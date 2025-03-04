В сопровождении опытного гида вы отправитесь в места, где вероятность увидеть это чудо природы наиболее велика.
Посмотрите на кладбище кораблей, где старые суда, покоящиеся на берегу, создадут атмосферу таинственности и истории.
На захватывающем снегоходном сафари вы покорите заснеженные вершины, наслаждаясь потрясающими видами и свежим арктическим воздухом.
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Программа тура по дням
Прибытие. Охота на северное сияние
Путешествие начинается с самостоятельного прибытия в Мурманск, где вас встретит свежий арктический воздух и уникальная атмосфера Севера.
Прибытие в Мурманск в первый день тура до 17:00.
Вас ждёт заселение в уютный, комфортабельный отель, который располагается за городом, вдали от шума городских улиц, среди заснеженного сказочного леса.
Комфортные номера и высокий уровень сервиса обеспечат отличный отдых.
Далее вас ожидает вкусный арктический ужин в отеле и посещение бани, где вы сможете отдохнуть от всех забот и расслабиться.
Позже вечером отправляемся на долгожданную «охоту» за северным сиянием.
В сопровождении опытного гида вы отправитесь в места, где вероятность увидеть это чудо природы наиболее велика.
Потрясающие виды и магия северного сияния оставят незабываемые впечатления.
Вернетесь в отель поздно вечером.
Путешествие в Териберку
Утро начнётся с вкусного завтрака в отеле, где вы насладитесь блюдами, приготовленными из свежих местных продуктов.
После завтрака вы встретитесь с гидом, который станет вашим проводником в захватывающее путешествие в Териберку.
Отправляемся в Териберку — это будет не просто дорога, а настоящее приключение.
По пути вас ожидают два фотостопа, где откроются потрясающие виды на бескрайние снежные просторы и величественные горы.
Эти места словно созданы для того, чтобы запечатлеть их на фото.
В Териберке начнётся наземная программа.
Вы увидите загадочные «Яйца драконов» — причудливые каменные образования, которые выглядят как из фантастического мира.
Затем отправитесь на кладбище кораблей, где старые суда, покоящиеся на берегу, создадут атмосферу таинственности и истории.
При достаточном снежном покрове часть маршрута пройдёт на санях за снегоходом, что добавит нотку адреналина и веселья.
Обед в местном ресторане станет ещё одной возможностью насладиться арктической кухней.
Вы попробуете блюда, которые раскроют вкусы и ароматы Севера, погружая вас в гастрономическое путешествие.
После обеда вы продолжите исследовать старую Териберку, где время словно остановилось.
Узкие улочки, старинные домики и бескрайний океан создают неповторимую атмосферу, полную очарования и спокойствия.
После насыщенного дня в Териберке возвращаемся в загородный отель на ужин, отдыхаем.
Этническая деревня и хаски-парк
После завтрака выселяемся из отеля и отправляемся в этнический хаски-парк — уникальное место, где природа и культура сливаются в единое целое.
Лесная Елань известна своими живописными пейзажами и богатой флорой и фауной.
Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу северной сказки и узнать больше о жизни коренных народов.
Вас ждёт этническая программа, полная удивительных открытий.
Лесная Елань славится своими традициями разведения оленей, и у вас будет возможность узнать, как местные жители ухаживают за этими благородными животными.
Катание на собачьей упряжке подарит вам незабываемые ощущения.
Вы почувствуете себя настоящим исследователем, мчащимся по заснеженным просторам, в окружении удивительных зимних пейзажей.
После насыщенного утра вас ждёт обед в этническом парке, где вы попробуете блюда саамской кухни.
Уникальные вкусы позволят вам ощутить всю палитру культурных традиций этого региона.
После обеда вас ждёт переезд в славный город Кировск, который расположен возле величественных Хибинских гор.
По пути вы сможете насладиться видами на прекрасные северные пейзажи и обменяться впечатлениями с новыми друзьями.
После дороги мы посетим экспозицию ледяных скульптур «Снежная деревня».
Невероятные произведения искусства изо льда просто поражают своей детализацией и красотой.
Вечером вас ждёт ужин, где вы сможете поделиться впечатлениями о прошедшем дне и насладиться вкусными блюдами.
После ужина нас ждёт отдых в гостинице после насыщенного дня.
Хибинские горы. Отъезд
Утро начнётся с завтрака в уютном отеле, где вы сможете насладиться ароматным кофе.
После завтрака вы встретитесь с гидом, который поделится интересными историями и подготовит вас к новому дню приключений.
Мы отправимся в величественные Хибины — одно из самых старых горных образований на планете, возраст которого составляет около 350 миллионов лет.
Здесь вас ждет захватывающее снегоходное сафари (протяженность маршрута 28 км, 1,5 -2 ч в пути).
Вы покорите заснеженные вершины, наслаждаясь потрясающими видами и свежим арктическим воздухом.
После активного отдыха будет обед в изысканном ресторане, где вы попробуете блюда арктической кухни.
Шеф-повар удивит вас уникальными вкусами, доступными только в этом регионе.
После обеда вас ждёт групповой трансфер в аэропорт.
Гостей, которые пожелают остаться в Мурманске после аэропорта доставят в центр города.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах:
- 1 ночь в отеле в Кировске – номер категории комфорт;
- 2 ночи в загородном отеле, номер категории стандарт.
2-местное размещение с подселением; 3-местное размещение возможно, по запросу, 1-местного размещения нет.
Варианты проживания
Северная
Гостиница «Северная» находится в самом центре Кировска Мурманской области. На территории есть салон красоты и тренажерный зал. Развитая инфраструктура и остановки поблизости позволяют быстро и легко добраться в нужное место. В этой местности популярен горнолыжный спорт, расположившись здесь, Вы сможете арендовать весь необходимый инвентарь и приобрести абонемент.
Для проживания предоставляются классические номера в спокойной цветовой гамме. Здесь есть вся необходимая мебель и техника для отдыха или работы.
По утрам сервируется завтрак по типу шведский стол. В ресторане представлен широкий ассортимент блюд и напитков из меню.
Для делового общения в гостинице предусмотрен конференц-зал, оборудованный всем необходимым.
Рядом расположены остановка общественного транспорта, скверы, кафе и магазины. До горнолыжных склонов горы Айкуайвенчорр 7 минут езды на автомобиле.
Загородный отель «Арктик Хоум»
Загородный отель «Арктик Хоум» расположен в живописном лесу всего в 20 км от аэропорта г. Мурманска и в 10 км от самого города.
Отель состоит из пяти отдельно стоящих комфортабельных коттеджей из дерева. К услугам гостей номера с 2-местным и 3-местным размещением. Лаконичный и в тоже время элегантный интерьер коттеджей, в котором используется сосна «кело», дополняют панорамные окна «лаундж» зоны, создавая современное и уютное пространство для отдыха в любое время года.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 3 ночи по программе, 2-местное размещение, подселение 3 ночи
- Питание: 3 завтрака, 4 обеда, 3 ужина в соответствии с программой тура
- Охота на северное сияние (1+1): если первый выезд будет неуспешный, второй выезд организовывается бесплатно
- Наземная экскурсия в Териберку на побережье океана (групповая)
- Поездка на санях к побережью океана (при наличии достаточного снежного покрова)
- Посещение бани в загородном отеле, 1 сеанс
- Тур в Хибины, г. Кировск (групповой)
- Снегоходное сафари в Хибинах 1,5-2 ч., 28 км (по 2 человека на снегоходе), инструктор, экипировка
- Тур в этническую деревню в Ловозеро (групповой)
- Саамский обед в традиционном чуме
- Групповое катание на собачьих упряжках (при наличии достаточного снежного покрова)
- Оформление пропусков и входные билеты по программе
- Наземное транспортное обслуживание по программе на комфортабельном Mercedes Sprinter (групповое)
- Профессиональный гид и экскурсионное обслуживание по программе (групповое)
- Групповой трансфер в аэропорт в последний день тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансфер аэропорт - отель в 1 день тура
- Веники для бани (по желанию, оплата на месте)
- Сувениры, личные расходы, алкоголь
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобелье;
- зимние куртка и штаны;
- высокая теплая зимняя обувь;
- шапка, шарф, перчатки (берите с собой запасные вещи);
- паспорт (пожалуйста, обязательно возьмите с собой паспорт на экскурсию в Териберку), полис ОМС;
- крем для рук и лица (от морозов);
- наличные деньги;
- персональный термос (по желанию);
- портативная зарядка;
- штатив для телефона или камеры;
- предметы личной гигиены.
Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?
Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Организаторы сделают все возможное, чтобы вы увидели это уникальное природное явление в нашем туре!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
Наш транспорт это – Mercedes Sprinter.
В какое время нужно быть в Мурманске?
- Прибытие в Мурманск в первый день тура: до 17:00.
- Вылет из Мурманск в последний день тура: после 21:00.
Уважаемые гости, очень важно, чтобы вы приобретали билеты не позже и не раньше указанного нами времени, чтобы не нарушить график программы тура.
Может ли программа быть изменена?
Важно: организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.
В связи с погодными условиями дорога в Териберку может быть закрыта (ухудшение видимости, метель, усиление ветра). В случае закрытия дороги экскурсия в Териберку будет заменена.
Какое питание будет в туре?
В стоимость тура включены завтраки в отеле, обеды во время дневных экскурсий, ужины после экскурсий (начиная с ужина в первый день тура, заканчивая обедом в четвертый день тура).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
В общем, было очень комфортно и здорово. Рекомендую всем.
P.s. теперь каждую лекцию студентам начинаю с истории про охоту за северным сиянием.