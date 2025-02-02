Бронепоезд Илья Муромец – экскурсии в Муроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Бронепоезд Илья Муромец» в Муроме, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Муром-град. Обзорная экскурсия
Пешая
72 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
Начало: На пл. 1100-летия Мурома
Сегодня в 14:00
15 фев в 07:30
от 6667 за всё до 12 чел.
Муром - родина богатыря Ильи Муромца, вечная любовь Петра и Февронии
Пешая
12 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром: в гостях у Ильи Муромца и святых Петра и Февронии
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, где любовь и история переплетаются в уникальный узор жизни города
Начало: Г. Муром, площадь Крестьянина, п Петра и Февронии
Расписание: По договорённости
3 мар в 09:00
4 мар в 09:00
6500 за всё до 10 чел.
Муром, который вы не знали (на вашем авто)
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром, который вы не знали (на вашем авто)
Узнайте о скрытых жемчужинах Мурома, посетив Воскресенский монастырь, Сретенский храм и родину Ильи Муромца на своём автомобиле
Начало: На пл. 1100-летия Мурома
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:30
5000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    2 февраля 2025
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Посетили Муром в компании с Алексеем. Отлична вышла прогулка по городу с интересными историями о знаменитых жителях города, древних приданиях, посещением монастырей. Алексей очень начитанный и интересный гид. Слушали три часа с большим удовольствием. Рекомендуем однозначно!
    Посетили Муром в компании с Алексеем. Отлична вышла прогулка по городу с интересными историями о знаменитыхПосетили Муром в компании с Алексеем. Отлична вышла прогулка по городу с интересными историями о знаменитыхПосетили Муром в компании с Алексеем. Отлична вышла прогулка по городу с интересными историями о знаменитых
  • Д
    Дмитрий
    9 января 2025
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Выбор экскурсии Алексея - несомненная удача. Поскольку мы были на автомобилях, Алексей построил маршрут таким образом, что мы смогли увидеть
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    максимум интересного в Муроме. Нужно учитывать, что Алексей провел для нас также экскурсию в соседней Выксе, где мы смогли познакомиться с этим замечательным городком после экскурсии на металлургический завод. Если есть такая возможность, рекомендуется совместить посещение Мурома с поездкой в Выксу

  • Ю
    Юлия
    7 января 2025
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Душевная экскурсия, материал в полной мере был рассказан. Очень хорошая речь у экскурсовода
  • Л
    Любовь
    8 октября 2024
    Муром - родина богатыря Ильи Муромца, вечная любовь Петра и Февронии
    Очень интересная прогулка по историческому центру Мурома. Наш гид Ксения рассказала нам много интересных фактов по заявленным в экскурсии темам. А также Она была готова ответить на любой вопрос. Экскурсия интересная и познавательная! Всем рекомендую!!!
  • Ю
    Юлия
    24 июня 2024
    Муром - родина богатыря Ильи Муромца, вечная любовь Петра и Февронии
    Ксения провела для нас замечательную экскурсию, душевно. Все это время были на одной волне. Слушая рассказы Ксении, мы как-будто побывали
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    во временах Петра и Февронии, повстречались с Ильей Муромцем. После такой экскурсии хочется возвращаться в Муром снова и снова, узнавать то, что еще не узнали.

  • О
    Олег
    19 июня 2024
    Муром - родина богатыря Ильи Муромца, вечная любовь Петра и Февронии
    Гид Ксения очаровала всю нашу группу 7 пенсионеров. Она просто влюблена в свой город. Познакомила с историей и настоящим Мурома. Очень понравилось интерактивное общение гида с группой. Рекомендуем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Бронепоезд Илья Муромец»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муроме
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Муром-град. Обзорная экскурсия
  2. Муром - родина богатыря Ильи Муромца, вечная любовь Петра и Февронии
  3. Муром, который вы не знали (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  3. Свято-Троицкий женский монастырь
  4. Памятник Илье Муромцу
  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Водонапорная башня
  8. Село Карачарово
  9. Набережная
  10. По следам Ильи Муромца
Сколько стоит экскурсия по Мурому в феврале 2025
Сейчас в Муроме в категории "Бронепоезд Илья Муромец" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 6667. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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