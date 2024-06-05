1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Муром купеческий и современный: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок хранит свои тайны и истории знаменитых людей
Начало: На площади 1100-летия Мурома
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
3 070₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по святым местам Мурома: Петр и Феврония, князь Константин
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Мурома, где вас ждут истории любви, веры и чудес
Начало: На Троицкой площади
10 июня в 13:30
11 июня в 10:30
2 940₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
Путешествие по старорусским городам - это, прежде всего, паломничество к святыням. В Муроме вы найдете все то, что целительно и мило для души
Начало: По согласованию
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Древний Муром: Путешествие по следам Петра и Февронии
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, где каждый камень хранит истории о любви, верности и духовности
Начало: В удобном вам месте в Муроме
12 июня в 15:00
14 июня в 09:30
4 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1 час
Спасский монастырь в Муроме: пять столетий истории и легенд
Погрузитесь в уникальную атмосферу Спасского монастыря, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: На улице Лакина 1а
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:30
3 990₽ за всё до 15 чел.
Мини-группа
2 часа
Муром: путешествие вглубь веков - групповая экскурсия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок рассказывает свою историю, а древние монастыри впечатляют своей красотой
Начало: В сквере Ермакова на ул. Ленина
10 июня в 14:00
11 июня в 10:00
2 677₽ за человека
Мини-группа
1 час
Муромские князья: святые и забытые - погружение в историю города
Познакомьтесь с духовным наследием Мурома, где каждый камень хранит истории первых русских святых и княжеской славы
Начало: У водонапорной башни
Расписание: в среду и воскресенье в 12:00, в субботу в 14:00
12 июня в 12:00
15 июня в 14:00
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина5 июня 2024Экскурсию подарила мужу на ДР и нам очень понравилось, намного лучше, чем сидеть дома у компа. В монастырях мы были,
- ООксана26 мая 2024Замечательная экскурсия! Интересно и познавательно! Спасибо большое Анне!
- ООльга23 мая 2024Ольга, большое спасибо за интересную и душевную экскурсию. Ольга рассказывает очень красочно, выразительно и проникновенно! Я получила удовольствие! Благодарю🙏🏻
- ННиколай19 мая 2024Первое что подкупает, это неподдельная любовь к своему городу. Это создает эмоциональный фон, на который ложатся очень глубокие знания предмета.
- ИИрина17 мая 2024В конце апреля мы посетили г. Муром. Мы заблаговременно забронировали экскурсию с Ольгой, изучив отзывы туристов, и считаем, что нам
- ААнна14 мая 2024Очень хорошая, интересная экскурсия! Елена учла наши пожелания и составила прекрасный пешеходный маршрут, показала наиболее интересные и важные места в
- ССергей14 мая 2024Ирина оказалась не только прекрасным рассказчиком, но и православным человеком, это очень ценно, когда объединяет и цель экскурсии и общий духовный порыв!
- ССофья12 мая 2024Елена спокойно, со знанием дела познакомила нас с Муромом, приправляя рассказ шутками и охотно отвечая на самые разные вопросы. Без
- ННаталья9 мая 2024Ольга! Спасибо огромное за супер экскурсию! Вы очеровательный экскурсовод! сегодня нам очень все понравилось! Вы просто СУПЕР! 🤗👏 Буду Вас рекомендовать свои друзьям!
- ЕЕлена8 мая 2024Наш гид ОЛЬГА Соловьёва не только прекрасно знает Муром, шедевры его культовой архитектуры, особенности местной иконописи, его былинных героев, промыслы
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «История и архитектура»
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