Николо-Набережная церковь – экскурсии в Муроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Николо-Набережная церковь» в Муроме, цены от 1 170 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Муром-град. Обзорная экскурсия
Пешая
64 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
Начало: На пл. 1100-летия Мурома
11 окт в 07:30
25 окт в 07:30
от 6 000 за всё до 4 чел.
Святые муромской земли
Пешая
24 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по святым местам Мурома: Петр и Феврония, князь Константин
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Мурома, где вас ждут истории любви, веры и чудес
Начало: На Троицкой площади
1 окт в 10:30
4 окт в 14:30
3 334 за всё до 10 чел.
Муром за 2 часа
Пешая
скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Муром за 2 часа
Познакомиться с городом - многогранным и разным, древним и современным
Начало: В районе водонапорной башни
Завтра в 10:00
30 сен в 13:00
13001 170 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    21 сентября 2024
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Очень приятный и витальный гид Алексей с необыкновенными голубыми глазами! Огромное спасибо за столь насыщенную, наполненные интересной информацией экскурсию! 2.5 часа на одном дыхании! Легко очень слушалось и воспринималось! Я влюбилась в Муром! Всем рекомендую!
    Очень приятный и витальный гид Алексей с необыкновенными голубыми глазами! Огромное спасибо за столь насыщенную, наполненныеОчень приятный и витальный гид Алексей с необыкновенными голубыми глазами! Огромное спасибо за столь насыщенную, наполненныеОчень приятный и витальный гид Алексей с необыкновенными голубыми глазами! Огромное спасибо за столь насыщенную, наполненные
  • М
    Мария
    2 сентября 2024
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Все было очень здорово! Всем рекомендую
  • Ю
    Юлия
    24 августа 2024
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Тщательно продуманная экскурсия, опытный экскурсовод, интересный рассказ. В течении нескольких часов удалось посетить большое количество местных достопримечательностей - древних и современных, святые места, источники. Экскурсовод учёл наши интересы, получилось очень душевное неспешное путешествие
  • А
    Анастасия
    16 июля 2024
    Святые муромской земли
    Замечательный экскурсовод! Быстро ориентируется, живо и интересно рассказывает. Особое спасибо за терпение к прихотям слушателей)
  • Н
    Надежда
    12 июля 2024
    Святые муромской земли
    Душевная неторопливая экскурсия по муромским монастырям. Елена- прекрасной рассказчик. Интересно было не только верующей бабушке, но и сыну-подрростку.
  • В
    Вера
    10 июля 2024
    Святые муромской земли
    Экскурсия нам очень понравилась. Елена очень приятный в общении человек и хороший, знающий рассказчик.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Николо-Набережная церковь»

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  1. Самое главное
  2. Свято-Троицкий женский монастырь
  3. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  4. Памятник Илье Муромцу
  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Водонапорная башня
  8. Село Карачарово
  9. По следам Ильи Муромца
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мурому в сентябре 2024
Сейчас в Муроме в категории "Николо-Набережная церковь" можно забронировать 3 экскурсии от 1 170 до 6 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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