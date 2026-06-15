Автомобильное путешествие из Мурома по следам легендарного героя
Отправляемся по следам самого известного русского богатыря, Ильи Муромца! И выясним, где заканчивается сказка и начинается история.
Будем не просто слушать, а сопоставлять: старинные сказы — с находками археологов, народную память — с летописными строками. А ещё раскроем тайны самого Мурома, города-стража, веками хранящего дух древней Руси.
Заедем в село, где, согласно преданию, стояла изба Ильи Муромца. Здесь же увидите Троицкую церковь, фундамент которой, по легенде, заложил сам богатырь. Рядом бьёт святой источник, «дарующий силу» — у вас будет возможность испить из него.
Памятник Илье Муромцу
Вы услышите историю создания монумента и сделаете памятные фотографии на фоне величественной скульптуры богатыря, который словно продолжает стоять на страже города.
Спасо-Преображенский монастырь
За древними стенами этой обители хранится главная тайна. Здесь вы узнаете, как на самом деле выглядел легендарный воин, и сможете обратиться с молитвой к мощам преподобного Ильи Муромца.
Мастерская кузнеца при Благовещенском монастыре
В настоящей кузнице, где дух прошлого оживает в огне и металле, вы сможете:
выковать сувенир
рассмотреть тончайшие резные иконы
примерить доспехи
испытать смекалку, решая старинные головоломки
Былинный камень
У этого гранитного стража вы услышите, когда и как Муром впервые появился в летописях, и какое отношение к этому имеет сам Илья Муромец.
Организационные детали
Подходит для взрослых и детей от 8 лет
Поедем на легковом автомобиле. Если понадобится детское кресло, сообщите, пожалуйста, заранее
По маршруту запланировано посещение мужского монастыря — девушкам лучше быть в юбке и иметь головной убор
На источнике Ильи Муромца можно набрать святой воды — бутылочку можно взять с собой или купить в сувенирной лавке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Муроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 644 туристов
Я очень опытная путешественница и точно знаю, что нужно показать и рассказать о родном для меня городе, чтобы он остался у вас в приятных воспоминаниях, а не флажком на карте читать дальшеуменьшить
путешествий. Обожаю гулять, знаю много интересных, а порой интригующих историй историй о Муроме и его жителях, домах, памятниках. В каждое время года и в любую погоду в моих рассказах Муром предстанет старинным и современным, уездным и столичным — и обязательно уникальным!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Были с мужем на экскурсии с Екатериной 13.06. Мы были ограничены по времени, договорились немного изменить программу. Все понравилось, спасибо!
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И
Ирина
Большое спасибо Екатерину за профессионализм, гибкость и доброе отношение к нам и нашему ребенку. Были на экскурсии 2 часа. Экскурсия была адаптирована для малыша. Екатерина показала нам самые интересные места читать дальшеуменьшить
Мурома и заинтересовала ребенка: выковывание монеты с Ильей Муромцем в кузнице," сражение с чудищем" на набережной, возможность попробовать самому сыграть в звоннице, ударить в настоящий колокол произвели неизгладимое впечатление. Кроме того, Екатерина отвезла нас в гостиницу сама, так как были проблемы с вызовом такси с детским креслом, и не оставила нас на 30 - градусной жаре в незнакомом городе, несмотря на то, что ей надо было спешить к своему 8- месячному малышу в перерыве между двумя экскурсиями. Выражаем свою признательность за человечность и учет индивидуальных особенностей гостей города! Екатерина ничего нам не навязывала, что тоже было очень важно) Всем рекомендуем Екатерину.
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Ю
Юрий
Добрый день. Экскурсия прошла на ОТЛИЧНО.
Екатерина
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв! Приезжайте снова в Муром!
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Марина
Екатерина заинтересованный экскурсовод, доброжелательный, знание темы экскурсии, отличное. Нам очень понравилось.
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С
Сергей
Восторг, восхищение и желание повторить! Вот какие чувства охватили нас после данной экскурсии! Мы просто в дичайшем восторге! Умение работать с людьми, чтобы гармонично вложить в них экскурсионный материл, да читать дальшеуменьшить
не просто, а так, чтобы заинтересовать одинаково взрослых и детей… это, товарищи, дорогого стоит… Мы буквально сами переместились во времена Великого Богатыря! Мы даже не заметили как прошли 12 тыс шагов:))) Екатерина, вы вложили в свой богатырский сказ, столько души, добра, мощи и любви, сколько, похоже, сам Илья Иванович вкладывал в свой меч! Спасибо!
Добра вам и низкий поклон!
Екатерина
Ответ организатора:
Очень приятно получить такой отзыв! Вы вдохновляете. Приезжайте еще, есть еще куда сходить и что посмотреть в нашем славном городе!
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Алексей
Сегодня съездили с Екатериной на экскурсию Илья Муромец: от былин к реальности. Состав группы двое взрослых и два подростка. Хотим оставить здесь свой положительный отзыв. Екатерина энергичная и эрудированная девушка, время пронеслось читать дальшеуменьшить
незаметно. Посетили много локаций и видовых и достопримечательностей, Екатерина преподносит информацию легко, интересно и понятно, слушалис интересом и дети и взрослые. Екатерина находила, что рассказать и подсветить каждому участнику. В рассказе Екатерины переплелись Истрия, мифы, легенды и собственные наблюдения из опыта экскурсовода. После знакомства с Екатериной и ее программой осталось приятное впечатление от насыщения информацией и увиденных локаций. От души рекомендуем программу Екатерины.
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