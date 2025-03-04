1 день

Прибытие. Охота на северное сияние

Путешествие начинается с самостоятельного прибытия в Мурманск, где вас встретит свежий арктический воздух и уникальная атмосфера Севера.

Прибытие в Мурманск в первый день тура до 17:00.

Вас ждёт заселение в уютный, комфортабельный отель, который располагается за городом, вдали от шума городских улиц, среди заснеженного сказочного леса.

Комфортные номера и высокий уровень сервиса обеспечат отличный отдых.

Далее вас ожидает вкусный арктический ужин в отеле и посещение бани, где вы сможете отдохнуть от всех забот и расслабиться.

Позже вечером отправляемся на долгожданную «охоту» за северным сиянием.

В сопровождении опытного гида вы отправитесь в места, где вероятность увидеть это чудо природы наиболее велика.

Потрясающие виды и магия северного сияния оставят незабываемые впечатления.

Вернетесь в отель поздно вечером.