Северные огни Заполярья. Новогодний Кольский

Северные огни Заполярья
Насладитесь красотой и гостеприимством Арктики в новогодние праздники, когда полярное сияние раскрашивает небо в волшебные цвета.

В сопровождении опытного гида вы отправитесь в места, где вероятность увидеть это чудо природы наиболее велика.

Посмотрите на кладбище кораблей, где старые суда, покоящиеся на берегу, создадут атмосферу таинственности и истории.

На захватывающем снегоходном сафари вы покорите заснеженные вершины, наслаждаясь потрясающими видами и свежим арктическим воздухом.
5
3 отзыва
Северные огни Заполярья. Новогодний Кольский
Северные огни Заполярья. Новогодний Кольский
Северные огни Заполярья. Новогодний Кольский
Ближайшие даты:
31
дек
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Охота на северное сияние

Путешествие начинается с самостоятельного прибытия в Мурманск, где вас встретит свежий арктический воздух и уникальная атмосфера Севера.

Прибытие в Мурманск в первый день тура до 17:00.

Вас ждёт заселение в уютный, комфортабельный отель, который располагается за городом, вдали от шума городских улиц, среди заснеженного сказочного леса.

Комфортные номера и высокий уровень сервиса обеспечат отличный отдых.

Далее вас ожидает вкусный арктический ужин в отеле и посещение бани, где вы сможете отдохнуть от всех забот и расслабиться.

Позже вечером отправляемся на долгожданную «охоту» за северным сиянием.

В сопровождении опытного гида вы отправитесь в места, где вероятность увидеть это чудо природы наиболее велика.

Потрясающие виды и магия северного сияния оставят незабываемые впечатления.

Вернетесь в отель поздно вечером.

Прибытие. Охота на северное сияниеПрибытие. Охота на северное сияниеПрибытие. Охота на северное сияниеПрибытие. Охота на северное сияние
2 день

Путешествие в Териберку

Утро начнётся с вкусного завтрака в отеле, где вы насладитесь блюдами, приготовленными из свежих местных продуктов.

После завтрака вы встретитесь с гидом, который станет вашим проводником в захватывающее путешествие в Териберку.

Отправляемся в Териберку — это будет не просто дорога, а настоящее приключение.

По пути вас ожидают два фотостопа, где откроются потрясающие виды на бескрайние снежные просторы и величественные горы.

Эти места словно созданы для того, чтобы запечатлеть их на фото.

В Териберке начнётся наземная программа.

Вы увидите загадочные «Яйца драконов» — причудливые каменные образования, которые выглядят как из фантастического мира.

Затем отправитесь на кладбище кораблей, где старые суда, покоящиеся на берегу, создадут атмосферу таинственности и истории.

При достаточном снежном покрове часть маршрута пройдёт на санях за снегоходом, что добавит нотку адреналина и веселья.

Обед в местном ресторане станет ещё одной возможностью насладиться арктической кухней.

Вы попробуете блюда, которые раскроют вкусы и ароматы Севера, погружая вас в гастрономическое путешествие.

После обеда вы продолжите исследовать старую Териберку, где время словно остановилось.

Узкие улочки, старинные домики и бескрайний океан создают неповторимую атмосферу, полную очарования и спокойствия.

После насыщенного дня в Териберке возвращаемся в загородный отель на ужин, отдыхаем.

Путешествие в ТериберкуПутешествие в ТериберкуПутешествие в ТериберкуПутешествие в Териберку
3 день

Этническая деревня и хаски-парк

После завтрака выселяемся из отеля и отправляемся в этнический хаски-парк — уникальное место, где природа и культура сливаются в единое целое.

Лесная Елань известна своими живописными пейзажами и богатой флорой и фауной.

Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу северной сказки и узнать больше о жизни коренных народов.

Вас ждёт этническая программа, полная удивительных открытий.

Лесная Елань славится своими традициями разведения оленей, и у вас будет возможность узнать, как местные жители ухаживают за этими благородными животными.

Катание на собачьей упряжке подарит вам незабываемые ощущения.

Вы почувствуете себя настоящим исследователем, мчащимся по заснеженным просторам, в окружении удивительных зимних пейзажей.

После насыщенного утра вас ждёт обед в этническом парке, где вы попробуете блюда саамской кухни.

Уникальные вкусы позволят вам ощутить всю палитру культурных традиций этого региона.

После обеда вас ждёт переезд в славный город Кировск, который расположен возле величественных Хибинских гор.

По пути вы сможете насладиться видами на прекрасные северные пейзажи и обменяться впечатлениями с новыми друзьями.

После дороги мы посетим экспозицию ледяных скульптур «Снежная деревня».

Невероятные произведения искусства изо льда просто поражают своей детализацией и красотой.

Вечером вас ждёт ужин, где вы сможете поделиться впечатлениями о прошедшем дне и насладиться вкусными блюдами.

После ужина нас ждёт отдых в гостинице после насыщенного дня.

Этническая деревня и хаски-паркЭтническая деревня и хаски-паркЭтническая деревня и хаски-паркЭтническая деревня и хаски-парк
4 день

Хибинские горы. Отъезд

Утро начнётся с завтрака в уютном отеле, где вы сможете насладиться ароматным кофе.

После завтрака вы встретитесь с гидом, который поделится интересными историями и подготовит вас к новому дню приключений.

Мы отправимся в величественные Хибины — одно из самых старых горных образований на планете, возраст которого составляет около 350 миллионов лет.

Здесь вас ждет захватывающее снегоходное сафари (протяженность маршрута 28 км, 1,5 -2 ч в пути).

Вы покорите заснеженные вершины, наслаждаясь потрясающими видами и свежим арктическим воздухом.

После активного отдыха будет обед в изысканном ресторане, где вы попробуете блюда арктической кухни.

Шеф-повар удивит вас уникальными вкусами, доступными только в этом регионе.

После обеда вас ждёт групповой трансфер в аэропорт.

Гостей, которые пожелают остаться в Мурманске после аэропорта доставят в центр города.

Хибинские горы. ОтъездХибинские горы. ОтъездХибинские горы. ОтъездХибинские горы. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах:

  • 1 ночь в отеле в Кировске – номер категории комфорт;
  • 2 ночи в загородном отеле, номер категории стандарт.

2-местное размещение с подселением; 3-местное размещение возможно, по запросу, 1-местного размещения нет.

Варианты проживания

Северная

1 ночь

Гостиница «Северная» находится в самом центре Кировска Мурманской области. На территории есть салон красоты и тренажерный зал. Развитая инфраструктура и остановки поблизости позволяют быстро и легко добраться в нужное место. В этой местности популярен горнолыжный спорт, расположившись здесь, Вы сможете арендовать весь необходимый инвентарь и приобрести абонемент.

Для проживания предоставляются классические номера в спокойной цветовой гамме. Здесь есть вся необходимая мебель и техника для отдыха или работы.

По утрам сервируется завтрак по типу шведский стол. В ресторане представлен широкий ассортимент блюд и напитков из меню.

Для делового общения в гостинице предусмотрен конференц-зал, оборудованный всем необходимым.

Рядом расположены остановка общественного транспорта, скверы, кафе и магазины. До горнолыжных склонов горы Айкуайвенчорр 7 минут езды на автомобиле.

СевернаяСевернаяСевернаяСевернаяСевернаяСеверная

Загородный отель «Арктик Хоум»

2 ночи

Загородный отель «Арктик Хоум» расположен в живописном лесу всего в 20 км от аэропорта г. Мурманска и в 10 км от самого города.

Отель состоит из пяти отдельно стоящих комфортабельных коттеджей из дерева. К услугам гостей номера с 2-местным и 3-местным размещением. Лаконичный и в тоже время элегантный интерьер коттеджей, в котором используется сосна «кело», дополняют панорамные окна «лаундж» зоны, создавая современное и уютное пространство для отдыха в любое время года.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 3 ночи по программе, 2-местное размещение, подселение 3 ночи
  • Питание: 3 завтрака, 4 обеда, 3 ужина в соответствии с программой тура
  • Охота на северное сияние (1+1): если первый выезд будет неуспешный, второй выезд организовывается бесплатно
  • Наземная экскурсия в Териберку на побережье океана (групповая)
  • Поездка на санях к побережью океана (при наличии достаточного снежного покрова)
  • Посещение бани в загородном отеле, 1 сеанс
  • Тур в Хибины, г. Кировск (групповой)
  • Снегоходное сафари в Хибинах 1,5-2 ч., 28 км (по 2 человека на снегоходе), инструктор, экипировка
  • Тур в этническую деревню в Ловозеро (групповой)
  • Саамский обед в традиционном чуме
  • Групповое катание на собачьих упряжках (при наличии достаточного снежного покрова)
  • Оформление пропусков и входные билеты по программе
  • Наземное транспортное обслуживание по программе на комфортабельном Mercedes Sprinter (групповое)
  • Профессиональный гид и экскурсионное обслуживание по программе (групповое)
  • Групповой трансфер в аэропорт в последний день тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Трансфер аэропорт - отель в 1 день тура
  • Веники для бани (по желанию, оплата на месте)
  • Сувениры, личные расходы, алкоголь
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье;
  • зимние куртка и штаны;
  • высокая теплая зимняя обувь;
  • шапка, шарф, перчатки (берите с собой запасные вещи);
  • паспорт (пожалуйста, обязательно возьмите с собой паспорт на экскурсию в Териберку), полис ОМС;
  • крем для рук и лица (от морозов);
  • наличные деньги;
  • персональный термос (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • штатив для телефона или камеры;
  • предметы личной гигиены.
Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?

Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Организаторы сделают все возможное, чтобы вы увидели это уникальное природное явление в нашем туре!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем будем передвигаться?

Наш транспорт это – Mercedes Sprinter.

В какое время нужно быть в Мурманске?
  • Прибытие в Мурманск в первый день тура: до 17:00.
  • Вылет из Мурманск в последний день тура: после 21:00.

Уважаемые гости, очень важно, чтобы вы приобретали билеты не позже и не раньше указанного нами времени, чтобы не нарушить график программы тура.

Может ли программа быть изменена?

Важно: организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.

В связи с погодными условиями дорога в Териберку может быть закрыта (ухудшение видимости, метель, усиление ветра). В случае закрытия дороги экскурсия в Териберку будет заменена.

Какое питание будет в туре?

В стоимость тура включены завтраки в отеле, обеды во время дневных экскурсий, ужины после экскурсий (начиная с ужина в первый день тура, заканчивая обедом в четвертый день тура).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
Ю
4 мар 2025
Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все, чтобы волшебство случилось! Тайминг, дорога, машины, внимание - все 100 из 10!
Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все,Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все,Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все,Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все,Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все,Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все,
А
11 фев 2025
Только лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросы в чате. Очень понравился выбор мест и меню обедов (да, мы ездили и поесть тоже). И объём порций)
В общем, было очень комфортно и здорово. Рекомендую всем.
P.s. теперь каждую лекцию студентам начинаю с истории про охоту за северным сиянием.
Только лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросыТолько лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросыТолько лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросыТолько лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросыТолько лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросыТолько лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросыТолько лучшие впечатления. Отдел заботы постоянно держал в курсе всего, присылал рекомендации, оперативно отвечал на вопросы
В
6 фев 2025
Тур организован, надо признаться, хорошо: все продумано. И это при той изменчивой погоде. Занесло дорогу снегом, быстро меняется программа сегодняшнего дня на завтрашнюю. Но программа тура выдерживается. Пока мы спим
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своих отелях, там в офисах работают девушки, согласовывают изменения с партнерами, а утром перед нами вечно бодрый Ваня с водителями. И всегда на связи «Большая Страна», готовая урегулировать ваши возникшие проблемы. Я говорю это не для красного словца, так было. И везде доброжелательность, Кольский полуостров и зима. Спасибо Вам всем за Ваши труды.
Валерий и Катя.

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