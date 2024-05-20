Музеи и искусство Мурома

Найдено 4 экскурсии в категории «Музеи» в Муроме, цены от 4 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Муром-град. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
«Также возможно (опционально) посещение историко-художественного музея»
12 июня в 16:30
16 июня в 07:30
от 5 340 за всё до 12 чел.
Муромскими дорожками
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
137 отзывов
Муромскими дорожками: путешествие сквозь века и легенды
Откройте духовные и исторические сокровища Мурома в индивидуальной экскурсии по его знаменитым местам
Начало: В центре Мурома
«В центральной части города вы увидите торговые ряды 19 века и услышите о купеческой жизни Мурома, узнаете о музее, разместившемся в доме купцов Зворыкиных»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
5 200 за всё до 10 чел.
В гости к Владимирским мономахам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Экскурсия в Выксу: усадьба Баташевых, Иверский монастырь и Шухова творения
Приглашаем на незабываемое путешествие в Выксу, где история и современность переплетаются в удивительном гармонии
«В Выксе есть музей истории завода, некогда лучший провинциальный музей Нижегородской области, который (опционально) можно также посетить в ходе прогулки (сайт музея http://vyksa-usadba»
12 июня в 08:30
13 июня в 08:00
от 4 670 за всё до 12 чел.
Экскурсия по Мурому и Историко-художественный музей на транспорте туристов
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по Мурому: история и искусство в одном путешествии
Погрузитесь в богатую историю Мурома, посетив его знаменитые монастыри и музей с уникальными экспонатами
Начало: По согласованию с гидом
«Сегодня в здании работает Муромский историко-художественный музей»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 7 100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    В гости к Владимирским мономахам
    Спасибо за отличную обзорную экскурсию по городу Выкса. Отличный формат для знакомства с городом! Отдельная благодарность гиду Алексею, который провёл эту прогулку по городу, показал основные достопримечательности и рассказал увлечённо об истории города, его основателях и жителях.
  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    В гости к Владимирским мономахам
    Дополню восторженные отзывы об эксурсии по Выксе и гиде Алексее своими словами благодарности. Прочитав анонс, я не смогла представить и
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    половины тех впечатлений, которые у меня останутся после прогулки по этому неизвестному большинству путешественников городу. Металлургия - его спасение и благословение, завод уже несколько веков дает работу местным жителям и на доходы формирует культурное пространство. При Баташевых это были дворец, церкви, пруды и парк, сегодня - удобная и ухоженная городская среда, финансирование арт-проектов. Мы не могли нагуляться и насмотреться на гладь прудов, аллеи парка, муралы на стенах многоквартирных домов, городские скульптуры, изготовленные на 3D принтерах. В будущем хотелось бы воспользоваться всеми предлагаемыми маршрутами Алексея - Краеведа с большой буквы.

    Дополню восторженные отзывы об эксурсии по Выксе и гиде Алексее своими словами благодарности. Прочитав анонс, яДополню восторженные отзывы об эксурсии по Выксе и гиде Алексее своими словами благодарности. Прочитав анонс, яДополню восторженные отзывы об эксурсии по Выксе и гиде Алексее своими словами благодарности. Прочитав анонс, яДополню восторженные отзывы об эксурсии по Выксе и гиде Алексее своими словами благодарности. Прочитав анонс, яДополню восторженные отзывы об эксурсии по Выксе и гиде Алексее своими словами благодарности. Прочитав анонс, я
  • А
    Анастасия
    9 мая 2024
    Муромскими дорожками
    Владимир провел для нас потрясающую экскурсию по Мурому!!! Владимир знает столько тонкостей, нюансов, интересных моментов про прошлое и настоящее, было очень интересно и полезно. Спасибо!!!
  • Г
    Генрих
    9 мая 2024
    Муромскими дорожками
    С Владимиром были на экскурсии больше 3 часов! Владимир с большим интересом и полной вовлеченностью рассказывает о городе. Не смотрит
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    на часы, просто с воодушевлением рассказывает и заряжает туристов. Нам очень понравилось! Изначально при приезде было впечатление по типу: « Да что тут делать?» Но на прогулке-экскурсии с Владимиром мнение поменялось в противоположную сторону и хочется вернуться. После того как попрощались - снова встретились в кафе можно сказать случайно, которое он сам и рекомендовал. И не пожалели! Душевная беседа продолжилась за обедом. Однозначно буду рекомендовать друзьям.

  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    Муромскими дорожками
    Выбрались на выходные, в Вербное воскресенье, 28.04.24 в Муром. Очень повезло с экскурсоводом Владимиром. Замечательный знаток истории своего города и
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    края Его экскурсия была подана очень необычно, потому что он родился и вырос в Муроме, история его семьи тесно переплетена с историей города. Владимир является автором множества научных работ,ведет клуб краеведов и занимается воспитанием подрастающего поколения. Очень рекомендуем его экскурсии!

  • Н
    Настя
    21 февраля 2024
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Огромное спасибо Алексею за шикарную экскурсию. Так получилось, что мы ехали в Муром из Выксы, и сразу было видно, что
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    Алексей прекрасно знает всю Нижегородскую область - рассказал про Выксу, про историю металлургии, очень интересно. Знал ответ на любой вопрос, с подробностями! Мы были с детьми и было удобно, что экскурсия подстраивалась под наши возможности, возраст детей и интересы, никто не скучал;)) Огромное спасибо!

  • Л
    Людмила
    24 ноября 2023
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Экскурсией и гидом довольны. Красивый городок. Приятный экскурсовод. Насыщенный маршрут. Много интересных историй и фактов узнали от гида. Спасибо Алексею!!!
  • О
    Олег
    7 октября 2023
    В гости к Владимирским мономахам
    Огромное спасибо Алексею за незабываемую прогулку по Выксе. Реальность превзошла все ожидания - увидели красивый, интересный, развивающийся город, узнали его
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    историю, познакомились с современностью. Посещение музея органично вписалось в рамки экскурсии. Экскурсия длилась практически вдвое дольше намеченного, но усталости совершенно не почувствовали, и даже начавшийся дождь не испортил впечатления - настолько интересно, увлекательно и с любовью к предмету рассказывал и отвечал на наши вопросы Алексей. Спасибо! Обязательно посетим и другие его экскурсии.

  • Ю
    Юлия
    22 августа 2023
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    На экскурсии были 20 августа, понравилось всё. Алексей очень интересно расказывал про Муром. Отличный маршрут. Посоветовал куда ещё можно сходить, где можно пообедать. Огромное спасибо за экскурсию. Рекомендую.
  • N
    Nataliya
    7 января 2022
    Экскурсия по Мурому с посещением музея «Хлебная горница» и мастер-классом
    очень подробно, интересно, мило.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Музеи»

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Сколько стоит экскурсия по Мурому в июне 2024
Сейчас в Муроме в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 4 670 до 7 100. Туристы уже оставили гидам 203 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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