Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурома

Что вас ожидает

«Кто не видел Мурома с Оки, тот не видел красоты русской»!

Экскурсия ⛳ будет емкой и неутомительной. За 2 часа вы познакомитесь с основными достопримечательностями 🏛️ города, и все это время ни вам, ни вашим детям скучать не придется — обойдемся без бородатых дат и скупых фактов, ведь мы на земле одного из главных былинных героев Руси! Вы пройдете по тихим 1000-летним улочкам, возле Благовещенского мужского монастыря узнаете о чудотворном камне космической породы и барочном иконостасе 18 века. «Поймаете» зайца за нос и посетите Троицкий женский монастырь, где я расскажу о двух знаменитых православных покровителях семьи и брака — Петре и Февронии. Кроме того, в программе — дом изобретателя телевидения и тайны Зворыкинского дома.

Легенды о муромском богатыре

По пути я покажу, какие дубы, по преданию, с корнем вырывал Илья Муромец и тем самым изменил русло реки Оки. Расскажу о его волшебном перемещении на богатырском коне Бурушке Косматушке. Также вы откроете, какими прозвищами наградили героя и какой же рост считался богатырским. Сделаете фотографии 📸 у памятника Илье Муромцу, оцените виды набережной и одного из самых красивых 🤩 мостов России. Кроме того, поговорим о том, какие песни раньше пела водонапорная башня. А еще прикоснетесь к теплому памятнику калачу и попробуете герб города на вкус!

Организационные детали

Дополнительно я подскажу, как интересно провести время в Муроме самостоятельно.