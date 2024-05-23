Памятник Петру и Февронии – экскурсии в Муроме

Найдено 6 экскурсий в категории «Памятник Петру и Февронии» в Муроме, цены от 2 940 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Муром впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
125 отзывов
Популярное предложение
Муром впервые: православие и купечество
Познакомьтесь с Муромом: древние монастыри, купеческие дома и история города. Узнайте о местных святых и культурном наследии. Погружение в прошлое и настоящее
Начало: У Водонапорной башни
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 950 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Муром
Индивидуальная
2.5 часа
144 отзыва
Популярное предложение
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
4 270 за всё до 10 чел.
Святые муромской земли
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Экскурсия по святым местам Мурома: Петр и Феврония, князь Константин
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Мурома, где вас ждут истории любви, веры и чудес
Начало: На Троицкой площади
10 июня в 13:30
11 июня в 10:30
2 940 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Муром
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
60 отзывов
Добро пожаловать в Муром: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный Муром: его древние храмы, захватывающие панорамы и богатую историю, в компании опытного гида
Начало: Площадь Крестьянина 3 а. Памятник Петру и Февронии
Завтра в 14:00
15 июня в 13:00
6 000 за всё до 7 чел.
Муром - город любви и силы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
99 отзывов
Индивидуальная экскурсия по древнему Мурому
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
10 июня в 18:30
11 июня в 18:00
6 000 за всё до 10 чел.
Сказ о любви Петра и Февронии
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
56 отзывов
Сказ о любви Петра и Февронии: Путеводитель по Мурому
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, узнайте историю великой любви и получите незабываемые впечатления от святых мест
Начало: у памятника Петру и Февронии
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
3 400 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Святые муромской земли
    Ольга, большое спасибо за интересную и душевную экскурсию. Ольга рассказывает очень красочно, выразительно и проникновенно! Я получила удовольствие! Благодарю🙏🏻
  • С
    Сергей
    20 мая 2024
    Муром - город любви и силы
    Ксения провела нам 18 мая индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Мурома. Удивительная компетентность гида, глубокое знание истории и внимательное отношение к
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    участникам тура позволили получить максимальное удовольствие от увиденного, полученной информации - т. е. замечательно провести время. Окунулись в историю, словно попали в X, а в иных местах в XV и XVI века. Гид от бога! Не только информирует об исторических фактах, но и сопровождает свой рассказ многочисленными народными поверьями, легендами. А как она лихо управляет монастырски колоколами! Замечательно напитались историческими знаниями, прогулялись и отдохнули. Неизгладимые впечатления долго еще держали нас в воспоминании. Много информации получили от Ксении о том, где и что еще можно получить в Муроме при посещении иных объектов, как провести вечер, что можно запланировать на следующие дни проживания в городе. Рекомендуем всем данного специалиста, лучшего гида по теме истории Ильи Муромца.

    Ксения провела нам 18 мая индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Мурома. Удивительная компетентность гида, глубокое знание истории
  • А
    Алексей
    12 мая 2024
    Муром впервые
    Экскурсия очень понравилась. Анна молодец! Маршрут хорошо сбалансирован по времени, объектам посещения, пройденному расстоянию. Активно, интересно, познавательно! РЕКОМЕНДУЮ!
  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Муром впервые
    Огромное спасибо Анне за прекрасную экскурсию! Эмоциональная подача, любовь к своему делу, любовь к своему городу! Это заслуживает высокой оценки! Узнали много интересных фактор о Муроме, его выдающихся жителях!
  • Н
    Наталия
    11 мая 2024
    Муром впервые
    Спасибо, Ирине, не дала разочароваться Муромом, много фактов, все интересно и познавательно.
  • М
    Марина
    9 мая 2024
    Добро пожаловать в Муром
    Отличная экскурсия. Очень интересно, просто и с любовью показан город и рассказана история про него. 3 часа пролетели как 5 минут.
  • П
    Павел
    8 мая 2024
    Святые муромской земли
    Всё понравилось. Ничего лишнего, всё о истории Мурома и его святых. Посетили церковь Николы Набережного, Троицкий женский монастырь, Благовещенский мужской монастырь. Однозначно рекомендую.
    Всё понравилось. Ничего лишнего, всё о истории Мурома и его святых. Посетили церковь Николы Набережного, ТроицкийВсё понравилось. Ничего лишнего, всё о истории Мурома и его святых. Посетили церковь Николы Набережного, ТроицкийВсё понравилось. Ничего лишнего, всё о истории Мурома и его святых. Посетили церковь Николы Набережного, ТроицкийВсё понравилось. Ничего лишнего, всё о истории Мурома и его святых. Посетили церковь Николы Набережного, ТроицкийВсё понравилось. Ничего лишнего, всё о истории Мурома и его святых. Посетили церковь Николы Набережного, Троицкий
  • Г
    Галина
    6 мая 2024
    Муром - город любви и силы
    В один из дней нашей поездки в Муром прогулялись по городу с Ксюшей. Всем советуем эту девушку в качестве гида,
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    так как материал подаётся очень легко и непринужденно. Всего за пару часов мы узнали множество интересных и занимательных фактов об этом симпатичном городке и его жителях. К тому же Ксюша очень веселый и общительный человек, благодаря чему почти сразу появилось ощущение, что мы уже давно знакомы)))…

  • Н
    Наталья
    5 мая 2024
    Знакомьтесь, Муром
    Прекрасная экскурсия с хорошим маршрутом. Елена прекрасный рассказчик. Все очень понятно, интересно. Спасибо за знакомство с Муромом!
  • М
    Марина
    4 мая 2024
    Знакомьтесь, Муром
    Восторг! Елена превосходный рассказчик, было очень интересно и познавательно, время пролетело незаметно. Спасибо Елене огромное!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Памятник Петру и Февронии»

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  2. Свято-Троицкий женский монастырь
  3. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  4. Памятник Илье Муромцу
  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Водонапорная башня
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  9. По следам Ильи Муромца
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мурому в июне 2024
Сейчас в Муроме в категории "Памятник Петру и Февронии" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 940 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 501 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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