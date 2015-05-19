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К муромской святой Иульянии Лазаревской

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Мурома
К муромской святой Иульянии Лазаревской
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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К муромской святой Иульянии Лазаревской
К муромской святой Иульянии Лазаревской

Что вы увидите

  • Церковь Николы Набережного
  • часовня «Живоносный источник»
  • Воскресенский монастырь
  • Вознесенский кафедральный собор
  • село Лазарево - Михайло-Архангельское подворье.
Иульяния Лазаревская появилась на свет в 1530-х годах в семье ключника Ивана Грозного, происходившего из рода землевладельцев Недюрёвых-Осоргиных. Она рано стала сиротой и была отдана на воспитание бабушке в Муроме. С самого детства праведница вела благочестивую жизнь, помогала нищим, а после смерти в 1604 году упокоилась на кладбище в селе Лазарево.
Спустя 10 лет скончался ее сын Георгий. Во время копки могилы для его захоронения были обнаружены останки Иульянии Лазаревской, которые источали миро и помогали в исцелении больных. В тот же год праведницу канонизировали и причислили к лику святых, а ее мощи поместили на Михайло-Архангельском подворье.
В рамках экскурсии 🧭 вы сможете пройти дорогой милосердия Иульянии Лазаревской и посетить ряд старинных городских храмов. Экскурсия ⛳ начнется с церкви Николы Набережного, которую построил сам Иван Грозный перед походом в Казань, в ней хранится частица мощей Святой Ульянии. Храм возвышается на горе у побережья Оби. Если спуститься от него к реке, можно увидеть Никольский источник, где, по преданиям, неоднократно являлся Николай Чудотворец. Тут же располагается часовня «Живоносный источник», построенная в честь иконы Божией Матери.
Экскурсия по Мурому позволит посетить женский Воскресенский монастырь XVI столетия. Обитель включает в себя Воскресенскую церковь ⛪ и надвратную Введенскую церковь, увенчанную шатровой колокольней. Еще одно интересное место в городе – Вознесенский кафедральный собор, который впервые упоминается в летописях в 1574 году.
Далее мы отправимся в село Лазарево (7 км от Мурома) и посмотрим на Михайло-Архангельское подворье. У северной стены его Архангельского храма располагается гробница, которая установлена над местом размещения раки с мощами Иулиании Лазаревской. Надгробие святой выполнено из кипарисового дерева, с посеребрённой и позолоченной медной обкладкой. На крышке и по бокам гробницы нанесены изображения со сценами из жизни праведницы.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи, а также аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
К муромской святой Иульянии Лазаревской
К муромской святой Иульянии Лазаревской
К муромской святой Иульянии Лазаревской
К муромской святой Иульянии Лазаревской

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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