Иульяния Лазаревская появилась на свет в 1530-х годах в семье ключника Ивана Грозного, происходившего из рода землевладельцев Недюрёвых-Осоргиных. Она рано стала сиротой и была отдана на воспитание бабушке в Муроме. С самого детства праведница вела благочестивую жизнь, помогала нищим, а после смерти в 1604 году упокоилась на кладбище в селе Лазарево.

Спустя 10 лет скончался ее сын Георгий. Во время копки могилы для его захоронения были обнаружены останки Иульянии Лазаревской, которые источали миро и помогали в исцелении больных. В тот же год праведницу канонизировали и причислили к лику святых, а ее мощи поместили на Михайло-Архангельском подворье.

В рамках экскурсии 🧭 вы сможете пройти дорогой милосердия Иульянии Лазаревской и посетить ряд старинных городских храмов. Экскурсия ⛳ начнется с церкви Николы Набережного, которую построил сам Иван Грозный перед походом в Казань, в ней хранится частица мощей Святой Ульянии. Храм возвышается на горе у побережья Оби. Если спуститься от него к реке, можно увидеть Никольский источник, где, по преданиям, неоднократно являлся Николай Чудотворец. Тут же располагается часовня «Живоносный источник», построенная в честь иконы Божией Матери.

Экскурсия по Мурому позволит посетить женский Воскресенский монастырь XVI столетия. Обитель включает в себя Воскресенскую церковь ⛪ и надвратную Введенскую церковь, увенчанную шатровой колокольней. Еще одно интересное место в городе – Вознесенский кафедральный собор, который впервые упоминается в летописях в 1574 году.

Далее мы отправимся в село Лазарево (7 км от Мурома) и посмотрим на Михайло-Архангельское подворье. У северной стены его Архангельского храма располагается гробница, которая установлена над местом размещения раки с мощами Иулиании Лазаревской. Надгробие святой выполнено из кипарисового дерева, с посеребрённой и позолоченной медной обкладкой. На крышке и по бокам гробницы нанесены изображения со сценами из жизни праведницы.