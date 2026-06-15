Отправляемся по следам самого известного русского богатыря, Ильи Муромца! И выясним, где заканчивается сказка и начинается история. Будем не просто слушать, а сопоставлять: старинные сказы — с находками археологов, народную память — с летописными строками. А ещё раскроем тайны самого Мурома, города-стража, веками хранящего дух древней Руси.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Карачарово — родина силача

Заедем в село, где, согласно преданию, стояла изба Ильи Муромца. Здесь же увидите Троицкую церковь, фундамент которой, по легенде, заложил сам богатырь. Рядом бьёт святой источник, «дарующий силу» — у вас будет возможность испить из него.

Памятник Илье Муромцу

Вы услышите историю создания монумента и сделаете памятные фотографии на фоне величественной скульптуры богатыря, который словно продолжает стоять на страже города.

Спасо-Преображенский монастырь

За древними стенами этой обители хранится главная тайна. Здесь вы узнаете, как на самом деле выглядел легендарный воин, и сможете обратиться с молитвой к мощам преподобного Ильи Муромца.

Мастерская кузнеца при Благовещенском монастыре

В настоящей кузнице, где дух прошлого оживает в огне и металле, вы сможете:

выковать сувенир

рассмотреть тончайшие резные иконы

примерить доспехи

испытать смекалку, решая старинные головоломки

Былинный камень

У этого гранитного стража вы услышите, когда и как Муром впервые появился в летописях, и какое отношение к этому имеет сам Илья Муромец.

Организационные детали