Муром, который вы не знали (на вашем авто)

Узнайте о скрытых жемчужинах Мурома, посетив Воскресенский монастырь, Сретенский храм и родину Ильи Муромца на своём автомобиле
Если вы уже познакомились с основными достопримечательностями Мурома, не спешите думать, что больше нечего смотреть. Наоборот, исторические объекты, скрытые от глаз обычных туристов, откроют вам новые грани города.

Воскресенский монастырь, Сретенский храм, родина Ильи Муромца - это лишь часть маршрута, который порадует даже самых искушённых путешественников

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальная экскурсия на вашем авто
  • 🏰 Воскресенский монастырь
  • ⛪ Сретенский храм
  • 🏞 Родина Ильи Муромца
  • 📜 Исторические объекты вне туристических маршрутов
    • Муром, который вы не знали (на вашем авто)
    Муром, который вы не знали (на вашем авто)
    Муром, который вы не знали (на вашем авто)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

    Что можно увидеть

  • Воскресенский монастырь
  • Сретенский храм
  • Карачарово
  • Шатровый храм
  • Бронепоезд «Илья Муромец»

    • Описание экскурсии

    Нетуристическая обитель. В Муроме действует 4 монастыря. И обычно туристы посещают только 3 из них. А мы с вами доедем до Воскресенского девичьего монастыря, который местная муромская легенда относит к 13 веку и связывает с именами муромских святых Петра и Февронии, живших здесь и благословивших своим посещением холм, на котором позднее и возникла обитель.

    Легендарный бронепоезд «Илья Муромец». Поговорим о его прошлом.

    Сретенский храм. Здесь вас ждёт история о Животворящем Кресте Господня. Молебны пред этим крестом особенно усердно совершаются во время эпидемических болезней.

    Единственный шатровый храм в Муроме, который мы найдём на набережной города.

    Карачарово — родина Ильи Муромца. Вспомним былины, попьём водички — наберёмся силушки богатырской.

    «Отец телевидения» — так называют моего земляка Владимира Зворыкина. Об этом человеке тоже пойдёт речь на экскурсии.

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на вашем автомобиле
    • Дополнительных затрат нет
    • Всегда можно скорректировать маршрут по вашему желанию
    • Для организованных групп более 10 человек стоимость уточняйте в переписке

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На пл. 1100-летия Мурома
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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