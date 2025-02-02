3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
Начало: На пл. 1100-летия Мурома
Сегодня в 14:00
15 фев в 07:30
от 6667₽ за всё до 12 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром: в гостях у Ильи Муромца и святых Петра и Февронии
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, где любовь и история переплетаются в уникальный узор жизни города
Начало: Г. Муром, площадь Крестьянина, п Петра и Февронии
Расписание: По договорённости
3 мар в 09:00
4 мар в 09:00
6500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром, который вы не знали (на вашем авто)
Узнайте о скрытых жемчужинах Мурома, посетив Воскресенский монастырь, Сретенский храм и родину Ильи Муромца на своём автомобиле
Начало: На пл. 1100-летия Мурома
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:30
5000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия2 февраля 2025Посетили Муром в компании с Алексеем. Отлична вышла прогулка по городу с интересными историями о знаменитых жителях города, древних приданиях, посещением монастырей. Алексей очень начитанный и интересный гид. Слушали три часа с большим удовольствием. Рекомендуем однозначно!
- ДДмитрий9 января 2025Выбор экскурсии Алексея - несомненная удача. Поскольку мы были на автомобилях, Алексей построил маршрут таким образом, что мы смогли увидеть
- ЮЮлия7 января 2025Душевная экскурсия, материал в полной мере был рассказан. Очень хорошая речь у экскурсовода
- ЛЛюбовь8 октября 2024Очень интересная прогулка по историческому центру Мурома. Наш гид Ксения рассказала нам много интересных фактов по заявленным в экскурсии темам. А также Она была готова ответить на любой вопрос. Экскурсия интересная и познавательная! Всем рекомендую!!!
- ЮЮлия24 июня 2024Ксения провела для нас замечательную экскурсию, душевно. Все это время были на одной волне. Слушая рассказы Ксении, мы как-будто побывали
- ООлег19 июня 2024Гид Ксения очаровала всю нашу группу 7 пенсионеров. Она просто влюблена в свой город. Познакомила с историей и настоящим Мурома. Очень понравилось интерактивное общение гида с группой. Рекомендуем!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Бронепоезд Илья Муромец»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муроме
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Мурому в феврале 2025
Сейчас в Муроме в категории "Бронепоезд Илья Муромец" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 6667. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Муроме на 2025 год по теме «Бронепоезд Илья Муромец», 84 ⭐ отзыва, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель