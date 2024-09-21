3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
Начало: На пл. 1100-летия Мурома
11 окт в 07:30
25 окт в 07:30
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по святым местам Мурома: Петр и Феврония, князь Константин
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Мурома, где вас ждут истории любви, веры и чудес
Начало: На Троицкой площади
1 окт в 10:30
4 окт в 14:30
3 334₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Муром за 2 часа
Познакомиться с городом - многогранным и разным, древним и современным
Начало: В районе водонапорной башни
Завтра в 10:00
30 сен в 13:00
13001 170₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана21 сентября 2024Очень приятный и витальный гид Алексей с необыкновенными голубыми глазами! Огромное спасибо за столь насыщенную, наполненные интересной информацией экскурсию! 2.5 часа на одном дыхании! Легко очень слушалось и воспринималось! Я влюбилась в Муром! Всем рекомендую!
- ММария2 сентября 2024Все было очень здорово! Всем рекомендую
- ЮЮлия24 августа 2024Тщательно продуманная экскурсия, опытный экскурсовод, интересный рассказ. В течении нескольких часов удалось посетить большое количество местных достопримечательностей - древних и современных, святые места, источники. Экскурсовод учёл наши интересы, получилось очень душевное неспешное путешествие
- ААнастасия16 июля 2024Замечательный экскурсовод! Быстро ориентируется, живо и интересно рассказывает. Особое спасибо за терпение к прихотям слушателей)
- ННадежда12 июля 2024Душевная неторопливая экскурсия по муромским монастырям. Елена- прекрасной рассказчик. Интересно было не только верующей бабушке, но и сыну-подрростку.
- ВВера10 июля 2024Экскурсия нам очень понравилась. Елена очень приятный в общении человек и хороший, знающий рассказчик.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Николо-Набережная церковь»
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