Узнайте о скрытых жемчужинах Мурома, посетив Воскресенский монастырь, Сретенский храм и родину Ильи Муромца на своём автомобиле
Если вы уже познакомились с основными достопримечательностями Мурома, не спешите думать, что больше нечего смотреть. Наоборот, исторические объекты, скрытые от глаз обычных туристов, откроют вам новые грани города.
Воскресенский монастырь, Сретенский храм, родина Ильи Муромца - это лишь часть маршрута, который порадует даже самых искушённых путешественников
5 причин купить эту экскурсию
🚗 Индивидуальная экскурсия на вашем авто
🏰 Воскресенский монастырь
⛪ Сретенский храм
🏞 Родина Ильи Муромца
📜 Исторические объекты вне туристических маршрутов
Нетуристическая обитель. В Муроме действует 4 монастыря. И обычно туристы посещают только 3 из них. А мы с вами доедем до Воскресенского девичьего монастыря, который местная муромская легенда относит к 13 веку и связывает с именами муромских святых Петра и Февронии, живших здесь и благословивших своим посещением холм, на котором позднее и возникла обитель.
Легендарный бронепоезд «Илья Муромец». Поговорим о его прошлом.
Сретенский храм. Здесь вас ждёт история о Животворящем Кресте Господня. Молебны пред этим крестом особенно усердно совершаются во время эпидемических болезней.
Единственный шатровый храм в Муроме, который мы найдём на набережной города.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Муроме
Провела экскурсии для 3414 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена. Я легкий и позитивный человек, профессиональный экскурсовод с высшим образованием. Являюсь сотрудником муромского историко-художественного музея, сотрудничаю с туроператорами г. Владимир, Москва, Н. Новгород читать дальше
и т. д. Участник проекта «Лучший гид России 2017, 2018 года». Провожу экскурсии с 1996 года. На моих глазах восстанавливались храмы, возрождались монастыри. Поэтому кто, как не я, лучше вам расскажет и покажет Муром. Это мой родной город, и я очень хочу, чтобы вы полюбили его так же, как и я. До встречи!