнительный бесплатный выезд за северным сиянием, при условии, что первый выезд будет неуспешный
  • Питание, указанное в программе (4 завтрака, 4 обеда)
  • Профессиональный гид и экскурсионное обслуживание по программе (групповое)
  • Наземное транспортное обслуживание по программе на комфортабельном Mercedes Sprinter (групповое)
  • Наземная экскурсия в Териберку на побережье океана (групповая)
  • Поездка на санях к побережью океана (при наличии достаточного снежного покрова)
  • Экскурсия в этническую деревню в Ловозеро (групповая)
  • Саамский обед в традиционном чуме
  • Групповое катание на собачьих упряжках
  • Тур в Хибины, г. Кировск (групповой)
  • Снегоходное сафари в Хибинах 4 часа (по 2 человека на снегоходе), инструктор, экипировка
  • Обзорная экскурсия по г. Мурманск (групповая)
  • Оформление пропусков и входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Трансфер из/в аэропорта и ж/д вокзала
  • 31.12.2024 - празднование Нового года в отеле «Азимут» (по желанию, праздничный ужин, ведущий)
  • Питание вне программы
  • Ужины
  • Сувениры, личные расходы, алкоголь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье;
  • теплая куртка и штаны;
  • теплая обувь;
  • шапка;
  • шарф;
  • перчатки;
  • флисовая толстовка;
  • зимние штаны и куртка.
  • персональный термос или термокружку (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей;
  • паспорт;
  • полис ОМС;
  • наличные деньги.

Температура воздуха в Мурманске может опускаться до -35°С и ниже. Берите с собой запасные вещи, много теплой одежды не бывает!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?

Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления. Если во время выездов на северное сияние не удастся увидеть северное сияние, то скидки и возврат не предусмотрены.

Какое питание в туре?
В стоимость тура включены завтраки в отеле, обеды во время дневных экскурсий. Ужины после экскурсий не включены в стоимость.
Рекомендуется бронировать ужины заблаговременно в связи с высокой загрузкой Кольского полуострова.
Какие возрастные ограничения?
Минимальный возраст участников от 6 лет. Скидок в данном туре не предусмотрено.
Обратите внимание, что в туре будет умеренная нагрузка (желательна минимальная физическая подготовка). Возможны пешие маршруты на 30 минут и более.
Что будем делать, если дорога в Териберку будет закрыта?
В связи с погодными условиями дорога в Териберку может быть закрыта (ухудшение видимости, метель, усиление ветра).
В случае закрытия дороги экскурсия в Териберку будет заменена.
Возможны ли изменения программе?
Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На какое время брать билеты?
Прибытие в Мурманск в первый день тура: до 17:00.
Вылет из Мурманск в последний день тура: после 19:00.
Очень важно, чтобы вы приобретали билеты не позже и не раньше указанного нами времени, чтобы не нарушить график программы тура.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
4 мар 2025
Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все, чтобы волшебство случилось! Тайминг, дорога, машины, внимание - все 100 из 10!
Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все,Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все,Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все,Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все,Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все,Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все,
А
11 фев 2025
Только лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросы в чате. Очень понравился выбор мест и меню обедов (да, мы ездили и поесть тоже). И объём порций)
В общем, было очень комфортно и здорово. Рекомендую всем.
P.s. теперь каждую лекцию студентам начинаю с истории про охоту за северным сиянием.
Только лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросыТолько лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросыТолько лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросыТолько лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросыТолько лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросыТолько лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросыТолько лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросы
В
6 фев 2025
Тур организован, надо признаться, хорошо: все продумано. И это при той изменчивой погоде. Занесло дорогу снегом, быстро меняется программа сегодняшнего дня на завтрашнюю. Но программа тура выдерживается. Пока мы спим
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своих отелях, там в офисах работают девушки, согласовывают изменения с партнерами, а утром перед нами вечно бодрый Ваня с водителями. И всегда на связи «Большая Страна», готовая урегулировать ваши возникшие проблемы. Я говорю это не для красного словца, так было. И везде доброжелательность, Кольский полуостров и зима. Спасибо Вам всем за Ваши труды.
Валерий и Катя.

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