Если вы уже познакомились с основными достопримечательностями Мурома, не спешите думать, что больше нечего смотреть. Наоборот, исторические объекты, скрытые от глаз обычных туристов, откроют вам новые грани города. Воскресенский монастырь, Сретенский храм, родина Ильи Муромца - это лишь часть маршрута, который порадует даже самых искушённых путешественников

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Нетуристическая обитель. В Муроме действует 4 монастыря. И обычно туристы посещают только 3 из них. А мы с вами доедем до Воскресенского девичьего монастыря, который местная муромская легенда относит к 13 веку и связывает с именами муромских святых Петра и Февронии, живших здесь и благословивших своим посещением холм, на котором позднее и возникла обитель.

Легендарный бронепоезд «Илья Муромец». Поговорим о его прошлом.

Сретенский храм. Здесь вас ждёт история о Животворящем Кресте Господня. Молебны пред этим крестом особенно усердно совершаются во время эпидемических болезней.

Единственный шатровый храм в Муроме, который мы найдём на набережной города.

Карачарово — родина Ильи Муромца. Вспомним былины, попьём водички — наберёмся силушки богатырской.

«Отец телевидения» — так называют моего земляка Владимира Зворыкина. Об этом человеке тоже пойдёт речь на экскурсии.

Организационные детали