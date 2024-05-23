1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Муром впервые: православие и купечество
Познакомьтесь с Муромом: древние монастыри, купеческие дома и история города. Узнайте о местных святых и культурном наследии. Погружение в прошлое и настоящее
Начало: У Водонапорной башни
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 950₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
4 270₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по святым местам Мурома: Петр и Феврония, князь Константин
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Мурома, где вас ждут истории любви, веры и чудес
Начало: На Троицкой площади
10 июня в 13:30
11 июня в 10:30
2 940₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Муром: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный Муром: его древние храмы, захватывающие панорамы и богатую историю, в компании опытного гида
Начало: Площадь Крестьянина 3 а. Памятник Петру и Февронии
Завтра в 14:00
15 июня в 13:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по древнему Мурому
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
10 июня в 18:30
11 июня в 18:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Сказ о любви Петра и Февронии: Путеводитель по Мурому
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, узнайте историю великой любви и получите незабываемые впечатления от святых мест
Начало: у памятника Петру и Февронии
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга23 мая 2024Ольга, большое спасибо за интересную и душевную экскурсию. Ольга рассказывает очень красочно, выразительно и проникновенно! Я получила удовольствие! Благодарю🙏🏻
- ССергей20 мая 2024Ксения провела нам 18 мая индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Мурома. Удивительная компетентность гида, глубокое знание истории и внимательное отношение к
- ААлексей12 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Анна молодец! Маршрут хорошо сбалансирован по времени, объектам посещения, пройденному расстоянию. Активно, интересно, познавательно! РЕКОМЕНДУЮ!
- ННаталья11 мая 2024Огромное спасибо Анне за прекрасную экскурсию! Эмоциональная подача, любовь к своему делу, любовь к своему городу! Это заслуживает высокой оценки! Узнали много интересных фактор о Муроме, его выдающихся жителях!
- ННаталия11 мая 2024Спасибо, Ирине, не дала разочароваться Муромом, много фактов, все интересно и познавательно.
- ММарина9 мая 2024Отличная экскурсия. Очень интересно, просто и с любовью показан город и рассказана история про него. 3 часа пролетели как 5 минут.
- ППавел8 мая 2024Всё понравилось. Ничего лишнего, всё о истории Мурома и его святых. Посетили церковь Николы Набережного, Троицкий женский монастырь, Благовещенский мужской монастырь. Однозначно рекомендую.
- ГГалина6 мая 2024В один из дней нашей поездки в Муром прогулялись по городу с Ксюшей. Всем советуем эту девушку в качестве гида,
- ННаталья5 мая 2024Прекрасная экскурсия с хорошим маршрутом. Елена прекрасный рассказчик. Все очень понятно, интересно. Спасибо за знакомство с Муромом!
- ММарина4 мая 2024Восторг! Елена превосходный рассказчик, было очень интересно и познавательно, время пролетело незаметно. Спасибо Елене огромное!!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Памятник Петру и Февронии»
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