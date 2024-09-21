С Светлана Муром-град. Обзорная экскурсия Очень приятный и витальный гид Алексей с необыкновенными голубыми глазами! Огромное спасибо за столь насыщенную, наполненные интересной информацией экскурсию! 2.5 часа на одном дыхании! Легко очень слушалось и воспринималось! Я влюбилась в Муром! Всем рекомендую!

М Мария Муром-град. Обзорная экскурсия Все было очень здорово! Всем рекомендую

Ю Юлия Муром-град. Обзорная экскурсия Тщательно продуманная экскурсия, опытный экскурсовод, интересный рассказ. В течении нескольких часов удалось посетить большое количество местных достопримечательностей - древних и современных, святые места, источники. Экскурсовод учёл наши интересы, получилось очень душевное неспешное путешествие

А Анастасия Святые муромской земли Замечательный экскурсовод! Быстро ориентируется, живо и интересно рассказывает. Особое спасибо за терпение к прихотям слушателей)

Н Надежда Святые муромской земли Душевная неторопливая экскурсия по муромским монастырям. Елена- прекрасной рассказчик. Интересно было не только верующей бабушке, но и сыну-подрростку.