1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
«Также возможно (опционально) посещение историко-художественного музея»
12 июня в 16:30
16 июня в 07:30
от 5 340₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Муромскими дорожками: путешествие сквозь века и легенды
Откройте духовные и исторические сокровища Мурома в индивидуальной экскурсии по его знаменитым местам
Начало: В центре Мурома
«В центральной части города вы увидите торговые ряды 19 века и услышите о купеческой жизни Мурома, узнаете о музее, разместившемся в доме купцов Зворыкиных»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Выксу: усадьба Баташевых, Иверский монастырь и Шухова творения
Приглашаем на незабываемое путешествие в Выксу, где история и современность переплетаются в удивительном гармонии
«В Выксе есть музей истории завода, некогда лучший провинциальный музей Нижегородской области, который (опционально) можно также посетить в ходе прогулки (сайт музея http://vyksa-usadba»
12 июня в 08:30
13 июня в 08:00
от 4 670₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по Мурому: история и искусство в одном путешествии
Погрузитесь в богатую историю Мурома, посетив его знаменитые монастыри и музей с уникальными экспонатами
Начало: По согласованию с гидом
«Сегодня в здании работает Муромский историко-художественный музей»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 7 100₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья20 мая 2024Спасибо за отличную обзорную экскурсию по городу Выкса. Отличный формат для знакомства с городом! Отдельная благодарность гиду Алексею, который провёл эту прогулку по городу, показал основные достопримечательности и рассказал увлечённо об истории города, его основателях и жителях.
- ООльга10 мая 2024Дополню восторженные отзывы об эксурсии по Выксе и гиде Алексее своими словами благодарности. Прочитав анонс, я не смогла представить и
- ААнастасия9 мая 2024Владимир провел для нас потрясающую экскурсию по Мурому!!! Владимир знает столько тонкостей, нюансов, интересных моментов про прошлое и настоящее, было очень интересно и полезно. Спасибо!!!
- ГГенрих9 мая 2024С Владимиром были на экскурсии больше 3 часов! Владимир с большим интересом и полной вовлеченностью рассказывает о городе. Не смотрит
- ТТатьяна29 апреля 2024Выбрались на выходные, в Вербное воскресенье, 28.04.24 в Муром. Очень повезло с экскурсоводом Владимиром. Замечательный знаток истории своего города и
- ННастя21 февраля 2024Огромное спасибо Алексею за шикарную экскурсию. Так получилось, что мы ехали в Муром из Выксы, и сразу было видно, что
- ЛЛюдмила24 ноября 2023Экскурсией и гидом довольны. Красивый городок. Приятный экскурсовод. Насыщенный маршрут. Много интересных историй и фактов узнали от гида. Спасибо Алексею!!!
- ООлег7 октября 2023Огромное спасибо Алексею за незабываемую прогулку по Выксе. Реальность превзошла все ожидания - увидели красивый, интересный, развивающийся город, узнали его
- ЮЮлия22 августа 2023На экскурсии были 20 августа, понравилось всё. Алексей очень интересно расказывал про Муром. Отличный маршрут. Посоветовал куда ещё можно сходить, где можно пообедать. Огромное спасибо за экскурсию. Рекомендую.
- NNataliya7 января 2022Экскурсия по Мурому с посещением музея «Хлебная горница» и мастер-классомочень подробно, интересно, мило.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Музеи»
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