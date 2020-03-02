Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурома

В гости к Илье Муромцу — экскурсия для детей и взрослых

Услышать правдивые и сказочные истории о знаменитом богатыре и его родном городе на пешей прогулке

5
1 отзыв
Ксюша
Ксюша – Гид из Мурома
Наш былинный и необыкновенно красивый Муром — одно из немногих мест, где можно по-настоящему ощутить дух Древней Руси.

На экскурсии 🧭 по историческому центру я помогу дополнить эти впечатления нескучными фактами о его главных сокровищах и, конечно, расскажу предания о полусказочном герое, прославившем город 🏙️.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
В гости к Илье Муромцу — экскурсия для детей и взрослых
В гости к Илье Муромцу — экскурсия для детей и взрослых

Что вас ожидает

«Кто не видел Мурома с Оки, тот не видел красоты русской»!
Экскурсия ⛳ будет емкой и неутомительной. За 2 часа вы познакомитесь с основными достопримечательностями 🏛️ города, и все это время ни вам, ни вашим детям скучать не придется — обойдемся без бородатых дат и скупых фактов, ведь мы на земле одного из главных былинных героев Руси! Вы пройдете по тихим 1000-летним улочкам, возле Благовещенского мужского монастыря узнаете о чудотворном камне космической породы и барочном иконостасе 18 века. «Поймаете» зайца за нос и посетите Троицкий женский монастырь, где я расскажу о двух знаменитых православных покровителях семьи и брака — Петре и Февронии. Кроме того, в программе — дом изобретателя телевидения и тайны Зворыкинского дома.

Легенды о муромском богатыре
По пути я покажу, какие дубы, по преданию, с корнем вырывал Илья Муромец и тем самым изменил русло реки Оки. Расскажу о его волшебном перемещении на богатырском коне Бурушке Косматушке. Также вы откроете, какими прозвищами наградили героя и какой же рост считался богатырским. Сделаете фотографии 📸 у памятника Илье Муромцу, оцените виды набережной и одного из самых красивых 🤩 мостов России. Кроме того, поговорим о том, какие песни раньше пела водонапорная башня. А еще прикоснетесь к теплому памятнику калачу и попробуете герб города на вкус!

Организационные детали

Дополнительно я подскажу, как интересно провести время в Муроме самостоятельно.

Начало и место завершения
🚩 на Площади Крестьянина
В гости к Илье Муромцу — экскурсия для детей и взрослых
В гости к Илье Муромцу — экскурсия для детей и взрослых
В гости к Илье Муромцу — экскурсия для детей и взрослых
В гости к Илье Муромцу — экскурсия для детей и взрослых
В гости к Илье Муромцу — экскурсия для детей и взрослых
В гости к Илье Муромцу — экскурсия для детей и взрослых
В гости к Илье Муромцу — экскурсия для детей и взрослых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ксюша
Ксюша
Меня зовут Ксюша, я весёлый, позитивный человек, верю в чудеса и хороших людей. Живу и работаю в небольшой городе Муром, в строительной компании. Люблю путешествия, новые города и места где можно загадывать желания. Просите, да обрящете.
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1 реальный отзыв

2 мар 2020
Наше путешествие по Мурому проходило с экскурсоводом Ксенией 29. 02. 2020. Несмотря рассказы знакомых о красоте Мурома летом, а также на то, что погода оставляла желать лучшего, мы влюбились в этот древний город, и в этом заслуга Ксении. В каждой профессии есть люди, работающие по необходимости и "по-любви". И конечно хочется больше встречаться с профессионалами с душой. Ксения однозначно человек осуществляющий свою деятельность по призванию. Она любит не только свою профессию, но и город, и людей и частичку своей любви передала нам, рассказывая об истории Мурома и его жителях. Материал преподносится доступно, с учетом возраста туристов и пожеланий, с элементами интерактива). Время пролетело незаметно. Хочется отметить, что и после экскурсии Ксения прислала материалы о событиях, которые заинтересовали во время совместного осмотра достопримечательностей города!!! Спасибо большое! Обязательно вернемся!!!! Надежда Т.

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